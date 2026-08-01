Wählen Sie Ihren gewünschten Kreditbetrag und Laufzeit aus und geben Sie einen Verwendungszweck an. Sind Sie bereits CHECK24 Kunde? Melden Sie sich einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer an. Machen Sie einige wenige Angaben zu Ihnen und Ihrer finanziellen Situation, verbinden Sie im besten Fall noch Ihr Bankkonto und starten Sie den Schufa-neutralen Kreditvergleich.
Nach wenigen Minuten erhalten Sie bereits die ersten unverbindlichen Kreditangebote. Vergleichen Sie die Angebote und wählen Sie Ihren Wunschkredit aus. Mit nur einem Klick stellten Sie den Kreditantrag bei der Bank.
Per digitalem Videoident-Verfahren weisen Sie Ihre Identität nach und unterschreiben den Kreditantrag komplett digital. Genehmigt die Bank Ihren Kreditantrag, erhalten Sie das Geld zeitnah ausgezahlt.
Abhängig von der Darlehenslaufzeit verändert sich Ihre monatliche Rate und gesamten Kosten. Für einen Kredit über 50.000 Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren zahlen Sie im Beispielfall eine geringere Monatsrate als bei dem Darlehen über 84 Monate. Die Zinskosten steigen aber insgesamt um fast 4.000 Euro an.
| Effektiver
Jahreszins
|Laufzeit
|Monatsrate
|Zinsaufwand
|Gesamt
|50.000 €
|4,75 %
|60 Monate
|935,56 €
|6.133,39 €
|56.133,39 €
|50.000 €
|4,75 %
|72 Monate
|797,15 €
|7.394,48 €
|57.394,48 €
|50.000 €
|4,75 %
|84 Monate
|698,49 €
|8.673,41 €
|58.673,41 €
|50.000 €
|4,75 %
|96 Monate
|624,69 €
|9.970,12 €
|59.970,12 €
|50.000 €
|4,75 %
|108 Monate
|567,45 €
|11.284,58 €
|61.284,58 €
|50.000 €
|4,75 %
|120 Monate
|521,81 €
|12.616,70 €
|62.616,70 €
Ihr Haus soll modernisiert werden, um wieder den aktuellen Energiestandards zu entsprechen? Den kostenintensiven Umbau können Sie durch einen 50.000 Euro Wohnkredit finanzieren und so den Wert Ihrer Immobilie zu sichern.
Sie wollen sich ein Oberklasse-Fahrzeug kaufen? Oder mit dem eigenen Camper auf Reisen gehen? Für diese Anschaffungen fallen größere Summen an. Mit einem Autokredit über 50.000 Euro können Sie sich Ihren Traum erfüllen.
Durch einen 50.000 Euro Kredit können Sie mehrere Kredite zusammenfassen, um Ordnung in Ihre Finanzen zu bringen oder eine teure Händlerfinanzierung oder Dispokredite abzulösen. Abhängig vom Zinssatz Ihrer Altkredite lässt sich durch eine Umschuldung Geld sparen.
Wer den Sprung in die Selbstständigkeit wagen will, benötigt Startkapital für die Anschaffung von Waren und Material. Mit einem Kredit für Selbstständige über 50.000 Euro können Sie den finanziellen Grundstein für Ihr Vorhaben legen.
Nehmen Sie einen Kredit zu zweit auf, erhalten Sie von den meisten Banken bessere Zinsangebote. Durch das Einkommen eines zweiten Kreditnehmers erhöht sich die Sicherheit für die Bank. Ein zusätzlicher Kreditnehmer verbessert also Ihre Kreditwürdigkeit.
Tipp: Gerade bei hohen Kreditsummen steigt durch einen zweiten Kreditnehmer die Chance, überhaupt eine Kreditzusage zu bekommen. Ist Ihr Arbeitsverhältnis befristet, kann es zum Beispiel ebenfalls sinnvoll sein, einen zweiten Kreditnehmer hinzuzuziehen.
Bei einem Kredit über 50.000 Euro wird oft eine lange Laufzeit gewählt, da sonst die monatliche Belastung sehr hoch ist, dass kann allerdings teuer werden. Denn Banken verlangen für besonders lange Laufzeiten von zum Beispiel 96 Monaten höhere Zinssätze als für kürzere Laufzeiten.
Tipp: Können Sie sich eine höhere Monatsrate leisten, sollten Sie eher die kürzere Laufzeit wählen, um Geld zu sparen.
Für zweckgebundene Kredite erhalten Sie meist günstigere Zinssätze. Denn das zu finanzierende Objekt (zum Beispiel ein Auto oder eine Immobilie) dient der Bank als Sicherheit. Können Sie die Kreditraten nicht mehr bezahlen, kann das Kreditinstitut das Objekt veräußern.
