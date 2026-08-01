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Geldanlage

Das Wichtigste zur sicheren Geldanlage

  • Wollen Sie sicher, flexibel und zu verlässlichen Renditen Geld anlegen, bietet sich meist eine Kombination aus Tagesgeld- und Festgeldanlagen an. Über CHECK24 können Sie sich die besten Zinsen für Ihre Geldanlage bei zahlreichen deutschen und europäischen Banken sichern.
  • Alle Anlagen zentral an einem Ort verwalten zu können, ist einer Ihrer größten Vorteile mit dem CHECK24 Geldanlagecenter.
  • Dank des CHECK24 Anlagekontos funktioniert Ihre Geldanlage mit CHECK24 besonders einfach. Eine einmalige Identifikation genügt, um auf verschiedenen Tages- und Festgeldkonten Geld anzulegen.
  • Damit Sie am Ende den größtmöglichen Ertrag erzielen, sollten Sie Ihre gesamte finanzielle Situation berücksichtigen und Ihre Geldanlage gut planen.
  • Lassen Sie größere Geldbeträge nicht einfach auf dem Girokonto liegen. Wollen Sie für sich die beste Geldanlage finden, achten Sie auf eine gute Balance aus Ertrag, Risiko und Verfügbarkeit.

Zuletzt überarbeitet von:
Lisa Wolf, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Die beliebtesten Festgelder

Die Übersicht zeigt Ihnen die beliebtesten Festgelder aus dem CHECK24 Geldanlage-Vergleich – basierend auf den Abschlüssen anderer Kunden. Der effektive Zins berücksichtigt neben dem Nominalzins auch den Zeitpunkt der Zinsgutschrift sowie mögliche Neukunden-Boni und zeigt so den tatsächlichen Ertrag. So finden Sie schnell die attraktivsten Konditionen für Ihre Geldanlage.

BGFIBank Europe - Festgeld 1 Jahr

8,8
Großartig
Angebotsbewertung
3,19 %
Zins effektiv
958 €
Zinsertrag

Frankreich

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,19 %
Zinssatz nominal3,15 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Frankreich fallen keine ausländischen Steuern an. Anlagen bei der BGFI Bank Europe werden treuhänderisch von der C24 Bank verwaltet und daher nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der C24 Bank einen Freistellungsauftrag ein). Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur BGFIBank Europe
LandFrankreich
Gründung2009
Die 2009 gegründete BGFIBank Europe mit Sitz in Paris ist die französische Tochtergesellschaft der Bankengruppe BGFIBank. Die Bank konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Handels- und Exportfinanzierung, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzmanagement. Hierzu gehören unter anderem Vorfinanzierung, Diskontierung, Factoring und die Kreditvergabe. Die Bilanzsumme der BGFIBank Europe beläuft sich im Jahr 2023 auf 674 Mio. Euro.
Informationen zu Frankreich
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität FrankreichGut/A+
Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,9 Billionen Euro im Jahr 2024. Frankreich hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, mit starken Sektoren in der Luftfahrt, Automobilindustrie, Chemie sowie im Bereich Luxusgüter. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanz- und Tourismussektor, ist ebenfalls bedeutend. Das Land ist bekannt für seine wirtschaftliche Stabilität, unterstützt durch eine gut regulierte Finanzindustrie und eine robuste Infrastruktur. Trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen bietet Frankreich ein attraktives und sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandFrankreich
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Frankreich ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - FGDR) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bester Zins Deutschland

OLB - Festgeld 1 Jahr

9,9
Exzellent
Angebotsbewertung
2,76 %
Zins effektiv
828 €
Zinsertrag

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,76 %
Zinssatz nominal2,76 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Kundenbereich einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur OLB
LandDeutschland
Gründung1869
Die Oldenburgische Landesbank (OLB) mit Hauptsitz in Oldenburg wurde im Jahr 1869 gegründet. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder umfasst die Geldanlage von Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 25,9 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die OLB Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen über 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.

Bester Zins

Banka Kovanica - Festgeld 1 Jahr

6,3
Befriedigend
Angebotsbewertung
3,42 %
Zins effektiv
1.025 €
Zinsertrag

Kroatien

(A-)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,42 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A-
Kosten
keine
Mindestanlage2.500 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der kroatischen Quellensteuer in Höhe von 12 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Keine digitale Kontoeröffnung über CHECK24Eine rein digitale Kontoeröffnung über CHECK24 ist leider nicht möglich. Für die Beantragung der kroatischen Steuernummer muss der Antrag ausgedruckt, unterschrieben und per Post an CHECK24 verschickt werden.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Banka Kovanica
LandKroatien
Gründung1997
Die Banka Kovanica mit Hauptsitz in Varaždin (Kroatien) wurde im Jahr 1997 gegründet und befindet sich im Besitz der Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, der ältesten Bankengruppe der Republik San Marino. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder liegt in der Vergabe von Verbraucherkrediten und Betriebsmittelfinanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 233,0 Mio. Euro.
Informationen zu Kroatien
EU-Mitgliedseit 2013
WährungEUR
Bonität KroatienGut/A-
Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
LandKroatien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Kroatien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Croatian Deposit Insurance Agency) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
Weitere Angebote

