Nur notwendige Cookies
Unvergleichlich lecker
Mit dem Klick auf „geht klar” ermöglichen Sie uns Ihnen über Cookies ein verbessertes Nutzungserlebnis zu servieren und dieses kontinuierlich zu verbessern. So können wir Ihnen bei unseren Partnern personalisierte Werbung und passende Angebote anzeigen. Über „anpassen” können Sie Ihre persönlichen Präferenzen festlegen. Dies ist auch nachträglich jederzeit möglich. Mit dem Klick auf „Nur notwendige Cookies” werden lediglich technisch notwendige Cookies gespeichert.
Anpassen Geht klar
Datenschutzerklärung
Cookierichtlinie Impressum
« zurück
Ihre Cookie-Präferenzen verwalten
Wählen Sie, welche Cookies Sie auf check24.de akzeptieren.
Die Cookierichtlinie finden Sie hier.
Notwendig
Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unserer Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Zur Cookierichtlinie
Analytisch
Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten.

Zur Cookierichtlinie
Marketing
Um Ihnen unser Angebot kostenfrei anbieten zu können, finanzieren wir uns u.a. durch Werbeeinblendungen und richten werbliche und nicht-werbliche Inhalte auf Ihre Interessen aus.Dafür arbeiten wir mit ausgewählten Partnern zusammen. Ihre Einstellungen können Sie jederzeit mit Klick auf Datenschutz im unteren Bereich unserer Webseite anpassen.Ausführlichere Informationen zu den folgenden ausgeführten Verarbeitungszwecken finden Sie ebenfalls in unserer Datenschutzerklärung.

Zur Cookierichtlinie
Auswahl speichern Alle akzeptieren
Zum Hauptinhalt
Mitteilungen
Merkzettel
Merkzettel
Ihr Merkzettel ist leer.
Bitte melden Sie sich in Ihrem Profil an,
um Ihren Merkzettel sehen zu können.
Chat
Ihr Browser wird nicht mehr unterstützt.
Damit Sie auch weiterhin schnell und sicher auf CHECK24 vergleichen
können, empfehlen wir Ihnen einen der folgenden Browser zu nutzen.
Trotzdem fortfahren
Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Kredit
Baufinanzierung
Kreditkarte
Girokonto
Tagesgeld
Festgeld
Geldanlagecenter
All ProductsAlle Finanzvergleiche
Alle Finanzvergleiche
Kredit
Kredit Autokredit Umschuldung Onlinekredit Sofortkredit Privatkredit Kreditrechner Bonitätsprüfung
Baufinanzierung
Baufinanzierung Anschlussfinanzierung Modernisierung Baufinanzierungsrechner Immobilienbewertung Immobilienfinanzierung Baufinanzierungscenter
Kreditkarte
Kreditkarte Karte ohne Jahresgebühr Karte mit Versicherungen Karte ohne Schufa Firmenkreditkarte Virtuelle Kreditkarte Debitkarte
Girokonto
Girokonto Kostenloses Girokonto Gemeinschaftskonto Konto ohne Schufa Kontowechselservice Konto eröffnen
Geldanlage
Geldanlage Tagesgeld Festgeld Geldanlagecenter

Tagesgeld-Vergleich aller wichtigen Anbieter

Bis zu Zinsen für Tagesgeld sichern
Bis zu
160 €
Bonus
Unsere Top-Geldanlage-Partner
Das sagen unsere Kunden
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
Bank Logo
teilnehmende Anbieter
4,9/5 aus 29.071 Bewertungen
„Alles prima.‟ 08/2026
Ihre Vorteile bei CHECK24
Schneller Abschluss

Sichern Sie sich Top-Zinsen aus Deutschland und Europa – 100 % digital und in nur wenigen Minuten.

Einfache Verwaltung

Mit dem CHECK24 Geldanlagecenter und der App behalten Sie Ihre Anlage jederzeit im Blick.

Kostenlose Betreuung

Unsere deutschsprachigen Experten helfen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Geldanlage.

Tagesgeld-Vergleich:
Welches Konto bietet die besten Zinsen?

Stand: 29.05.2026

Das Wichtigste zum Tagesgeldkonto

  • Tagesgeld ist eine sichere Anlagemöglichkeit. In den meisten Fällen ist das Tagesgeldkonto kostenlos.
  • Tagesgeldzinsen sind variabel, das heißt die Zinshöhe kann sich täglich ändern. Einige Banken garantieren Ihnen jedoch für einen bestimmten Zeitraum einen festen Zins aufs Tagesgeld, wenn Sie Neukunde sind.
  • Im Tagesgeld-Vergleich von CHECK24 finden Sie die besten Tagesgeldzinsen zahlreicher bekannter Banken aus dem gesamten Euro-Raum. Mit dem CHECK24 Anlagekonto ist es für Sie besonders einfach, Ihr Geld anzulegen und Sie können stets zum besten Tagesgeldkonto wechseln. In nur drei Schritten ist dieses schnell und unkompliziert eröffnet.

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Wie hoch sind die aktuellen Tagesgeldzinsen?

