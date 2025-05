Ist die Kreditwürdigkeit nicht die beste oder wurde die Kreditanfrage bereits von einer Bank abgelehnt, das Geld wird aber dringend benötigt, kommt oft der Gedanke an einen Kredit von privat auf. Was das genau bedeutet, auf welchen Wegen Sie ihn erhalten können und was Sie dabei beachten sollten, haben wir für Sie zusammengefasst.