Was zählt als Konsumentenkredit?

Ein Konsumentenkredit ist ein Darlehen, das von einer Bank oder einem anderen Kreditinstitut an einen Verbraucher vergeben wird. Der Verwendungszweck kann frei oder zweckgebunden sein und richtet sich nach dem Vorhaben des Kreditnehmers. Zu Konsumentenkrediten zählen unter anderem:

Autokredit

Möbelkredit

Modernisierungskredit

Renovierungskredit

Motorradkredit

Kredit zur Bezahlung von Dienstleistungen, Reisen oder anderen Anschaffungen

Der Gesetzgeber regelt den besonderen Schutz des Kreditnehmers, indem er vorgibt, welche Informationen ein Konsumentenkreditvertrag enthalten muss.



Rückzahlungsmodelle von Konsumentenkrediten



Konsumentenkredite unterscheiden sich aber nicht nur nach Verwendungszweck, sondern auch nach der Rückzahlung. Beim klassischen Ratenkredit sind Rate und Laufzeit vertraglich festgelegt. Ein Dispokredit kann auch als Konsumentenkredit bezeichnet werden, hat dagegen aber keine feste Tilgungsrate, Zinsen fallen auf den tatsächlich genutzten Betrag an und die Rückführung erfolgt über Kontoeingänge. Bei Kreditkarten, die einen Kredit (Konsumentenkredit) ermöglichen, hängt die Rückzahlung vom Kartenmodell ab: Möglich sind vollständiger monatlicher Ausgleich oder eine verzinste Teilzahlung. Für den Kostenvergleich sind deshalb effektiver Jahreszins, Laufzeit beziehungsweise Rückzahlungsweise und Gesamtkosten entscheidend.