Bei der Frage, welche Bank aktuell das beste Tagesgeldkonto bietet, kann eine Gegenüberstellung von Bankangeboten Klarheit schaffen. Die Tagesgeldkonten von Banken im CHECK24 Vergleich sind kostenlos, es fallen also keine Gebühren für die Kontoführung an. Beachten Sie nur, dass Sie bei einigen wenigen Tagesgeldern ein kostenpflichtiges Girokonto miteröffnen. Nachfolgend sehen Sie die beliebtesten Tagesgeldkonten aus dem CHECK24 Vergleich.

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld

8,4
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,56 %
Zins effektiv
1.067 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,56 %
Zinssatz nominal3,5 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungObwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Suresse Direkt Bank
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bank of Scotland - Tagesgeld

8,3
Sehr gut
Angebotsbewertung
3 %
Zins effektiv
900 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage50.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentDie Bank of Scotland benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank of Scotland weitergeleitet. Folgende Verfahren stehen zur Auswahl: VideoIdent oder PostIdent.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Bank of Scotland
LandDeutschland
Gründung2019
Die Bank of Scotland mit Hauptsitz in Deutschland wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Lloyds Banking Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Geldanlage und Kredite. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 30 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Bank of Scotland (Lloyds Bank GmbH) ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Tagesgeld

8,9
Großartig
Angebotsbewertung
3,3 %
Zins effektiv
990 €
Zinsertrag jährlich

Schweden

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,3 %
Zinssatz nominal3,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.

Volkswagen Bank - Tagesgeld

8,7
Großartig
Angebotsbewertung
3,14 %
Zins effektiv
943 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,14 %
Zinssatz nominal3,1 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine komplett digitale Kontoeröffnung ist nicht möglich. Nach der digitalen Antragstellung werden Ihnen die Zugangsdaten für das Onlineportal der Bank per Post zugesendet.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem VideoIdent-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Volkswagen Bank
LandDeutschland
Gründung1949
Die Volkswagen Bank GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig wurde im Jahr 1949 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG. Zu den Geschäftsfeldern der Volkswagen Bank GmbH zählen alle Services rund um das Fahrzeug, von der klassischen Autofinanzierung über Leasing zu Versicherungen sowie das konventionelle Direktbankgeschäft zu Auto Abos. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 156 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die Volkswagen Bank GmbH Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.

Bester Zins

ING - Tagesgeld (inkl. Girokonto)

6,7
Befriedigend
Angebotsbewertung
3,75 %
Zins effektiv
1.125 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,75 %
Zinssatz nominal3,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftkalenderjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
4,90 €
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Eine Prüfung der Identität mit dem Videoident-Verfahren von CHECK24 ist für diese Anlage leider nicht möglich. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur ING
LandDeutschland
Gründung1965
Die ING mit Hauptsitz in Frankfurt am Main wurde im Jahr 1965 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der niederländischen ING Groep N.V. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Girokonten, Baufinanzierungen, Spargelder, Verbraucherkredite und Wertpapiere. Ihre Bilanzsumme belief sich im Jahr 2024 auf 200,4 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die ING Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.
Weitere Angebote

Aktuelle Zinsentwicklungen Tagesgeld

Unser Zinsticker zeigt Ihnen auf einen Blick aktuelle Zinserhöhungen und Zinssenkungen der Banken aus dem CHECK24 Tagesgeldvergleich. So können Sie schnell reagieren und sich attraktive Angebote für Ihre Tagesgeldanlage sichern.

06.08.2026: Zinserhöhung
PSD Karlsruhe-Neustadt 
Tagesgeld: jetzt 2,75 % (vorher: 2,00 %)

Zum Angebot

22.06.2026: Zinserhöhung
BBBank 
Tagesgeld: jetzt 3,03 % (vorher: 2,26 %)

Zum Angebot

29.05.2026: Zinserhöhung
TF Bank 
Tagesgeld: jetzt 3,30 % (vorher: 1,45 %)

Zum Angebot

28.05.2026: Zinserhöhung
VR Bank Niederbayern-Oberpfalz 
Tagesgeld: jetzt 2,27 % (vorher: 2,25 %)

Zum Angebot

Was ist Tagesgeld?

Tagesgeld ist eine Form der Geldanlage, bei der Sie auf den angelegten Betrag Zinsen erhalten. Die Zinshöhe ist beim Tagesgeld variabel, das heißt, die Bank kann den Tagesgeldzins täglich ändern. Bei Tagesgeld handelt es sich um eine sichere Anlageform. Sie können jederzeit auf Ihr Erspartes zugreifen. Allerdings gibt es zum Konto keine Karte. Für Ihren Bezahlalltag können Sie das Guthaben nicht direkt verwenden. Dafür müssten Sie es zunächst auf Ihr Girokonto überweisen. Zudem können Sie Ihr Tagesgeldkonto zu jeder Zeit komplett auflösen oder kündigen. Eine Kündigungsfrist wie beim Sparbuch gibt es nicht.

Für wen lohnt sich ein Tagesgeldkonto?

