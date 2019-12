Kreditrechner

Schließen Sie Ihren Wunschkredit ab

Haben Sie sich final für eines der Angebote entschieden, so bleibt für Sie nicht mehr viel zu tun: Reichen Sie, falls erforderlich, alle weiteren Nachweise ein – wahlweise online über den CHECK24 Dokumenten-Upload oder auf dem Postweg. Diese Unterlagen dienen der Bank als Beleg Ihrer im Online-Antrag gemachten Angaben. Legitimieren Sie sich anschließend per Videoident- oder Postident-Verfahren und unterschreiben Sie Ihren Kreditvertrag digital oder von Hand und schicken Sie ihn online oder gemeinsam mit Ihren Nachweisen per Post an die Bank.