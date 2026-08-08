Der Kreditrechner arbeitet neutral. Sie können beliebig viele Berechnungen durchführen und dabei verschiedene Kreditbeträge, Monatsraten und Laufzeiten vergleichen. Es handelt sich dabei um Beispielrechnungen und nicht um eine echte Kreditanfrage.
Mit dem Kreditrechner können Sie besser nachvollziehen, wie sich Kredite verhalten, wenn Sie eine längere Laufzeit oder eine höhere Rückzahlungsrate wählen. Sie haben zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und legen selbst fest, mit welchen Werten Sie rechnen möchten.
Im nächsten Schritt können Sie Ihren Wunschkredit im CHECK24-Kreditvergleich eingeben und erhalten nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten mehrere Kreditangebote. Die Zinsangebote der Banken sind jetzt an Ihre Bonität angepasst.
Für einen Kredit von einer Bank oder einem Kreditvermittler sind folgende Voraussetzungen nötig:
Ein Kreditrechner zeigt, wie Kreditsumme, Laufzeit und effektiver Jahreszins die Monatsrate und die Gesamtkosten beeinflussen.
Für ein persönliches Ergebnis können Sie anschließend den CHECK24 Kreditvergleich nutzen und individuelle Angebote verschiedener Banken prüfen.
Die monatliche Kreditrate hängt vor allem von Kreditsumme, Laufzeit und Zinssatz ab.Vereinfacht gilt: Je höher die Kreditsumme und der effektive Jahreszins, desto höher ist die Monatsrate.
Eine längere Laufzeit senkt zwar meist die monatliche Rate, erhöht aber häufig die Gesamtkosten, weil über einen längeren Zeitraum Zinsen anfallen.
Beispiel: Sie möchten die monatlichen Raten für einen Kredit berechnen und nehmen einen effektiven Jahreszinssatz von 5,99 % an:
|Kreditbetrag
|Laufzeit
|Monatliche Rate
|3.000 €
|12 Monate
|257,97 €
|3.000 €
|42 Monate
|132,73 €
|3.000 €
|48 Monate
|70,22 €
Beispiel: Sie möchten den Kreditbetrag berechnen und nehmen einen effektiven Jahreszinssatz von 4 % p. a. an.
|Monatliche Rate
|Laufzeit
|Kreditbetrag
|50 €
|12 Monate
|587,43 €
|200 €
|24 Monate
|4.609,03 €
|450 €
|60 Monate
|24.477,45 €
Beispiel: Sie möchten die Laufzeit für einen Kredit berechnen und nehmen einen Effektivzins p. a. von 7,99 % an.
|Kreditbetrag
|Monatliche Rate
|Laufzeit
|20.000 €
|300 €
|88 Monate
|30.000 €
|450 €
|88 Monate
|40.000 €
|600 €
|88 Monate
Zinssätze sind individuell und hängen von Ihrer persönlichen Bonität ab – sie lassen sich daher nicht ohne persönliche Daten berechnen. Faktoren wie Ihr Einkommen, Ihre Schufa-Auskunft und der gewählte Verwendungszweck beeinflussen, welchen Zinssatz Ihnen die Bank anbietet.
Um Ihren persönlichen Zinssatz zu sehen, nutzen Sie den kostenlosen CHECK24 Kreditvergleich. Der Vergleich ist unverbindlich und Schufa-neutral – es entstehen keine Kosten für Sie.
Der Rechner simuliert mit Ihren Beispielwerten. Das persönliche Angebot hängt von Bonität, Einkommen, Bankkriterien, Verwendungszweck und aktueller Zinslage ab.
Sondertilgungen können Restschuld und Zinskosten reduzieren. Ob Gebühren anfallen oder die Laufzeit angepasst wird, hängt vom Vertrag ab.
Eine sinnvolle Laufzeit hängt von Rate, Einkommen, Sicherheitsreserve und Gesamtkosten ab. Eine pauschal „richtige" Laufzeit gibt es nicht. Sinnvoll ist die Laufzeit, die zu Ihrer persönlichen Situation passt.
Sie hängt vor allem von vier Faktoren ab:
Der Grundzusammenhang ist immer gleich: kürzere Laufzeit = höhere Rate, aber weniger Zinskosten – längere Laufzeit = niedrigere Rate, aber höhere Zinskosten.
Sondertilgungen können Restschuld und Zinskosten reduzieren. Ob Gebühren anfallen oder die Laufzeit angepasst wird, hängt vom Vertrag ab.