Ein Tagesgeldkonto eignet sich, wenn Sie Geld für unvorhergesehene Ausgaben verzinst besparen wollen, das gleichzeitig schnell verfügbar sein soll. Es empfiehlt sich immer, eine sogenannte eiserne Reserve von mindestens drei Monatsgehältern auf einem kostenlosen Tagesgeldkonto anzulegen. Zudem lohnt sich eine größere Rücklage in Tagesgeld immer dann, wenn Sie – etwa beim Autokauf – noch auf der Suche nach dem passenden Angebot sind und das Geld bis dahin flexibel und verzinst zwischenlagern wollen. Es ist auch möglich, monatlich eine Art Sparplan als Dauerauftrag auf ein Tagesgeldkonto zu überweisen und so Geld für geplante Ausgaben anzusparen.

Worauf sollte ich beim Tagesgeldvergleich achten?

Wenn Sie Ihr Erspartes flexibel und gewinnbringend zugleich anlegen wollen, ist Tagesgeld eine geeignete Option. Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten und wie Sie Ihr neues Tagesgeld im CHECK24 Vergleich finden, erfahren Sie im nachfolgenden Video.

Neukunden-Angebote beim Tagesgeld sichern

Neukunden bieten Banken oft deutlich höhere Aktionszinsen auf das Tagesgeld an, als sie ihren Bestandskunden zur Verfügung stellen. Entscheidend ist eine möglichst lange Zinsgarantie, denn während dieser Zeit bleibt der Zins unverändert. Sinkt der Zins nach Ablauf der Garantie, können Sie problemlos zu einem besser verzinsten Tagesgeldkonto wechseln. Zudem bieten viele Banken auch eine exklusive Prämie bei der Kontoeröffnung. Der CHECK24-Vergleich hilft dabei, das attraktivste Angebot zu finden, und mit dem CHECK24 Anlagekonto gelingt der Wechsel besonders einfach. 

Länderbonität bei Tagesgeld-Angeboten beachten

Ein großer Vorteil von Tagesgeld ist die EU-weite, im Gesetz verankerte Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Im CHECK24-Tagesgeldvergleich sehen Sie zudem die Bonitätsbewertung des Landes, in dem die Bank sitzt. Die Ratings spezialisierter Agenturen zeigen die Zahlungsfähigkeit eines Staates – von „AAA“ (beste Bewertung) bis „D“ (schlechteste Bewertung). CHECK24 achtet besonders auf Sicherheit und listet daher nur Anbieter aus Ländern mit mindestens der Bewertung BBB+.

CHECK24 Angebotsbewertung berücksichtigen

Damit Sie sich inmitten der Tagesgeldangebote besser orientieren können, haben die CHECK24 Geldanlageexperten die Angebote für Sie bewertet. Die Gesamtbewertung eines Angebots ergibt sich aus der Beurteilung des Anlagelandes, der Attraktivität des Angebots sowie des Abschlusses und der Kontoführung. Die Höhe der aktuellen Tagesgeldzinsen findet in dieser Bewertung keine Berücksichtigung, da sich dieser Faktor stets ändern kann.

Intervall und Art der Zinsgutschrift bedenken

Beim Tagesgeldvergleich sollten Sie auf das Intervall und die Art der Zinsgutschrift achten. Berücksichtigen Sie bei Ihrer Kontowahl, ob die Zinsen monatlich, vierteljährlich oder nur einmal jährlich gutgeschrieben werden und ob die Zinsen automatisch auf dem Tagesgeldkonto bleiben oder auf ein Referenzkonto überwiesen werden. Zum einen erhalten Sie beispielsweise bei einer 14-tägigen Zinsgutschrift schneller Zugriff auf Ihre Zinserträge als bei einer jährlichen Gutschrift der Zinsen. Zum anderen führen Zinsgutschriften auf das Anlagekonto durch den Zinseszinseffekt zu einem höheren Ertrag.

Mögliche Quellensteuer abwägen

Manche Angebote von Banken im EU-Ausland unterliegen einer ausländischen Quellensteuer. Der Zinsertrag, den Sie dort erzielen, ist dann direkt im Anlageland zu versteuern. Meist lässt sich durch Vorlage einer Ansässigkeitsbescheinigung der Steuersatz reduzieren oder Sie können die Steuer komplett mit der in Deutschland fälligen Kapitalertragssteuer verrechnen. Ein gewisser Mehraufwand muss Ihnen jedoch bewusst sein: Sind die Zinsen bei einem solchen Angebot vergleichsweise hoch, gilt es den Aufwand und den Ertrag abzuwägen.

premium24 Service beachten

Einige Tagesgeld-Angebote verfügen über den kostenfreien Service premium24. Diesen Service bieten wir bei CHECK24 gemeinsam mit ausgewählten Banken an. Er beinhaltet eine besonders einfache Verwaltung Ihrer Anlagen mit dem CHECK24 Geldanlagecenter. Außerdem können Sie neue Anlagen digital eröffnen, ganz ohne erneute Identifikation. Der vollständig digitale Prozess sorgt insgesamt für maximale Einfachheit. Bei Angeboten mit premium24-Label können Sie außerdem sicher sein, dass keine ausländische Quellensteuer anfällt.