Beliebte Tagesgeldangebote

Hier sehen Sie die beliebtesten Angebote im CHECK24 Tagesgeld-Vergleich – basierend auf den Abschlüssen anderer Anleger. Vergleichen Sie die Tagesgeldzinsen und wählen Sie das beste Angebot für Ihre Geldanlage.

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld

8,4
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,56 %
Zins effektiv
1.067 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,56 %
Zinssatz nominal3,5 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungObwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Suresse Direkt Bank
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bank of Scotland - Tagesgeld

8,3
Sehr gut
Angebotsbewertung
3 %
Zins effektiv
900 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage50.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentDie Bank of Scotland benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank of Scotland weitergeleitet. Folgende Verfahren stehen zur Auswahl: VideoIdent oder PostIdent.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Bank of Scotland
LandDeutschland
Gründung2019
Die Bank of Scotland mit Hauptsitz in Deutschland wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Lloyds Banking Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Geldanlage und Kredite. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 30 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Bank of Scotland (Lloyds Bank GmbH) ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Tagesgeld

8,9
Großartig
Angebotsbewertung
3,3 %
Zins effektiv
990 €
Zinsertrag jährlich

Schweden

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,3 %
Zinssatz nominal3,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.
Weitere Angebote

Was ist eine Geldanlage?

Der Oberbegriff „Geldanlage” bezeichnet ganz allgemein verschiedene Möglichkeiten, Ihre Ersparnisse einem Dritten – etwa einer Bank – anzuvertrauen.
Wollen Sie Geld anlegen, verfolgen Sie damit in der Regel das Ziel, Ihr Vermögen zu vermehren. Bei Geldanlagen in Form von Tagesgeld- oder Festgeldanlagen zahlt Ihnen die Bank Zinsen auf Ihr Erspartes. Je nach Bank und Anlagedauer fällt der Zinssatz unterschiedlich hoch aus.

Auch Aktien und Aktienfonds – wozu etwa die als ETFs bekannten Indexfonds zählen – können ein Teil Ihrer Anlagestrategie sein. Bei diesen Anlageformen errechnet sich Ihre Rendite auf Basis des Wertzuwachses der gekauften Wertpapiere. 
Das Risiko solcher Börsen-Investments besteht in möglichen Kapitalverlusten durch unvorhergesehene Kursschwankungen.

Hingegen ist Ihr Geld bei klassischen Tages- und Festgeldanlagen durch verschiedene nationale und europäische Mechanismen abgesichert, wodurch Tagesgeld und Festgeld die aktuell sicherste Geldanlage sind.

Mit diesen Tipps holen Sie das meiste heraus

Wenn Sie Erspartes haben, das Sie verzinst anlegen wollen, dann planen Sie vielleicht, dieses in Form Fest- oder Tagesgeld anzulegen. Wir haben für Sie im nachfolgenden Video fünf wichtige Tipps zusammengefasst, mit denen Sie Ihr Geld sicher und lukrativ anlegen können.

Thumbnail

In drei Schritten: So funktioniert Geldanlage mit CHECK24 

Geldanlage-Angebote vergleichen

Um eine sichere Geldanlage mit CHECK24 zu finden, geben Sie zunächst den vorgesehenen Anlagebetrag sowie den Zeitraum ein, für den Sie eine Tagesgeldanlage oder Festgeldanlage tätigen wollen. Anschließend erhalten Sie für die gewählten Kriterien eine Übersicht der besten Angebote deutscher und europäischer Banken angezeigt. Mit Filterfunktionen können Sie diese weiter eingrenzen oder nach unterschiedlichen Kennzahlen wie dem höchsten Zins sortieren.

Anlagekonto eröffnen

Die meisten der angezeigten Angebote können Sie mit dem CHECK24 Anlagekonto nutzen. Für die Eröffnung füllen Sie das Online-Formular aus und geben ein Referenzkonto – etwa Ihr Girokonto – an, über das die Ein- und Auszahlungen laufen sollen. Bevor Sie Geld anlegen können, müssen Sie nur noch das VideoIdent-Verfahren durchlaufen, in dem Sie sich per Video-Telefonat ausweisen. Auch das Postident-Verfahren steht Ihnen zur Verfügung.

