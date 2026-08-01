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Konsumentenkredit online vergleichen

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1 Jahr (12 Monate)
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4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
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8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
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5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Das Wichtigste zum Konsumentenkredit

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Was zählt als Konsumentenkredit?

Ein Konsumentenkredit ist ein Darlehen, das von einer Bank oder einem anderen Kreditinstitut an einen Verbraucher vergeben wird. Der Verwendungszweck kann frei oder zweckgebunden sein und richtet sich nach dem Vorhaben des Kreditnehmers. Zu Konsumentenkrediten zählen unter anderem:

  • Autokredit
  • Möbelkredit
  • Modernisierungskredit
  • Renovierungskredit
  • Motorradkredit
  • Kredit zur Bezahlung von Dienstleistungen, Reisen oder anderen Anschaffungen

Der Gesetzgeber regelt den besonderen Schutz des Kreditnehmers, indem er vorgibt, welche Informationen ein Konsumentenkreditvertrag enthalten muss.

Rückzahlungsmodelle von Konsumentenkrediten

Konsumentenkredite unterscheiden sich aber nicht nur nach Verwendungszweck, sondern auch nach der Rückzahlung. Beim klassischen Ratenkredit sind Rate und Laufzeit vertraglich festgelegt. Ein Dispokredit kann auch als Konsumentenkredit bezeichnet werden, hat dagegen aber keine feste Tilgungsrate, Zinsen fallen auf den tatsächlich genutzten Betrag an und die Rückführung erfolgt über Kontoeingänge. Bei Kreditkarten, die einen Kredit (Konsumentenkredit) ermöglichen, hängt die Rückzahlung vom Kartenmodell ab: Möglich sind vollständiger monatlicher Ausgleich oder eine verzinste Teilzahlung. Für den Kostenvergleich sind deshalb effektiver Jahreszins, Laufzeit beziehungsweise Rückzahlungsweise und Gesamtkosten entscheidend.

Für wen eignet sich ein Konsumentenkredit?

Wenn Sie eine größere Anschaffung tätigen möchten, können Sie dafür einen Konsumentenkredit aufnehmen. Bei einem Konsumentenkredit handelt es sich in der Regel um einen Ratenkredit, den der Kreditnehmer in gleichbleibenden monatlichen Raten an die Bank zurückzahlt.

Diese Voraussetzungen sollten Sie erfüllen, wenn Sie einen Konsumentenkredit beantragen:

  • Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.
  • Sie müssen eine Adresse in Deutschland haben.
  • Sie sollten über ein regelmäßiges Einkommen verfügen oder einen 2. Kreditnehmer hinzuziehen, der regelmäßig Einkommen bezieht.
  • Sie sollten keine negativen Schufa-Einträge haben.

Nutzer von Konsumentenkrediten im Überblick

Ratenkreditnutzer im Überblick
Quelle: Studie Konsum- und Kfz-Finanzierung 2023 | Bankenfachverband

Welche Bank gibt die besten Kreditkonditionen?

Es lässt sich nicht pauschal sagen, welche Bank die besten Kreditkonditionen gibt, denn die Konditionen eines Kredits richten sich nach den persönlichen Voraussetzungen eines Kreditnehmers. Die Bank berücksichtigt die Bonität, das Einkommen, vorhandene Kredite und den monatlichen Haushaltsüberschuss sowie den Verwendungszweck und entscheidet dann über den angebotenen Zinssatz. Ein Vergleich verschiedener Angebote, wie ihn der CHECK24 Kreditvergleich bietet, hilft, den besten Kredit zu finden.

Achten Sie bei der Wahl auf:

  • die Höhe des Zinssatzes
  • die Möglichkeit zu kostenlosen Sondertilgungen
  • die Möglichkeit zur kostenfreien Gesamttilgung
  • die Auszahlungsgeschwindigkeit
  • Details zum Kreditabschluss (zum Beispiel geforderte Unterlagen)

Sie möchten wissen, welche Konditionen für einen Konsumentenkredit aktuell möglich sind?

