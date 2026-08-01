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Online-Kredit beantragen: Günstige Zinsen erhalten

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1 Jahr (12 Monate)
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9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Online-Kredit Vergleich:
Welcher Kredit ist zu empfehlen?

Mit einem Onlinekredit können Sie Ihren finanziellen Spielraum für kleinere oder größere Anschaffungen schnell und einfach erweitern. Dabei hilft Ihnen ein Vergleich, besonders faire Konditionen zu finden. Damit Sie innerhalb von wenigen Schritten zum Online-Kredit kommen, sollten Sie wissen, worauf es sich zu achten lohnt.

  • Für einen Onlinekredit mit günstigen Konditionen ist kein Besuch einer Bankfiliale nötig. Der gesamte Prozess läuft digital ab: Von der Antragstellung über die Bonitätsprüfung bis hin zur Vertragsunterzeichnung und Auszahlung.
  • Kredite können online in der Regel zu deutlich günstigeren Zinsen vergeben werden als bei der Hausbank, da Kosten für Filialen und persönliche Beratung entfallen.
  • Es gelten die gleichen Voraussetzungen wie für andere Ratenkredite. Welche Unterlagen Sie online vorweisen müssen, variiert je nachdem in welchem Beschäftigungsverhältnis Sie sich befinden.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Sind Online-Kredite günstiger als klassische Verbraucherkredite?

Ja, Onlinekredite sind häufig günstiger als klassische Bankkredite. Ein Grund dafür ist, dass Banken ohne Filialnetz geringere Betriebskosten haben und dadurch oft niedrigere Zinsen anbieten können. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb im Onlinegeschäft besonders hoch ist und viele Anbieter mit geringeren Gewinnmargen kalkulieren.

Um einen passenden Kredit zu finden, lohnt sich der Vergleich. Einen ersten Eindruck erhalten Sie mit der Übersicht aktueller Kreditzinsen für verschiedene Online-Angebote:

Unsere besten Onlinekreditangebote

2 Jahre (24 Monate)
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1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
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16 Jahre (192 Monate)
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19 Jahre (228 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
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Freie Verwendung
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Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
Meiste Bewertungen zuerst
Rückzahlungsoptionen
  • keine kostenlose Sondertilgung
  • keine kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
2 Jahre (24 Monate) Laufzeit
ab 214,80 € monatliche Rate
ab 2,99%
eff. Jahreszins
4,6/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate214,80 € bis 233,90 €
Gesamtkreditbetrag5.155,08 € bis 5.613,49 €Laufzeit24 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		121824364860728496
3.000,00 - 75.000,002,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,7
    42 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    32
    4
    9
    3
    1
    2
    0
    1
    0
    Fabakary J.
    8.8.2026

    Unkompliziert und schnelle Auszahlung.

    Angelika T.
    11.7.2026

    Alles super und schnell abgewickelt

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.278,62 €, mtl. Rate 219,94 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 2 bis 3 Tagen
    2 Jahre (24 Monate) Laufzeit
    ab 215,35 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 14,99% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 14,05% p.a.Monatliche Rate215,35 € bis 240,18 €
    Gesamtkreditbetrag5.168,50 € bis 5.764,33 €Laufzeit24 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszüge des Lohn-/Gehaltskontos in lückenloser Reihenfolge für den gesamten letzten Kalendermonat (inkl. Namens- und Kontonummernandruck, ohne Schwärzung und Streichungen) in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,4
    165 Kunden haben die Postbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    109
    4
    38
    3
    4
    2
    2
    1
    12
    Udo F.
    9.8.2026

    Sehr unkompliziert und schnell!

    Andy P.
    26.7.2026

    Unkomplizierte Abwicklung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.432,36 €, mtl. Rate 226,35 €, Postbank

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    2 Jahre (24 Monate) Laufzeit
    ab 215,35 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 12,51% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 11,85% p.a.Monatliche Rate215,35 € bis 235,01 €
    Gesamtkreditbetrag5.168,50 € bis 5.640,15 €Laufzeit24 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie. Lückenlose Kontoauszüge über mindestens 4 Wochen (akt. Auszug nicht älter als 14 Tage vor Anfragedatum des Vertrages) aller Kreditnehmer, aus denen das monatliche Gesamteinkommen ersichtlich ist.
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,2
    34 Kunden haben die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    19
    4
    10
    3
    0
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    1
    3
    Ruzu H.
    11.6.2026

    Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.