Immer zum besten Anlage-Angebot wechseln

Nach der Kontoeröffnung können Sie den gewünschten Betrag auf eine oder mehrere Geldanlagen Ihrer Wahl einzahlen. Wechseln Sie später über Ihr CHECK24 Anlagekonto zu anderen Tages- oder Festgeldanlagen, kommen Sie dabei ohne erneute Kontoeröffnung aus. So können Sie sich noch unkomplizierter immer wieder die besten Zinsen auf Ihr Erspartes sichern und Ihre Geldanlage bleibt stets flexibel.

Was sind meine Vorteile mit dem
CHECK24 Geldanlagecenter?

Zu den besten Zinsen Europas Geld anlegen

Im Geldanlagecenter von CHECK24 finden Sie auf einen Blick die besten Zins-Angebote zahlreicher deutscher und europäischer Geldhäuser. So müssen Sie sich nicht aufwendig bei mehreren Banken einzeln nach den lukrativsten Konditionen für Ihre Geldanlage erkundigen. Darüber hinaus bieten einige Institute Ihre Tages- und Festgeldkonten zu Top-Zinsen exklusiv über CHECK24 an: Diese können Sie weder bei anderen Vergleichsportalen noch bei den Banken selbst abschließen. Gut zu wissen: Die Sicherheit der europäischen Einlagensicherung gilt auch, wenn Sie Ihr Geld im EU-Ausland anlegen.

Das Geldanlagecenter als zentrale Verwaltungsstelle für Geldanlagen

Ein einziger Login für all Ihre Geldanlagen

Mit den Zugangsdaten zu Ihrem CHECK24 Geldanlagecenter können Sie sämtliche Geldanlagen an einem Ort einsehen und zudem alle Anlagen, die Sie direkt über das CHECK24 Anlagekonto abgeschlossen haben, aktiv verwalten. So wechseln Sie zum Beispiel zwischen verschiedenen Geldanlagen, buchen Beträge bequem um oder greifen auf wichtige Dokumente zu. Statt mehrere Zugänge bei verschiedenen Banken zu verwalten, profitieren Sie von den höchsten Sicherheitsstandards des CHECK24 Geldanlagecenters für Ihre Daten.

Einfache Wiederanlage mit Ihrem CHECK24 Anlagekonto

Um Ihnen die sichere Geldanlage möglichst einfach zu machen, kooperiert CHECK24 mit einer deutschen Partnerbank. Dort eröffnen Sie einmalig Ihr zentrales CHECK24 Anlagekonto schnell und bequem online. Über Ihr CHECK24 Anlagekonto verwaltet die deutsche Partnerbank Ihre Geldanlagen bei anderen europäischen Geldinstituten. So können Sie bei allen teilnehmenden Banken ohne erneute Identifikation und Eingabe Ihrer Daten Geld anlegen.

Bei Angeboten ohne „CHECK24 Anlagekonto” ist die Kontoeröffnung aufwendiger, da Sie hier immer wieder den gesamten Prozess direkt bei der jeweiligen Bank durchführen müssen.

Deutsche Beratung auch bei Geldanlage im Ausland

Für konkrete Fragen zu Ihrer Geldanlage mussten Sie in der Vergangenheit meist direkt mit dem jeweiligen Geldinstitut Kontakt aufnehmen. Bei ausländischen Banken kann die Sprachbarriere schnell zu Missverständnissen führen. Wenn Sie über das CHECK24 Anlagekonto Geld anlegen, steht Ihnen auch bei Anlagen im europäischen Ausland auf Wunsch immer ein deutschsprachiger Experte zur Seite – selbstverständlich kostenlos.

Tipp: Nutzen Sie den CHECK24-Chat, um schnell Antworten auf viele Ihrer Fragen kostenlos und unverbindlich zu erhalten.

Mit meinem CHECK24 Anlagekonto Geld sicher anlegen – wie geht das genau?

Mit dem CHECK24 Anlagekonto können Sie besonders einfach sicher Geld anlegen. Egal ob Tages- oder Festgeldanlage – bei allen Angeboten mit „CHECK24 Anlagekonto” können Sie flexibel oder längerfristig Geld anlegen. Hierzu eröffnen Sie ein einziges Mal Ihr CHECK24 Anlagekonto. Anschließend können Sie ohne erneute Kontoeröffnung beliebig oft zu neuen Angeboten wechseln. Wie das genau funktioniert, erklären wir Ihnen im Folgenden.

Ihr CHECK24 Anlagekonto bei unserer deutschen Partnerbank

Tagesgeldanlagen, die Sie "mit CHECK24 Anlagekonto” erhalten sowie alle Festgeldanlagen, verwalten Sie über unsere deutsche Partnerbank C24. Für Sie bedeutet das: Keine umständliche Kontoeröffnung im Ausland, bequeme Verwaltung über Ihr Geldanlagecenter und immer einen Ansprechpartner für alle Ihre Fragen.

Ihre sichere Geldanlage bei Banken in ganz Europa

Nach der Kontoeröffnung zahlen Sie den gewünschten Betrag auf Ihr CHECK24 Anlagekonto bei unserer Partnerbank ein. Sobald alle Anlagevoraussetzungen vorliegen, wird Ihr Geld dann bei der von Ihnen gewählten Bank angelegt – in Deutschland und im EU-Ausland. Ihre vollen Zinserträge werden Ihnen zum angegebenen Zeitpunkt je nach Bank direkt auf Ihr angegebenes Referenzkonto oder auf Ihr CHECK24 Anlagekonto ausgezahlt.

Ihre künftigen Geldanlagen – mit kostenloser Expertenberatung

Ein großer Vorteil des CHECK24 Geldanlagecenters ist, dass Sie sich für Ihr Anlagekonto nur ein einziges Passwort merken müssen. Damit können Sie nach Belieben zu den besten Tagesgeld-Angeboten wechseln oder in attraktive Festgeldanlagen investieren. Bei offenen Fragen, etwa wie Sie die beste Geldanlage finden, können Sie zudem jederzeit kostenfrei auf die kompetente Beratung durch Ihren persönlichen CHECK24 Geldanlage-Experten zurückgreifen. 

So funktioniert Geldanlage mit dem CHECK24 Anlagekonto

Wie kann ich meine Geldanlage sicher planen?

Gesamtes Vermögen in die Planung einbeziehen

Um die passende Form der Geldanlage zu bestimmen, sollten Sie Ihre gesamten Vermögensverhältnisse betrachten. Ob beispielsweise eine langfristige Festgeldanlage für Sie die beste Wahl darstellt, kann davon abhängen, ob Sie bereits ein ausreichendes Finanzpolster für unvorhergesehene Ausgaben auf einem Tagesgeldkonto angelegt haben. Es empfiehlt sich, zu diesem Zweck stets rund drei Netto-Monatsgehälter als Tagesgeld beiseitezulegen.

Sparziel und Anlagedauer wählen

Verfügen Sie über Kapital für eine Geldanlage und haben keine offenen Verbindlichkeiten, stecken Sie zu Anfang ein möglichst genaues Sparziel ab, wie viel Sie mit der Geldanlage in welchem Zeitraum erwirtschaften wollen. Geht es um die Finanzierung eines Urlaubs in einem Jahr, eine Immobilie in fünf Jahren oder um die Altersvorsorge?

Um sich ein realistisches Ziel zu setzen, sollten Sie stets die goldene Regel des magischen Dreiecks der Geldanlage im Hinterkopf behalten: Auf eine außergewöhnlich hohe Rendite können Sie nur dann hoffen, wenn Sie zugleich ein ebenso großes Verlustrisiko in Kauf nehmen. Bevorzugen Sie eine sichere Geldanlage, liegen die Renditechancen entsprechend niedriger.

Risikobereitschaft festlegen

Gerade wenn Sie schon einen ungefähren Plan verfolgen, was sie in Zukunft mit dem angesparten Geld anfangen wollen, ist eine sichere Anlageform eine gute Wahl. Risikoreiche Investments wie Aktienkäufe sollten Sie nur mit Ersparnissen vornehmen, auf die Sie im schlimmsten Fall auch komplett verzichten könnten, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. 
Setzen Sie bei Ihrem Ersparten auf Sicherheit, sind für Sie zwar geringere Renditen zu erwarten. Zugleich können Sie sich bei sicheren Anlageprodukten wie Tages- und Festgeldanlagen aber darauf verlassen, dass Ihnen Ihr Geld zum geplanten Auszahlungszeitpunkt inklusive Zinsen zur Verfügung steht.

CHECK24 Tipp

Vor jeder Geldanlage prüfen: Laufende Kredite zurückzahlen?

Sofern Sie noch einen Kredit zu tilgen haben und Ihnen nun kurzfristig ein größerer Geldbetrag zur Verfügung steht, sollten Sie prüfen, was sich aktuell mehr lohnt: eine Sondertilgung oder die Geldanlage. Oft übersteigt die Höhe der zu zahlenden Kreditzinsen eine mögliche Rendite, die Sie in der gleichen Zeit mit anderen Anlageformen erzielen können. Dies ist aber nicht immer der Fall und richtet sich danach, zu welchen Konditionen Sie den Kredit aufgenommen haben und mit welchem Zinsertrag Sie auf die Geldanlage rechnen können.

Folgende Fragen sollten Sie beantworten können, bevor Sie sich für die richtige Geldanlage entscheiden:

  • Wie lange kann ich problemlos auf das angelegte Geld verzichten?
  • Wie hoch soll der Ertrag meiner Geldanlage mindestens ausfallen?
  • Wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen?

Mit Ihren Antworten finden Sie sich auch im sogenannten „magischen Dreieck der Geldanlage” wieder. Die Eckpunkte dieses Modells bilden Sicherheit, Ertrag und Verfügbarkeit der betrachteten Anlageform. Als goldene Regel gilt hierbei, dass keine Geldanlage alle Kriterien in gleichem Maße erfüllen kann:

  • Wollen Sie eine möglichst hohe Rendite erzielen, müssen Sie dafür ein höheres Risiko in Kauf nehmen.
  • Ist Ihnen die Sicherheit Ihrer Geldanlage am wichtigsten, müssen Sie mit Abstrichen bei der Rendite rechnen.
  • Soll Ihnen das angelegte Kapital auch kurzfristig zur Verfügung stehen, schlägt sich das meist ebenfalls in einer niedrigeren Rendite der Anlage nieder.

Um Ihr Geld sowohl sicher als auch lukrativ anzulegen und zugleich zeitnah auf ausreichende Ersparnisse zugreifen zu können, sollten Sie mehrere Anlageprodukte miteinander kombinieren. Dabei empfiehlt sich zunächst ein finanzieller Puffer in Tagesgeld, der sich dann um Festgeldanlagen ergänzen lässt, deren Laufzeit Sie passend wählen können. Verfügen Sie über zusätzliches freies Kapital, können Sie dieses für Aktien-Investments verwenden. So erhalten Sie einen ausgewogenen Mix aus den drei Eckpunkten Sicherheit, Ertrag und Verfügbarkeit.

Das magische Dreieck der Geldanlage

Geld anlegen: das magisches Dreieck aus Sicherheit, Verfügbarkeit und Ertrag

Goldene Regel: Kein Anlageprodukt kann zugleich ein Maximum an Sicherheit und Ertrag und Verfügbarkeit bieten. Daher ist ein ausgewogener Mix entscheidend.

Spareinlagen vor Inflation schützen

Auf dem Girokonto verliert Ihr Geld im Gegensatz zu Tagesgeld oder Festgeld an Kaufkraft, wenn Sie dort große Beträge für längere Zeit ohne Zinsen liegen lassen. Da die Preise für verschiedene Konsumgüter insgesamt kontinuierlich steigen, können Sie sich nach einem gewissen Zeitraum für denselben Betrag weniger leisten. Dieses Phänomen wird Teuerungsrate oder Inflation genannt. Bei einer jährlichen Inflationsrate von 2 % und einem Vermögen von 100.000 Euro können Sie sich beispielsweise nach einem Jahr faktisch Konsumgüter im Wert von 2.000 Euro weniger kaufen.

Mit einer Geldanlage auf einem Tagesgeld- oder Festgeldkonto inklusive guter Verzinsung sichern Anleger Ihre Ersparnisse je nach Zinssatz teilweise oder sogar komplett gegen den inflationsbedingten Wertverlust ab.

Vielfach ausgezeichneter Geldanlage-Vergleich

CHECK24 hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Viele Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen bestätigen den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich - auch für den Bereich Geldanlage.

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Top-Bewertungen: Das sagen unsere Kunden

Die Bewertungen unserer Kunden auf der unabhängigen Bewertungsplattform eKomi sprechen für sich: Der CHECK24 Geldanlage-Vergleich erhält durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen den bestmöglichen Vergleich und die kompetenteste Beratung zu bieten. Jede Bewertung, die wir erhalten, hilft uns dabei.

4,9/5 aus 29.071 Bewertungen
„Alles prima.‟ 08/2026

Aktien, Tagesgeld oder Festgeld - Wie finde ich die beste Geldanlage für mich?

Als eine der Grundregeln der Geldanlage gilt, dass Sie sich möglichst breit aufstellen sollten. Verteilen Sie Ihr anzulegendes Geld daher im Idealfall auf mehrere verschiedene Anlageprodukte. In der Fachsprache nennt sich dieses Vorgehen Diversifikation. Wir zeigen Ihnen anhand der gängigsten Formen der Geldanlage, wie Sie jederzeit die beste Geldanlage für sich finden:

Girokonto – nur für alltägliche Zahlungen

Streng genommen stellt Ihr Girokonto keinen Ort dar, an dem Sie wirklich Geld „anlegen” können. Zinsen erhalten Sie auf Girokonten in der Regel nämlich keine oder nur im Promille-Bereich. Bedingt durch den schleichenden Wertverlust durch die Inflation, verschenken Sie hier beim Sparen unnötigerweise Kapital.