Mit unserem Kreditvergleich ohne persönliche Daten und ohne Anmeldung können Sie sich eine erste Orientierung verschaffen:

4 Jahre (48 Monate)
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
11 Jahre (132 Monate)
12 Jahre (144 Monate)
13 Jahre (156 Monate)
14 Jahre (168 Monate)
15 Jahre (180 Monate)
16 Jahre (192 Monate)
17 Jahre (204 Monate)
18 Jahre (216 Monate)
19 Jahre (228 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
Meiste Bewertungen zuerst
Rückzahlungsoptionen
  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
ab 105,61 € monatliche Rate
ab 0,68%
eff. Jahreszins
4,5/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich und kostenfrei,
Ratenpausen kostenpflichtig
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
Effektiver Jahreszins0,68% bis 16,19% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz0,68% bis 13,89% p.a.Monatliche Rate105,61 € bis 139,41 €
Gesamtkreditbetrag5.069,51 € bis 6.691,54 €Laufzeit48 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		4860728496108120
5.000,00 - 80.000,000,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnung des letzten Monats und vollständige Kontoauszüge der letzten 5 Wochen mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    14 Kunden haben die Kredite24 in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
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    0
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    1
    0
    Ivan F.
    31.7.2026

    „Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”

    Lydia C.
    11.7.2026

    Gutes Angebot

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 7,55% eff. Jahreszins, 7,30% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.780,64 €, mtl. Rate 120,43 €, Postbank

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
    ab 110,56 € monatliche Rate
    ab 2,99%
    eff. Jahreszins
    4,6/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
    Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate110,56 € bis 130,12 €
    Gesamtkreditbetrag5.306,91 € bis 6.245,96 €Laufzeit48 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496
    3.000,00 - 75.000,002,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,7
    42 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    32
    4
    9
    3
    1
    2
    0
    1
    0
    Fabakary J.
    8.8.2026

    Unkompliziert und schnelle Auszahlung.

    Angelika T.
    11.7.2026

    Alles super und schnell abgewickelt

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.555,48 €, mtl. Rate 115,74 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 2 bis 3 Tagen
    4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
    ab 111,12 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 14,99% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 14,05% p.a.Monatliche Rate111,12 € bis 136,76 €
    Gesamtkreditbetrag5.333,75 € bis 6.564,27 €Laufzeit48 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszüge des Lohn-/Gehaltskontos in lückenloser Reihenfolge für den gesamten letzten Kalendermonat (inkl. Namens- und Kontonummernandruck, ohne Schwärzung und Streichungen) in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,4
    165 Kunden haben die Postbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    109
    4
    38
    3
    4
    2
    2
    1
    12
    Udo F.
    9.8.2026

    Sehr unkompliziert und schnell!

    Andy P.
    26.7.2026

    Unkomplizierte Abwicklung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.869,58 €, mtl. Rate 122,28 €, Postbank

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
    ab 111,12 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 12,51% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 11,85% p.a.Monatliche Rate111,12 € bis 131,29 €
    Gesamtkreditbetrag5.333,75 € bis 6.301,90 €Laufzeit48 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie. Lückenlose Kontoauszüge über mindestens 4 Wochen (akt. Auszug nicht älter als 14 Tage vor Anfragedatum des Vertrages) aller Kreditnehmer, aus denen das monatliche Gesamteinkommen ersichtlich ist.
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,2
    34 Kunden haben die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    19
    4
    10
    3
    0
    2
    2
    1
    3
    Ruzu H.
    11.6.2026

    Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.

    Waltraud F.
    2.6.2026

    Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.954,50 €, mtl. Rate 124,05 €, Deutsche Bank AG

    • kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    4 Jahre (48 Monate) Laufzeit
    ab 111,64 € monatliche Rate
    ab 3,49%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit auch für Selbstständige möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,49% bis 10,99% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,43% bis 10,47% p.a.Monatliche Rate111,64 € bis 127,95 €
    Gesamtkreditbetrag5.358,55 € bis 6.141,62 €Laufzeit48 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		1224364860728496
    1.500,00 - 80.000,003,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    1.081 Kunden haben die Targobank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    746
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    3
    29
    2
    4
    1
    11
    Maria S.
    9.8.2026

    alles ging schnell und problemlos

    Birgit R.
    9.8.2026

    Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.717,97 €, mtl. Rate 119,12 €, TARGOBANK

    Kreditangebote personalisieren

    Für diese Verwendungszwecke können Sie einen Konsumentenkredit abschließen

    Meist werden Konsumentenkredite ohne Zweckbindung vergeben. Für die Bank ist es also irrelevant, welche Anschaffung Verbraucher mit dem Kredit finanzieren. Es gibt aber auch zweckgebundene Formen des Konsumkredites, bei denen die Kreditsumme nur für bestimmte Anschaffungen verwendet werden kann. Dazu zählen Autokredite für den Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens. Meist ist ein zweckgebundener Konsumentenkredit aufgrund seiner besseren Absicherung zu einem günstigeren Zinssatz erhältlich als eine Finanzierung zur freien Verwendung.

