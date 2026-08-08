Kreditrechner

Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Bonitätsprüfung
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter

Kostenloser Kreditrechner für Ratenkredite: 
Kredit online berechnen & Zinsen sparen

Unsere Vorteile
Unsere Partner
teilnehmende Kreditbanken/Vermittler

Was ist ein Kreditrechner und wie funktioniert er?

  • Mit dem Online-Kreditrechner berechnen Sie schnell und anonym die wichtigsten Bausteine eines Beispielkredits. Der Kreditrechner ist für Sie kostenlos und funktioniert wie ein Taschenrechner.
  • Der einfache Kreditrechner – so funktioniert er: Wählen Sie zunächst aus, was Sie berechnen möchten, zum Beispiel den Kreditbetrag, die monatliche Rate oder die Laufzeit. Füllen Sie anschließend die übrigen Felder aus, die sich je nach Ihrer Auswahl anpassen. 
  • Mit welchem Zinssatz können Sie den Kreditrechner füttern? Sie können sich zum Beispiel am 2/3-Zinssatz aus dem CHECK24-Kreditvergleich orientieren. Dieser zeigt, welchen effektiven Jahreszins mindestens zwei Drittel der angenommenen Kreditkunden für einen vergleichbaren Kredit erhalten haben. Geben Sie dazu erneut die Kreditsumme sowie die Laufzeit an und wählen Sie einen Verwendungszweck aus. 
  • Das Ergebnis des Kreditrechners entspricht genau dem Ratenkredit, den Sie benötigen? Dann wählen Sie „Zinsangebot erhalten“ aus, um direkt zum CHECK24 Kreditvergleich zu wechseln und Ihr persönliches Kreditangebot zu beantragen und abzuschließen.

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Wichtiger Unterschied: Unverbindliches Rechnen vs. maßgeschneiderter Kreditvergleich

Der Kreditrechner arbeitet neutral. Sie können beliebig viele Berechnungen durchführen und dabei verschiedene Kreditbeträge, Monatsraten und Laufzeiten vergleichen. Es handelt sich dabei um Beispielrechnungen und nicht um eine echte Kreditanfrage.

Mit dem Kreditrechner können Sie besser nachvollziehen, wie sich Kredite verhalten, wenn Sie eine längere Laufzeit oder eine höhere Rückzahlungsrate wählen. Sie haben zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und legen selbst fest, mit welchen Werten Sie rechnen möchten.

Im nächsten Schritt können Sie Ihren Wunschkredit im CHECK24-Kreditvergleich eingeben und erhalten nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten mehrere Kreditangebote. Die Zinsangebote der Banken sind jetzt an Ihre Bonität angepasst.

Für einen Kredit von einer Bank oder einem Kreditvermittler sind folgende Voraussetzungen nötig:

  • Sie sind volljährig.
  • Sie haben Ihren Wohnsitz in Deutschland.
  • Sie haben ein sicheres, regelmäßiges Einkommen.
  • Ihre Bonität ist ausreichend gut.
  • Sie haben keine negativen Schufa-Einträge.

Wie kann ich einen Kredit im Kreditrechner einfach berechnen?

Ein Kreditrechner zeigt, wie Kreditsumme, Laufzeit und effektiver Jahreszins die Monatsrate und die Gesamtkosten beeinflussen. 

Hinweis: Die Berechnung mit dem Kreditrechner ist unverbindlich und dient nur der ersten Orientierung. Ihre tatsächlichen Konditionen und vor allem Ihr finaler Kreditzins hängen unter anderem von Bonität, Einkommen und Bankvorgaben ab.

Für ein persönliches Ergebnis können Sie anschließend den CHECK24 Kreditvergleich nutzen und individuelle Angebote verschiedener Banken prüfen.

Author image

Monatliche Kreditrate berechnen 

Mit dem kostenlosen Kreditrechner können Sie verschiedene Kreditwerte berechnen. Am häufigsten wird die monatliche Kreditrate ermittelt.