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
|Effektiver Jahreszins
|2,99% bis 11,98% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|2,95% bis 11,37% p.a.
|Monatliche Rate
|263,81 € bis 346,34 €
|Gesamtkreditbetrag
|22.160,35 € bis 29.092,25 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|3.000,00 - 75.000,00
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.951,75 €, mtl. Rate 285,14 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, sofern der Kredit vorzeitig ganz oder teilweise zurückgezahlt wird. Diese beträgt maximal 1 % (bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter 1 Jahr) des rückgezahlten Betrags.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Es kann eine gesetzlich gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung entstehen (max. 1 % bzw. 0,5 % bei Restlaufzeit unter 1 Jahr).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|5,49% bis 8,83% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|5,37% bis 8,49% p.a.
|Monatliche Rate
|286,04 € bis 316,65 €
|Gesamtkreditbetrag
|24.027,42 € bis 26.598,19 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|5.000,00 - 30.000,00
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
|5,49%
bis 8,83%
Siehe oben
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,49% eff. Jahreszins, 5,37% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.027,42 €, mtl. Rate 286,04 €, RB Werratal-Landeck
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Bis zu 50 % des offenen Kapitalsaldos können einmal jährlich kostenfrei sondergetilgt werden, wenn seit der letzten solchen Zahlung mindestens 12 Monate vergangen sind. Für darüber hinausgehende Sondertilgungen kann eine gesetzlich gedeckelte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vorzeitige Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung von max. 1 % (bzw. 0,5 % bei weniger als 1 Jahr Restlaufzeit) des Rückzahlungsbetrags anfallen.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Einmal pro Jahr und frühestens nach 11 Monaten Laufzeit möglich. Die Kosten betragen 20€.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|4,45% bis 9,61% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|4,36% bis 9,21% p.a.
|Monatliche Rate
|276,72 € bis 323,93 €
|Gesamtkreditbetrag
|23.244,39 € bis 27.209,91 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|3.000,00 - 5.000,00
|7,03%
bis 12,01%
|5,48%
bis 10,97%
|4,73%
bis 10,16%
|4,59%
bis 9,80%
|4,66%
bis 8,84%
|4,46%
bis 9,16%
|5.001,00 - 20.000,00
|7,28%
bis 7,98%
|5,53%
bis 10,06%
|4,75%
bis 9,88%
|4,55%
bis 9,82%
|4,52%
bis 9,51%
|4,45%
bis 9,61%
|20.001,00 - 50.000,00
|6,88%
bis 6,88%
|4,88%
bis 8,25%
|4,69%
bis 10,00%
|4,58%
bis 9,14%
|4,59%
bis 10,14%
Zins
Schnelle Abwicklung, alles online möglich. Ohne Girokonto ist leider die Verwaltung nur online möglich, daher keine Einbindung in Banking Programme möglich.
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,76% eff. Jahreszins, 5,61% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.232,13 €, mtl. Rate 288,48 €, C24 Bank GmbH
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind während der Laufzeit jederzeit kostenfrei möglich. Die Rückzahlung wird direkt mit der Restschuld verrechnet, wodurch sich Laufzeit oder Ratenhöhe ändern können.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit kostenfrei möglich.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Im Kreditvertrag der SKG Bank ist keine Ratenpause vorgesehen. Es bestehen keine vertraglichen Regelungen zu Häufigkeit, Voraussetzungen oder möglichen Kosten. Eine Ratenpause kann nur individuell und auf Kulanzbasis vereinbart werden, ist jedoch nicht garantiert.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|4,69% bis 11,19% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|4,59% bis 10,67% p.a.
|Monatliche Rate
|278,86 € bis 338,82 €
|Gesamtkreditbetrag
|23.424,31 € bis 28.461,01 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|2.500,00 - 100.000,00
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
|4,69%
bis 11,19%
War alles top
Super, dass es eine Partnerbank der DKB ist, somit war alles gleich mit meinem Konto verbunden. Guter Zins.
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,29% eff. Jahreszins, 6,12% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.635,61 €, mtl. Rate 293,28 €, SKG BANK
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich, jedoch kann die Bank bei vorzeitiger Rückzahlung eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Diese beträgt maximal 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei unterjähriger Rückzahlung.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung bis max. 1 % bzw. 0,5 % der Restschuld anfallen. Diese darf den Zinsverlust der Bank nicht übersteigen. Die Rückzahlung erfolgt unter Berücksichtigung gesetzlicher Höchstgrenzen gemäß § 502 BGB.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|4,79% bis 10,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|20.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|4,69% bis 10,47% p.a.
|Monatliche Rate
|279,75 € bis 336,93 €
|Gesamtkreditbetrag
|23.499,41 € bis 28.301,79 €
|Laufzeit
|84 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|2.500,00 - 50.000,00
|3,49%
bis 10,99%
|5,09%
bis 10,99%
|5,09%
bis 10,99%
|5,09%
bis 10,99%
|5,09%
bis 10,99%
|5,09%
bis 10,99%
|4,89%
bis 10,99%
|4,79%
bis 10,99%
|4,69%
bis 10,99%
|4,69%
bis 10,99%
|4,69%
bis 10,99%
Sehr unkompliziert.
