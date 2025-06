Das VideoIdent-Verfahren

CHECK24 VideoIdent-Anbieter:

Mit diesen Dienstleistern legitimieren Sie sich

Wir möchten alle Prozesse für Sie so angenehm wie möglich gestalten und bieten Ihnen deshalb die Legitimation per VideoIdent für viele Angebote direkt über Ihr Kundenkonto an. Dazu haben wir zuverlässige Kooperationspartner gewonnen, die diesen Service in unserem Auftrag durchführen: