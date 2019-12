In Sachen Schnelligkeit ungeschlagen: Der Online Kredit mit Sofortzusage und Sofortauszahlung

Auch der Sofortkredit lässt sich rundum digital beantragen – anders als bei den sonstigen Online Krediten mit volldigitalem Abschluss entfällt beim Kredit mit Sofortauszahlung aber eine Zweitprüfung durch die Bank. Stattdessen trifft die Bank bereits anhand Ihrer Angaben im Online-Antrag und der von Ihnen über den digitalen Kontoblick übermittelten Kontoumsätze direkt eine finale Kreditentscheidung.

Diese Sofortzusage beschleunigt am Ende die Auszahlung Ihres Kredites. So müssen Sie keine weiteren Nachweise mehr hochladen – für den Kreditabschluss genügt es, wenn Sie sich per Videoident-Verfahren legitimieren und Ihren Kreditvertrag im Anschluss direkt digital unterschreiben. Nach erfolgreichem Abschluss wird die Bank Ihnen den Kreditbetrag noch am gleichen, spätestens aber am nächsten Bankarbeitstag auf Ihr Girokonto auszahlen.