Das PostIdent-Verfahren

Vor Ort in der Postfiliale

Für die Legitimation in einer Postfiliale erhalten Sie bei Abschluss Ihres Vertrags einen PostIdent-Coupon. Auf diesem befindet sich eine Referenznummer, die dem entsprechenden Vertragspartner – der Bank oder dem Kreditkartenanbieter – zugeordnet ist. Mit diesem Coupon gehen Sie zur nächstgelegenen Postfiliale und zeigen einem Mitarbeiter zusätzlich Ihren Personalausweis oder Reisepass vor. Der Postmitarbeiter gleicht die Daten ab und sendet eine digitale Bestätigung an die Bank. Für diese Art der Legitimation sind Sie an die Öffnungszeiten der Postfiliale gebunden.