Jahreswagen finanzieren leicht gemacht: So geht`s

Definition und Vorteile eines Jahreswagens

Unter einem Jahreswagen versteht man ein Fahrzeug, das vor weniger als 12 Monaten erstmals zugelassen und vor nicht mehr als 24 Monaten hergestellt wurde. Meist hatte der Wagen nur einen Vorbesitzer und ist so gut wie neu.

Das macht Jahreswagen besonders attraktiv: Obwohl sie sich in der Regel in einem neuwertigen Zustand befinden, sind sie deutlich günstiger als Neuwagen. Im ersten Jahr nach der Zulassung verlieren Neufahrzeuge etwa 25 Prozent an Wert. Somit kann ein Jahreswagen ein echtes Schnäppchen sein, das Sie günstig finanzieren können.