10.000 Euro anlegen

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld
Beim Zinsertrag handelt es sich um eine Schätzung des erwarteten Auszahlungsbetrags. Je nach der von der Bank verwendeten Methode zur Berechnung der Zinsen kann der tatsächliche Ertrag vom geschätzten Ertrag geringfügig abweichen.
Zinssatz effektiv
|3,56 %
|Zinssatz nominal
|3,5 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A+
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|250.000 €
|Besteuerung
|Obwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur Suresse Direkt Bank
|Land
|Spanien
|Gründung
|1992
|Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
|Informationen zu Spanien
|EU-Mitglied
|seit 1986
|Währung
|EUR
|Bonität Spanien
|Gut/A+
|Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Spanien
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
Bank of Scotland - Tagesgeld
Beim Zinsertrag handelt es sich um eine Schätzung des erwarteten Auszahlungsbetrags. Je nach der von der Bank verwendeten Methode zur Berechnung der Zinsen kann der tatsächliche Ertrag vom geschätzten Ertrag geringfügig abweichen.
Zinssatz effektiv
|3 %
|Zinssatz nominal
|3 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|jährlich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|50.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent
|Die Bank of Scotland benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank of Scotland weitergeleitet. Folgende Verfahren stehen zur Auswahl: VideoIdent oder PostIdent.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur Bank of Scotland
|Land
|Deutschland
|Gründung
|2019
|Die Bank of Scotland mit Hauptsitz in Deutschland wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Lloyds Banking Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Geldanlage und Kredite. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 30 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Die Bank of Scotland (Lloyds Bank GmbH) ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.
TF Bank - Tagesgeld
Beim Zinsertrag handelt es sich um eine Schätzung des erwarteten Auszahlungsbetrags. Je nach der von der Bank verwendeten Methode zur Berechnung der Zinsen kann der tatsächliche Ertrag vom geschätzten Ertrag geringfügig abweichen.
Zinssatz effektiv
|3,3 %
|Zinssatz nominal
|3,25 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|flexibel
|Zinsgutschrift
|monatlich
|Einlagensicherung
|1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|0 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|In Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift
|Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
|Legitimierung mit VideoIdent oder eID
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
|ohne CHECK24 Anlagekonto
|Diese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
|Informationen zur TF Bank
|Land
|Schweden
|Gründung
|1987
|Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
|Informationen zu Schweden
|EU-Mitglied
|seit 1995
|Währung
|SEK
|Bonität Schweden
|Beste/AAA
|Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Schweden
|Gesetzliche Einlagensicherung
|1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
|Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.