    Häufige Verwendungszwecke für Konsumentenkredite sind: 
    • Elektrogeräte, Unterhaltungselektronik
    • Urlaub und Reisen
    • Auto, Autoreparaturen
    • Ausbildung, Weiterbildung, Traineeships
    • Möbel, Umzug, Renovierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen
    • Umschuldung teurer Kredite wie Händlerfinanzierungen oder Dispokredite

    Welche Vor- und Nachteile hat ein Konsumentenkredit?

    Ein Konsumentenkredit bietet eine planbare und günstige Möglichkeit, sich für ein Vorhaben Geld zu leihen. Der Abschluss ist bei den meisten Banken unkompliziert und komplett digital möglich, was den Gang in eine Filiale überflüssig macht. Zudem kann er jederzeit ganz oder in Teilen über die Monatsrate hinaus getilgt werden. Dafür können allerdings, je nach Vertrag, Kosten entstehen. Zu viele parallel laufende Kredite verschlechtern zudem den Schufa-Score und erhöhen die Gefahr, sich zu verschulden.

    Vorteile

    • sehr gute Planbarkeit
    • jederzeit Sondertilgungen und Gesamttilgung möglich
    • schnell verfügbar, wenn kurzfristig Geld benötigt wird
    • Abschluss überwiegend vollständig digital möglich
    • Flexibilität bei der Verwendung
    • Vergleich ist Schufa-neutral

    Nachteile

    • Zinskosten sind höher als bei einem besicherten Darlehen (zum Beispiel Immobilienfinanzierung)
    • für Sondertilgungen und Gesamttilgung können Kosten entstehen
    • höhere Zinssätze bei schlechter Bonität
    • Verschuldungsgefahr bei mehreren laufenden Konsumentenkrediten
    • ein laufender Kredit wird bei der Schufa vermerkt

    Benötigt die Bank Sicherheiten für einen Konsumentenkredit?

    In der Regel benötigt die Bank keine Sicherheiten für einen Konsumentenkredit. In einigen Fällen lohnt es sich der Bank einen zweiten Kreditnehmer für Ihre Finanzierung anzubieten, damit der Kredit genehmigt wird.

    CHECK24 Tipp

    Konsumentenkredit vorzeitig zurückzahlen – geht das?

    Ja, Konsumentenkredite können in der Regel jederzeit vorzeitig zurückgezahlt werden. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung fallen meist Vorfälligkeitsentschädigungen an. 

    Verbraucherkredit vergleichen: Tipps

    Es gibt große Unterschiede bei den Kreditangeboten von Ratenkrediten. Konsumentenkredite vergleichen gehört daher zu den wichtigsten Schritten, um eine günstige Finanzierung zu finden. Der Konsumentenkredit-Vergleich zeigt auch, dass nur wenige Banken Geld zu einem einheitlichen Zinssatz vergeben. Die Banken machen Kreditangebote je nach Darlehenssumme und Darlehenslaufzeit.

    Die meisten Banken und Kreditvermittler vergeben Kredite zu bonitätsabhängigen Zinsen. Das bedeutet: Die Bonität des Verbrauchers, also seine Kreditwürdigkeit, hat den größten Einfluss auf das Kreditangebot. Je besser seine wirtschaftliche Situation ist, umso geringer ist für die Bank das Risiko, dass der Kreditnehmer seinen Konsumentenkredit nicht zurückzahlen wird. Zur Ermittlung der Bonität werden unter anderem die Daten des Antragstellers bei der Schufa abgefragt.

    Der CHECK24 Kreditvergleich vergleicht für Sie mehrere Angebote. Dafür ist das Verbinden Ihres Gehaltskontos besonders hilfreich und kann sogar Geld sparen. Denn die Bank kann automatisiert und kostensparend die für sie wichtigen Informationen und Kontoauszüge abrufen. Der Kunde erhält dafür direkt ein auf ihn zugeschnittenes Kreditangebot. Wurden alle Angaben korrekt gemacht, kann der Kredit umgehend digital unterschrieben und von der Bank zur Auszahlung angewiesen werden. Wer Fragen hat oder Unterstützung benötigt, kann zudem die kostenlose Beratung von CHECK24 in Anspruch nehmen.