    Waltraud F.
    2.6.2026

    Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.473,51 €, mtl. Rate 228,06 €, Deutsche Bank AG

    • kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    2 Jahre (24 Monate) Laufzeit
    ab 215,87 € monatliche Rate
    ab 3,49%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit auch für Selbstständige möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,49% bis 10,99% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,43% bis 10,47% p.a.Monatliche Rate215,87 € bis 231,82 €
    Gesamtkreditbetrag5.180,89 € bis 5.563,59 €Laufzeit24 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		1224364860728496
    1.500,00 - 80.000,003,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    1.081 Kunden haben die Targobank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
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    4
    1
    11
    Maria S.
    9.8.2026

    alles ging schnell und problemlos

    Birgit R.
    9.8.2026

    Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.358,47 €, mtl. Rate 223,27 €, TARGOBANK

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    2 Jahre (24 Monate) Laufzeit
    ab 216,94 € monatliche Rate
    ab 3,99%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % des offenen Restsaldos kostenlos möglich. Diese Tilgung darf nur einmal pro Laufzeitjahr erfolgen, nicht genutzte Rechte verfallen ersatzlos. Werden höhere oder häufigere Sondertilgungen gewünscht, kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Die Bank kann in diesem Fall eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, maximal 1 % (bzw. 0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause („Payment Holiday“) war im Vertrag nicht vereinbart. Grundsätzlich ist eine nachträgliche Änderung auf Antrag möglich. Während der Pausenmonat keine Zahlung erfordert, fallen jedoch weiter Sollzinsen an. Voraussetzung ist in der Regel eine stabile Bonität und kein Zahlungsverzug.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,99% bis 8,99% p.a.Nettodarlehensbetrag5.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,91% bis 8,64% p.a.Monatliche Rate216,94 € bis 227,60 €
    Gesamtkreditbetrag5.206,66 € bis 5.462,34 €Laufzeit24 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		1218243648607284
    3.000,00 - 35.000,003,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%    		3,99%
    bis 8,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    34 Kunden haben die norisbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
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    10
    3
    0
    2
    0
    1
    1
    Thomas U.
    6.7.2026

    Bearbeitung schnell und gut.

    Reinhardt S.
    1.7.2026

    Nur zu kompliziert zur Abwicklung, Ident-Verfahren muß doch einmal reichen, warum mehrmals angefordert!!

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 7,19% eff. Jahreszins, 6,96% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.370,72 €, mtl. Rate 223,78 €, norisbank

    Kreditangebote personalisieren

    Immer mehr Kredite werden digital abgeschlossen

    Laut einer repräsentativen Ipsos Studie für den Bankenfachverband nimmt die Bereitschaft, Finanzierungen digital statt bei der Hausbank aufzunehmen, zu. Im Jahr 2024 wickelten 37 Prozent aller befragten Kreditnehmer den Prozess ganz oder in Teilen im Internet ab. Dabei gaben sie an, mindestens einen Prozessschritt (Beantragung, Abschluss, Identifikation, Signatur) online durchgeführt zu haben.

    In den beiden Jahren davor waren es noch 33 Prozent, die entsprechende Angaben machten.

    Grafik zeigt die Entwicklung digitaler Finanzierungsabschlüsse

    Quelle: IPSOS für Bankenfachverband, Konsumfinanzierung 2024, repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, abgerufen am 20. Januar 2026

    Worauf Sie beim Vergleich von Onlinekrediten achten sollten

    Wenn Sie Ihren Kredit online beantragen, sollten Sie die Aspekte kennen, die Sie selbst beeinflussen können und wissen, welche Auswirkungen diese auf die Kosten haben. 

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    Effektivzins

    Der Effektivzins gibt die Gesamtkosten des Online-Kredits an. Je niedriger er ist, desto geringer werden die Kosten. Indem Sie den Verwendungszweck angeben, erhalten Sie oft Angebote mit niedrigerem Effektivzins.