Ihr Girokonto sollte Ihnen ausschließlich als Zahlungskonto dienen – also für regelmäßige Einnahmen und Ausgaben sowie für Ihre Zahlungen im Alltag. Selbst für größere Summen, auf die Sie jederzeit zugreifen möchten, eignet sich ein verzinstes Tagesgeldkonto sehr viel besser.

Festgeldanlage – höhere Zinsen und Planungssicherheit

Die Absicherung aller Einlagen bis zu einem gesetzlich vorgeschriebenen Betrag von 100.000 Euro pro Person und Bank innerhalb der Europäischen Union gilt natürlich auch für Ihre Festgeldanlagen. Insbesondere viele deutsche Banken garantieren Ihnen die Sicherheit von Festgeldkonten sogar für höhere Millionenbeträge.

Festgelder finden Sie mit Laufzeiten von wenigen Monaten bis hin zu mehreren Jahren. So können Sie die passende Dauer des Anlagezeitraums ganz nach Ihren Bedürfnissen wählen. Für längere Laufzeiten erhalten Sie bei den meisten Banken höhere Zinssätze.

Daher sind größere Summen, die Sie eine Weile entbehren können, in Festgeld sicher und gewinnbringend angelegt. Planen Sie beispielsweise erst in einigen Monaten oder Jahren eine größere Anschaffung, können Sie sich beim Abschluss Ihrer Festgeldanlage ganz einfach an diesem Zeitplan orientieren. Typische Fälle sind etwa der Erwerb eines Autos oder einer Immobilie. Bis zum vorgesehenen Zeitpunkt des Kaufs generieren Ihre Ersparnisse dann noch Zinsen, die Ihnen am Laufzeitende wie auch das angelegte Geld vollständig für die geplante Anschaffung zur Verfügung stehen.

Tagesgeldkonto – für Ihre eiserne Reserve

Tagesgeld ist täglich verfügbar – das heißt Sie können ähnlich wie beim Girokonto jederzeit flexibel darauf zugreifen. Zusätzlich zahlen Ihnen einige Banken noch immer nennenswerte Zinsen auf diese täglich fälligen Einlagen. Einer der Vorteile eines Tagesgeldkontos besteht zudem darin, dass Sie dort nicht so leicht in Versuchung geraten, Gelder für Spontankäufe zu nutzen. Deshalb eignet es sich auch besonders gut dafür, eine Art eiserne Reserve für unvorhergesehene Ausgaben zurückzulegen – drei Monats-Nettogehälter sind ein guter Orientierungsrahmen für die Mindesthöhe Ihrer Tagesgeldanlage. Zugleich stellt Tagesgeld wegen der EU-weiten Einlagensicherung eine der sichersten Geldanlagen dar und hat inzwischen das Sparbuch als Anlageform abgelöst.

Aktiendepot – Vorsicht vor Gebühren und Risiken

In einem Depot können Sie verschiedene Wertpapier-Anlagen verwalten. Hierzu zählen neben einzelnen Aktienkäufen auch Aktienfonds, die Anteilsscheine verschiedener Unternehmen in ihrem Portfolio vereinen. Wenn Sie online Depots vergleichen, sollten Sie vor allem die Höhe der Kosten pro Order beachten. Diese werden für jeden durchgeführten Handel fällig und unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter teils erheblich. Auch bei Sparplänen sogenannter ETFs, also börsengehandelter Indexfonds, die bestimmte Börsenindices wie den DAX nachzeichnen, kostet jede Transaktion eine Gebühr. Fallen diese Kosten bei einem Anbieter hoch aus, schmälert dies Ihre Rendite, die Sie mit einer solchen Geldanlage erzielen können. Gut zu wissen: Bei Festgeld- und Tagesgeldanlagen fallen keine laufenden Gebühren an!

Grundsätzlich können Sie bei Investitionen in Wertpapiere niemals mit Gewissheit planen, wann sich ein guter Zeitpunkt für die Auszahlung des Anlagebetrags ergibt. Es handelt sich hier immer um eine langfristige Spekulation auf eine positive Entwicklung bestimmter Aktiengesellschaften oder des Aktienmarktes in seiner Gesamtheit. Fest eingeplante Geldbeträge – zum Beispiel für die Altersvorsorge – sollten Sie daher nicht in allzu risikobehafteten Wertpapier-Produkten deponieren.

Wie schnell kann ich mein Geld verdoppeln?

Für eine genaue Berechnung sind viele Faktoren zu beachten: Neben dem Zinssatz sind das etwa das Ausschüttungsintervall, zu zahlende Steuern und laufende Kosten. Als Überschlagsrechnung können Sie sich jedoch der 72er-Regel bedienen. Dazu teilen Sie die Zahl 72 durch den Betrag des jährlichen Zinssatzes (Zinsfuß) und erhalten so die Zeitspanne, in der sich ihr Kapital etwa verdoppelt (Verdopplungszeit).

Beispiele: Sie rechnen bei einer Anlage von 1.000 Euro mit 5 Prozent Rendite. 72 durch 5 ergibt 14,4. Ihr Kapital hat sich durch Zinsen und Zinseszinsen also nach rund 14,4 Jahren auf 2.000 Euro verdoppelt.

Sie wollen wissen, welche Rendite sie benötigen, um ihre Anlage nach acht Jahren zu verdoppeln? Auch hier können Sie die 72er-Regel anwenden: Diesmal teilen Sie 72 durch die fragliche Anlagedauer in Jahren, also 8, und erhalten als Ergebnis 9. Sie benötigen also einen Zinssatz von 9 Prozent, um ihren Anlagebetrag etwa zu verdoppeln.

Folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen der Jahresrendite und der Verdopplungszeit:

Wie sicher & lukrativ kann ich im Ausland Geld anlegen?

Mit einem Blick ins europäische Ausland können Sie sich als deutscher Sparer für Ihre Geldanlagen in Tages- und Festgeld oftmals deutlich höhere Zinssätze als bei deutschen Geldhäusern sichern. Bis zu der per EU-Gesetz festgeschriebenen Sicherungsgrenze von 100.000 Euro sind Ihre Einlagen auch bei Banken in jedem anderen Mitgliedsstaat durch den dortigen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Bei anderen Währungen als dem Euro sollten Sie Wechselkursschwankungen berücksichtigen. In einigen Fällen kann die tatsächliche Einlagensicherung dadurch etwas höher oder niedriger ausfallen. Behalten Sie immer auch die Länderbonität im Auge, wenn Sie die Sicherheit einer Tages- oder Festgeldanlage bewerten. Bei CHECK24 finden Sie aus diesem Grund auch ausschließlich Geldanlage-Angebote aus Staaten, deren Bonität von einer Ratingagentur mit BB- oder besser angegeben wird.

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„Kundinnen und Kunden sollten bei der Wahl von Fest- und Tagesgeldangeboten auch Banken im Europäischen Ausland in Betracht ziehen. Dort werden attraktive Zinsen häufig schneller und direkter an die Anlegerinnen und Anleger weitergegeben als bei vielen deutschen Instituten.“
Florian Reichert
Geschäftsführer Geldanlage bei CHECK24

Ein Ansprechpartner für alle Geldanlagen im In- und Ausland

Über CHECK24 können Sie Ihre Einlagen bei ausländischen Banken genauso einfach und komfortabel verwalten wie bei Instituten aus Deutschland. Deshalb müssen Sie, wenn Sie mit Ihrem CHECK24 Anlagekonto Geld anlegen, für die Kommunikation mit Banken im Ausland auch nicht Ihre Fremdsprachenkenntnisse bemühen. Wann immer Sie Fragen zu einer Ihrer ausländischen Tages- oder Festgeldanlagen haben, lösen Sie diese schnell und unkompliziert per Telefon- oder E-Mail mit Ihrem deutschsprachigen CHECK24 Geldanlage-Experten.

Deutschsprachige Beratung für jedes Produkt
CHECK24 Tipp

So versteuern Sie Ihre Geldanlage im Ausland

In einigen Anlageländern weist das Steuerrecht Besonderheiten auf. Bei einer sicheren Geldanlage über das CHECK24 Anlagekonto zeigt Ihnen CHECK24, wie Sie am besten vorgehen, sofern Sie auch im Ausland für Ihre Erträge aus Geldanlagen Steuern zahlen müssen. In anderen Ländern anfallende Kapitalertragssteuern lassen sich beispielsweise häufig umgehen, indem Sie dort mit einer speziellen „Ansässigkeitsbescheinigung” Ihre deutsche Steuerpflicht nachweisen. Ihre Freistellungsaufträge bei verschiedenen Geldinstituten können Sie mit Ihrem CHECK24 Anlagekonto zudem komplett digital einreichen. Auf diese Weise behalten Sie immer den Überblick, dass Sie bei der Abgeltungssteuer Ihren Freibetrag von insgesamt 1.000 Euro nicht überschreiten. Bei Verheirateten sind es zusammen 2.000 Euro.

Weitere häufige Fragen zur Geldanlage

Was ist zurzeit die beste Geldanlage?

