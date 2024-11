Kredit mit befristetem Arbeitsvertrag

Wer kann einen Kredit ohne Festvertrag erhalten?

Wenn Sie sich in einem befristeten Arbeitsverhältnis befinden und einen Kredit aufnehmen wollen, sollten Sie einige Faktoren berücksichtigen, um das Darlehen zu bekommen. Zunächst sollten Sie die Kreditsumme so gering wie möglich wählen. Bei einem sogenannten Kleinkredit mindert sich auch das Verlustrisiko für die Bank. Der Kredit, für den Sie eine Anfrage stellen, sollten darüber hinaus eine kurze Laufzeit haben. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Schulden im Rahmen Ihrer Befristung abbezahlt haben. Wenn Ihr befristeter Vertrag für zwei Jahre angesetzt ist, sollte auch die Laufzeit für Ihren Kredit nicht länger als zwei Jahre betragen. Das Einkommen, welches Sie während Ihrer befristeten Tätigkeit regelmäßig bekommen, sollte gemessen an der Kreditsumme hoch sein. So vergewissert sich das Kreditinstitut, dass Sie zahlungsfähig sind.