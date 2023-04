Beste Zinsen: Tagesgeld im Ausland anlegen Bei CHECK24 erhalten Sie auf einen Blick eine Übersicht über die besten Tagesgeldzinsen vieler Banken aus ganz Europa . Alle Angebote stehen Ihnen auch als deutscher Sparer offen. Anleger sollten jedoch beim Tagesgeld Vergleich nicht nur auf beste Zinsen, sondern auch auf die Sicherheit Ihrer Tagesgelder achten. Die gesetzliche Einlagensicherung sichert Ihre Ersparnisse auch im europäischen Ausland bei jeder Bank bis zu einem Betrag von 100.000 Euro. Beachten Sie beim Tagesgeldkonto Vergleich, dass Ihnen die Geldhäuser Ihre Zinserträge jeweils in unterschiedlichen Intervallen auszahlen. So erhalten Sie beispielsweise bei einer 14-tägigen Zinsgutschrift schneller Zugriff auf Ihre Zinserträge als bei einer jährlichen Gutschrift der Zinsen. Zusätzlich kann sich bei einer schnelleren Auszahlung ein Zinseszinseffekt ergeben – sofern die Erträge direkt Ihrem Tagesgeldkonto gutgeschrieben werden.

Höchste Sicherheit: Länderbonität bei Tagesgeld-Angeboten beachten

Zweifellos ist es einer der größten Vorteile von Tagesgeld, dass Ihre Geldanlage EU-weit per Gesetz bis zur Obergrenze von hunderttausend Euro abgesichert ist. Im Tagesgeldvergleich von CHECK24 finden Sie in den Details zu jedem Angebot auch die Bewertung der Bonität des Landes, in dem die Bank ihren Geschäftssitz hat. Anhand der Bewertung der Ratingagentur Standard & Poor’s erkennen Sie sofort, wo sich die Zahlungsfähigkeit des entsprechenden Staates zwischen dem sehr guten „AAA“ und der niedrigsten Bewertung „D“ bewegt.CHECK24 legt größten Wert auf die Sicherheit Ihrer Tagesgeldanlagen. Deshalb finden Sie im CHECK24 Tagesgeld Vergleich ausschließlich Anbieter aus Ländern, die mindestens eine Bewertung von BB- vorweisen können.