Dafür geben Sie den gewünschten Darlehensbetrag, die Kreditlaufzeit und den effektiven Jahreszins ein. Ein Zinssatz ist bereits voreingestellt, kann von Ihnen aber individuell angepasst werden.

Der Rechner funktioniert dabei wie ein Taschenrechner: Er berechnet auf Basis Ihrer Eingaben die monatliche Rate, ersetzt aber kein persönliches Kreditangebot, da tatsächliche Kreditzinsen bonitätsabhängig sind.

CHECK24 Hinweis

Laufzeit, Zinsen & Co.: Was Ihre Monatsrate beeinflusst

Die monatliche Kreditrate hängt vor allem von Kreditsumme, Laufzeit und Zinssatz ab.

Vereinfacht gilt: Je höher die Kreditsumme und der effektive Jahreszins, desto höher ist die Monatsrate.

Eine längere Laufzeit senkt zwar meist die monatliche Rate, erhöht aber häufig die Gesamtkosten, weil über einen längeren Zeitraum Zinsen anfallen. 

Beispiel: Sie möchten die monatlichen Raten für einen Kredit berechnen und nehmen einen effektiven Jahreszinssatz von 5,99 % an:

Kreditbetrag Laufzeit Monatliche Rate
3.000 € 12 Monate 257,97 €
3.000 € 42 Monate 132,73 €
3.000 € 48 Monate 70,22 €
Author image

Kreditbetrag ermitteln 

Mit dem kostenlosen Kreditrechner können Sie auch den möglichen Kreditbetrag berechnen. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie zum Beispiel ein neues Auto finanzieren möchten und wissen wollen, welcher Kaufpreis zu Ihrem Budget passt.

Dafür geben Sie die gewünschte Kreditlaufzeit, die monatliche Rate und den effektiven Jahreszins ein. Ein Zinssatz ist bereits voreingestellt, kann von Ihnen aber individuell angepasst werden.

Auf Basis Ihrer Eingaben berechnet der Rechner anschließend, welchen Darlehensbetrag Sie sich rechnerisch leisten können. Die Berechnung dient als Orientierung, da tatsächliche Kreditzinsen bonitätsabhängig sind. 

Beispiel: Sie möchten den Kreditbetrag berechnen und nehmen einen effektiven Jahreszinssatz von 4 % p. a. an.

Monatliche Rate Laufzeit Kreditbetrag
50 € 12 Monate 587,43 €
200 € 24 Monate 4.609,03 €
450 € 60 Monate 24.477,45 €
Author image

Laufzeit ermitteln

Mit dem kostenlosen Kreditrechner können Sie auch die passende Kreditlaufzeit berechnen. Das kann sinnvoll sein, wenn Sie wissen möchten, innerhalb welchen Zeitraums Sie eine bestimmte Kreditsumme mit einer vorgegebenen monatlichen Rate zurückzahlen könnten.

Dafür geben Sie den gewünschten Darlehensbetrag, die monatliche Rate und den effektiven Jahreszins ein. Ein Zinssatz ist bereits voreingestellt, kann von Ihnen aber individuell angepasst werden.

Auf Basis Ihrer Eingaben berechnet der Rechner anschließend die rechnerisch passende Laufzeit. Die Berechnung dient als Orientierung, da tatsächliche Kreditzinsen bonitätsabhängig sind. 

Tipp: Je höher die monatliche Rate ist, desto schneller können Sie den Kredit rechnerisch zurückzahlen. Eine höhere Rate verkürzt somit die Laufzeit. Prüfen Sie aber, welche Monatsrate dauerhaft zu Ihrem Budget passt.

Beispiel: Sie möchten die Laufzeit für einen Kredit berechnen und nehmen einen Effektivzins p. a. von 7,99 % an.

Kreditbetrag Monatliche Rate Laufzeit
20.000 € 300 € 88 Monate
30.000 € 450 € 88 Monate
40.000 € 600 € 88 Monate
CHECK24 Hinweis

Warum kann ich den Zinssatz (Effektiver Jahreszins) mit dem Kreditrechner nicht ermitteln?

Zinssätze sind individuell und hängen von Ihrer persönlichen Bonität ab – sie lassen sich daher nicht ohne persönliche Daten berechnen. Faktoren wie Ihr Einkommen, Ihre Schufa-Auskunft und der gewählte Verwendungszweck beeinflussen, welchen Zinssatz Ihnen die Bank anbietet.

Um Ihren persönlichen Zinssatz zu sehen, nutzen Sie den kostenlosen CHECK24 Kreditvergleich. Der Vergleich ist unverbindlich und Schufa-neutral – es entstehen keine Kosten für Sie.

Häufig gestellte Fragen zum Kreditrechner

Warum unterscheidet sich die berechnete Kreditrate vom persönlichen Kreditangebot?

Der Rechner simuliert mit Ihren Beispielwerten. Das persönliche Angebot hängt von Bonität, Einkommen, Bankkriterien, Verwendungszweck und aktueller Zinslage ab.

Wie wirkt sich eine Sondertilgung auf Restschuld, Laufzeit und Gesamtkosten aus?

Sondertilgungen können Restschuld und Zinskosten reduzieren. Ob Gebühren anfallen oder die Laufzeit angepasst wird, hängt vom Vertrag ab.

Welche Laufzeit ist für einen Kredit über 10.000, 20.000 oder 50.000 Euro sinnvoll?

Eine sinnvolle Laufzeit hängt von Rate, Einkommen, Sicherheitsreserve und Gesamtkosten ab. Eine pauschal „richtige" Laufzeit gibt es nicht. Sinnvoll ist die Laufzeit, die zu Ihrer persönlichen Situation passt. 

Sie hängt vor allem von vier Faktoren ab:

  • Monatsrate: Sie sollte dauerhaft bequem ins Budget passen, nicht nur im besten Monat.
  • Einkommen und laufende Ausgaben: Je höher die frei verfügbare Summe, desto mehr Rate ist tragbar – und desto kürzer kann die Laufzeit ausfallen.
  • Sicherheitsreserve: Ein Puffer für unerwartete Ausgaben sollte erhalten bleiben. Eine sehr hohe Rate, die jeden Spielraum aufzehrt, ist riskant.
  • Gesamtkosten: Eine längere Laufzeit senkt die Monatsrate, erhöht aber die gesamten Zinskosten – Sie zahlen länger und damit insgesamt mehr.

Der Grundzusammenhang ist immer gleich: kürzere Laufzeit = höhere Rate, aber weniger Zinskostenlängere Laufzeit = niedrigere Rate, aber höhere Zinskosten

Was ist der Unterschied zwischen Sollzins, effektivem Jahreszins und Vorfälligkeitsentschädigung?
  • Der Sollzins ist der reine Kreditzins, den die Bank für den geliehenen Betrag berechnet.
  • Der effektive Jahreszins enthält zusätzlich weitere preisbestimmende Kosten des Verbraucherdarlehens und ist deshalb der wichtigste Wert, um Kreditangebote zu vergleichen.
  • Eine Vorfälligkeitsentschädigung kann entstehen, wenn ein Kredit vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit vorzeitig zurückgezahlt wird. Bei Verbraucherdarlehen ist sie gesetzlich begrenzt, unter anderem auf höchstens 1 % des vorzeitig zurückgezahlten Betrags beziehungsweise 0,5 %, wenn die Restlaufzeit höchstens ein Jahr beträgt.

Wie wirkt sich eine Sondertilgung auf Restschuld, Laufzeit und Gesamtkosten aus?

Sondertilgungen können Restschuld und Zinskosten reduzieren. Ob Gebühren anfallen oder die Laufzeit angepasst wird, hängt vom Vertrag ab.

Weitere Rechner für Ihr Finanzierungsvorhaben

Autokreditrechner
Wie viel Auto kann ich mir leisten?
Umschuldungsrechner
Lohnt sich eine Umschuldung?
Zinsrechner
Wie hoch sind die Bauzinsen?
Budgetrechner
Wie viel Haus kann ich mir leisten?
Tilgungsrechner
Wie lange dauert die Tilgung?
Haushaltsrechner
Wie viel Geld bleibt am Monatsende?

