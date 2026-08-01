Zweiter Kreditnehmer hinzufügen

Nehmen Sie einen Kredit zu zweit auf, erhalten Sie von den meisten Banken bessere Zinsangebote. Durch das Einkommen eines zweiten Kreditnehmers erhöht sich die Sicherheit für die Bank. Ein zusätzlicher Kreditnehmer verbessert also Ihre Kreditwürdigkeit.

Tipp: Gerade bei hohen Kreditsummen steigt durch einen zweiten Kreditnehmer die Chance, überhaupt eine Kreditzusage zu bekommen. Ist Ihr Arbeitsverhältnis befristet, kann es zum Beispiel ebenfalls sinnvoll sein, einen zweiten Kreditnehmer hinzuzuziehen.