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4,9/5 aus 29.071 Bewertungen
„Alles prima.‟ 08/2026

10.000 Euro anlegen

Stand: 19.03.2026

  • Es gibt viele Möglichkeiten, 10.000 Euro anzulegen, etwa Tagesgeld, Festgeld oder Wertpapiere. Entscheidend sind Ihre Ziele: Sicherheit und feste Zinsen oder höhere Renditechancen mit möglichen Schwankungen.
  • Bevor Sie investieren, sollten Sie teure Kredite möglichst tilgen und eine finanzielle Reserve aufbauen. Kreditzinsen sind oft höher als die Zinsen klassischer Sparanlagen. 
  • Verteilen Sie Ihr Geld auf verschiedene Anlageformen und Laufzeiten. So lassen sich Risiken reduzieren und die Renditechancen verbessern.

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Wie kann ich 10.000 Euro anlegen?

Sparziel definieren

10.000 Euro lassen sich unterschiedlich anlegen – etwa auf dem Konto, an der Börse oder in Immobilien. Überlegen Sie zuerst: Wann benötigen Sie das Geld, welches Risiko möchten Sie eingehen und welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Anlage?

Sicher anlegen

Planen Sie eine größere Ausgabe in einigen Jahren, etwa ein Auto oder die Rückzahlung von Schulden? Dann eignen sich sichere Geldanlagen wie Tagesgeld oder Festgeld, die Ihr Kapital verzinsen und zum gewünschten Zeitpunkt verfügbar machen.

Chancenreich investieren

Möchten Sie mit Ihren 10.000 Euro langfristig Kapital aufbauen, ist vor allem die Rendite entscheidend. Überdurchschnittliches Potenzial bieten Wertpapiere wie Aktien, aktiv gemanagte Fonds und ETFs. Allerdings unterliegen Börsenanlagen Kursschwankungen, und die Erträge sind nicht vorhersehbar. Liegen die Kurse beim Verkauf unter dem Kaufpreis, entstehen Verluste.

Alles in einer Hand

Ganz gleich, wie Sie Ihre 10.000 Euro investieren: Sie benötigen in jedem Fall ein Konto, auf das Ihre Erträge fließen. Speziell für Tages- und Festgeldanlagen ist das kostenlose CHECK24 Anlagekonto konzipiert. Damit können Sie besonders einfach anlegen. Auch mehrere Zinskonten bei verschiedenen teilnehmenden Banken können Sie hierüber übersichtlich an einem Ort verwalten .

Tipps für die Geldanlage von 10.000 Euro

Zinsen vergleichen

Für den Ertrag Ihrer Geldanlage ist vor allem der Zinssatz entscheidend. Vergleichen Sie deshalb Angebote und Konditionen verschiedener Banken. Mit dem CHECK24 Festgeld- oder  Tagesgeldvergleich finden Sie schnell attraktive Zinsen..

Mindestanlage beachten 

Viele Festgeldangebote erfordern einen Mindestbetrag. Dieser kann je nach Bank zwischen wenigen Euro und mehreren tausend Euro liegen. Prüfen Sie außerdem, ob es eine maximale Anlagesumme gibt.

Laufzeit wählen

Im Gegensatz zum Tagesgeld, über das Sie jederzeit frei verfügen können, legen Sie beim Festgeld Ihr Geld für eine feste Laufzeit an – von wenigen Monaten bis zu mehreren Jahren. Oft gilt: Je länger die Laufzeit, desto höher der Zinssatz. Wählen Sie eine Laufzeit, die zu Ihrem Sparziel passt. Denn eine vorzeitige Kündigung ist bei Festgeld nur in Ausnahmefällen möglich und dann auch nur gegen eine üppige Ausfallentschädigung für die Bank.

Zinseszins bevorzugen

Besonders attraktiv sind Anlagen, bei denen Zinsen regelmäßig gutgeschrieben und wieder mitverzinst werden. So entsteht der Zinseszinseffekt. Dadurch wächst Ihr Guthaben schneller als bei einer einmaligen Zinszahlung am Laufzeitende.

Welche Zinsbindung ist optimal?

Bei festverzinsten Anlagen wie Festgeld spielt die Laufzeit eine wichtige Rolle. Denn Ihr Geld wird für einen festen Zeitraum angelegt und der Zinssatz bleibt während dieser Zeit unverändert. Steigen die Zinsen nach Abschluss der Anlage, können Sie Ihr Geld nicht einfach in besser verzinste Angebote umschichten. Sinken die Zinsen dagegen, profitieren Sie von dem zuvor gesicherten Zinssatz. Wählen Sie die Laufzeit deshalb passend zu Ihrem Sparziel und Ihrer Planung. So bleiben Sie flexibel und nutzen gleichzeitig attraktive Zinsen.

