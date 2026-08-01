Was ist eine Geldanlage?

Der Oberbegriff „Geldanlage” bezeichnet ganz allgemein verschiedene Möglichkeiten, Ihre Ersparnisse einem Dritten – etwa einer Bank – anzuvertrauen.

Wollen Sie Geld anlegen, verfolgen Sie damit in der Regel das Ziel, Ihr Vermögen zu vermehren. Bei Geldanlagen in Form von Tagesgeld- oder Festgeldanlagen zahlt Ihnen die Bank Zinsen auf Ihr Erspartes. Je nach Bank und Anlagedauer fällt der Zinssatz unterschiedlich hoch aus.

Auch Aktien und Aktienfonds – wozu etwa die als ETFs bekannten Indexfonds zählen – können ein Teil Ihrer Anlagestrategie sein. Bei diesen Anlageformen errechnet sich Ihre Rendite auf Basis des Wertzuwachses der gekauften Wertpapiere.

Das Risiko solcher Börsen-Investments besteht in möglichen Kapitalverlusten durch unvorhergesehene Kursschwankungen.

Hingegen ist Ihr Geld bei klassischen Tages- und Festgeldanlagen durch verschiedene nationale und europäische Mechanismen abgesichert, wodurch Tagesgeld und Festgeld die aktuell sicherste Geldanlage sind.