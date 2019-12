Außer den Konditionen gibt es auch andere Gründe, sich für einen bestimmten Kredit zu entscheiden: Über den Kreditvergleich von CHECK24 lässt sich ein Konsumentenkredit besonders schnell und bequem abschließen – vorausgesetzt, ein Nutzer hat alle benötigten Angaben und Unterlagen parat, vergehen vom Vergleich bis zum Kreditvertrag nur noch wenige Minuten. Kontoauszüge oder Kreditvertrag auszudrucken und eine Postfiliale fürs Postident-Verfahren aufzusuchen, ist in vielen Fällen nicht mehr notwendig. Mehrere Kredite aus dem Vergleich lassen sich volldigital abschließen: Der Kreditnehmer gewährt der Bank digital Einblick in seine Kontobewegungen, legitimiert sich per Videoident in einem Videotelefonat und unterschreibt seinen Kreditvertrag digital direkt am Bildschirm.

Bei einigen Krediten aus dem Vergleich von CHECK24 erhält der Kreditnehmer zudem dank Sofort-Auszahlung die Kreditsumme besonders schnell. Die Bank fällt unmittelbar die Entscheidung, ob ein Antragsteller den gewünschten Kredit erhält, und gibt im Anschluss an die digitale Unterschrift direkt die Auszahlung des Geldes in Auftrag. Das Geld geht noch am selben Tag oder dem nächsten Bankarbeitstag auf dem Konto des Kunden ein.