Alle wichtigen Auswahlkriterien und wie Sie Ihr neues Tagesgeldkonto bei CHECK24 finden, haben wir für Sie in folgendem Video zusammengefasst:

Thumbnail

Was sind meine Vorteile bei Tagesgeld?

Das kostenlose Tagesgeldkonto ist ein Alleskönner: Es vereint Merkmale von Girokonto, klassischem Sparbuch und langfristiger Festgeldanlage. Welche Vorteile Ihnen Tagesgeld als Sparplan bietet:

Die Einlagensicherung macht Tagesgeld sicher

Dank der Einlagensicherung innerhalb der Europäischen Union ist Ihr Tagesgeld bis zu einer Grenze von 100.000 Euro pro Sparer und Bank abgesichert für den Fall, dass das Geldhaus in Schieflage gerät. Diese Absicherung gewährleistet die Einlagensicherung des Landes, in dem das Geldinstitut sitzt. Aus diesem Grund ist beim Abschluss eines Tagesgeldkontos die Bonität des jeweiligen Landes wichtig.

Banken aus Deutschland und einige ausländische Banken mit Niederlassung in der Bundesrepublik bieten mehr als 100.000 Euro: dank der freiwilligen deutschen Einlagensicherung sind auch Tagesgelder mit Spareinlagen im Millionenbereich geschützt.

Auch aktuell bekommen Sie auf Ihr Tagesgeld Zinsen

Die Tagesgeldkonto Zinsen orientieren sich grob am Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB). Nachdem die Zinsen längere Zeit gesunken waren, sind die Tagesgeldzinsen nun relativ konstant. Da die Unterschiede zwischen den Angeboten weiterhin erheblich sind, sollten Anleger nach wie vor aktiv vergleichen, um von höchstmöglichen Zinsen profitieren zu können.

Angenommen, Sie legen 30.000 Euro ein Jahr lang zu 0,01 Prozent Zinsen an, beträgt Ihre Rendite lediglich 3 Euro. Gibt es auf Ihr Tagesgeld hingegen 1,75 % Zinsen, erwirtschaften Sie damit in 12 Monaten satte 525 Euro. Mit einem Bonus für den erstmaligen Abschluss eines Tagesgeldes kann Ihre Rendite sogar noch höher ausfallen.

Tagesgeldkonten in der Regel kostenlos

Die Kontoführung beim Tagesgeldkonto ist im Normalfall kostenfrei. Im Zuge von Negativzinsen, welche die Europäische Zentralbank bis ins Jahr 2022 von den Banken für deren kurzfristige Einlagen verlangt hat, gab es vereinzelt auch Meldungen von Kontoführungsgebühren oder gar negativ verzinsten Tagesgeldkonten. Diese Zeiten sind jedoch vorbei und Strafzinsen nicht mehr gestattet. Ein Faktor, der Ihnen auch beim Tagesgeld bewusst sein muss: Wenn Sie bei der Kontoeröffnung ein Girokonto mit abschließen müssen, kann dieses kostenpflichtig sein. Solche Angebote sind im CHECK24 Vergleich klar markiert.

Jederzeit das Tagesgeldkonto kündigen

Einer der größten Vorteile von Tagesgeld ist, dass Sie jederzeit Zugriff auf den gesamten Anlagebetrag haben. Lediglich bei Tagesgeldangeboten mit der Bezeichnung „Flexgeld“ besteht eine Laufzeit von meist zwei Wochen. Solche Angebote finden Sie oft bei Banken aus dem europäischen Ausland. Bei dieser Kombination aus Festgeldkonto und Tagesgeldkonto können Sie als Sparer monatlich nur zu festgelegten Terminen auf das Geld zugreifen. Bei allen anderen Tagesgeldern profitieren Sie bezüglich der Auszahlung von keinerlei Einschränkungen. Ihr nun verzinstes Erspartes liegt auf dem Tagesgeldkonto ähnlich flexibel wie auf dem unverzinsten Girokonto.

Tagesgeld – eine der beliebtesten GeldanlagenEine Studie des Verbands der privaten Bausparkassen e. V. zeigt, dass Tagesgeld zu den beliebtesten Geldanlagen gehört. Trotzdem lassen viele Sparer Zinsen liegen, weil sie ihr Geld auf dem Girokonto belassen, das meist unverzinst ist. Während 41 Prozent der Befragten angaben, auf ihrem Girokonto Geld anzulegen, nutzen nur 28 Prozent ein Tagesgeldkonto.

Eine Grafik die die beliebtesten Geldanlagen zeigt

Quelle: Kantar Studie im Auftrag des Verbands der privaten Bausparkassen e. V. (Top-Geldanlagen 2024, 2.000 Befragte ab 14 Jahre, Mehrfachnennung möglich)

CHECK24 Tipp

Zuerst: Dispo ausgleichen & laufende Kredite tilgen?

Bevor Sie sich dazu entschließen, Geld auf einem Tagesgeldkonto anzulegen, kann es sich lohnen, offene Kredite zu tilgen. Auch empfiehlt es sich, einen beanspruchten Dispositionskredit beim Girokonto zurückzuzahlen. Ihre Zinskosten für Dispo oder Ratenkredit sind häufig höher als mögliche Zinserträge aus einem Konto mit Tagesgeld. Das kommt aber immer auf die Zinssituation an und muss individuell entschieden werden. Haben Sie zum Beispiel ein laufendes Darlehen mit sehr günstigem Zinssatz, kann es besser sein, das Geld anzulegen.

Beste Zinsen: Tagesgeld im Ausland anlegen

Bei CHECK24 erhalten Sie auf einen Blick eine Übersicht über die besten Tagesgeldzinsen vieler Banken aus ganz Europa. Alle Angebote stehen Ihnen auch als deutscher Sparer offen. Anleger sollten jedoch nicht nur auf höchstmögliche Zinsen, sondern auch auf die Sicherheit Ihrer Tagesgelder achten. Durch die EU-weite Einlagensicherung und die Bonität der Anlageländer können Sie Ihr Geld sicher verwahrt wissen.

Tagesgeld in Fremdwährung: Mögliche Risiken

Innerhalb der EU sind pro Kunde und Bank auch Tagesgelder in Ländern, die nicht den Euro als Landeswährung haben, durch die europäische Einlagensicherung abgesichert. Statt der Sicherungsgrenze von 100.000 Euro gilt hier ein entsprechender Wert in der jeweiligen Fremdwährung, der dem Euro-Betrag möglichst nahekommt. Dieser Wert ändert sich abhängig vom aktuellen Wechselkurs der Fremdwährung. Banken außerhalb der EU, die keine europäische Tochtergesellschaft oder eine Zweigstelle in einem EU-Staat haben, können sich hingegen keinem der hiesigen Einlagensicherungsfonds anschließen. Dadurch ist das Risiko für Sparer bei solchen Instituten ungleich höher. Zudem können schwankende Wechselkurse hier im schlimmsten Fall zu einer negativen Rendite des Tagesgeldes führen.

Author image

„Da Sie mit einem Tagesgeldkonto niemals ins Minus rutschen können, nehmen Banken für die Kontoeröffnung keine Abfrage Ihrer Schufa-Bewertung vor. Entsprechend wirkt es sich auch nicht auf Ihren Schufa-Score aus, wenn Sie mehrere Tagesgeldkonten bei unterschiedlichen Banken führen. Zusätzlich profitieren Sie von maximaler Liquidität. Über Ihre Tagesgeldanlage können Sie jederzeit verfügen – ohne Laufzeiten oder Kündigungsfristen.“

Andreas Schwanzer
Experte für Geldanlage bei CHECK24

In 3 Schritten: Tagesgeld anlegen mit CHECK24

Tagesgeldzinsen vergleichen

Im CHECK24 Tagesgeldvergleich finden Sie online anhand verschiedener Filtermöglichkeiten besonders schnell das für Sie beste Tagesgeldkonto. So können Sie sich beispielsweise ausschließlich besonders sichere Tagesgeld-Anbieter anzeigen lassen, bei denen die Bank in einem EU-Staat mit der besten Landesbonität AAA ansässig ist.

Kostenloses Tagesgeldkonto eröffnen

Haben Sie sich für ein Tagesgeld-Angebot entschieden, sind zur Kontoeröffnung noch einige Angaben zu Ihrer Person sowie eine Identifikation erforderlich. Die Kontoeröffnung können Sie dabei ganz einfach online erledigen – ganz ohne Ausdrucke oder Unterschriften.

Tagesgeld einzahlen

Im letzten Schritt können Sie den gewünschten Anlagebetrag als Tagesgeld bei der von Ihnen gewählten Bank einzahlen. Haben Sie ein Tagesgeldangebot gewählt, das Sie über das „CHECK24 Anlagekonto“ verwalten, können Sie in Zukunft ohne neue Kontoeröffnung zu anderen Tagesgeldern mit Anlagekonto wechseln.

Voraussetzungen für ein Tagesgeldkonto

Persönliche Voraussetzungen

Um ein Tagesgeldkonto bei CHECK24 zu eröffnen, ist für den Antrag erforderlich, dass Sie

  • volljährig und voll geschäftsfähig sind,
  • das Konto für private Zwecke eröffnen,
  • einen deutschen Wohnsitz
  • und eine Mobilfunknummer haben.

Identitätsprüfung

Als Eröffnung einer neuen Tagesgeldanlage müssen Sie in der Regel Ihre Identität bestätigen. Je nach Bank erfolgt die Legitimation per VideoIdent oder PostIdent. Im Antragsprozess von CHECK24 werden Sie direkt zur passenden Methode weitergeleitet. Um sich legitimieren zu können, benötigen Sie in beiden Fällen ein gültiges Ausweisdokument. Wenn Sie bereits ein Tages- oder Festgeld über das CHECK24 Geldanlagecenter verwalten und darüber ein neues eröffnen wollen, entfällt in diesem Fall die erneute Identifikation.

Referenzkonto

Für die Kontoeröffnung ist die Angabe eines Referenzkontos erforderlich. Hierbei handelt es sich um ein Girokonto, über das dann Ein- und Auszahlungen auf das Tagesgeldkonto laufen.
Je nach Bank kann das:

  • ein Girokonto bei einem anderen Kreditinstitut sein oder
  • ein Girokonto bei derselben Bank, das dafür neu eröffnet werden muss.

