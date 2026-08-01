Wer kennt es nicht: Spülmaschine oder Wäschetrockner gehen kaputt und das Auto benötigt unverhofft eine neue Batterie. Das monatlich verfügbare Geld ist meist knapp und es gibt wenig finanziellen Puffer. Hinzukommt, dass in solchen Notfällen keine Zeit bleibt, das Geld für die notwendigen Anschaffungen oder Reparaturen erst noch anzusparen. Ein 5.000 Euro Darlehen kann hierfür die Lösung sein und kurzerhand als Finanzspritze dienen. Auch spontane Wünsche, wie zum Beispiel eine Reise oder neues Gaming-Zubehör können Sie sich damit erfüllen.

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