    Tipps für Ihren Vergleich:

    • Kreditsumme, Laufzeit und der effektive Jahreszins bestimmen, wie hoch die monatlichen Raten sind, die der Kreditnehmer an die Bank zahlen muss.
    • Achten Sie darauf, dass sie die Kreditraten problemlos jeden Monat aufbringen können. Eine Haushaltsrechnung gibt Ihnen Aufschluss darüber, wie hoch die Raten nach Gegenüberstellung aller monatlichen Einnahmen und Ausgaben höchstens sein dürfen.
    • Der effektive Jahreszins ist der wichtigste Vergleichsmaßstab bei der Gegenüberstellung mehrerer Kreditangebote.
    • Es gibt Angebote mit kostenlosen Sondertilgungsmöglichkeiten. Wer diese Option nutzen möchte, sollte auf diese Kreditausstattung achten. 
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    Häufige Fragen zum Konsumentenkredit

    Wie hoch sind die Zinsen für einen Konsumentenkredit?

    Der Zinssatz für einen Konsumentenkredit wird von der kreditgebenden Bank festgelegt. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Bonität des Kreditnehmers, der Höhe des Kreditbetrags und der Laufzeit des Kredits.

    Der durchschnittliche effektive Jahreszinssatz für Konsumentenkredite in Deutschland lag laut Bundesbank im November 2023 bei 8,72 Prozent. Das bedeutet, dass ein Kreditnehmer für einen Kredit von 10.000 Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren insgesamt 11.360 Euro zurückzahlen muss.

    Kreditkunden mit höherem Einkommen erhalten dabei günstigere Zinsangebote. Kunden mit geringerem Einkommen müssen mit schlechteren Zinssätzen rechnen, da die Bank das Ausfallrisiko höher einschätzt und daher einen Risikoaufschlag verlangt. Je höher sie ihr Risiko einschätzt, desto höher der Zinssatz. 

    Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um einen Konsumentenkredit zu erhalten?

    Um einen Konsumentenkredit zu erhalten, muss der Kreditnehmer in der Regel folgende Voraussetzungen erfüllen:

    • Volljährigkeit
    • fester Wohnsitz in Deutschland
    • regelmäßiges Einkommen
    • positive Schufa-Auskunft (es darf keine Überschuldung vorliegen) 

    Wie kann ich einen Konsumentenkredit vergleichen?

    Beim Vergleich von Konsumentenkrediten sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:

    • Kreditbetrag: Wie hoch ist der Kreditbetrag, den Sie benötigen?
    • Zinssatz: Wie hoch ist der Zinssatz des Kredits?
    • Laufzeit: Wie lange möchten Sie den Kredit zurückzahlen?
    • Gesamtkosten: Wie hoch sind die Gesamtkosten des Kredits?

    Wo kann ich einen Konsumentenkredit beantragen?

    Konsumentenkredite können bei Banken, Sparkassen, Bausparkassen und anderen Kreditinstituten über das CHECK24 Vergleichsportal schnell und sicher beantragt werden.

    Wie komme ich aus einem gemeinsamen Kredit heraus?

    Um aus einem gemeinsamen Kredit herauszukommen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird der Kreditvertrag auf nur noch einen Kreditnehmer umgeschrieben, der die Restschuld alleine weiterbezahlt, oder es wird ein zweiter neuer Kreditnehmer in den Vertrag aufgenommen. In beiden Fällen ist die Zustimmung der Bank erforderlich.

    Stimmt die Bank weder dem Ausstieg noch der Umschreibung zu, kann eine Umschuldung in Betracht gezogen werden.

    Fazit zum Konsumentenkredit

    Konsumentenkredite können eine gute Möglichkeit sein, größere Anschaffungen zu finanzieren. Allerdings sollten Sie vor der Aufnahme eines Konsumentenkredits genau abwägen, ob Sie sich die monatlichen Raten auch dauerhaft leisten können. Es ist außerdem wichtig, einen Vergleich der verschiedenen Angebote vorzunehmen, um den besten Kredit zu finden.

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