Um einen ersten Eindruck zu erhalten, wie Ihr Beamtenkredit aussehen kann, nutzen Sie unseren kostenlosen Kreditrechner. Geben Sie die gewünschte Kreditsumme und einen möglichen Zinssatz ein. Mit Anpassung der Laufzeit sehen Sie, wie sich die Monatsraten und die Gesamtkosten verändern.
Der Beamtenkredit richtet sich in erster Linie an verbeamtete oder anderweitig unkündbar angestellte Personen wie Lehrer, Berufssoldaten oder Richter oder Angestellte im öffentlichen Dienst. Darüber hinaus können auch Arbeitnehmer, die sich in einem ähnlich sicheren Arbeitsverhältnis befinden, einen Beamtenkredit erhalten. Dazu gehören Beschäftigte bei
Auch Beamte auf Probe sowie Rentner und Pensionäre erfüllen unter Umständen die Voraussetzungen. Manche Geldinstitute verlangen, dass sich die Kreditnehmer bereits seit mehreren Jahren in ihrem derzeitigen Anstellungsverhältnis befinden.
Beamtenkredite sind generell nicht zweckgebunden und können für jede beliebige Anschaffung verwendet werden.
Dank der günstigen Konditionen eignet sich der Beamtenkredit, um große und langfristige Vorhaben zu finanzieren. Aufgrund des über die gesamte Laufzeit konstanten Zinssatzes bleiben Beamte auf der sicheren Seite, wenn die Zinsen steigen sollten. Sinkende Zinsen können sie für eine Umschuldung nutzen und damit unter Umständen zusätzlich Geld sparen. Auch können Beamte mit einem solchen Kredit meist höhere Geldbeträge aufnehmen als andere Kreditnehmer.
Folgende Einsatzmöglichkeiten bieten sich unter anderem an:
Die besten Konditionen finden Beamte, Lehrer, Pensionäre und andere Personen im öffentlichen Dienst über einen Online-Kreditvergleich, bei dem sie den passenden Kredit für ihre persönliche Lebenssituation aus zahlreichen Angeboten herausfiltern können. Online-Kredite bieten häufig bessere Konditionen als Hausbanken. Im CHECK24 Kreditvergleich können Sie sich kostenlos und unverbindlich über die Angebote der Banken informieren.
Beamte erhalten deutlich bessere Zinssätze als andere Berufsgruppen. Das zeigt eine Auswertung der im Jahr 2024 über CHECK24 abgeschlossenen Ratenkredite. Im Schnitt waren die Zinsen für Beamte 0,89 Prozentpunkte niedriger.Die Abfrage über den Vergleichsrechner wird stets als Konditionenanfrage behandelt. Anders als bei einer Kreditanfrage müssen Sie dabei keine Sorge haben, dass Ihre Kreditwürdigkeit negativ beeinflusst wird. Schätzen Sie den persönlichen Kontakt und die Beratung, können Sie sich kostenlos von einem CHECK24-Kreditexperten beraten lassen.
Machen Sie einige Angaben zum gewünschten Beamtenkredit und zu Ihrer Person. Geben Sie bei der Frage nach Ihrem Arbeitsverhältnis Ihren Beamtenstatus an.
Geben Sie die benötigten Informationen zu Ihren Einnahmen und Ausgaben an. Noch besser: Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto und übermitteln Sie diese Daten automatisch.
Wählen Sie aus allen Beamten-Kreditangeboten das beste aus und schließen Sie den Kredit ab. Umso mehr Sie digital erledigen, desto schneller erhalten Sie den Beamtenkredit.
Sie möchten mehr zum Thema Beamtenkredit wissen? Sie erreichen uns rund um die Uhr per Chat. Auf Wunsch rufen unsere Kreditexperten Sie gerne zurück. Zusätzlich finden Sie in unseren FAQs Antworten auf alle wichtigen Kreditfragen.Hier gelangen Sie zu den häufigen Fragen.
Der CHECK24 Kreditvergleich hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Kreditberatung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
Beamte verfügen über ein sehr sicheres Einkommen. Banken gewähren ihnen aus diesem Grund meist auch besonders günstige Zinsen. In der Regel liegen die Zinssätze für Beamtenkredite unter denen anderer Verbraucherkredite zur freien Verwendung.
Bei einem Beamtenkredit bewilligen Banken auch hohe Summen bis zu 100.000 Euro, für die normalerweise besondere Sicherheiten wie eine Grundschuld hinterlegt werden müssen. Bei Beamten reichen meist Nachweise der Bezüge und Kontoauszüge.
Während die maximale Laufzeit von Krediten meist auf 84 Monate begrenzt ist, kann diese bei einem Beamtenkredit auch darüber hinausgehen. Er muss oft erst nach 120 Monaten vollständig zurückgezahlt sein. Im Einzelfall sind sogar noch längere Laufzeiten möglich.
