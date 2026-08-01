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5.000 Euro Kredit mit Sofort-Auszahlung

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

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Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
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PC/Audio/Video
Reise
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„Freundlicher, netter und schneller Service. Hat alles gut funktioniert.‟ 08/2026

Das Wichtigste zum 5.000 Euro-Kredit

  • Mit einem 5.000 Euro Kredit lassen sich kurzfristige finanzielle Engpässe gut überbrücken. Über den CHECK24 Kreditvergleich finden Sie den für Sie passenden Kredit und beantragen diesen in nur drei Schritten
  • Benötigen Sie das Geld besonders schnell, empfiehlt sich ein Kredit mit Sofort-Entscheid und Sofort-Auszahlung. Beim Sofortkredit erhalten Sie das Geld direkt am selben Tag oder spätestens innerhalb von ein bis zwei Tagen. 
  • Geben Sie einen Verwendungszweck an und ziehen Sie einen zweiten Kreditnehmer hinzu, dann bekommen Sie den Kredit häufig noch günstiger. Die Banken prüfen im Vorfeld Ihre finanzielle Situation anhand einer Schufa-Abfrage. Mit ausreichender Bonität stimmt das Geldinstitut Ihrer Kreditanfrage zu.

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

5.000 Euro-Kredit kostenlos berechnen

Wer kennt es nicht: Spülmaschine oder Wäschetrockner gehen kaputt und das Auto benötigt unverhofft eine neue Batterie. Das monatlich verfügbare Geld ist meist knapp und es gibt wenig finanziellen Puffer. Hinzukommt, dass in solchen Notfällen keine Zeit bleibt, das Geld für die notwendigen Anschaffungen oder Reparaturen erst noch anzusparen. Ein 5.000 Euro Darlehen kann hierfür die Lösung sein und kurzerhand als Finanzspritze dienen. Auch spontane Wünsche, wie zum Beispiel eine Reise oder neues Gaming-Zubehör können Sie sich damit erfüllen.

Mit dem CHECK24 Kreditrechner verschaffen Sie sich einen schnellen Überblick zu Kreditsumme, Zinssatz und Laufzeit:

5 Tipps für die Finanzierung

Tipp 1: Einfluss der Laufzeit auf Zinskosten beachten

Je kürzer die Laufzeit, desto günstiger die Gesamtkosten des Kredits. Eine kurze Laufzeit bedeutet zugleich aber auch eine höhere monatliche Rate. Um die monatliche Rate zu bestimmen, ist eine sogenannte Haushaltsrechnung hilfreich. Dabei stellen Sie Ihre fixen Einnahmen und Ausgaben eines Monats einander gegen. Die Differenz ist dann der Betrag, der Ihnen für Ihre Monatsrate höchstens zur Verfügung steht.

Mit Hilfe eines Kreditrechners ermitteln Sie, wie hoch die Zinsaufwendungen für Ihren Kredit sind und welche Kombination aus Laufzeit und monatlicher Rate für Sie passend ist.

Wenn es Ihr monatliches Budget erlaubt, ist eine kurze Laufzeit des Kredites unbedingt zu empfehlen.

Uberschrift 18 Monate Laufzeit 32 Monate Laufzeit 60 Monate Laufzeit
Kreditbetrag 5.000 Euro 5.000 Euro 5.000 Euro
Zins eff. p. a. 4,0 % 4,0 % 4,0 %
Monatliche Rate 286,50 Euro 147,46 Euro 91,92 Euro
Anfallende Zinskosten 156,94 Euro 308,59 Euro 515,28 Euro 

Beispiel für Zinskosten zu unterschiedlichen Laufzeiten

Tipp 2: Kredit zu zweit aufnehmen

Wird im Kreditvertrag ein zweiter Kreditnehmer mit ausreichender Bonität angegeben, bietet die Bank Ihnen in der Regel günstigere Zinsen an. Das hat einen einfachen Grund: Der zweite Kreditnehmer haftet gleichermaßen für die vertragsgemäße Rückzahlung und springt für Sie ein, wenn Sie die monatlichen Raten für den Kredit nicht mehr bedienen können. In Frage kommen hier meist nahestehende Personen wie zum Beispiel der Lebenspartner oder ein Elternteil. Durch die doppelte Absicherung sinkt für die Bank das Ausfallrisiko, wodurch die besseren Konditionen zustanden kommen.

Tipp 3: Zinskosten mit Sondertilgungen senken

Mit der Option einer kostenlosen Sondertilgung oder Gesamttilgung zahlen Sie Ihren Kredit schneller zurück und sparen sich dadurch Zinskosten. Zinsen werden immer auf den noch zu begleichenden Restbetrag bezahlt. Wird dieser Restbetrag durch eine Sondertilgung verringert oder durch eine Gesamttilgung komplett ausgeglichen, verringert sich dadurch automatisch die Zinslast. Daher lohnt es sich, größere Einmalzahlungen wie das Weihnachtsgeld oder Steuerrückzahlungen zur Tilgung Ihres Kredits zu verwenden.

Tipp 4: Verwendungszweck angeben

Wollen Sie den 5.000 Euro-Kredit für den

aufnehmen, dann sollten Sie beim Kreditvergleich auch den passenden Verwendungszweck angeben.

Warum? Die kreditgebende Bank erkennt das gekaufte Auto oder die Immobilie als zusätzliche Sicherheit an, welche bei einem Zahlungsausfall der Raten verwertet werden kann. Durch den Verwendungszweck Umschuldung signalisieren Sie der Bank, dass Sie keinen neuen Kredit aufnehmen wollen, sondern die Tilgung eines alten Darlehens anstreben. Auch das wirkt sich positiv auf den Zinssatz der Bank aus.

Verwendungszweck angeben für den günstigsten Kredit.

Tipp 5: Dispo ausgleichen

Haben Sie Ihr Girokonto überzogen, dann müssen Sie teure Dispo-Zinsen bezahlen. Manche Banken verlangen dafür über zehn Prozent. Ein günstiger 5.000 Euro-Kredit ist in diesem Fall eine sinnvolle Lösung, um Ihr Girokonto kostengünstig und mit Struktur, also einer definierten monatlichen Rate über eine festgelegte Laufzeit, auszugleichen. Durch die geringeren Zinsen können Sie leicht mehrere Hundert Euro sparen. Wie schnell dieser Einspareffekt wirkt, zeigt die folgende Beispielrechnung.

Dispokredit Ratenkredit
Kreditbetrag 5.000 Euro 5.000 Euro
Zins eff. p. a. 9,73 % 4,00 %
Anfallende
Zinskosten		 256,03 Euro* 107,03 Euro*

*Annahme: Zinskosten bei einem Dispokredit über 5.000 Euro zu 9,73 % eff. p.a., Laufzeit: 12 Monate, monatliche Rate: 438,00 Euro. Zinskosten eines Ratenkredits über 5.000 Euro zu  4,00 % eff. p.a., monatliche Rate: 425,59 Euro, Laufzeit: 12 Monate. Zur besseren Vergleichbarkeit nehmen wir an, dass der Dispokredit ebenfalls in gleichbleibenden monatlichen Raten innerhalb eines Jahres zurückbezahlt wird.

Warum soll ich den Verwendungszweck für meinen 5.000 Euro Kredit angeben?

Wann lohnt es sich, bei einem 5.000 Euro Kredit den Verwendungszweck ganz genau anzugeben und wie Sie den Kredit zur freien Verwendung aufnehmen können, erfahren Sie in diesen Video:

Thumbnail

5.000 Euro-Kredit mit Sofortauszahlung

Einen Kredit mit Sofortauszahlung schließen Sie komplett online ab. Der volldigitale und einfache Beantragungsweg ermöglicht eine schnelle Abwicklung inklusive Sofortzusage der Bank. Die Bank entscheidet unmittelbar nach Kreditanfrage und überweist die Kreditsumme kurzfristig.

Welche Vorteile hat ein Kredit mit Sofortauszahlung?

Ein Kredit mit Sofortauszahlung hat den Vorteil, dass der Kreditnehmer nicht lange auf das Geld warten muss. Da der Antrag volldigital gestellt wird, kann der Kreditgeber direkt über die Zu- oder Absage des Kreditantrages entscheiden. Alle Kreditunterlagen werden online über die direkte Verbindung zum Gehaltskonto eingereicht. Die Identitätsprüfung erfolgt per Online-Legitimations-Verfahren. Ein Ausdrucken und Versenden des Vertrages per Post entfällt und spart viel Zeit. Nach positiver Kreditentscheidung der Bank wird das Geld sofort, spätestens am nächsten Bankarbeitstag, ausbezahlt.