Sparschwein neben Münzstapeln

Kurze Laufzeit

Möchten Sie Ihr Geld nur für wenige Monate oder etwa ein Jahr anlegen, ist die Entscheidung meist einfach. Sie wählen die gewünschte Laufzeit Ihres Festgelds. Veränderungen des Zinsniveaus wirken sich in diesem Zeitraum meist nur gering aus.

Mittlere Laufzeit

Bei Laufzeiten von zwei bis vier Jahren lohnt sich ein Blick auf die mögliche Zinsentwicklung. Steigen die Zinsen, kann eine kürzere Laufzeit sinnvoll sein, um später besser verzinste Angebote zu nutzen. Erwarten Experten fallende Zinsen, kann eine längere Bindung Vorteile bringen.

Lange Laufzeit

Bei Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren spielt der langfristige Zinsausblick eine große Rolle. Zwar sind die Zinsen bei längeren Laufzeiten oft höher, sie bleiben jedoch während der gesamten Laufzeit unverändert. Steigt das Zinsniveau später, können Sie Ihr Geld nicht in besser verzinste Anlagen umschichten.

CHECK24 Tipp
Wenn Sie flexibel auf Zinsänderungen reagieren möchten, verteilen Sie Ihr Geld auf mehrere Anlagen oder Laufzeiten. Möglich ist zum Beispiel ein Mix aus Tagesgeld und Festgeld oder Festgeld mit unterschiedlichen Laufzeiten. So wird regelmäßig Kapital frei, das Sie je nach Zinsniveau neu anlegen können.

Tagesgeld versus Festgeld: Was sind die Unterschiede?

Kriterium

Tagesgeld

Festgeld

Verfügbarkeit

Geld ist jederzeit verfügbar und flexibel abrufbar. Ideal für kurzfristige Anlagen oder eine Notfallreserve.

Geld wird für eine feste Laufzeit angelegt. Eine vorzeitige Verfügung ist in der Regel nicht möglich.

Verzinsung

Variabler Zinssatz, der sich jederzeit ändern kann. Bei steigenden Zinsen profitieren Sparer schneller.

Fester Zinssatz für die gesamte Laufzeit. Dadurch besteht Planungssicherheit über die Rendite.

Rendite

Zinsen meist etwas niedriger, dafür hohe Flexibilität.

In der Regel höhere Zinsen als beim Tagesgeld, da das Geld länger gebunden ist.

Sicherheit

Sehr sichere Anlage mit gesetzlicher Einlagensicherung bis 100.000 € pro Person und Bank.

Ebenfalls sehr sicher mit gesetzlicher Einlagensicherung bis 100.000 € pro Person und Bank.

Einsatzbereich

Gut geeignet für Rücklagen oder kurzfristige Geldanlage.

Besonders geeignet für planbare Sparziele mit festem Zeitpunkt.

Wie legt man 10.000 Euro in Tagesgeld an?

Kostenlose Tagesgeldkonten gibt es bei fast jeder Bank. Sie sind genauso leicht zu eröffnen wie ein Girokonto: Einfach online den Antrag ausfüllen und per VideoIdent identifizieren. Voraussetzung für die Kontoeröffnung ist ein eigenes Girokonto und ein Wohnsitz in Deutschland. Damit Sie nicht ständig ein neues Tagesgeldkonto eröffnen müssen, um Ihr Geld beim jeweils besten Anbieter anzulegen, empfiehlt sich das CHECK24 Anlagekonto. Bei diesem müssen Sie sich nur einmal anmelden und können danach stets zum attraktivsten Tagesgeldkonto wechseln.

Vorteile von Tagesgeld

  • Sichere Geldanlage
  • Geld flexibel einzahlen und auszahlen
  • Sparplanfähig
  • Gebührenfrei
  • Zinsgarantien oder Prämien für Neukunden

Nachteile von Tagesgeld

  • Variable Zinsen
  • Kein planbares Sparergebnis
  • Vergleichsweise geringe Rendite
  • Deckelung des Anlagebetrags möglich
  • Topzins vereinzelt nur bis zum Höchstbetrag

Beliebte Tagesgeldangebote

Suresse Direkt Bank - Tagesgeld

8,4
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,56 %
Zins effektiv
356 €
Zinsertrag jährlich

Spanien

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,56 %
Zinssatz nominal3,5 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungObwohl die Suresse Bank ihren Hauptsitz in Spanien hat, wird Ihre Geldanlage über die belgische Niederlassung geführt und nach belgischem Steuerrecht behandelt. In Belgien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift Eine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentJede Bank benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Sie benötigen hierfür zwingend einen deutschen Personalausweis oder eine gültige deutsche Aufenthaltsgenehmigung. Eine Legitimierung mit einem Reisepass ist derzeit leider nicht möglich.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Suresse Direkt Bank
LandSpanien
Gründung1992
Die Suresse Direkt Bank ist eine deutsche Marke der belgischen Niederlassung von Santander Consumer Finance, welche Teil der spanischen Banco Santander ist. Die belgische Niederlassung wurde im Jahr 1992 gegründet und fokussiert sich seit 2022 auf die Produkte Tages- und Festgeld. Die Bilanzsumme der Santander Consumer Finance beläuft sich auf rund 53,3 Mrd. Euro im Jahr 2023.
Informationen zu Spanien
EU-Mitgliedseit 1986
WährungEUR
Bonität SpanienGut/A+
Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 1,6 Billionen Euro im Jahr 2024. Spanien hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, die von starken Sektoren wie Tourismus, Automobilindustrie, Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen getragen wird. Besonders hervorzuheben ist Spaniens bedeutende Rolle im internationalen Tourismus und die wachsende Bedeutung der erneuerbaren Energien. Die Wirtschaft hat sich nach den Herausforderungen der letzten Jahre stabilisiert, und Spanien profitiert von einer soliden Finanzmarktstruktur und einer stabilen politischen Lage, was das Land zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandSpanien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Spanien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, Spanien) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bank of Scotland - Tagesgeld

8,3
Sehr gut
Angebotsbewertung
3 %
Zins effektiv
300 €
Zinsertrag jährlich

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftjährlich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage50.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden sie mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdentDie Bank of Scotland benötigt für die Eröffnung Ihres Anlagekontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank of Scotland weitergeleitet. Folgende Verfahren stehen zur Auswahl: VideoIdent oder PostIdent.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur Bank of Scotland
LandDeutschland
Gründung2019
Die Bank of Scotland mit Hauptsitz in Deutschland wurde im Jahr 2019 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Lloyds Banking Group. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem Geldanlage und Kredite. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2025 auf 30 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Die Bank of Scotland (Lloyds Bank GmbH) ist Mitglied der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB). Einlagen sind bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank gesichert. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Tagesgeld

8,9
Großartig
Angebotsbewertung
3,3 %
Zins effektiv
330 €
Zinsertrag jährlich

Schweden

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,3 %
Zinssatz nominal3,25 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeitflexibel
Zinsgutschriftmonatlich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage0 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne UnterschriftEine digitale Kontoeröffnung ist ohne Unterschrift direkt bei der Bank möglich.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
ohne CHECK24 AnlagekontoDiese Anlage ist nicht Bestandteil des CHECK24 Anlagekontos. Die Legitimation und die Verwaltung Ihres Geldes erfolgt direkt auf der Webseite oder App der Bank. Eine Verwaltung über das CHECK24 Anlagekonto ist nicht möglich.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.
Weitere Angebote

Wie legt man 10.000 Euro in Festgeld an?

Möchten Sie ein Festgeldkonto eröffnen, benötigen Sie ein Girokonto (häufig Referenzkonto genannt), über das die Ein- und Auszahlungen für die Festgeldanlage abgewickelt werden. Festgeld können Sie ohne zusätzliche Gebühren auch bei einer ausländischen Bank anlegen, oft sogar mit sehr guten Zinsen. Banken innerhalb der EU-Staaten garantieren hohe Einlagensicherung. Durch die genau definierten Anlagebedingungen können Sie die Rendite und den Ertrag Ihrer Festgeldanlage vorab bestimmen.

Vorteile von Festgeld

  • Sichere Geldanlage
  • Sichere Zinsgarantie während der Laufzeit
  • Planbares Sparergebnis
  • Keine Abschlussgebühr oder Kontokosten
  • Attraktive Zinsen, insbesondere bei langer Laufzeit

Nachteile von Festgeld

  • Keine Verfügbarkeit während Laufzeit
  • Mäßige Rendite bei kurzer Laufzeit
  • Keine Renditeverbesserung bei steigenden Marktzinsen
  • Vorzeitige Kündigung nur in Ausnahmefällen
  • Hohe Stornokosten bei Kündigung

