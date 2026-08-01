Vergleichen, auswählen, beantragen – so einfach geht's. Aber kann trotz unterschiebenem Kreditvertrag noch etwas schiefgehen? Diese Frage klärt unser Ratgeber und gibt Ihnen wertvolle Tipps, um Ihre Finanzierung reibungslos online zu beantragen.
Mit einem Onlinekredit können Sie Ihren finanziellen Spielraum für kleinere oder größere Anschaffungen schnell und einfach erweitern. Dabei hilft Ihnen ein Vergleich, besonders faire Konditionen zu finden. Damit Sie innerhalb von wenigen Schritten zum Online-Kredit kommen, sollten Sie wissen, worauf es sich zu achten lohnt.
Ja, Onlinekredite sind häufig günstiger als klassische Bankkredite. Ein Grund dafür ist, dass Banken ohne Filialnetz geringere Betriebskosten haben und dadurch oft niedrigere Zinsen anbieten können. Hinzu kommt, dass der Wettbewerb im Onlinegeschäft besonders hoch ist und viele Anbieter mit geringeren Gewinnmargen kalkulieren.
Um einen passenden Kredit zu finden, lohnt sich der Vergleich. Einen ersten Eindruck erhalten Sie mit der Übersicht aktueller Kreditzinsen für verschiedene Online-Angebote:
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
|Effektiver Jahreszins
|2,99% bis 11,98% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|2,95% bis 11,37% p.a.
|Monatliche Rate
|214,80 € bis 233,90 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.155,08 € bis 5.613,49 €
|Laufzeit
|24 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|3.000,00 - 75.000,00
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.278,62 €, mtl. Rate 219,94 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 14,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 14,05% p.a.
|Monatliche Rate
|215,35 € bis 240,18 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.168,50 € bis 5.764,33 €
|Laufzeit
|24 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
Sehr unkompliziert und schnell!
Unkomplizierte Abwicklung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.432,36 €, mtl. Rate 226,35 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 12,51% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 11,85% p.a.
|Monatliche Rate
|215,35 € bis 235,01 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.168,50 € bis 5.640,15 €
|Laufzeit
|24 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.
Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.473,51 €, mtl. Rate 228,06 €, Deutsche Bank AG
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit auch für Selbstständige möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,49% bis 10,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,43% bis 10,47% p.a.
|Monatliche Rate
|215,87 € bis 231,82 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.180,89 € bis 5.563,59 €
|Laufzeit
|24 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|1.500,00 - 80.000,00
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
alles ging schnell und problemlos
Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.358,47 €, mtl. Rate 223,27 €, TARGOBANK
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % des offenen Restsaldos kostenlos möglich. Diese Tilgung darf nur einmal pro Laufzeitjahr erfolgen, nicht genutzte Rechte verfallen ersatzlos. Werden höhere oder häufigere Sondertilgungen gewünscht, kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Die Bank kann in diesem Fall eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, maximal 1 % (bzw. 0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause („Payment Holiday“) war im Vertrag nicht vereinbart. Grundsätzlich ist eine nachträgliche Änderung auf Antrag möglich. Während der Pausenmonat keine Zahlung erfordert, fallen jedoch weiter Sollzinsen an. Voraussetzung ist in der Regel eine stabile Bonität und kein Zahlungsverzug.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,99% bis 8,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|5.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,91% bis 8,64% p.a.
|Monatliche Rate
|216,94 € bis 227,60 €
|Gesamtkreditbetrag
|5.206,66 € bis 5.462,34 €
|Laufzeit
|24 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|3.000,00 - 35.000,00
|3,99%
bis 8,99%
|3,99%
bis 8,99%
|3,99%
bis 8,99%
|3,99%
bis 8,99%
|3,99%
bis 8,99%
|3,99%
bis 8,99%
|3,99%
bis 8,99%
|3,99%
bis 8,99%
Bearbeitung schnell und gut.
Nur zu kompliziert zur Abwicklung, Ident-Verfahren muß doch einmal reichen, warum mehrmals angefordert!!