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    Darlehensbetrag

    Mit der Höhe des Darlehensbetrags steigen auch die Kosten. Überlegen Sie also, wie hoch er sein soll. Oft lohnt es sich, mehr Geld als Puffer aufzunehmen, da ein weiterer Ratenkredit meist teurer ausfällt.

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    Laufzeit

    Je niedriger die Laufzeit, desto geringer fällt der Gesamtbetrag aus, da weniger Zinskosten entstehen. Gleichzeitig steigt jedoch die Rate. Überlegen Sie sich, wie hoch das Monatsbudget ist, das Sie ausgeben können. 

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    Rate

    Die Rate sollte laut Verbraucherzentrale maximal 40 Prozent Ihres Nettoeinkommens ausmachen. Um sicher zu gehen, wie viel Sie sich leisten können, stellen Sie eine detaillierte Haushaltsrechnung auf.

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    Konditionen und Versicherungen

    Kostenlose Sondertilgung, kostenlose Gesamttilgung, die Möglichkeit, Ratenpausen einzulegen, oder eine Kreditabsicherung können Ihnen mehr Flexibilität bei der Finanzierung verschaffen.

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    Seriosität

    Werden Sie hellhörig, wenn Sie zusätzliche Produkte abschließen sollen oder ein Abschluss ohne Bonitätsprüfung versprochen wird. Ziehen Sie immer erst einen Vergleich bei einem seriösen Portal in Betracht. 

    Vorteile

    Wenn Sie Ihren Kredit direkt online abschließen, profitieren Sie von vielen Vorteilen: 

    • Schnell und unkompliziert: Die Beantragung erfolgt bequem von zu Hause und unabhängig von Banköffnungszeiten.
    • Zinsersparnis:  Ein Online-Kredit bietet meist bessere Bankkonditionen, was die Gesamtkosten verringert.
    • Bessere Vergleichsmöglichkeit: Mit einem Vergleich können Sie sich das beste Kreditangebot heraussuchen.
    • Schnelle Auszahlung der Kreditsumme: Bei einem Online-Kredit mit Sofortauszahlung wird das Geld nach Bewilligung oft schon innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr Konto überwiesen.

    Online Kredit beantragen:
    So geht's

    Über den Kreditvergleich von CHECK24 finden Sie einfach und schnell den passenden Onlinekredit für Ihre Anschaffung oder das Vorhaben und können ihn von zu Hause aus beantragen.

    Angaben machen

    Geben Sie den gewünschten Kreditbetrag sowie die Laufzeit, den Verwendungszweck und einige persönliche Daten ein. Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto, um passende Angebote zu erhalten.

    Angebote vergleichen

    Sie erhalten eine Vielzahl von Angeboten verschiedener Banken und können die Konditionen vergleichen. So können Sie sich das beste Angebot für einen günstigen Kredit heraussuchen.

    Abschließen und Geld erhalten

    Haben Sie den passenden Onlinekredit gefunden, können Sie diesen ganz einfach online beantragen. Nach Bewilligung durch die Bank wird Ihnen das Geld auf Ihr Konto ausgezahlt.

    Das sagen CHECK24-Kunden über uns

    Der beste Grund für einen Kreditvergleich bei CHECK24 ist die höchste Zufriedenheit unserer Kunden: Auf der unabhängigen Bewertungsplattform eKomi erhält CHECK24 mit durchschnittlich 5,0 von 5 möglichen Sternen absolute Spitzenwertungen. Mit einer Vielzahl weiterer Auszeichnungen und TÜV-Zertifizierung bestätigen auch renommierte Experten die Qualität des Kreditvergleichs.

    Alle Auszeichnungen im Überblick
    5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
    „Shr gut‟ 08/2026
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    Wie lange dauert es, bis mir mein Onlinekredit ausgezahlt wird?

    Nachdem Ihr Online-Antrag durch das Kreditinstitut bewilligt wurde, haben Sie innerhalb von ein bis zwei Werktagen das Geld auf dem Konto. Noch schneller geht es mit einem Sofortkredit: Oft erfolgt die Auszahlung Ihres Kredits innerhalb von 24 Stunden, teilweise schon nach wenigen Sekunden. Dazu ist die Verbindung Ihres Gehaltskontos per Online Banking Voraussetzung. Die Bank prüft Ihre Angaben über den digitalen Kontoblick und trifft umgehend eine finale Kreditentscheidung.