Trotz der langen Laufzeiten bleibt die Höhe der anfallenden Zinsen konstant. Steigen die Zinsen während der Laufzeit, bleibt der Beamtenkredit davon unberührt. Sinken die Zinsen, kann er zu günstigeren Konditionen umgeschuldet werden. Oft sind Sonder- und Gesamttilgungen für Beamte kostenlos.
Während es für Kreditnehmer normalerweise von Vorteil ist, einen konkreten Verwendungszweck – wie für eine Autofinanzierung oder Modernisierung – anzugeben, ist das bei einem Beamtenkredit nicht notwendig. Der Kredit kann zur freien Verwendung aufgenommen und für jeden beliebigen Zweck eingesetzt werden. Beamte erhalten durch ihr gesichertes Einkommen trotzdem besonders günstige Zinsen.
Das Beamtendarlehen wird, im Gegensatz zum Beamtenkredit, stets zusammen mit einer Lebensversicherung oder einer Rentenversicherung abgeschlossen. Voraussetzung für das Beamtendarlehen ist in der Regel ein unkündbarer Arbeitsvertrag. Die Mindestlaufzeit liegt gewöhnlich bei zwölf Jahren und entspricht der Laufzeit der Versicherung. Die Kreditnehmer zahlen während dieser Zeit in die Versicherung ein und begleichen die fälligen Zinsen. Getilgt wird das Darlehen am Ende der Laufzeit durch die Auszahlung der Versicherung. Eventuell erwirtschaftete Überschüsse werden dann an den Kreditnehmer ausbezahlt.
Das Beamtendarlehen fand vor allem in Zeiten niedriger Kreditzinsen Anwendung, weil die Zinssätze der dafür abgeschlossenen Versicherungen auf demselben Niveau oder darüber lagen. Aktuell bieten nur wenige Banken ein Beamtendarlehen an.
Ja, Beamte bekommen günstigere Zinsen für einen Kredit. Das gesicherte Einkommen bis hin zur Aussicht auf hohe Pensionsbezüge macht diese Berufsgruppe zu willkommenen Kunden für Banken. Das honorieren sie mit besonders guten Kreditkonditionen.
Beamte können höhere Kreditsummen aufnehmen als die meisten anderen Berufsgruppen. Beträge von 100.000 Euro sind keine Seltenheit. Für Summen in dieser Höhe benötigen die meisten anderen Kreditnehmer einen per Grundschuld abgesicherten Immobilienkredit, der in der Beantragung weitaus aufwendiger ist.
Für einen Beamtenkredit benötigen Kreditnehmer für gewöhnlich folgende Dokumente:
Beamtenkredite sind generell nicht an einen konkreten Verwendungszweck gebunden. Trotzdem kann es sich lohnen, einen konkreten Verwendungszweck im Vergleich anzugeben. Auf diese Weise können Sie sich neben Beamtenkrediten zweckgebundene Kreditangebote einholen, die für die jeweilige Anschaffung infrage kommen. Darunter kann zum Beispiel ein Autokredit oder ein Modernisierungskredit fallen. Auch zweckgebundene Kredite haben in der Regel besonders gute Konditionen.
Sollten die Zinsen nach der Aufnahme eines Kredits sinken, können Kreditnehmer mit einer Umschuldung unter Umständen viel Geld sparen. Ein Beamtenkredit kann wie jeder gewöhnliche Ratenkredit, der seit dem 11. Juni 2010 aufgenommen wurde, jederzeit umgeschuldet werden. Ob sich die Umschuldung auch lohnt, hängt neben den Zinsersparnissen vor allem von der Höhe einer möglichen Vorfälligkeitsentschädigung ab.
Auch für Beamte, die in die Schuldenfalle geraten sind, kann die Umschuldung durch einen zinsgünstigen Beamtenkredit die Lösung sein. Anders als in anderen Berufsfeldern gibt es im Falle einer Überschuldung ernsthafte Konsequenzen für Staatsdiener: Disziplinarverfahren können den Verlust des Beamtenstatus und der Arbeitsstelle zur Folge haben.
Da die maximale Höhe eines Beamtenkredits unter anderem von der Höhe des Nettoeinkommens abhängig ist, kann bei gemeinsamer Kreditaufnahme auch ein höherer Betrag genehmigt werden. Allerdings sollten beide Kreditnehmer über ein entsprechend sicheres und regelmäßiges Einkommen verfügen, um diesen Vorteil nutzen zu können. Bei der gemeinsamen Kreditaufnahme haften beide Kreditnehmer gleichermaßen für den Kredit.
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