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 7,19% eff. Jahreszins, 6,96% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 5.370,72 €, mtl. Rate 223,78 €, norisbank
Laut einer repräsentativen Ipsos Studie für den Bankenfachverband nimmt die Bereitschaft, Finanzierungen digital statt bei der Hausbank aufzunehmen, zu. Im Jahr 2024 wickelten 37 Prozent aller befragten Kreditnehmer den Prozess ganz oder in Teilen im Internet ab. Dabei gaben sie an, mindestens einen Prozessschritt (Beantragung, Abschluss, Identifikation, Signatur) online durchgeführt zu haben.
In den beiden Jahren davor waren es noch 33 Prozent, die entsprechende Angaben machten.
Quelle: IPSOS für Bankenfachverband, Konsumfinanzierung 2024, repräsentativ für die deutsche Bevölkerung, abgerufen am 20. Januar 2026
Wenn Sie Ihren Kredit online beantragen, sollten Sie die Aspekte kennen, die Sie selbst beeinflussen können und wissen, welche Auswirkungen diese auf die Kosten haben.
Wenn Sie Ihren Kredit direkt online abschließen, profitieren Sie von vielen Vorteilen:
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Geben Sie den gewünschten Kreditbetrag sowie die Laufzeit, den Verwendungszweck und einige persönliche Daten ein. Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto, um passende Angebote zu erhalten.
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Haben Sie den passenden Onlinekredit gefunden, können Sie diesen ganz einfach online beantragen. Nach Bewilligung durch die Bank wird Ihnen das Geld auf Ihr Konto ausgezahlt.
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Die Kreditaufnahme erfordert immer den Nachweis Ihrer Identität. Dazu stehen Ihnen online je nach Anbieter verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Alle Verfahren sind verschlüsselt und sicher.
Ein Kreditvertrag erfordert eine Signatur. Wenn Sie einen Online-Kredit nutzen, wird die handschriftliche Unterschrift durch die "Qualifizierte elektronische Signatur" ersetzt. Diese setzt eine erfolgreiche Legitimation voraus.
Meistens erhalten Sie im Anschluss an die Legitimation eine TAN per SMS, die Sie eingeben und damit Ihre Unterschrift bestätigen.
Im Video können Sie diesen Prozess Schritt für Schritt nachvollziehen.
Vergleichen, auswählen, beantragen – so einfach geht's. Aber kann trotz unterschiebenem Kreditvertrag noch etwas schiefgehen? Diese Frage klärt unser Ratgeber und gibt Ihnen wertvolle Tipps, um Ihre Finanzierung reibungslos online zu beantragen.
Während die Voraussetzungen für jeden Kreditnehmer überwiegend gleich sind, unterscheiden sich die benötigten Dokumente je nach beruflicher Situation.
Wenn Sie bei einer deutschen Bank einen Kredit aufnehmen möchten, müssen Sie in der Regel folgende Kriterien erfüllen:
Bei einigen Banken können die genannten Voraussetzungen abweichen.
Die Unterlagen zur Einschätzung der finanziellen Situation unterscheiden sich von Bank zu Bank und der Art des Beschäftigungsverhältnisses:
Mit unserem Kreditrechner können Sie die wichtigsten Aspekte einfach online berechnen: Geben Sie den Nettodarlehensbetrag, die Laufzeit und den Zinssatz ein, um verschiedene Szenarien durchzuspielen. Außerdem sehen Sie auf einen Blick die Gesamtkosten sowie einen übersichtlichen Tilgungsplan.
Die Höhe des Geldbetrags hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter von Ihrer Bonität und den Kreditrichtlinien des jeweiligen Kreditgebers. Typischerweise offerieren Online-Kreditanbieter Beträge zwischen einigen hundert bis zu mehreren 1.000 Euro. Nehmen Sie eventuell etwas mehr auf, als Sie eigentlich benötigen, um auf unvorhergesehene Ausgaben vorbereitet zu sein. Meist wäre für eine nachträgliche Aufstockung des Kredits eine Umschuldung nötig.
Die Rate berechnet sich aus Zinssatz, Darlehensbetrag und Laufzeit. Nutzen Sie einen kostenlosen Kreditrechner, um aus diesen drei Komponenten die Monatsrate zu ermitteln.
