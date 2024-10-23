Bis850 €sparen
Hallo, ich bin Sophie, Ihre digitale Chat-Assistentin. Sie können mich jederzeit erreichen.
Weiter zum Kundenservice
"exzellent"
21.660 Bewertungen (letzte 12 Monate)
Bereits CHECK24 Kunde? Sparen Sie Zeit und übernehmen Sie Daten aus einem Vergleich oder Vertrag in Ihrem Kundenkonto.
Bereits CHECK24 Kunde? Melden Sie sich an, um alle Vergleiche und Verträge aufzurufen.anmelden
ab 3,18 €
monatlich
Kfz-Haftpflicht
ab 3,94 €
monatlich
Kfz-Teilkasko
* berechnet am 04.11.2025
Versicherungswechsel, Mann (geb. 1963), verheiratet, Berufsbeamter, Suzuki SJ Samurai (7102/340), Neuerwerb & Halterzulassung: Dezember 2006, Versicherungsbeginn: Dezember 2025, Barkauf, private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 3.000 km/Jahr, Einfamilienhaus, Doppelgarage, Jahreskarte für den ÖPNV, Haftpflicht (SF 42), monatliche Beitragszahlweise; Erstwagen, Halter = Versicherungsnehmer, keine Punkte, 01945 / Frauendorf
* berechnet am 04.11.2025
Versicherungswechsel, Mann (geb. 1963), verheiratet, Berufsbeamter, Suzuki SJ Samurai (7102/340), Neuerwerb & Halterzulassung: Dezember 2006, Versicherungsbeginn: Dezember 2025, Barkauf, private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 3.000 km/Jahr, Einfamilienhaus, Doppelgarage, Jahreskarte für den ÖPNV, Haftpflicht (SF 42) und Teilkasko mit 500 € SB, Werkstattauswahl: egal, monatliche Beitragszahlweise; Erstwagen, Halter = Versicherungsnehmer, keine Punkte, 01945 / Frauendorf
* berechnet am 04.11.2025
Versicherungswechsel, Mann (geb. 1963), verheiratet, Berufsbeamter, Suzuki SJ Samurai (7102/340), Neuerwerb & Halterzulassung: Dezember 2006, Versicherungsbeginn: Dezember 2025, Barkauf, private Nutzung (inkl. Arbeitsweg), 3.000 km/Jahr, Einfamilienhaus, Doppelgarage, Jahreskarte für den ÖPNV, Haftpflicht (SF 42) und Vollkasko (SF 42) mit 1.000 € SB inkl. Teilkasko mit 150 € SB, Werkstattauswahl: egal, monatliche Beitragszahlweise; Erstwagen, Halter = Versicherungsnehmer, keine Punkte, 01945 / Frauendorf
Bestehende Versicherung hinzufügen & sparen
Vertrag nicht über uns abgeschlossen? In nur 2 Minuten digitalisieren lassen und keine Frist mehr verpassen.
Kfz-Versicherung einfach & sicher wechseln
Wählen Sie in der Kfz-Versicherung den besten Tarif - mit unserer Nirgendwo Günstiger Garantie.
Alte Kfz-Versicherung kündigen
Mit CHECK24 kündigen Sie Ihre Kfz-Versicherung sicher & fristgerecht mit dem 1-Klick-Kündigungsservice.
Nutzen Sie unsere Vorlage zur Kündigung Ihrer Autoversicherung.Download PDF
Muster-Kaufvertrag für Kauf oder Verkauf eines Gebrauchtwagens.Download PDF
Übertragen Sie Ihren Schadenfreiheitsrabatt an andere Personen.Download PDF
So bekommen Sie schnell eine eVB-Nummer. Mit allen Infos zur Gültigkeit & wozu Sie die eVB benötigen.alles zur eVB-Nummer
Die Schadenfreiheitsklasse auf den Punkt gebracht: Überblick mit Tabelle, Berechnung und Tipps.alles zur Schadenfreiheitsklasse
Alle Infos zum Übertragen der Schadenfreiheitsklassen & Formular TB28.alles zur Übertragung der SF-Klasse
Rückstufungstabelle & wie Sie die Rückstufung in der Kfz-Versicherung verhindern.alles zur Rückstufung
So melden Sie Ihrer Kfz-Versicherung einen Zusatzfahrer & das kostet ein weiterer Fahrer.alles zu Zusatzfahrern
Erfahren Sie alles zu den Unterschieden zwischen Halter & Versicherungsnehmer & was ein abweichender Halter ist.alles zu Halter & Versicherungsnehmer
Informieren Sie sich, wie Sie bei der Kfz-Versicherung für einen Zweitwagen sparen können.alles zur Zweitwagenversicherung
Unterschiede & Leistungen von Vollkasko & Teilkasko im Überblick inkl. Empfehlung & Tipps.alles zu Vollkasko oder Teilkasko
Trotz negativer Schufa Kfz-Versicherung abschließen: Kein Problem mit CHECK24.alles zur Kfz-Versicherung ohne Schufa
Liste der Kfz-Versicherer mit Tarifen, Leistungen, Kontakt, Kundenbewertung & Versicherungsbedingungen (AKB).alles zu den Kfz-Versicherern
Hier erhalten Sie alle Infos zur Besteuerung Ihres Fahrzeuges inkl. Kfz-Steuer-Rechner.alles zur Kfz-Steuer
Die Kosten für Ihre Kfz-Versicherung setzen sich aus vielen Faktoren zusammen. Darum kann kein allgemein gültiger Preis genannt werden. Einen exakten Beitrag erhalten Sie schnell mit unserem Kfz-Versicherungsrechner.