Die beliebtesten Festgelder

BGFIBank Europe - Festgeld 1 Jahr

8,8
Großartig
Angebotsbewertung
3,19 %
Zins effektiv
319 €
Zinsertrag

Frankreich

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,19 %
Zinssatz nominal3,15 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Frankreich fallen keine ausländischen Steuern an. Anlagen bei der BGFI Bank Europe werden treuhänderisch von der C24 Bank verwaltet und daher nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der C24 Bank einen Freistellungsauftrag ein). Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur BGFIBank Europe
LandFrankreich
Gründung2009
Die 2009 gegründete BGFIBank Europe mit Sitz in Paris ist die französische Tochtergesellschaft der Bankengruppe BGFIBank. Die Bank konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Handels- und Exportfinanzierung, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzmanagement. Hierzu gehören unter anderem Vorfinanzierung, Diskontierung, Factoring und die Kreditvergabe. Die Bilanzsumme der BGFIBank Europe beläuft sich im Jahr 2023 auf 674 Mio. Euro.
Informationen zu Frankreich
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität FrankreichGut/A+
Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,9 Billionen Euro im Jahr 2024. Frankreich hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, mit starken Sektoren in der Luftfahrt, Automobilindustrie, Chemie sowie im Bereich Luxusgüter. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanz- und Tourismussektor, ist ebenfalls bedeutend. Das Land ist bekannt für seine wirtschaftliche Stabilität, unterstützt durch eine gut regulierte Finanzindustrie und eine robuste Infrastruktur. Trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen bietet Frankreich ein attraktives und sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandFrankreich
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Frankreich ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - FGDR) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Festgeld 1 Jahr

9,8
Exzellent
Angebotsbewertung
2,9 %
Zins effektiv
290 €
Zinsertrag

Schweden

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,9 %
Zinssatz nominal2,65 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftjährlich
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.

Bester Zins

URBO - Festgeld 1 Jahr

8,0
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,21 %
Zins effektiv
321 €
Zinsertrag

Litauen

(A)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,21 %
Zinssatz nominal3,21 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage10.000 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der litauischen Quellensteuer in Höhe von 15 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eID Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur URBO
LandLitauen
Gründung1992
Die URBO mit Hauptsitz in Vilnius (Litauen) wurde im Jahr 1992 gegründet. Zu den Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören das Geschäft mit Privatkunden sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 548,1 Mio. Euro.
Informationen zu Litauen
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität LitauenGut/A
Litauen ist eine der dynamischeren Volkswirtschaften im Baltikum mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 78 Milliarden Euro im Jahr 2024. Litauen hat eine diversifizierte Wirtschaft mit starken Sektoren in der Fertigung, insbesondere Maschinenbau und Elektronik, sowie einem wachsenden Dienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Digitalisierung und die hohe Innovationskraft des Landes. Litauen profitiert von einer stabilen makroökonomischen Lage, einer soliden Bankenstruktur und einer guten Erreichbarkeit europäischer Märkte. Für Anleger bietet Litauen aufgrund seiner wirtschaftlichen Stabilität und der attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen ein interessantes Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandLitauen
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Litauen ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: (Deposit and Investment Insurance) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
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Wie legt man 10.000 Euro in Wertpapieren an?

Regel 1: Langfristig investieren

Wertpapiere wie Aktien, aktiv gemanagte Fonds und ETFs bieten langfristig bessere Renditechancen als klassische Geldanlagen. Allerdings unterliegen sie Kursschwankungen. Deshalb sollten Sie einen längeren Anlagehorizont einplanen und kurzfristige Rückgänge möglichst aussitzen, statt auf schnelle Gewinne zu spekulieren.

Regel 2: Ausgewogen investieren

Setzen Sie nicht alles auf eine einzelne Aktie. Streuen Sie Ihr Geld breit über verschiedene Wertpapiere, Branchen und Regionen. Das gelingt zum Beispiel mit ETFs oder Fonds. Eine breite Streuung verringert das Risiko, weil Verluste einzelner Titel durch Gewinne anderer Anlagen ausgeglichen werden können.

Regel 3: Gestaffelt investieren

Es kann sinnvoll sein, Ihr Geld nicht auf einmal anzulegen, sondern über mehrere Zeitpunkte zu verteilen oder einen Sparplan zu nutzen. So profitieren Sie vom Durchschnittskosteneffekt: Bei niedrigen Kursen kaufen Sie mehr Anteile, bei höheren entsprechend weniger.

Regel 4: Kostengünstig investieren

Kosten können die Rendite deutlich schmälern. Aktiv gemanagte Fonds verlangen oft höhere Gebühren. Passive ETFs sind meist deutlich günstiger, weil sie einen Index passiv nachbilden und deshalb niedrigere laufende Kosten verursachen.

Wie investiere ich 10.000 Euro in verschiedenen Lebenslagen?