Wie viel kostet ein Kredit im Monat?

Author image

Ihre Monatsrate hängt von mehreren Faktoren ab

Wie viel ein Kredit im Monat kostet, hängt vor allem vom Kreditbetrag, der Laufzeit und dem effektiven Jahreszins ab. Der tatsächliche Zinssatz wird jedoch nicht pauschal vergeben.

Banken prüfen unter anderem Ihre Bonität, Ihr Einkommen, bestehende Verpflichtungen, den Verwendungszweck und eigene Vergabekriterien. Deshalb kann die monatliche Rate je nach persönlicher Situation unterschiedlich ausfallen.

Author image

Zweiter Kreditnehmer und 2/3-Zins helfen beim Vergleich

Ein zweiter Kreditnehmer kann die Chance auf eine Kreditzusage erhöhen und zu besseren Zinsen führen, weil der Bank dann zwei Einkommen beziehungsweise zwei haftende Personen gegenüberstehen.

Wichtig für den Vergleich ist außerdem der 2/3-Zins: Er zeigt, welchen effektiven Jahreszins mindestens zwei Drittel der Kreditnehmer erhalten oder unterschreiten. Dadurch erkennen Sie, wie realistisch ein beworbener Zinssatz ist.

Author image

Digitaler Kontoblick kann die Prüfung vereinfachen

Am einfachsten können Banken Ihre Angaben prüfen, wenn Sie Ihr Gehaltskonto über das Onlinebanking verbinden. Über den digitalen Kontoblick kann die Bank relevante Kontoinformationen wie Einkommen und regelmäßige Ausgaben einsehen.

Das Verfahren läuft digital und sicher ab. So müssen Sie häufig weniger Unterlagen einreichen, und die Bank kann Ihre Kreditanfrage schneller bewerten.

7 Jahre (84 Monate)
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
11 Jahre (132 Monate)
12 Jahre (144 Monate)
13 Jahre (156 Monate)
14 Jahre (168 Monate)
15 Jahre (180 Monate)
16 Jahre (192 Monate)
17 Jahre (204 Monate)
18 Jahre (216 Monate)
19 Jahre (228 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
Meiste Bewertungen zuerst
Rückzahlungsoptionen
  • keine kostenlose Sondertilgung
  • keine kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
ab 2,99% eff. Jahreszins
ab 263,81 €
monatlich
4,6/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate263,81 € bis 346,34 €
Gesamtkreditbetrag22.160,35 € bis 29.092,25 €Laufzeit84 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		121824364860728496
3.000,00 - 75.000,002,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,7
    42 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    32
    4
    9
    3
    1
    2
    0
    1
    0
    Fabakary J.
    8.8.2026

    Unkompliziert und schnelle Auszahlung.

    Angelika T.
    11.7.2026

    Alles super und schnell abgewickelt

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.951,75 €, mtl. Rate 285,14 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 0 bis 2 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 5,49% eff. Jahreszins
    ab 286,04 €
    monatlich
    4,7/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, sofern der Kredit vorzeitig ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. Diese beträgt maximal 1 % (bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter 1 Jahr) des rückgezahlten Betrags.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Es kann eine gesetzlich gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung entstehen (max. 1 % bzw. 0,5 % bei Restlaufzeit unter 1 Jahr).
    Ratenpausen kostenpflichtig
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins5,49% bis 8,83% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz5,37% bis 8,49% p.a.Monatliche Rate286,04 € bis 316,65 €
    Gesamtkreditbetrag24.027,42 € bis 26.598,19 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		364860728496108120
    5.000,00 - 30.000,005,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%    		5,49%
    bis 8,83%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind außerhalb der Probezeit
  • Nicht für Freiberufler und Selbständige
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    5,0
    8 Kunden haben die RB Werratal-Landeck in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    8
    4
    0
    3
    0
    2
    0
    1
    0
    Nicole H.
    5.7.2026

    Siehe oben

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,49% eff. Jahreszins, 5,37% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.027,42 €, mtl. Rate 286,04 €, RB Werratal-Landeck

    • kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung heute
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 4,45% eff. Jahreszins
    ab 276,72 €
    monatlich
    4,7/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Bis zu 50 % des offenen Kapitalsaldos können einmal jährlich kostenfrei sondergetilgt werden, wenn seit der letzten solchen Zahlung mindestens 12 Monate vergangen sind. Für darüber hinausgehende Sondertilgungen kann eine gesetzlich gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung von max. 1 % (bzw. 0,5 % bei weniger als 1 Jahr Restlaufzeit) des Rückzahlungsbetrags anfallen.
    Ratenpausen kostenpflichtigEinmal pro Jahr und frühestens nach 11 Monaten Laufzeit möglich. Die Kosten betragen 20€.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins4,45% bis 9,61% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz4,36% bis 9,21% p.a.Monatliche Rate276,72 € bis 323,93 €
    Gesamtkreditbetrag23.244,39 € bis 27.209,91 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		243648607284
    3.000,00 - 5.000,007,03%
    bis 12,01%    		5,48%
    bis 10,97%    		4,73%
    bis 10,16%    		4,59%
    bis 9,80%    		4,66%
    bis 8,84%    		4,46%
    bis 9,16%
    5.001,00 - 20.000,007,28%
    bis 7,98%    		5,53%
    bis 10,06%    		4,75%
    bis 9,88%    		4,55%
    bis 9,82%    		4,52%
    bis 9,51%    		4,45%
    bis 9,61%
    20.001,00 - 50.000,006,88%
    bis 6,88%    		4,88%
    bis 8,25%    		4,69%
    bis 10,00%    		4,58%
    bis 9,14%    		4,59%
    bis 10,14%
  • Der Kreditnehmer ist volljährig
  • Der Kreditnehmer handelt auf eigene Rechnung
  • Der Kreditnehmer hat seinen ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der Kreditnehmer hat eine deutsche Bankverbindung
  • Alle Kredite werden als Sofortkredite gewährt. D.h., der Kreditnehmer kann nur unter der Voraussetzung ein Angebot erhalten, dass er seine Kontoauszüge online abruft. Ohne Abruf der Kontoauszüge kann kein Kredit gewährt werden
  • Der Kreditnehmer hat keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Nicht für Freiberufler und Selbständige
  • Der Kreditnehmer tritt den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,5
    119 Kunden haben die C24 Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    84
    4
    26
    3
    4
    2
    1
    1
    4
    Till L.
    22.7.2026

    Zins

    Henrik W.
    13.7.2026

    Schnelle Abwicklung, alles online möglich. Ohne Girokonto ist leider die Verwaltung nur online möglich, daher keine Einbindung in Banking Programme möglich.

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,76% eff. Jahreszins, 5,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.232,13 €, mtl. Rate 288,48 €, C24 Bank GmbH

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 3 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 4,69% eff. Jahreszins
    ab 278,86 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind während der Laufzeit jederzeit kostenfrei möglich. Die Rückzahlung wird direkt mit der Restschuld verrechnet, wodurch sich Laufzeit oder Ratenhöhe ändern können.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit kostenfrei möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigIm Kreditvertrag der SKG Bank ist keine Ratenpause vorgesehen. Es bestehen keine vertraglichen Regelungen zu Häufigkeit, Voraussetzungen oder möglichen Kosten. Eine Ratenpause kann nur individuell und auf Kulanzbasis vereinbart werden, ist jedoch nicht garantiert.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins4,69% bis 11,19% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz4,59% bis 10,67% p.a.Monatliche Rate278,86 € bis 338,82 €
    Gesamtkreditbetrag23.424,31 € bis 28.461,01 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    2.500,00 - 100.000,004,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%    		4,69%
    bis 11,19%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 3 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Sie haben keine Rücklastschriften mangels Deckung auf den Kontoauzügen
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    119 Kunden haben die SKG Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    83
    4
    30
    3
    3
    2
    2
    1
    1
    Axel E.
    17.7.2026

    War alles top

    Melanie R.
    18.6.2026

    Super, dass es eine Partnerbank der DKB ist, somit war alles gleich mit meinem Konto verbunden. Guter Zins.

