Sind Online-Kredite günstiger als klassische Verbraucherkredite?

Ja, Onlinekredite sind häufig günstiger als klassische Bankkredite. Ein Grund dafür ist, dass Banken ohne Filialnetz geringere Betriebskosten haben und dadurch oft niedrigere Zinsen anbieten können. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb im Onlinegeschäft besonders hoch ist und viele Anbieter mit geringeren Gewinnmargen kalkulieren.

Um einen passenden Kredit zu finden, lohnt sich der Vergleich. Einen ersten Eindruck erhalten Sie mit der Übersicht aktueller Kreditzinsen für verschiedene Online-Angebote: