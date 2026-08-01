Die Einlagensicherung macht Tagesgeld sicher

Dank der Einlagensicherung innerhalb der Europäischen Union ist Ihr Tagesgeld bis zu einer Grenze von 100.000 Euro pro Sparer und Bank abgesichert für den Fall, dass das Geldhaus in Schieflage gerät. Diese Absicherung gewährleistet die Einlagensicherung des Landes, in dem das Geldinstitut sitzt. Aus diesem Grund ist beim Abschluss eines Tagesgeldkontos die Bonität des jeweiligen Landes wichtig.

Banken aus Deutschland und einige ausländische Banken mit Niederlassung in der Bundesrepublik bieten mehr als 100.000 Euro: dank der freiwilligen deutschen Einlagensicherung sind auch Tagesgelder mit Spareinlagen im Millionenbereich geschützt.