Baufinanzierung: Auf günstige Anschlussfinanzierung umschulden

Eine besondere Art der Umschuldung ist die Ablösung einer Baufinanzierung. Da die Kreditsumme bei einem Baudarlehen meist hoch ist – oft handelt es sich um sechsstellige Beträge –, ist ein solcher Kredit in der Regel nach dem Ende der anfangs vereinbarten Zinsbindungsfrist nicht vollständig abbezahlt. In diesem Fall wird eine Anschlussfinanzierung notwendig. Verbraucher können ihre Baufinanzierung nach Ablauf der Sollzinsbindung oder nach einer Laufzeit von zehn Jahren umschulden, ohne dass eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig wird. Meist müssen sie in einem solchen Fall eine Gebühr für die Übertragung der Grundschuld an die neue Bank bezahlen. Allerdings betragen die Wechselkosten in der Regel nur einige hundert Euro.

Das Sparpotential ist beim Ablösen der Baufinanzierung dagegen besonders hoch, denn bei hohen Summen und langen Laufzeiten kann schon ein geringer Zinsunterschied eine Ersparnis von mehreren tausend Euro bedeuten. Verbraucher sollten sich ein Angebot ihrer Hausbank einholen und dieses mit den Konditionen anderer Anbieter vergleichen.