So bekommen Sie die günstigste Autoversicherung:
Wenn Sie Ihre Kfz-Versicherung berechnen, können über 50 Faktoren eine Rolle spielen.
Dazu gehören die folgenden:
Die Kfz-Haftpflicht zahlt, wenn andere durch das versicherte Fahrzeug geschädigt werden.
Nach einem Schaden übernimmt die Kfz-Haftpflichtversicherung die Kosten bis zu einer Höhe von mindestens:
|Schadensart
|Betrag
|Personenschäden
|7,5 Millionen Euro
|Sachschäden
|1,3 Millionen Euro
|Vermögensschäden
|50.000 Euro
Für Schäden am eigenen Auto benötigen Sie eine Teilkasko oder Vollkasko. Die Kaskoversicherung ist freiwillig. CHECK24 empfiehlt grundsätzlich den Abschluss einer Teilkasko. Für Neuwagen und teure Gebrauchtwagen ist eine Vollkasko empfehlenswert.
Basisschutz (immer enthalten)
Erweiterte Deckung (je nach Tarif)
|Leistung
|Teilkasko
|Vollkasko
|Wildunfall
|
|
|Diebstahl, Raub
|
|
|Elementarschäden
|
|
|Brand, Explosion, Kurzschluss
|
|
|Glasschaden
|
|
|Erweiterte Tierschäden
|
|
|Erweiterte Elementarschäden
|
|
|Längere Neuwertentschädigung
|
|
|Marderbiss und Folgeschäden
|
|
|Grobe Fahrlässigkeit
|
|
|Selbstverursachte Schäden
|
|Vandalismus
|
|Unfallflucht
|
|GAP-Deckung
|
|Rabattschutz
|
Bei einer Kfz-Versicherung mit Werkstattbindung bestimmt bei einem Schaden die Kaskoversicherung, in welcher Werkstatt Ihr Auto repariert wird. Dafür gibt es einen Beitragsrabatt.
Bei Neu- und Leasingfahrzeugen kann eine Werkstattbindung jedoch problematisch sein. Autohersteller schreiben in diesen Fällen oft eine Instandsetzung in einer ihrer Vertragswerkstätten vor. Ansonsten können Garantien beeinträchtigt sein.
Ihre persönliche eVB-Nummer erhalten Sie nach Vertragsabschluss über CHECK24 sofort online per Mail oder können sich diese per SMS zuschicken lassen.
Alternativ können Sie sich auch schnell & einfach eine Sofort eVB sichern. Damit ist Ihr Fahrzeug für 30 Euro (Haftpflicht) beziehungsweise 60 Euro (Haftpflicht + Kasko) für 28 Tage günstig versichert.
Die Stiftung Warentest empfiehlt Tarife, die mindestens diese zusätzlichen Leistungen haben:
|Kfz-Haftpflicht
|Kasko
|Erhöhte Deckungssummen
|Erweiterte Wildschäden
|Mallorca-Police
|Marderschäden inkl. Erweiterung
|Einschluss grober Fahrlässigkeit
Die Kfz-Versicherung für Fahranfänger ist besonders teuer. Daher ist es für sie wichtig, den Preis so niedrig wie möglich zu halten. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, z.B.
Wir bieten Ihnen einen Überblick über Preise und Leistungen von tausenden Anbietern. Und das alles über eigene Vergleichsrechner
Für Kunden ist unser Service kostenlos. Wir finanzieren uns über Provisionen, die wir im Erfolgsfall von Anbietern erhalten.
Bei uns können Kunden erst nach einem Abschluss eine Bewertung abgeben. Dadurch sehen Sie nur echte Kundenbewertungen.
Seit 1999 haben unsere Experten über 15 Millionen Kunden beim Vergleichen und Sparen geholfen.