Grundsätzlich können Sie etwa mit dem 18 bis 25-fachen Ihres Nettogehalts rechnen. Ob Ihr Beamtenkredit in der gewünschten Höhe von der Bank genehmigt wird, hängt darüber hinaus vom Verhältnis Ihres monatlich verfügbaren Einkommens zur monatlichen Kreditrate ab. So wird gewährleistet, dass Sie die Raten auch in finanziell schwierigen Situationen noch zahlen können. Um den finanziellen Spielraum zu berechnen, den Sie monatlich haben, stellt die Bank Ihre regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben in Form einer Haushaltsrechnung gegenüber. Die dafür notwendigen Informationen erhält das Geldhaus aus Ihren Angaben in der Konditionsanfrage und den Dokumenten, die Sie zusammen mit dem Kreditantrag an die Bank schicken.