Tipp: Geben Sie stets einen Verwendungszweck an, damit die Bank nachvollziehen kann, was Sie mit dem Kredit vorhaben und welche Sicherheiten vorliegen.
Wenn Sie den CHECK24-Kreditvergleich nutzen, haben Sie die Möglichkeit, Ihr Online-Banking digital zu verbinden. So sieht die Bank die für sie wichtigsten Daten wie zum Beispiel monatliche Einnahmen und Ausgaben – durch den vereinfachten Prüfprozess erhalten Sie häufig günstigere Zinsen.
Tipp: Der digitale Kontoblick ersetzt Papierkram und beschleunigt die Auszahlung – gerade bei Sofortkrediten ist er Voraussetzung.
Gerade bei einer langen Laufzeit sollten Sie bei der Rückzahlung auf eine möglichst große Flexibilität achten. Folgende Zusatzoptionen können für Ihren 50.000 Euro Kredit daher sinnvoll sein:
Bei einigen Banken haben Sie die Möglichkeit, die Monatsrate Ihres Kredits zu pausieren. Durch die Ratenpause können Sie zum Beispiel einen finanziellen Engpass überbrücken, ohne dabei in Zahlungsrückstand zu geraten. Achten Sie dabei lediglich auf den Zinssatz, dieser kann durch diese Option höher sein, als bei Angeboten ohne Ratenpause.
Kostenlose Sondertilgungen ermöglichen Ihnen, zusätzliche Beträge über die vereinbarte Monatsrate hinaus zu bezahlen. So können Sie höhere Summen wie aus einer Erbschaft, einer Lohnerhöhung oder einer fälligen Lebensversicherung flexibel für die Rückzahlung Ihres Darlehens verwenden. Durch die zusätzlichen Zahlungen sind Sie schneller wieder schuldenfrei und sparen Zinsen.
Einige Banken verlangen für außerplanmäßige Rückzahlungen eine Gebühr in Form einer Vorfälligkeitsentschädigung.
Eine Restschuldversicherung sichert Sie sich vor unerwarteten Lebensrisiken ab. Der Versicherungsschutz greift bei Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfähigkeit. Bei einigen Versicherungen sind Zahlungsausfälle sogar bei Krankheit und Tod abgesichert. Die Restschuldversicherung ist jedoch meist teuer. Je höher die Kreditsumme und Laufzeit Ihres Darlehens sind, desto höher sind auch die Kosten der Versicherung. Sie sollten daher genau abwägen, ob sich der zusätzliche finanzielle Aufwand lohnt.
Ob eine Bank den Kreditantrag bewilligt, hängt unter anderem von Ihrer Bonität ab. Zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit holen sich Banken eine Auskunft bei der Schufa ein. Ein einzelner negativer Schufa-Eintrag kann direkt eine Kreditabsage bedeuten. Banken passen die Konditionen zudem an die Score Bewertung an, was zu einem höheren Zinssatz führt.
Vor Ihrem Kreditantrag können Sie einen kostenlosen BonitätsCheck durchführen. Nutzen Sie alternativ dazu auch die Gelegenheit, selbst bei der Schufa eine kostenlose Auskunft einzuholen. So können Sie vorab prüfen, ob sich negative oder falsche Einträge in Ihrer Schufa befinden.
Um einen Kredit über 50.000 Euro aufnehmen zu können, müssen Sie volljährig sein, Ihren Wohnsitz in Deutschland haben und ein Konto bei einer deutschen Bank besitzen. Außerdem sind ein ausreichend hohes Einkommen und eine positive Schufa Bewertung Voraussetzung bei der Kreditaufnahme.
Der schnellste Weg zum Geld ist ein Sofortkredit. Bei einem Kredit mit Sofort-Entscheid entscheidet die Bank direkt über Ihren Kreditwunsch. Dafür müssen Sie lediglich Ihr Bankkonto verbinden. So erhalten Sie Ihr spätestens am folgenden Tag auf Ihr Konto. Stellen Sie den Kreditantrag am Wochenende oder Feiertag, erfolgt die Auszahlung am darauffolgenden Werktag. Über den Kreditvergleich finden Sie zahlreiche Kredite mit Sofort-Entscheid.
Schließen Sie Ihren Kredit digital ab, können Sie sich ganz bequem von zu Hause aus legitimieren. Die Überprüfung Ihrer Identität erfolgt per VideoIdent über Ihr Smartphone, Tablet oder PC. Bei Krediten mit volldigitalem Abschluss können Sie Ihren Kreditvertrag im Anschluss an die Legitimation komplett digital unterschreiben.
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