Wie erfolgt die Legitimation bei einem Kredit über 5.000 Euro mit Sofortauszahlung?

Ziel des Sofortkredits ist, dass Ihnen das Geld schnellstmöglich zur Verfügung steht. Bevor die Bank einen Kredit an Sie auszahlt ist sie jedoch verpflichtet, Ihre Identität zu prüfen. Um diesen Prozess zeitlich zu beschleunigen und für den Kunden komfortabler zu gestalten, haben vielen Banken die Möglichkeit einer Web-Legitimation über das Internet eingeführt. Diese ermöglicht Ihnen, sich über ein internetfähiges Endgerät mit einer Webcam zu legitimieren. Im Videoident-Verfahren wird Ihre Identität per Videotelefonie durch Abgleich Ihres Ausweises mit Ihrem Gesicht auf dem Bildschirm bestätigt.

Unterlagen & Voraussetzungen
für einen 5.000 Euro-Kredit

Unterlagen

Welche Unterlagen Sie für einen 5.000 Euro-Kredit benötigen, hängt von der Kreditart und der Bank ab. Häufig verlangen Banken aber folgende Dokumente:

  • Ihren Einkommensnachweis (zum Beispiel die Gehaltsabrechnung bei Angestellten, Rentenbescheid bei Rentnern, Einkommensteuerbescheid bei Selbstständigen)
  • aktuelle Kontoauszüge
  • Ihren Reisepass oder Personalausweis
  • die Ablösevollmacht bei einer Umschuldung oder die Zulassungsbescheinigung Teil II und Sicherungsübereignung bei einem Autokredit

Kriterien

Folgende Kriterien müssen Sie erfüllen, wenn Sie einen 5.000 Euro-Kredit aufnehmen wollen:

  • Wohnsitz in Deutschland
  • Volljährigkeit
  • ausreichende Bonität

Ein befristetes Arbeitsverhältnis zum Beispiel muss bei einem Kreditbetrag von 5.000 Euro kein Hindernis sein, wenn Sie die Laufzeit entsprechend anpassen.

CHECK24 erklärt

Bonität – was ist das?

Zu den Grundvoraussetzungen für einen 5.000 Euro-Kredit gehört eine gute Bonität. Die Bonität beschreibt die Kreditwürdigkeit und somit die Zahlungsfähigkeit des Antragstellers. Die Bank möchte möglichst gut einschätzen können, ob Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen werden oder ob mit einem Ausfall zur rechnen ist. Einfluss auf die Bonität nehmen unter anderem die Höhe des Einkommens, der Beruf, die aktuelle Arbeitssituation sowie laufenden Ausgaben und bestehende Verbindlichkeiten.

Die Bank holt sich Informationen über Ihre Bonität bei der Schufa ein. Anhand des Schufa-Scores entscheidet sie, ob Sie den Kredit erhalten oder nicht. Die Höhe des Schufa-Scores wirkt sich zudem sehr häufig auf die Höhe des Sollzinssatzes aus. Eine gute Bonität führt in der Regel zu einem niedrigeren Zins. Mit dem kostenlosen CHECK24 BonitätsCheck können Sie Ihre eigene Kreditwürdigkeit besser einschätzen.

So funktioniert's:
In 3 Schritten zum 5.000 Euro-Kredit

5.000-Euro-Kredit vergleichen
Kredit Schufa-neutral und unverbindlich anfragen
Unterlagen übermitteln, legitimieren und 10.000-Euro-Kredit erhalten

Wenige Angaben machen & 5.000 Euro-Kredit finden

Im kostenlosen CHECK24 Kreditvergleich geben Sie Ihre Wunschsumme, die Laufzeit und einige Angaben zu Ihnen und Ihrer finanziellen Situation ein. Sowohl ein Verwendungszweck, als auch ein zweiter Kreditnehmer können die Kreditkonditionen verbessern.

Kredit über 5.000 Euro unverbindlich vergleichen

CHECK24 holt anhand Ihrer Angaben bei zahlreichen Banken auf Sie zugeschnittene Angebote ein. Die besten erhalten Sie, wenn Sie Ihr Gehaltskonto verbinden. Das Vergleichen von Kreditkonditionen über CHECK24 hat keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score.

