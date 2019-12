Wohnmobil Finanzierung

Der Preis von Wohnwagen, Wohnmobilen und Caravans wird bei einer Bankfinanzierung üblicherweise über spezielle Kfz-Finanzierungen oder Autokredite beglichen. Dennoch gestaltet es sich oftmals schwieriger, von einer Bank einen Kredit für den Wohnmobilkauf zu erhalten, als sich Geld für die Anschaffung eines gewöhnlichen Pkw zu leihen. Hintergrund hierfür ist meist die sogenannte Sicherungsübereignung, die Banken bei der Vergabe von zweckgebundenen Autokrediten nutzen: Von der Auszahlung der Kreditsumme bis zur vollständigen Kreditrückzahlung geht das Eigentum am Fahrzeug an die Bank über. Gerät der Kunde während dieses Zeitraumes in Zahlungsschwierigkeiten und kann die monatlichen Raten nicht mehr aufbringen, kann die Bank das finanzierte Fahrzeug verkaufen und die offene Schuld so begleichen. Das Wohnmobil dient dem kreditgebenden Institut somit als Sicherheit gegen einen möglichen Kreditausfall.

Da der nachträgliche Verkauf eines Wohnwagens oder Wohnmobils oftmals sowohl für die Bank als auch für den Kunden eine Herausforderung darstellen kann, eignet sich diese Fahrzeugart aus Sicht einiger Institute weniger gut als Kreditsicherheit – der Anreiz ist für die Banken daher geringer, einen Ratenkredit für ein Reisemobil auszugeben. Üblicherweise gestaltet es sich aber oftmals einfacher, ein motorisiertes Campingfahrzeug wie beispielsweise ein Wohnmobil zu finanzieren als einen Caravan.

Wer die folgenden Tipps und Tricks beachtet, kann diese kleine Hemmschwelle umgehen und sich eine zinsgünstige Finanzierung für sein Traum-Wohnmobil sichern.