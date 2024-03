auto-finanzieren-ohne-anzahlung

Eine andere Option ist die Ballonfinanzierung. Hier zahlen Sie niedrige Monatsraten und am Ende eine hohe Schlussrate, die "Ballonrate". Aber Vorsicht! Die Ballonrate kann am Ende sehr hoch sein. Gerade bei Anfragen von Ballonfinanzierungen zur Finanzierung des kompletten Kaufbetrags verlangen Banken oder Kreditgeber von Ihnen zumindest eine kleine Anzahlung, um das Risiko zu mindern. Daher ist es wichtig diese Finanzierungsart sorgfältig zu prüfen, bevor Sie sich entscheiden.

Zusammenfassung: Bei der Ballonfinanzierung wird der Kreditbetrag in zwei Teile geteilt. Der erste Teil wird in monatlichen Raten zurückgezahlt, der zweite Teil am Ende der Laufzeit in einer größeren Summe.