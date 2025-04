Tagesgeld oder Sparbuch – Was ist die bessere Wahl?

Verfügbarkeit

Auch in puncto Verfügbarkeit des Guthabens gibt es Differenzen: Mit einem Tagesgeldkonto sind Anleger deutlich flexibler. Von einem Sparbuch können monatlich üblicherweise maximal 2.000 Euro abgerufen werden. Liegt der Betrag darüber, fallen in vielen Fällen Vorschusszinsen an – die oft ein Viertel der Guthabenzinsen betragen. Gerade wenn kurzfristig eine etwas höhere Summe benötigt wird, kann es also teuer werden. Damit eignet sich das Sparbuch auch nur bedingt, um eine Liquiditätsreserve für „Notfälle“ vorzuhalten. Wer sein Sparbuch kündigen möchte, muss zudem eine Kündigungsfrist von meist drei Monaten beachten.

Der Verfügungsrahmen eines Tagesgeldkontos ist hingegen im Normalfall unbegrenzt – auf das gesamte Guthaben kann jederzeit zugegriffen werden. Kosten oder Gebühren entstehen dabei nicht. Dementsprechend bietet es sich an, auf diese Weise Geld für unvorhergesehene Ausgaben anzulegen. Zudem ist auch eine Kündigung des Kontos zu jeder Zeit und ohne die Einhaltung einer Frist möglich.