Wichtig dabei: Wenn Sie zu einem Tagesgeld ein neues Girokonto eröffnen, wird letzteres an die Schufa gemeldet.

Bankvorgaben

Die mögliche Anlagesumme kann je nach Bank unterschiedlich geregelt sein:

  • Einige Banken erlauben unbegrenzte Anlagesummen.
  • Andere Geldhäuser legen Mindest- und Höchsteinlagen fest oder staffeln die Zinsen nach Anlagebetrag.

Einfacher Tagesgeldkonto-Wechsel mit CHECK24 Anlagekonto

Immer wieder zum Tagesgeldkonto mit den attraktivsten Zinsen zu wechseln, mag zunächst aufwendig klingen. Sparer, die das CHECK24 Anlagekonto und das zugehörige Geldanlagecenter nutzen, müssen jedoch nicht jedes Mal die aufwendigen Prozeduren zur Kontoeröffnung vornehmen. Sie können ganz einfach zu einem anderen teilnehmenden Tagesgeldangebot wechseln. Das gilt auch für Banken im europäischen Ausland. Zudem behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Geldanlagen, da Sie alle Anlagen sicher an einem Ort verwalten.

CHECK24 Anlagekonto

Lohnt sich Zinshopping?

Um neue Kunden zu gewinnen, bieten Banken häufig Garantien auf deutlich höhere Zinsen über mehrere Monate an, bevor die Zinshöhe auf den der Bestandskunden sinkt. Entsprechend lohnt es sich, Tagesgeldkonten regelmäßig miteinander zu vergleichen und entsprechend zu wechseln.

Über das CHECK24 Anlagekonto wechseln Sie besonders einfach zum aktuell besten Angebot. Die Kündigung des bisherigen Tagesgeldkontos ist nicht nötig. Sie können es wieder nutzen, sobald die Zinssätze dort steigen. Da Tagesgeldkonten nicht Schufa-relevant sind, können Sie so viele Konten gleichzeitig haben, wie Sie möchten. Sollten Sie ein Konto kündigen wollen, können Sie das ebenfalls über das Geldanlagecenter schnell und einfach regeln. So haben Sie gegebenenfalls die Möglichkeit, einen Neukundenbonus beziehungsweise eine neue Zinsgarantie bei derselben Bank in Anspruch zu nehmen. Allerdings müssen Sie dafür normalerweise für einige Monate kein Kunde gewesen sein.

Vielfach ausgezeichneter Tagesgeld-Vergleich

CHECK24 hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen bestätigen den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich - auch für die Bereiche Geldanlage und Tagesgeld.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

Top-Bewertungen: Das sagen unsere Kunden

Die Bewertungen unserer Kunden auf der unabhängigen Bewertungsplattform eKomi sprechen für sich: durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen erreicht der Geldanlage-Vergleich. Wir möchten uns ständig weiterentwickeln und Ihnen den bestmöglichen Vergleich und die kompetenteste Beratung bieten. Jedes Feedback hilft uns dabei.

4,9/5 aus 29.071 Bewertungen
„Alles prima.‟ 08/2026

Tagesgeld und Festgeld – was ist der Unterschied?

Festgeld und Tagesgeld sind beides sehr sichere Anlageformen. Wenn Sie auf längere Sicht nicht auf Ihr Erspartes zurückgreifen müssen, ist Festgeld in der Regel die empfehlenswertere Form der Geldanlage als Tagesgeld. Beim Festgeld legen Sie Ihr Geld für einen festen Zeitraum bei der Bank an. Anders als beim Tagesgeldkonto ist es Ihnen also nicht täglich möglich, sich das Geld auszahlen zu lassen, deshalb wird es auch als Termingeld bezeichnet. Dafür bieten Ihnen die Banken für Festgelder oft höhere Zinsen als aufs Tagesgeld. Die Laufzeit von Festgeld kann dabei von drei Monaten, über zwölf Monate bis hin zu mehreren Jahren reichen – hier können Sie ganz nach Ihrer individuellen Situation wählen. 

Ein kostenloses Tagesgeldkonto ist die beste Wahl für den sogenannten "Notgroschen", mit dem Sie auch für unvorhergesehene Ausgaben – etwa für plötzlich notwendige Reparaturen – flüssig bleiben.

Sparschwein mit Uhr und Münzen

Girokonto oder Sparkonto als Alternative zum Tagesgeldkonto?

Oft wird Guthaben auf dem Girokonto liegen gelassen oder auf das früher beliebte Sparbuch eingezahlt. Beide Alternativen sind aus verschiedenen Gründen jedoch zum Sparen weniger geeignet als ein Tagesgeldkonto.

Tagesgeld vs. Girokonto?

