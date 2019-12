Attraktive Sonderkonditionen im Autokredit Vergleichsrechner



Über den Kreditvergleich können sich Verbraucher Sonderzinsen sichern, die es bei den Banken selbst nicht gibt. So profitieren Darlehensnehmer zusätzlich, wenn sie die Finanzierung über den CHECK24 Autokredit-Vergleich abschließen.

Autokredit volldigital aus den eigenen vier Wänden abschließen

Autokredite zu meist günstigen Konditionen finden Verbraucher vor allem bei Direktbanken im Internet. Da es bei der Beantragung dieser Darlehen in der Regel nicht zum persönlichen Kontakt zwischen Bankmitarbeiter und Kreditnehmer kommt, können der Kreditantrag und sämtliche zusätzlichen Unterlagen häufig durch einen volldigitalen Abschluss an das Kreditinstitut übermittelt werden. Alle notwendigen Nachweise können Verbraucher einfach per Dokumentenupload an die Bank schicken. Zudem haben sie häufig die Möglichkeit, den Kreditantrag mit einer digitalen Unterschrift zu unterzeichnen. Dank dem kostenfreien Videoident-Verfahren kann die Bank Ihre Identität ganz leicht per Videotelefonat überprüfen. Beantragen Sie Ihre Autofinanzierung also doch einfach vom Sofa aus.

Alternativ haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, Ihre Unterlagen der Bank über den Postweg zukommen zu lassen und Ihre Identität per Postident zu bestätigen.