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,29% eff. Jahreszins, 6,12% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.635,61 €, mtl. Rate 293,28 €, SKG BANK

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 3 bis 4 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 4,79% eff. Jahreszins
    ab 279,75 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich, jedoch kann die Bank bei vorzeitiger Rückzahlung eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Diese beträgt maximal 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei unterjähriger Rückzahlung.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung bis max. 1 % bzw. 0,5 % der Restschuld anfallen. Diese darf den Zinsverlust der Bank nicht übersteigen. Die Rückzahlung erfolgt unter Berücksichtigung gesetzlicher Höchstgrenzen gemäß § 502 BGB.
    Ratenpausen kostenpflichtig
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins4,79% bis 10,99% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz4,69% bis 10,47% p.a.Monatliche Rate279,75 € bis 336,93 €
    Gesamtkreditbetrag23.499,41 € bis 28.301,79 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    2.500,00 - 50.000,003,49%
    bis 10,99%    		5,09%
    bis 10,99%    		5,09%
    bis 10,99%    		5,09%
    bis 10,99%    		5,09%
    bis 10,99%    		5,09%
    bis 10,99%    		4,89%
    bis 10,99%    		4,79%
    bis 10,99%    		4,69%
    bis 10,99%    		4,69%
    bis 10,99%    		4,69%
    bis 10,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Die eigentliche Kontoführung ist kostenlos, für bestimmte Serviceleistungen können Gebühren erhoben werden
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Abschluss einer optionalen Ratenschutzversicherung ist möglich
  • Der/die Kreditnehmer ist außerhalb der Probezeit
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    34 Kunden haben die Oldenburgische Landesbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    24
    4
    8
    3
    1
    2
    1
    1
    0
    Josephine F.
    5.6.2026

    Sehr unkompliziert.

    Jacek B.
    13.4.2026

    A. mit schönes Stimmung und die weiße Farbe 🫟 ich war heute bei der Stadt Rathaus in Papenburg Tel Aviv und die sch... Papieren fertig machen. 😎😃💪😘

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,46% eff. Jahreszins, 6,27% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.765,48 €, mtl. Rate 294,83 €, Oldenburgische Landesbank

    Kreditangebote personalisieren
    Author image

    „Die Entscheidung für einen Kredit sollten Verbraucher nicht allein vom Zins abhängig machen. Warten lohnt sich in den meisten Fällen nicht. Viele Vorhaben können in einigen Monaten teurer sein als jetzt. Ein Ratenkredit lässt sich jederzeit umschulden. Entsprechend kann auf eventuell sinkende Zinsen während der Laufzeit reagiert werden.“

    Dr. Andreas Schiffelholz
    Geschäftsführer Kredite bei CHECK24

    Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

    Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

    4,9/5 aus 12.167 Bewertungen
    „War alles top‟ 08/2026
    5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
    „Shr gut‟ 08/2026

    Tipps: Wie der Zinssatz Ihren Kredit beeinflusst

    Je nachdem, wie Sie Ihren Kredit abschließen, hat dies Einfluss auf den Gesamtbetrag, den Sie an die Bank oder den Kreditvermittler zurückzahlen müssen

    Bei längeren Laufzeiten zahlen Sie länger Zinsen und Ihr Darlehen wird teurer. Eventuell können Sie sich auf diese Art aber mehr Kredit leisten.

    Am Ende kommt es darauf an, dass Sie die Monatsrate gut stemmen können und Sie für Ihren Kreditwunsch einen möglichst günstigen Sollzinssatz von der Bank angeboten bekommen.   

    Tipp 1: Zinsen für einen Kredit vergleichen

    Nachdem Sie im Kreditrechner verschiedene Zinssätze, Laufzeiten und monatliche Raten berechnet haben, können Sie im CHECK24 Kreditvergleich passende Kreditangebote vergleichen. Dort sehen Sie, welche Zinssätze Banken für Ihre Anfrage anbieten können.

    Diese Konditionen beruhen jedoch auf Ihrer persönlichen Bonität und weiteren Vergabekriterien der Banken. Deshalb kann der tatsächliche Zinssatz von den Werten abweichen, die Sie zuvor im Kreditrechner eingegeben haben.

    Tipp 2: Restschuldversicherung erhöht Ihre Gesamtkosten 

    Für den Fall von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit können Sie nach Abschluss des Kreditvertrags eine Restschuldversicherung abschließen. Bei Ratenkrediten ist das jedoch frühestens eine Woche nach dem Kreditabschluss möglich.

    Die Versicherung ist freiwillig und kann je nach Tarif zusätzlichen Schutz bieten.

    Prüfen Sie die Kosten aber genau: Restschuldversicherungen können vergleichsweise teuer sein und erhöhen Ihre Gesamtkosten für den Kredit. 

    Unterschiede bei der Berechnung: 
    Ratenkredit vs. Immobilienkredit

    Ein Ratenkredit kann zur Finanzierung von Konsumgütern verwendet werden, für Umschuldungen oder das Ablösen von Händlerkrediten (Null-Prozent-Finanzierungen).

    Häufig vergeben Banken die Darlehen zur freien Verwendung. Sie können aber auch an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sein.

    Dazu gehören:

    Immobilienkredite zahlen Sie zwar für gewöhnlich ebenfalls in monatlichen Raten ab, sie weisen jedoch gegenüber Ratenkrediten einige Besonderheiten auf.

    Die Unterschiede im Überblick:

    Ratenkredit Immobilienkredit
    Zweckbindung teilweise (z. B. bei Umschuldungen oder Modernisierungskrediten) ja (Finanzierung von Immobilienkauf oder –bau)
    Kreditbetrag von 500 € bis ca. 100.000 € ab 50.000 €
    Laufzeit meist zwischen 12 und 120 Monaten meist zwischen 10 und 30 Jahren Sollzinsbindung
    Spezielle Sicherheiten zur Kreditabsicherung nein (Ausnahme: einige Autokredite) ja (Eintragung einer Grundschuld auf die Immobilie)

    Zweckbindung Immobilienkredite

    Die Vergabe eines Immobilienkredits ist immer fest an den Zweck gebunden und dient dem Kauf oder Neubau eines Hauses beziehungsweise einer Wohnung. Je nach Lage und Zustand der Immobilie sind hierfür meist sechsstellige, in Top-Lagen sogar siebenstellige Darlehensbeträge üblich.

    Bei Ratenkrediten liegt die durchschnittliche Kreditsumme dagegen in der Regel im Bereich einiger Tausend bis mehrerer Zehntausend Euro.

    Bonität für die Bank entscheidend

    Bei Ratenkrediten ist für die Kreditentscheidung einer Bank die Bonität ausschlaggebend. Hier spielen ein sicheres Einkommen und eine solide Haushaltsrechnung eine wichtige Rolle. Weitere Kreditsicherheiten sind oft nicht notwendig.

    Im Vergleich dazu zählt bei Immobilienkrediten die Eintragung einer Grundschuld auf die finanzierte Immobilie zum Standard. In die Berechnung einer Baufinanzierung fließen deshalb immer Nebenkosten wie Grundbuch- und Notarkosten mit ein.

    weiterführende Links

    CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
    Transparent
    Wir bieten Ihnen einen Überblick
    über Preise und Leistungen von
    tausenden Anbietern. Und das alles
    über eigene Vergleichsrechner.
    Kostenlos
    Für Kunden ist unser Service
    kostenlos. Wir finanzieren uns über
    Provisionen, die wir im Erfolgsfall
    von Anbietern erhalten.
    Vertrauenswürdig
    Bei uns können Kunden erst nach
    einem Abschluss eine Bewertung
    abgeben. Dadurch sehen Sie nur
    echte Kundenbewertungen.
    Erfahren
    Seit 1999 haben unsere Experten
    über 15 Millionen Kunden beim
    Vergleichen und Sparen geholfen.
    mehr erfahren
    Telefon

    Telefonische Beratung

    Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
    089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr