Wie ist die Grafik zu lesen?

Versicherungswechsel zum 01.01.2026, Zweitwagen mit Vorversicherung bei InShared (bis zu 1 Jahr), ohne Vorschäden, Kündigung durch Versicherungsnehmer (geb. 15.03.1962, Führerschein erworben am 20.03.1980 in Deutschland), verheiratet, Angestellter, keine Kinder im Haushalt, SEAT Mii 1.0 (7593/AGN), Erstzulassung: 10.05.2016, Erwerb & Halterzulassung: 12.06.2025, Finanzierung: Kreditfinanziert, Nutzung: nur privat (inkl. Arbeitsweg), 15.000 km/Jahr, kein Saisonkennzeichen, Fahrzeugnutzer: Versicherungsnehmer und Ehepartner (geb. 1965, Hauptnutzer), kein Wohneigentum, Privat-/Betriebsgrund, Haftpflicht (SF 1) und Vollkasko (SF 1) mit 300 € SB inkl. Teilkasko mit 150 € SB; Zugriff auf weiteres Fahrzeug, versichert bei der VHV mit Haftpflicht (SF 42) und Vollkasko (SF 42); Werkstattauswahl: egal, keine Telematik Angebote, jährliche Beitragszahlweise; Halter und Versicherungsnehmer vom Erst- und Zweitwagen = Antragsteller, keine Punkte in Flensburg, 14109 Berlin.

Die Grafik stellt folgende Tarife dar: HUK-Coburg Allgemeine Basis SELECT, R+V KfzPolice Classic mit Werkstattservice, HUK24 Basis SELECT, Verti Basis Kasko Clever (über CHECK24). Für andere Kundenprofile ergeben sich andere bzw. abweichende Preise.

*Für Versicherer, die diese SB-Kombination nicht anbieten, wird die nächst bessere Kombination zur Berechnung herangezogen.

Berechnet am 03.11.2025, (aktuelle Preise und Tarife können abweichen)