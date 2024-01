Kostenlose Immobilienbewertung:

Wie genau lässt sich der Immobilienwert berechnen?

Beim errechneten Marktpreis handelt es sich immer um einen Näherungswert. Wie genau dieser Wert ist, hängt vor allem von der Immobilie selbst ab. Besonders gut lässt sich etwa der Wert von Wohnungen in großen Städten ermitteln, da diese oft ähnlich gebaut und die Preise von vielen ähnlichen Wohnungen in der Umgebung bekannt sind. Schwieriger ist die Wertermittlung von Immobilien in weniger dicht besiedelten Gebieten mit entsprechend weniger Vergleichswerten. Auch Besonderheiten in Bauweise oder Ausstattung von Häusern erschweren die Vergleichbarkeit und dadurch die Wertermittlung mit einem Online-Rechner.