A. mit schönes Stimmung und die weiße Farbe ich war heute bei der Stadt Rathaus in Papenburg Tel Aviv und die sch... Papieren fertig machen. 😎😃💪😘
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,46% eff. Jahreszins, 6,27% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 24.765,48 €, mtl. Rate 294,83 €, Oldenburgische Landesbank
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
Je nachdem, wie Sie Ihren Kredit abschließen, hat dies Einfluss auf den Gesamtbetrag, den Sie an die Bank oder den Kreditvermittler zurückzahlen müssen.
Am Ende kommt es darauf an, dass Sie die Monatsrate gut stemmen können und Sie für Ihren Kreditwunsch einen möglichst günstigen Sollzinssatz von der Bank angeboten bekommen.
Nachdem Sie im Kreditrechner verschiedene Zinssätze, Laufzeiten und monatliche Raten berechnet haben, können Sie im CHECK24 Kreditvergleich passende Kreditangebote vergleichen. Dort sehen Sie, welche Zinssätze Banken für Ihre Anfrage anbieten können.
Diese Konditionen beruhen jedoch auf Ihrer persönlichen Bonität und weiteren Vergabekriterien der Banken. Deshalb kann der tatsächliche Zinssatz von den Werten abweichen, die Sie zuvor im Kreditrechner eingegeben haben.
Für den Fall von Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit können Sie nach Abschluss des Kreditvertrags eine Restschuldversicherung abschließen. Bei Ratenkrediten ist das jedoch frühestens eine Woche nach dem Kreditabschluss möglich.
Die Versicherung ist freiwillig und kann je nach Tarif zusätzlichen Schutz bieten.
Prüfen Sie die Kosten aber genau: Restschuldversicherungen können vergleichsweise teuer sein und erhöhen Ihre Gesamtkosten für den Kredit.
Ein Ratenkredit kann zur Finanzierung von Konsumgütern verwendet werden, für Umschuldungen oder das Ablösen von Händlerkrediten (Null-Prozent-Finanzierungen).
Häufig vergeben Banken die Darlehen zur freien Verwendung. Sie können aber auch an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sein.
Dazu gehören:
Immobilienkredite zahlen Sie zwar für gewöhnlich ebenfalls in monatlichen Raten ab, sie weisen jedoch gegenüber Ratenkrediten einige Besonderheiten auf.
|Ratenkredit
|Immobilienkredit
|Zweckbindung
|teilweise (z. B. bei Umschuldungen oder Modernisierungskrediten)
|ja (Finanzierung von Immobilienkauf oder –bau)
|Kreditbetrag
|von 500 € bis ca. 100.000 €
|ab 50.000 €
|Laufzeit
|meist zwischen 12 und 120 Monaten
|meist zwischen 10 und 30 Jahren Sollzinsbindung
|Spezielle Sicherheiten zur Kreditabsicherung
|nein (Ausnahme: einige Autokredite)
|ja (Eintragung einer Grundschuld auf die Immobilie)
Die Vergabe eines Immobilienkredits ist immer fest an den Zweck gebunden und dient dem Kauf oder Neubau eines Hauses beziehungsweise einer Wohnung. Je nach Lage und Zustand der Immobilie sind hierfür meist sechsstellige, in Top-Lagen sogar siebenstellige Darlehensbeträge üblich.
Bei Ratenkrediten liegt die durchschnittliche Kreditsumme dagegen in der Regel im Bereich einiger Tausend bis mehrerer Zehntausend Euro.
Bei Ratenkrediten ist für die Kreditentscheidung einer Bank die Bonität ausschlaggebend. Hier spielen ein sicheres Einkommen und eine solide Haushaltsrechnung eine wichtige Rolle. Weitere Kreditsicherheiten sind oft nicht notwendig.
Im Vergleich dazu zählt bei Immobilienkrediten die Eintragung einer Grundschuld auf die finanzierte Immobilie zum Standard. In die Berechnung einer Baufinanzierung fließen deshalb immer Nebenkosten wie Grundbuch- und Notarkosten mit ein.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
Unkompliziert und schnelle Auszahlung.
Alles super und schnell abgewickelt