Was ist ein Barkredit und wie funktioniert er?

Ein Barkredit ist ein Verbraucherkredit, den Ihnen die Bank auszahlt. Früher haben Sie Ihr Geld dabei in bar am Bankschalter bekommen. Heute sind hingegen Überweisungen auf Ihr Girokonto der gängige Auszahlungsweg. Entsprechend können Sie einen Barkredit auch bequem online beantragen. Sogar ein Sofortkredit ist möglich. Er kommt dem Prinzip der einstigen Barauszahlung am nächsten, da Sie das Geld besonders schnell erhalten. Die Tilgung eines Barkredits funktioniert in der Regel wie bei einem gewöhnlichen Ratenkredit: Sie zahlen die Kreditsumme in monatlichen Raten zu einem festgelegten Zinssatz zurück. Der Begriff Barkredit hat sich teilweise gehalten, obwohl das Geld nicht mehr in bar ausgezahlt wird.