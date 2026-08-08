Wichtiger Unterschied: Unverbindliches Rechnen vs. maßgeschneiderter Kreditvergleich

Der Kreditrechner arbeitet neutral. Sie können beliebig viele Berechnungen durchführen und dabei verschiedene Kreditbeträge, Monatsraten und Laufzeiten vergleichen. Es handelt sich dabei um Beispielrechnungen und nicht um eine echte Kreditanfrage.

Mit dem Kreditrechner können Sie besser nachvollziehen, wie sich Kredite verhalten, wenn Sie eine längere Laufzeit oder eine höhere Rückzahlungsrate wählen. Sie haben zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten und legen selbst fest, mit welchen Werten Sie rechnen möchten.

Im nächsten Schritt können Sie Ihren Wunschkredit im CHECK24-Kreditvergleich eingeben und erhalten nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten mehrere Kreditangebote. Die Zinsangebote der Banken sind jetzt an Ihre Bonität angepasst.



Für einen Kredit von einer Bank oder einem Kreditvermittler sind folgende Voraussetzungen nötig: