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Ein Konsumentenkredit ist ein Darlehen, das von einer Bank oder einem anderen Kreditinstitut an einen Verbraucher vergeben wird. Der Verwendungszweck kann frei oder zweckgebunden sein und richtet sich nach dem Vorhaben des Kreditnehmers. Zu Konsumentenkrediten zählen unter anderem:
Der Gesetzgeber regelt den besonderen Schutz des Kreditnehmers, indem er vorgibt, welche Informationen ein Konsumentenkreditvertrag enthalten muss.
Wenn Sie eine größere Anschaffung tätigen möchten, können Sie dafür einen Konsumentenkredit aufnehmen. Bei einem Konsumentenkredit handelt es sich in der Regel um einen Ratenkredit, den der Kreditnehmer in gleichbleibenden monatlichen Raten an die Bank zurückzahlt.
Es lässt sich nicht pauschal sagen, welche Bank die besten Kreditkonditionen gibt, denn die Konditionen eines Kredits richten sich nach den persönlichen Voraussetzungen eines Kreditnehmers. Die Bank berücksichtigt die Bonität, das Einkommen, vorhandene Kredite und den monatlichen Haushaltsüberschuss sowie den Verwendungszweck und entscheidet dann über den angebotenen Zinssatz. Ein Vergleich verschiedener Angebote, wie ihn der CHECK24 Kreditvergleich bietet, hilft, den besten Kredit zu finden.
Achten Sie bei der Wahl auf:
Mit unserem Kreditvergleich ohne persönliche Daten und ohne Anmeldung können Sie sich eine erste Orientierung verschaffen:
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich und kostenfrei,
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|0,68% bis 16,19% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|0,68% bis 13,89% p.a.
|Monatliche Rate
|105,61 € bis 139,41 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.069,51 € bis 6.691,54 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|5.000,00 - 80.000,00
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
|0,68%
bis 16,19%
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 7,55% eff. Jahreszins, 7,30% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.780,64 €, mtl. Rate 120,43 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
|Effektiver Jahreszins
|2,99% bis 11,98% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|2,95% bis 11,37% p.a.
|Monatliche Rate
|110,56 € bis 130,12 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.306,91 € bis 6.245,96 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|3.000,00 - 75.000,00
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
Unkompliziert und schnelle Auszahlung.
Alles super und schnell abgewickelt
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.555,48 €, mtl. Rate 115,74 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 14,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 14,05% p.a.
|Monatliche Rate
|111,12 € bis 136,76 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.333,75 € bis 6.564,27 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
Sehr unkompliziert und schnell!
Unkomplizierte Abwicklung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.869,58 €, mtl. Rate 122,28 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 12,51% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 11,85% p.a.
|Monatliche Rate
|111,12 € bis 131,29 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.333,75 € bis 6.301,90 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.
Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.954,50 €, mtl. Rate 124,05 €, Deutsche Bank AG
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit auch für Selbstständige möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,49% bis 10,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,43% bis 10,47% p.a.
|Monatliche Rate
|111,64 € bis 127,95 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.358,55 € bis 6.141,62 €
|Laufzeit
|48 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|1.500,00 - 80.000,00
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
alles ging schnell und problemlos
Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.717,97 €, mtl. Rate 119,12 €, TARGOBANK
Meist werden Konsumentenkredite ohne Zweckbindung vergeben. Für die Bank ist es also irrelevant, welche Anschaffung Verbraucher mit dem Kredit finanzieren. Es gibt aber auch zweckgebundene Formen des Konsumkredites, bei denen die Kreditsumme nur für bestimmte Anschaffungen verwendet werden kann. Dazu zählen Autokredite für den Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens. Meist ist ein zweckgebundener Konsumentenkredit aufgrund seiner besseren Absicherung zu einem günstigeren Zinssatz erhältlich als eine Finanzierung zur freien Verwendung.
Ein Konsumentenkredit bietet eine planbare und günstige Möglichkeit, sich für ein Vorhaben Geld zu leihen. Der Abschluss ist bei den meisten Banken unkompliziert und komplett digital möglich, was den Gang in eine Filiale überflüssig macht. Zudem kann er jederzeit ganz oder in Teilen über die Monatsrate hinaus getilgt werden. Dafür können allerdings, je nach Vertrag, Kosten entstehen. Zu viele parallel laufende Kredite verschlechtern zudem den Schufa-Score und erhöhen die Gefahr, sich zu verschulden.
In der Regel benötigt die Bank keine Sicherheiten für einen Konsumentenkredit. In einigen Fällen lohnt es sich der Bank einen zweiten Kreditnehmer für Ihre Finanzierung anzubieten, damit der Kredit genehmigt wird.
Konsumentenkredit vorzeitig zurückzahlen – geht das?
Ja, Konsumentenkredite können in der Regel jederzeit vorzeitig zurückgezahlt werden. Bei einer vorzeitigen Rückzahlung fallen meist Vorfälligkeitsentschädigungen an.
Es gibt große Unterschiede bei den Kreditangeboten von Ratenkrediten. Konsumentenkredite vergleichen gehört daher zu den wichtigsten Schritten, um eine günstige Finanzierung zu finden. Der Konsumentenkredit-Vergleich zeigt auch, dass nur wenige Banken Geld zu einem einheitlichen Zinssatz vergeben. Die Banken machen Kreditangebote je nach Darlehenssumme und Darlehenslaufzeit.
Die meisten Banken und Kreditvermittler vergeben Kredite zu bonitätsabhängigen Zinsen. Das bedeutet: Die Bonität des Verbrauchers, also seine Kreditwürdigkeit, hat den größten Einfluss auf das Kreditangebot. Je besser seine wirtschaftliche Situation ist, umso geringer ist für die Bank das Risiko, dass der Kreditnehmer seinen Konsumentenkredit nicht zurückzahlen wird. Zur Ermittlung der Bonität werden unter anderem die Daten des Antragstellers bei der Schufa abgefragt.
Der CHECK24 Kreditvergleich vergleicht für Sie mehrere Angebote. Dafür ist das Verbinden Ihres Gehaltskontos besonders hilfreich und kann sogar Geld sparen. Denn die Bank kann automatisiert und kostensparend die für sie wichtigen Informationen und Kontoauszüge abrufen. Der Kunde erhält dafür direkt ein auf ihn zugeschnittenes Kreditangebot. Wurden alle Angaben korrekt gemacht, kann der Kredit umgehend digital unterschrieben und von der Bank zur Auszahlung angewiesen werden. Wer Fragen hat oder Unterstützung benötigt, kann zudem die kostenlose Beratung von CHECK24 in Anspruch nehmen.
Der Zinssatz für einen Konsumentenkredit wird von der kreditgebenden Bank festgelegt. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Bonität des Kreditnehmers, der Höhe des Kreditbetrags und der Laufzeit des Kredits.
Der durchschnittliche effektive Jahreszinssatz für Konsumentenkredite in Deutschland lag laut Bundesbank im November 2023 bei 8,72 Prozent. Das bedeutet, dass ein Kreditnehmer für einen Kredit von 10.000 Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren insgesamt 11.360 Euro zurückzahlen muss.
Kreditkunden mit höherem Einkommen erhalten dabei günstigere Zinsangebote. Kunden mit geringerem Einkommen müssen mit schlechteren Zinssätzen rechnen, da die Bank das Ausfallrisiko höher einschätzt und daher einen Risikoaufschlag verlangt. Je höher sie ihr Risiko einschätzt, desto höher der Zinssatz.
Um einen Konsumentenkredit zu erhalten, muss der Kreditnehmer in der Regel folgende Voraussetzungen erfüllen:
Beim Vergleich von Konsumentenkrediten sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:
Konsumentenkredite können bei Banken, Sparkassen, Bausparkassen und anderen Kreditinstituten über das CHECK24 Vergleichsportal schnell und sicher beantragt werden.
Um aus einem gemeinsamen Kredit herauszukommen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird der Kreditvertrag auf nur noch einen Kreditnehmer umgeschrieben, der die Restschuld alleine weiterbezahlt, oder es wird ein zweiter neuer Kreditnehmer in den Vertrag aufgenommen. In beiden Fällen ist die Zustimmung der Bank erforderlich.
Stimmt die Bank weder dem Ausstieg noch der Umschreibung zu, kann eine Umschuldung in Betracht gezogen werden.
Konsumentenkredite können eine gute Möglichkeit sein, größere Anschaffungen zu finanzieren. Allerdings sollten Sie vor der Aufnahme eines Konsumentenkredits genau abwägen, ob Sie sich die monatlichen Raten auch dauerhaft leisten können. Es ist außerdem wichtig, einen Vergleich der verschiedenen Angebote vorzunehmen, um den besten Kredit zu finden.
Telefonische Beratung
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089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
„Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”
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