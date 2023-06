Wird bei meinem Arbeitgeber angefragt?

Die von Ihnen online eingegebenen Daten werden durch die Bank anhand der Belege mit den Angaben auf den Gehaltsnachweisen abgeglichen. Dazu werden die Nachweise gemeinsam mit den unterschriebenen Vertragsunterlagen per Post-Ident-Verfahren an die Bank übermittelt. Die Vertragsunterlagen erhalten Sie durch uns oder die Bank per Email oder Post zugesandt, wenn Sie sich entschieden haben das Kreditangebot einer Bank anzunehmen. Fällt die Prüfung der Unterlagen oder der Nachweise negativ aus, kann es auch in dieser Phase noch zu einer Absage für den Kredit durch die Bank kommen.

Je sicherer der Arbeitsplatz, desto geringer ist das Ausfallrisiko für die Bank, da im Falle eines Zahlungsausfalles das Gehalt den Kredit absichert. Sollten Sie mit Ihren Zahlungen in Rückstand geraten kann der Kreditgeber Ihr Gehalt pfänden lassen, um so die ausstehende Schuld zu begleichen. Auch der Abschluss einer Restschuldversicherung oder das Hinzunehmen eines zweiten Kreditnehmers kann Ihnen dabei helfen die Zusage für Ihren gewünschten Kredit zu erhalten.