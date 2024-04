Tilgungsfreijahre

Die Tilgung eines Kredits dauert in der Regel mehrere Jahre. Dabei können allerdings während der Laufzeit andere Zahlungsverpflichtungen auftreten, so dass es nötig ist, die Tilgung eine Weile zu unterbrechen. Hierzu können mit dem Kreditinstitut sogenannte Tilgungsfreijahre vereinbart werden. Während dieser Zeit wird die Tilgung ausgesetzt und später weitergeführt. Die Kreditlaufzeit verlängert sich und auch in den Tilgungsfreijahren fallen Zinsen an. Diese müssen weiterhin regelmäßig bezahlt werden. Durch die insgesamt längere Laufzeit und die durchgängige Zahlung der Zinsen erhöhen sich die Kosten für den Kredit.

Häufig werden Tilgungsfreijahre im Bereich der Baufinanzierung genutzt. Vor allem bei großen Kreditsummen bieten sie sich an, wenn zu Beginn der Laufzeit des Kredits nur geringe Geldmittel zur Verfügung stehen.

Auch bei einem endfälligen Darlehen werden Tilgungsfreijahre vereinbart. Es handelt sich um die üblichste Variante eines Darlehens mit einer verzögerten Tilgung. Dabei werden während der Laufzeit nur die Zinsen bezahlt. Am Ende der Kreditlaufzeit wird dann die Summe in einem Gesamtbetrag getilgt.