    Um die Bearbeitungszeit zu beschleunigen, laden Sie zudem nachgeforderte Dokumente direkt online hoch und legitimieren sich, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

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    „Wer sein Gehaltskonto per Online-Banking an das CHECK24-Kreditcenter anbindet, profitiert gleich mehrfach: In der Regel müssen keine Kontoauszüge und Gehaltsnachweise mehr eingereicht werden. Banken gewähren bei Sofortkreditangeboten günstigere Zinsen als bei klassischen Ratenkrediten, weil sie durch die digitalen Prozesse weniger Arbeit mit dem Sofortkredit haben und diesen Vorteil an ihre Kunden weitergeben.“

    Colin Kesterton
    Experte für Sofortkredite bei CHECK24

    Sicher und bequem online:
    Legitimation und Unterschrift

    Mit einem Online-Kredit machen Sie sich unabhängig von Banköffnungszeiten, sowie von Stift und Papier. Sie stellen die Kreditanfrage online, weisen Ihre Identität digital nach und unterschreiben elektronisch.

    Legitimation

    Die Kreditaufnahme erfordert immer den Nachweis Ihrer Identität. Dazu stehen Ihnen online je nach Anbieter verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Alle Verfahren sind verschlüsselt und sicher.

    • Videoident: Ein Mitarbeiter führt Sie per Video-Anruf durch den Prozess. Der Anruf ist auf Deutsch oder Englisch möglich.
    • Bankident/eID: Sie legitimieren sich entweder per Referenzüberweisung (Bankident) oder mithilfe eines aktivierten Personalausweises mit PIN (eID).

    Elektronische Signatur

    Ein Kreditvertrag erfordert eine Signatur. Wenn Sie einen Online-Kredit nutzen, wird die handschriftliche Unterschrift durch die "Qualifizierte elektronische Signatur" ersetzt. Diese setzt eine erfolgreiche Legitimation voraus.

    Meistens erhalten Sie im Anschluss an die Legitimation eine TAN per SMS, die Sie eingeben und damit Ihre Unterschrift bestätigen.

    Im Video können Sie diesen Prozess Schritt für Schritt nachvollziehen.

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    Eine Frau unterzeichnet ein Dokument

    Kreditvertrag unterschrieben: Kann trotzdem noch was schief gehen?

    Vergleichen, auswählen, beantragen – so einfach geht's. Aber kann trotz unterschiebenem Kreditvertrag noch etwas schiefgehen? Diese Frage klärt unser Ratgeber und gibt Ihnen wertvolle Tipps, um Ihre Finanzierung reibungslos online zu beantragen. 

    Voraussetzungen und Unterlagen beim Onlinekredit

    Während die Voraussetzungen für jeden Kreditnehmer überwiegend gleich sind, unterscheiden sich die benötigten Dokumente je nach beruflicher Situation.

    Voraussetzungen

    Wenn Sie bei einer deutschen Bank einen Kredit aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel folgende Kriterien erfüllen:

    • volljährig sein
    • Ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben
    • möglichst in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis angestellt sein
    • über ein geregeltes und ausreichendes Einkommen verfügen
    • es wird eine gute Bonität vorausgesetzt

    Bei einigen Banken können die genannten Voraussetzungen abweichen.

    Unterlagen

    Die Unterlagen zur Einschätzung der finanziellen Situation unterscheiden sich von Bank zu Bank und der Art des Beschäftigungsverhältnisses:

    • Antragsteller in einem Angestelltenverhältnis: Gehaltsnachweise von drei Monaten
    • Selbstständige und freiberufliche Antragsteller: betriebswirtschaftliche Bilanzen, Einkommenssteuerbescheide und gegebenenfalls Einnahmen- und Überschussrechnungen sowie Gewinn- oder Verlustrechnungen
    • Rentner beziehungsweise Senioren: Rentenbescheid

    Wie berechne ich den passenden Onlinekredit?

