1. Gehaltskonto verbinden

Für den CHECK24 BonitätsCheck müssen Sie nur Ihr Gehaltskonto verknüpfen – mehr nicht. Jetzt können für Ihre ganz persönliche Bonitätsprüfung alle notwendigen Daten bewertet werden. Aus dieser Analyse entsteht Ihr unverbindlicher Bonitätsscore.

Damit Sie Ihr Gehaltskonto verknüpfen können, benötigen Sie Ihren Onlinebanking-Zugang samt Passwort. Bestätigen Sie die Anmeldung wie Sie es von Ihrer Bank kennen, also mit einer TAN oder mit dem Smartphone und der dazugehörigen Banking-App.

2. Bonitätsprüfung startet

Haben Sie Ihr Gehaltskonto erfolgreich mit dem CHECK24 BonitätsCheck verbunden, startet die Bonitätsprüfung automatisch. Ihre Bonität wird jetzt anhand Ihres Kontoauszugs bewertet.



3. Bonitätsprüfung in 60 Sekunden

Der BonitätsCheck vergibt Punkte für diese vier Bereiche: Frei verfügbares Einkommen, Kreditsituation, Zahlungsverhalten und Kontostand. Zusammen ergeben diese Ihre Bonitätspunktzahl. Das Ergebnis erhalten Sie in nur 60 Sekunden – tagesaktuell und unverbindlich. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen und sie ist für Sie immer kostenlos.

