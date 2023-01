Wie schnell erhalte ich meinen Kredit über 50.000 Euro?

Der schnellste Weg zum Geld ist ein Sofortkredit. Bei einem Kredit mit Sofort-Entscheid entscheidet die Bank direkt über Ihren Kreditwunsch. Dafür müssen Sie lediglich Ihr Bankkonto verbinden. So erhalten Sie Ihr spätestens am folgenden Tag auf Ihr Konto. Stellen Sie den Kreditantrag am Wochenende oder Feiertag, erfolgt die Auszahlung am darauffolgenden Werktag. Über den Kreditvergleich finden Sie zahlreiche Kredite mit Sofort-Entscheid.