    Mit unserem Kreditrechner können Sie die wichtigsten Aspekte einfach online berechnen: Geben Sie den Nettodarlehensbetrag, die Laufzeit und den Zinssatz ein, um verschiedene Szenarien durchzuspielen. Außerdem sehen Sie auf einen Blick die Gesamtkosten sowie einen übersichtlichen Tilgungsplan.

    Wie hoch ist die maximale Kreditsumme bei einem Online-Kredit?

    Die Höhe des Geldbetrags hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter von Ihrer Bonität und den Kreditrichtlinien des jeweiligen Kreditgebers. Typischerweise offerieren Online-Kreditanbieter Beträge zwischen einigen hundert bis zu mehreren 1.000 Euro. Nehmen Sie eventuell etwas mehr auf, als Sie eigentlich benötigen, um auf unvorhergesehene Ausgaben vorbereitet zu sein. Meist wäre für eine nachträgliche Aufstockung des Kredits eine Umschuldung nötig.

    Wie kann ich die monatliche Rate bei einem Online-Kredit berechnen?

    Die Rate berechnet sich aus Zinssatz, Darlehensbetrag und Laufzeit. Nutzen Sie einen kostenlosen Kreditrechner, um aus diesen drei Komponenten die Monatsrate zu ermitteln.

    Welche Laufzeit ist beim Online-Kredit sinnvoll?

    Ob Sie sich für eine Laufzeit von 12, 24, 36 Monaten oder länger entscheiden, hängt maßgeblich davon ab, wieviel Geld Sie aufnehmen und welche Rate Sie sich leisten können. Wählen Sie die Laufzeit so niedrig, dass die Monatsrate Ihrem Budget entspricht, nachdem Sie einen Puffer für Notfälle abgezogen haben.

    Von Auto bis Zahnersatz:
    Dafür können Sie Ihren Online-Kredit verwenden

    Wenn Sie im Kreditvergleich den Verwendungszweck Ihres Finanzierungswunschs angeben, kann sich sowohl der Sollzinssatz verbessern als auch die Vergabewahrscheinlichkeit erhöhen.

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    Verwendung frei wählen

    Mit dem richtigen Onlinekredit steht der Finanzierung der Traumhochzeit, dem Zahnersatz oder anderen Vorhaben nichts mehr im Weg.

    Hinweis: Geben Sie beim Kreditvergleich den Verwendungszweck „Freie Verwendung“ an.

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    Dispositionskredit ausgleichen

    Ist das Girokonto über längere Zeit hinweg per Dispokredit überzogen, gleichen Sie ihn durch einen Onlinekredit aus, um unnötig hohe Zinskosten zu vermeiden.

    Hinweis: Geben Sie beim Kreditvergleich den Verwendungszweck „Ausgleich Dispo“ an.

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    Wohnung sanieren/
    modernisieren

    Ob Wärmepumpe, Dämmung, Solarthermie, neue Fenster oder Photovoltaikanlage – die passende Finanzierung hilft bei der Umsetzung.

    Hinweis: Geben Sie beim Kreditvergleich den Verwendungszweck „(Energetische) Modernisierung“ an.

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    Fahrzeug finanzieren

    Der passende Online-Autokredit sorgt für eine reibungslose Finanzierung eines PKWs, Motorrads oder dem langersehnten Wohnmobil.

    Hinweis: Geben Sie beim Kreditvergleich den Verwendungszweck „Gebrauchtfahrzeug“, „Neufahrzeug“ oder „Motorrad“ an.

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    Alte Kredite umschulden

    Durch die Umschuldung bestehender Kredite können Sie Geld sparen. Die Bündelung laufender Verpflichtungen zu einem neuen Onlinekredit kann außerdem Ihre Bonität positiv beeinflussen.

    Hinweis: Geben Sie beim Kreditvergleich den Verwendungszweck „Umschuldung/Kredit ablösen“ an.

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    „Paare wählen normalerweise Kredite 'zur freien Verwendung', wenn sie Geld für eine Hochzeit aufnehmen. Sind im Zuge der Hochzeit weitere Ausgaben geplant – zum Beispiel eine größere Renovierung, eine Modernisierung oder ein neues Auto – empfiehlt es sich, auch mit diesen spezielleren Verwendungszwecken Vergleiche durchzuführen. Dann können Paare doppelt sparen: zum einen durch den spezifischen Verwendungszweck, zum anderen dadurch, dass sie gemeinsam anfragen."
    Dr. Andreas Schiffelholz
    Geschäftsführer Kredite bei CHECK24

    Onlinekredit oder Hausbank:
    Vor- und Nachteile im Vergleich

    Ob eine Finanzierung bei der Hausbank oder digital umgesetzt wird, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Auch, wenn die Konditionen bei Onlinekrediten häufig besser sind, sind Personen, die Wert auf den persönlichen Kontakt vor Ort legen, bei der Hausbank besser aufgehoben. In den meisten anderen Aspekten liefern Onlinebanken mehr Vorteile, wie zum Beispiel Geschwindigkeit und Transparenz.

    Uberschrift Hausbank Onlinekredit
    Antrag und Abschluss langwierig, an Öffnungszeiten gebunden schnell, jederzeit und ortsunabhängig
    Konditionen abhängig von der Bank meist besser als bei der Hausbank
    Beratung persönlich vor Ort telefonisch oder per Mail
    Transparenz/Vergleichbarkeit gering, weil nur eigene Angebote hoch, weil mehrere Angebote verglichen werden können

    Häufig gestellte Fragen 
    zum Online-Kredit

    Was kann ich tun, wenn mein Onlinekredit abgelehnt wurde?

    Die Entscheidung über eine Bewilligung liegt stets im Ermessen des jeweiligen Kreditinstituts. Entsprechend sollten Sie zunächst den Grund für die Ablehnung herausfinden. Nehmen Sie Kontakt zu einem Kreditberater auf, um Ihren Fall durchzusprechen.

    Achten Sie beim Kreditantrag immer darauf, Ihre Unterlagen vollständig einzureichen und falsche Angaben in Ihrer Haushaltsrechnung zu vermeiden. In manchen Fällen kann zudem ein zweiter Kreditnehmer die Chancen auf eine Kreditbewilligung erhöhen, wenn die Ablehnung aus Bonitätsgründen erfolgte.

    Gibt es einen Online-Kredit ohne Schufa?

    Deutsche Banken vergeben keinen Online Kredit ohne Schufa-Auskunft, da sie dazu verpflichtet sind, die Bonität des Antragstellers zu prüfen. Dazu gehört neben der Prüfung des Einkommens und dem Erstellen einer Haushaltsrechnung auch eine Schufaprüfung. Dies dient nicht nur dem Schutz der Bank vor etwaigen Zahlungsausfällen, sondern kann auch Verbraucher vor einer Überschuldung bewahren.

    Kann ich einen Onlinekredit auch vorzeitig zurückzahlen?

    Der Gesetzgeber sieht vor, dass Sie Ihr Darlehen bei allen Kreditinstituten sowohl teilweise als auch komplett vorzeitig zurückzahlen können. Bei vielen Banken sind Sondertilgungen über einen Teil des noch offenen Kreditbetrags kostenfrei möglich, bei einigen ist sogar eine vorzeitige Gesamttilgung gebührenfrei. Haben Sie mit der Bank keine kostenlose Sonder- oder Gesamttilgung vereinbart, ist die außerplanmäßige Rückzahlung möglich, das Kreditinstitut darf aber eine Gebühr, die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, verlangen.

    Was passiert bei Zahlungsverzug?

    Kommt ein Kreditnehmer in Zahlungsverzug, muss er mit Verzugszinsen, Mahnkosten und im schlimmsten Fall mit Anwaltskosten und einer Zwangsvollstreckung rechnen. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt in § 286 Abs. 1 BGB, wann und wie ein Kreditinstitut bei einem Zahlungsverzug agieren darf. Auch die Verzugszinsen sind gesetzlich geregelt. Sie dürfen maximal 9 Prozent über dem Basiszinssatz liegen. Bei Zahlungsverzug sollten Kreditnehmer schnellstmöglich das Gespräch mit dem Kreditgeber suchen. In einigen Fällen lässt sich eine Ratenpause vereinbaren oder die Monatsrate nach unten anpassen.

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    Weiterführende Links und Informationen

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