Wer 10.000 Euro besitzt, möchte das Geld optimal vermehren. Allerdings stellt jede Lebensphase unterschiedliche Anforderungen und Bedürfnisse. Entsprechend unterschiedlich fällt das Anforderungsprofil für eine optimale Geldanlage aus.

10.000 Euro anlegen als Student

Bei Studierenden ist das Budget meist knapp, da ein Großteil des Geldes für Miete, Lebensmittel oder Lernmaterialien benötigt wird. Wichtig ist daher zunächst eine kurzfristig verfügbare Finanzreserve von etwa 2.000 bis 3.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto, etwa für Reparaturen oder größere Anschaffungen. Ein Teil des Geldes kann zusätzlich auf einem sicher verzinsten Festgeldkonto für einige Monate oder Jahre angelegt werden, etwa für einen Umzug.

10.000 Euro anlegen als Paar

Ist eine Finanzreserve von etwa drei Monatsgehältern vorhanden, rücken langfristige Ziele in den Fokus. Dazu zählen etwa die Altersvorsorge oder der spätere Kauf einer Immobilie. Für den Aufbau von Eigenkapital bietet sich Festgeld an, da Laufzeit und Verzinsung planbar sind. Ein Teil der 10.000 Euro kann auch in breit gestreute ETFs investiert werden, um langfristig Vermögen fü rdie gemeinsame Zukunft aufzubauen.

10.000 Euro anlegen für Kinder

Beim Sparen für Kinder kommt es vor allem auf das Sparziel und den Zeitraum an. Soll das Geld bald verfügbar sein, etwa für Ausbildung oder Führerschein, eignet sich ein Tagesgeldkonto. Steht ein fester Termin wie der 18. Geburtstag fest, kann auch Festgeld sinnvoll sein. Für langfristigen Vermögensaufbau bieten sich ETF- oder Fondssparpläne an.

10.000 Euro anlegen als Senior 

Im Ruhestand steht weniger der Vermögensaufbau als vielmehr die Sicherung regelmäßiger Erträge im Mittelpunkt. Ein Teil der 10.000 Euro kann zur Aufstockung des Depots genutzt werden, etwa über ETFs oder Fonds. Gleichzeitig ist eine ausreichende Finanzreserve für Senioren wichtig, um unerwartete Ausgaben, decken zu können. Tagesgeld und kurzlaufendes Festgeld kann sinnvoll sein.

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Häufige Fragen zu 10.000 Euro anlegen

Was kann man mit 10.000 € machen?

Sie können das Geld anlegen oder es als Sonderzahlung zum Abbau von Kreditschulden nutzen. Möchten Sie es verzinst anlegen, bieten sich sicheres Tagesgeld oder Festgeld an. Höheres Renditepotenzial, aber auch höheres Risiko, bieten Wertpapiere wie Aktien, Fonds und ETFs.

Wie viel Zinsen bekommt man für 10.000 Euro?

Das Zinsergebnis hängt von der Verzinsung und der Laufzeit Ihrer Geldanlage ab. Zahlt Ihre Bank zum Beispiel für Tagesgeld 1,0 Prozent Guthabenzins, erhalten Sie nach zwölf Monaten 100 Euro an Zinsen gutgeschrieben. Bei Festgeld mit einer Verzinsung von 3,5 Prozent beträgt der Ertrag nach zwölf Monaten 350 Euro vor Steuern. Läuft das gleiche Festgeld über drei Jahre, steigt der Zinsertrag auf 1.050 Euro. Verzinst die Bank die Zinsen mit, steigt das Zinsergebnis dank Zinseszinseffekt auf 1.087,18 Euro.

Ist es sinnvoll jetzt 10.000 Euro anzulegen?

Ja, es ist in jedem Fall sinnvoll, 10.000 Euro, die Sie aktuell nicht benötigen anzulegen, als auf einem unverzinsten Girokonto liegen zu haben. Dadurch schützen Sie Ihr Erspartes vor dem Wertverlust, der auf die Inflation zurückzuführen ist.

Wie kann ich 10.000 Euro sicher anlegen?

Zu den sicheren Geldanlagen zählen Tagesgeld, Festgeld und Sparbücher. Anders als Wertpapiere sind diese Produkte keinerlei Wertschwankungen ausgesetzt und zahlen je nach Produkt Guthabenzinsen. Zugleich unterliegen diese Anlagen der gesetzlichen Einlagensicherung. Das heißt die Spareinlagen bei Banken sind innerhalb der EU im Insolvenzfall bis zu 100.000 Euro pro Person und Bank geschützt. Viele Banken übertreffen diesen Schutzumfang sogar.

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