Ob Sie sich für eine Laufzeit von 12, 24, 36 Monaten oder länger entscheiden, hängt maßgeblich davon ab, wieviel Geld Sie aufnehmen und welche Rate Sie sich leisten können. Wählen Sie die Laufzeit so niedrig, dass die Monatsrate Ihrem Budget entspricht, nachdem Sie einen Puffer für Notfälle abgezogen haben.
Wenn Sie im Kreditvergleich den Verwendungszweck Ihres Finanzierungswunschs angeben, kann sich sowohl der Sollzinssatz verbessern als auch die Vergabewahrscheinlichkeit erhöhen.
Ob eine Finanzierung bei der Hausbank oder digital umgesetzt wird, hängt von den persönlichen Vorlieben ab. Auch, wenn die Konditionen bei Onlinekrediten häufig besser sind, sind Personen, die Wert auf den persönlichen Kontakt vor Ort legen, bei der Hausbank besser aufgehoben. In den meisten anderen Aspekten liefern Onlinebanken mehr Vorteile, wie zum Beispiel Geschwindigkeit und Transparenz.
|Uberschrift
|Hausbank
|Onlinekredit
|Antrag und Abschluss
|langwierig, an Öffnungszeiten gebunden
|schnell, jederzeit und ortsunabhängig
|Konditionen
|abhängig von der Bank
|meist besser als bei der Hausbank
|Beratung
|persönlich vor Ort
|telefonisch oder per Mail
|Transparenz/Vergleichbarkeit
|gering, weil nur eigene Angebote
|hoch, weil mehrere Angebote verglichen werden können
Die Entscheidung über eine Bewilligung liegt stets im Ermessen des jeweiligen Kreditinstituts. Entsprechend sollten Sie zunächst den Grund für die Ablehnung herausfinden. Nehmen Sie Kontakt zu einem Kreditberater auf, um Ihren Fall durchzusprechen.
Achten Sie beim Kreditantrag immer darauf, Ihre Unterlagen vollständig einzureichen und falsche Angaben in Ihrer Haushaltsrechnung zu vermeiden. In manchen Fällen kann zudem ein zweiter Kreditnehmer die Chancen auf eine Kreditbewilligung erhöhen, wenn die Ablehnung aus Bonitätsgründen erfolgte.
Deutsche Banken vergeben keinen Online Kredit ohne Schufa-Auskunft, da sie dazu verpflichtet sind, die Bonität des Antragstellers zu prüfen. Dazu gehört neben der Prüfung des Einkommens und dem Erstellen einer Haushaltsrechnung auch eine Schufaprüfung. Dies dient nicht nur dem Schutz der Bank vor etwaigen Zahlungsausfällen, sondern kann auch Verbraucher vor einer Überschuldung bewahren.
Der Gesetzgeber sieht vor, dass Sie Ihr Darlehen bei allen Kreditinstituten sowohl teilweise als auch komplett vorzeitig zurückzahlen können. Bei vielen Banken sind Sondertilgungen über einen Teil des noch offenen Kreditbetrags kostenfrei möglich, bei einigen ist sogar eine vorzeitige Gesamttilgung gebührenfrei. Haben Sie mit der Bank keine kostenlose Sonder- oder Gesamttilgung vereinbart, ist die außerplanmäßige Rückzahlung möglich, das Kreditinstitut darf aber eine Gebühr, die sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, verlangen.
Kommt ein Kreditnehmer in Zahlungsverzug, muss er mit Verzugszinsen, Mahnkosten und im schlimmsten Fall mit Anwaltskosten und einer Zwangsvollstreckung rechnen. Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt in § 286 Abs. 1 BGB, wann und wie ein Kreditinstitut bei einem Zahlungsverzug agieren darf. Auch die Verzugszinsen sind gesetzlich geregelt. Sie dürfen maximal 9 Prozent über dem Basiszinssatz liegen. Bei Zahlungsverzug sollten Kreditnehmer schnellstmöglich das Gespräch mit dem Kreditgeber suchen. In einigen Fällen lässt sich eine Ratenpause vereinbaren oder die Monatsrate nach unten anpassen.
Telefonnummern unserer Kreditexperten:
0894444222821, 0894444222822, 0894444222823, 0894444222809, 0894444222810, 015888321413, 015888321414, 015888321477 oder 015888623110.
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