  • Höhere Zinsen: Auf dem Girokonto verliert Ihr Geld durch die Inflation real an Kaufkraft, denn Zinsen fürs Geld auf dem Girokonto gibt es in der Regel nicht. Mit Tagesgeld können Sie die Entwertung zumindest zum Teil begrenzen. Der alltägliche Zahlungsverkehr läuft jedoch über das reguläre Gehaltskonto.
  • Effektivere Kontrolle: Befinden sich Ihre Ersparnisse auf dem Girokonto, kann die Hemmschwelle niedriger liegen, Geld für unnötige Anschaffungen auszugeben, statt für mögliche Notfälle zu sparen.
  • Besserer Schutz: Es kann vorkommen, dass Betrüger zum Beispiel in Form unberechtigter Abbuchungen auf das Geld auf Ihrem Girokonto zugreifen. Dies ist bei Ihrem Tagesgeldkonto nicht möglich.

Tagesgeld vs. Sparbuch?

  • Höhere Zinsen: Geld auf dem Sparbuch bringt aktuell nur noch Zinsen im vernachlässigbaren Bereich und verliert damit durch die Inflation real an Kaufkraft. Geld auf dem Tagesgeldkonto ist deutlich besser verzinst und reduziert dadurch die Entwertung.
  • Flexiblere Verfügbarkeit: Für das Sparbuch gelten meistens monatliche Abhebelimits. Möchten Sie mehr Geld abheben, so fallen teilweise Vorschusszinsen an, die den Betrag auf Ihrem Sparbuch mindern. Zusätzlich gilt beim Sparbuch eine mehrmonatige Kündigungsfrist bei kompletter Auflösung. Ihr Geld ist auf dem Tagesgeldkonto schneller verfügbar.
Author image
„Wer heute Tagesgeld anlegt, profitiert von soliden Zinsen bei maximaler Flexibilität – gerade in einem Marktumfeld, in dem die Europäische Zentralbank die Zinsentwicklung eng an die Inflation koppelt. Kurzfristig sehen wir stabile bis leicht rückläufige Zinsen, langfristig bleibt Tagesgeld aber eine sichere Lösung, um Geld geparkt und jederzeit verfügbar zu halten.“

Florian Reichert
Geschäftsführer Geldanlage bei CHECK24

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Tagesgeld

Welche Vorteile bietet ein Tagesgeldkonto?

Ein Tagesgeldkonto bietet hohe Flexibilität, da Sie jederzeit Zugriff auf Ihr Geld haben. Zudem ist es in den meisten Fällen kostenlos und bietet eine sichere Anlageform durch die Einlagensicherung.

Wie kann ich ein Tagesgeldkonto eröffnen und verwalten?

Über den CHECK24 Tagesgeld-Vergleich können Sie die besten Angebote zahlreicher Banken vergleichen und direkt online ein Konto eröffnen. Mit dem CHECK24 Anlagekonto können Sie zudem Ihre Geldanlagen zentral verwalten und flexibel zwischen verschiedenen Angeboten wechseln.

Können mehrere Tagesgeldkonten mein Schufa-Scoring verschlechtern?

Da Sie mit Ihrem angelegten Tagesgeld niemals ins Minus rutschen können, nehmen die Filialbanken und Direktbanken hier – anders als etwa bei Abschluss eines Girokontos – keine Abfrage Ihrer Schufa-Bewertung vor. Entsprechend wirkt es sich auch nicht auf Ihren Schufa-Score aus, selbst wenn Sie mehrere Tagesgeldkonten bei unterschiedlichen Banken abschließen.

Wie viel Geld sollte in Form von Tagesgeld angelegt werden?

Es empfiehlt sich, mindestens drei Monatsgehälter für unvorhergesehene Ausgaben in Tagesgeld anzulegen. Während Sie Ihr Geld bei vielen Tagesgeldkonten bereits ab dem ersten Euro anlegen können, gibt es auch einige Banken, die einen Mindestanlagebetrag vorschreiben. Genauso gibt es Banken, bei denen Sie unbegrenzt Tagesgeld auf Ihr Konto einzahlen können, wohingegen andere dies nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag erlauben. Mindesteinlage und maximale Anlagesumme entnehmen Sie den Details des jeweiligen Angebots im CHECK24 Tagesgeldvergleich.

Welche Steuern muss ich für mein Tagesgeld zahlen?

Wie auch auf andere Formen von Kapitalerträgen zahlen Sparer auf ihre mit Tagesgeld erzielten Erträge in Deutschland eine Abgeltungssteuer. Diese beträgt 25 Prozent (plus Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) und wird von der Bank direkt an das Finanzamt abgeführt. Anhand eines Freistellungsauftrags, den Sie der Bank für Ihr Tagesgeld erteilen, können Sie sich bis zu einem bestimmten Betrag von der Abgeltungssteuer befreien lassen. Dies gilt für Alleinstehende bis zu einem Freibetrag von 1.000 Euro an Kapitalerträgen – für Ehepaare liegt die Freigrenze bei 2.000 Euro.