5.000 Euro-Kredit abschließen und Geld erhalten

Haben Sie das beste Angebot gefunden, können Sie Ihren 5.000 Euro Kredit abschließen. Dazu müssen Sie sich nur noch ausweisen und Ihren Vertrag unterschreiben. Über CHECK24 geht das dank digitalen Ident-Verfahrens besonders schnell.

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CHECK24-Kundenzufriedenheit

Mit durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen bei den unabhängigen Bewertungsplattformen Trustpilot und eKomi bestätigen uns unsere Kunden höchste Zufriedenheit mit dem CHECK24-Kreditvergleich. Eine Vielzahl an Auszeichnungen durch renommierte Finanzexperten und eine regelmäßig ausgestellte TÜV-Zertifizierung sprechen zudem für die Qualität unseres Produkts.

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„Klar, schnell und einfach.‟ 08/2026

5.000 Euro-Kredit ohne Einkommensnachweis & ohne Schufa – ist das möglich?

Beantragen Sie einen Kredit, prüft die Bank neben Ihrer finanziellen Situation auch Ihr bisheriges Zahlungsverhalten: Die Banken sind zu dieser Prüfung verpflichtet und stellen daher eine Schufa-Anfrage zu Ihrer Bonität. Das bedeutet: Ohne Einkommensnachweis und ohne Bonitäts-Prüfung bekommen Sie bei seriösen Anbietern keinen Kredit.

Eine Entscheidung über Ihren Kredit ist aber immer auch eine Einzelfallentscheidung der kreditgebenden Bank. Lehnt ein Geldinstitut Sie wegen Ihrer Bonität ab, können Sie trotzdem von einer anderen Bank einen Kredit erhalten. Eine persönliche Beratung kann Ihnen dabei helfen, den passenden Kreditgeber für einen 5.000 Euro-Kredit zu finden. 

Dieser Service ist bei CHECK24 kostenlos – Sie erreichen Ihren persönlichen CHECK24 Kreditexperten täglich zwischen 8:00 und 20:00 Uhr telefonisch unter 089 24 24 1124 oder per Mail an kredit@check24.de.

Häufige Fragen
zum 5.000 Euro-Kredit?

Wie finde ich den günstigsten 5.000 Euro-Kredit?

Im CHECK24 Kreditvergleich finden Sie viele Angebote für einen günstigen 5.000 Euro-Kredit und können so auf einen Blick sehen, welche Zinsen die Banken aktuell verlangen. Am effektiven Jahreszins erkennen Sie, welches Angebot das günstigste ist. Je niedriger dieser ausfällt, desto geringer sind die Kosten. Allerdings sollten Sie auch auf Zusatzleistungen achten – mit kostenlosen Sonder- und Gesamttilgungen oder der Möglichkeit, Ratenpausen einzulegen, bleiben Sie bei der Rückzahlung flexibel.

Wo kann ich mir 5.000 Euro leihen?

5.000 Euro können Sie sich im Prinzip bei jeder Bank leihen. Sie sollten dabei aber unbedingt mehrere Angebote einholen. Denn nicht immer ist das erste Angebot auch das beste. Besonders schnell finden Sie günstige Kleinkredit-Angebote vieler Banken im CHECK24 Kreditvergleich. Hier können Sie sich schnell einen Marktüberblick verschaffen und einen passenden 5.000 Euro-Kredit finden.

Wie schnell ist ein 5.000 Euro-Kredit auf meinem Konto?

Am schnellsten bekommen Sie 5.000 Euro mit einem Sofortkredit. Oft erhalten Sie das Geld spätestens morgen, wenn Sie einen solchen Kredit noch heute abschließen. Bei anderen Online-Krediten über 5.000 Euro haben Sie die Kreditsumme meist nach zwei bis fünf Werktagen auf dem Konto. Gehen Sie persönlich zu einer Filialbank, ist die Auszahlungsdauer abhängig vom Termin und der erfolgreichen Prüfung Ihrer Unterlagen durch die Bank.

Weitere Kreditbeträge

1.000 Euro Kredit

2.000 Euro Kredit

3.000 Euro Kredit

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