Die beste Anlageform richtet sich immer nach Ihrer persönlichen finanziellen Situation. Es empfiehlt sich, Ihre Ersparnisse nach Möglichkeit auf unterschiedliche Anlageformen aufzuteilen, um letztlich die beste Geldanlage zu finden.

Was ist auch in Krisenzeiten eine sichere Geldanlage?

Wollen Sie auch in Zeiten von Krisen besonders sicher Ihr Geld anlegen, sind Tages- und Festgeldanlagen in der Regel die erste Wahl. Dank der gesetzlich verankerten Einlagensicherung in der EU haftet im Fall einer Bankeninsolvenz der Sicherungsfonds des jeweiligen Mitgliedslandes für Ihre Einlagen bis zu einer Höhe von 100.000 Euro je Bank. Je besser es um die Kreditwürdigkeit eines Landes bestellt ist, desto sicherer können Sie dort Geld anlegen. Die Landesbonität erkennen Sie anhand der Einstufung von Ratingagenturen.

Zahle ich Steuern auf Zinserträge?

Auf Zinserträge ist die Abgeltungssteuer fällig, welche die Bank an das Finanzamt überweist. Es gelten zwei Ausnahmen:

Wer wegen geringen Jahreseinkommens von der Zahlung der Einkommenssteuer befreit ist, kann beim Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung beantragen. Die Bank zahlt Zinsgewinne nach Vorlage der Bescheinigung ohne Steuerabzüge aus.

Ansonsten gilt der Sparerpauschbetrag: Sie können 1.000 Euro Zinseinnahmen haben, ohne Steuern zahlen zu müssen – bei Eheleuten können es zusammen entsprechend 2.000 Euro sein (Stand 2025). Dazu reichen Sie einen Freistellungsauftrag bei der Bank ein. Legen Sie Geld bei mehreren Banken an, können Sie den Pauschbetrag nach eigenem Ermessen aufteilen – also zum Beispiel 200 Euro bei Bank A, 150 Euro bei Bank B und 650 Euro bei Bank C.

Was ist ein Referenzkonto?

Sie können vom Tagesgeldkonto und Festgeldkonto nicht wie mit einem Girokonto per Karte bezahlen oder Überweisungen auf beliebige Konten vornehmen: Diese Anlagekonten sind nicht für den Zahlungsverkehr zugelassen. Möchten Sie auf das angelegte Geld zugreifen, überweisen Sie das angelegte Geld zunächst auf ein Referenzkonto – das meist ein Girokonto ist. Von dort aus können Sie das Geld dann beliebig weiterverwenden.

Was ist der Zinseszinseffekt?

Erhalten Sie eine Zinsausschüttung direkt auf das Anlagekonto, wächst das Anlagekapital. Im folgenden Anlagezeitraum sind die Zinsen mit angelegt und werfen wiederum selbst Zinsen ab: die Zinseszinsen. Erhalten Sie auf 1.000 angelegte Euro also 3 Prozent Zinsen nach einem Jahr, bekommen Sie 30 Euro Zinsen. Läuft die Anlage zu gleichen Konditionen weiter, verzinsen Sie diesmal die kompletten 1.030 Euro zu 3 Prozent und erhalten nach dem zweiten Jahr weitere 30,90 Euro Zinsertrag. Durch den Zinseszins würde der Zinsertrag bei gleichem Zins stetig anwachsen.

Welche Geldanlage ist am sichersten?

Tages- und Festgeld sind bis zum Anlagebetrag von 100.000 Euro durch die europäische Einlagensicherung abgesichert. Diese gesetzliche Garantie besagt, dass Sie Ihr Geld selbst dann wiederbekämen, wenn die Bank Konkurs anmelden würde.

Wieviel Geld lege ich am besten an?

Achten Sie auf Verfügbarkeit der Anlage und Rücklagen! Zunächst sollten Sie genug Geld auf dem Girokonto haben, um Ihren regelmäßigen Zahlungsverkehr abzudecken. Als Daumenregel sollten Sie zusätzlich zwei bis drei Monatsgehälter als „Notgroschen“ zurücklegen für unvorhergesehene Ausgaben: defekte Geräte, Reparaturen am Auto, Handwerker … Dazu eignet sich ein Tagesgeldkonto: Das Geld ist schnell verfügbar, aber Sie können es nicht versehentlich im Alltag ausgeben. Weiteres Geld können Sie nun je nach Sparzielen und gewünschter Verfügbarkeit anlegen. So können Sie zum Beispiel Tagesgeld und Festgelder mit unterschiedlichen Laufzeiten kombinieren, um lukrative Renditen und Verfügbarkeit in Einklang zu bringen.

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