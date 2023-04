Tagesgeldkonto – für Ihre eiserne Reserve

Tagesgeld ist täglich verfügbar – das heißt Sie können ähnlich wie beim Girokonto jederzeit flexibel darauf zugreifen. Zusätzlich zahlen Ihnen einige Banken noch immer nennenswerte Zinsen auf diese täglich fälligen Einlagen. Einer der Vorteile eines Tagesgeldkontos besteht zudem darin, dass Sie dort nicht so leicht in Versuchung geraten, Gelder für Spontankäufe zu nutzen. Deshalb eignet es sich auch besonders gut dafür, eine Art eiserne Reserve für unvorhergesehene Ausgaben zurückzulegen – drei Monats-Nettogehälter sind ein guter Orientierungsrahmen für die Mindesthöhe Ihrer Tagesgeldanlage. Zugleich stellt Tagesgeld wegen der EU-weiten Einlagensicherung eine der sichersten Geldanlagen dar und hat inzwischen das Sparbuch als Anlageform abgelöst.

In einem Depot können Sie verschiedene Wertpapier-Anlagen verwalten. Hierzu zählen neben einzelnen Aktienkäufen auch Aktienfonds, die Anteilsscheine verschiedener Unternehmen in ihrem Portfolio vereinen. Wenn Sie online Depots vergleichen, sollten Sie vor allem die Höhe der Kosten pro Order beachten. Diese werden für jeden durchgeführten Handel fällig und unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter teils erheblich. Auch bei Sparplänen sogenannter ETFs, also börsengehandelter Indexfonds, die bestimmte Börsenindices wie den DAX nachzeichnen, kostet jede Transaktion eine Gebühr. Fallen diese Kosten bei einem Anbieter vergleichsweise hoch aus, schmälert dies Ihre Rendite, die Sie mit einer solchen Geldanlage erzielen können.

Grundsätzlich können Sie bei Investitionen in Wertpapiere niemals mit Gewissheit planen, wann sich ein guter Zeitpunkt für die Auszahlung des Anlagebetrags ergibt. Es handelt sich hier immer um eine langfristige Spekulation auf eine positive Entwicklung bestimmter Aktiengesellschaften oder des Aktienmarktes in seiner Gesamtheit. Fest eingeplante Geldbeträge – zum Beispiel für die Altersvorsorge – sollten Sie daher nicht in allzu risikobehafteten Wertpapier-Produkten deponieren.