Bei Tagesgeldern im europäischen Ausland fällt zudem häufig noch eine Quellensteuer seitens des jeweiligen Staates an. Indem Sie bei der ausländischen Bank eine Ansässigkeitsbescheinigung Ihres Finanzamts einreichen, vermeiden Sie eine doppelte Besteuerung Ihrer Kapitalerträge. Für Geringverdiener gibt es zudem die Möglichkeit, beim Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung zu beantragen. Mit dieser müssen auch Kapitalerträge oberhalb des Freibetrags nicht versteuert werden, falls Ihr gesamtes Einkommen inklusive der Kapitalerträge den sogenannten Grundfreibetrag nicht überschreitet.

Wie richte ich einen Freistellungsauftrag beim Tagesgeld ein?

Um Ihre Kapitalerträge aus dem Tagesgeld von der Abgeltungssteuer zu befreien, müssen Sie direkt bei der Bank einen Freistellungsauftrag einrichten. Das entsprechende Formular erhalten Sie von dem Geldinstitut, bei dem Ihr Tagesgeld angelegt ist. Achten Sie darauf, dass Sie mit mehreren Freistellungsaufträgen bei verschiedenen Banken Ihren Freibetrag von 1.000 Euro (2.000 Euro bei Ehepaaren) nicht überschreiten. Im CHECK24 Geldanlagecenter verwalten Sie alle Freistellungsaufträge für Ihr CHECK24 Anlagekonto ganz einfach an einem Ort und behalten so die Übersicht.

Kann ich ein Tagesgeldkonto ohne Girokonto eröffnen?

Sie müssen kein neues Girokonto eröffnen, um ein Tagesgeldkonto zu führen. Wichtig ist aber, dass Sie bereits ein Girokonto besitzen. Denn es ist nicht möglich, ein Tagesgeldkonto ohne Girokonto zu eröffnen. Das liegt daran, dass Sie bei einem Tagesgeldkonto ein Referenzkonto angeben – dabei handelt es sich meist um Ihr Girokonto. Vom Tagesgeldkonto sind nur Auszahlungen auf das Referenzkonto möglich, keine Bargeld-Abhebungen oder Kartenzahlungen. Damit Sparer auf das angelegte Geld zugreifen können, müssen sie es daher auf ein Girokonto auszahlen. Möchten Sie Ihr bestehendes Girokonto nicht als Referenzkonto angeben, können Sie auch auf ein Kombi-Produkt zurückgreifen. Einige Banken bieten Ihnen nämlich die Möglichkeit, ein Girokonto mit Tagesgeldkonto zu eröffnen.

Wie oft ändern sich die Tagesgeldzinsen?

Ihre Tagesgeldzinsen können sich theoretisch täglich ändern. Es handelt sich um einen variablen Zins. Einige Banken bieten Ihnen jedoch als Neukunde bei Abschluss eines Tagesgeldes für einen festen Zeitraum eine Zinsgarantie bis dann der Zinssatz für Bestandskunden gilt. Ähnlich wie beim Festgeld haben Sie hier für die Dauer der Garantie ein Zinsversprechen. Ob für Ihr gewähltes Tagesgeldkonto eine Garantie besteht, dass die Zinsen für eine bestimmte Zeit nicht gesenkt werden, entnehmen Sie den Details des Angebots im CHECK24 Tagesgeld Vergleich.

Wann werden mir beim Tagesgeld die Zinsen ausgezahlt?

Der Zeitpunkt für die Gutschrift Ihrer Zinserträge unterscheidet sich je nach Angebot. In einigen Fällen erhalten Sie die Tagesgeldzinsen bereits nach zwei Wochen gutgeschrieben, in anderen Fällen erfolgt dies jährlich oder vierteljährlich. Je kürzer das Auszahlungsintervall der Zinsen ausfällt, desto schneller können Sie über Ihre Zinserträge verfügen. Im Tagesgeldvergleich von CHECK24 finden Sie neben Zinsen auch Angaben zur Zinsgutschrift in den Details jedes Angebots.

Anlagebeträge

10.000 Euro anlegen

20.000 Euro anlegen

50.000 Euro anlegen

100.000 Euro anlegen

Hilfreiche Ratgeber

Eine Frau sitzt an einem Laptop

Vorteile von Tagesgeld gegenüber dem Sparbuch

Eine Frau sitzt an einem Schreibtisch

CHECK24 Geldanlagecenter und Anlagekonto

Ein Mann sitzt an einem Komputer und schaut auf eine Kreditkarte

Einzahlung und Abbuchung beim Tagesgeldkonto

Ein Sparschwein mit grauem Haar

Geldanlage für Rentner
und Senioren

Weitere Themen

CHECK24 – Deutschlands größtes Vergleichsportal
Transparent
Wir bieten Ihnen einen Überblick
über Preise und Leistungen von
tausenden Anbietern. Und das alles
über eigene Vergleichsrechner.
Kostenlos
Für Kunden ist unser Service
kostenlos. Wir finanzieren uns über
Provisionen, die wir im Erfolgsfall
von Anbietern erhalten.
Vertrauenswürdig
Bei uns können Kunden erst nach
einem Abschluss eine Bewertung
abgeben. Dadurch sehen Sie nur
echte Kundenbewertungen.
Erfahren
Seit 1999 haben unsere Experten
über 15 Millionen Kunden beim
Vergleichen und Sparen geholfen.
mehr erfahren
Telefon

Telefonische Beratung

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr