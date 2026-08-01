Der entscheidende Vorteil einer solchen Ablösung: Nachdem Sie eine Umschuldung auf einen Kredit mit günstigeren Konditionen vorgenommen haben, zahlen Sie auf Ihre Restschuld niedrigere Zinsen. Diese Rechnung geht nur in Phasen auf, in denen die Zinsen niedrigerer sind, als bei Abschluss des abzulösenden Kredits.

Je nach Art, Höhe und Restlaufzeit des bestehenden Darlehens ist dann eine Ersparnis von bis zu mehreren tausend Euro möglich. Besonders viel sparen kann, wer vor dem Ablösen seines Kredits die Konditionen von Umschuldungskrediten vergleicht.

Neben der Zinsersparnis können Sie durch die Kreditbündelung von einem einheitlicheren finanziellen Überblick sowie einem besseren Bonitäts-Score profitieren.