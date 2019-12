In einem Eigenheim sollen sich die Bewohner viele Jahre wohlfühlen. Ob Neu- oder Altbau, Haus oder Wohnung, im Alltag nutzt sich der Wohnraum irgendwann ab oder Wandfarbe und Bodenbelag gefallen nicht mehr. Mit einer Renovierung können Immobilienbesitzer ihr Eigenheim instand halten und damit den Wert ihres Hauses oder ihrer Wohnung langfristig erhalten oder sogar steigern. Nicht zuletzt bringen Wohneigentümer mit Renovierungsmaßnahmen wie einem neuen Anstrich und Boden frischen Wind in die eigenen vier Wände. Das Geld für eine Renovierung müssen Hauseigentümer nicht jahrelang mühsam ansparen. Renovierungskredite ermöglichen es Immobilienbesitzern ihr Eigenheim zu renovieren, auch wenn sie nicht über genügend eigene Ersparnisse verfügen.

Bei einem Renovierungskredit handelt es sich um einen klassischen Ratenkredit, der von vielen deutschen Banken zu günstigen Konditionen an Hauseigentümer vergeben wird. Üblicherweise nehmen Immobilienbesitzer Geldbeträge zwischen 500 und 85.000 Euro als Renovierungsdarlehen auf und bezahlen die Kreditsumme in gleichbleibenden monatlichen Raten an die kreditgebende Bank zurück. Von der Höhe der Kreditrate hängt die Laufzeit des Darlehens ab, also der Zeitraum, in dem der Kredit abbezahlt wird. Die Bank verlangt für einen Renovierungskredit in der Regel keine zusätzliche Sicherheit in Form eines Grundpfandrechtes der Immobilie. Wer einen Kredit für eine Renovierung beantragen möchte, muss jedoch nachweisen, dass er über ein regelmäßiges, gleichbleibendes Einkommen verfügt. Viele Banken setzen zudem voraus, dass der Kreditnehmer nicht mehr in der Probezeit beschäftigt ist und dass ein befristetes Arbeitsverhältnis nicht innerhalb der Kreditlaufzeit endet. Damit möchte die Bank sicherstellen, dass der Renovierungskredit auch wirklich zurückbezahlt werden kann.

Mit dem Kreditvergleich günstigen Renovierungskredit sichern

Die Zinsen für Renovierungskredite können sich von Bank zu Bank stark unterscheiden. Um nicht zu hohe Zinsen für das Renovierungsdarlehen zu bezahlen und das beste Angebot für den eigenen individuellen Finanzierungswunsch zu erhalten, lohnt sich vor dem Abschluss der Vergleich verschiedener Kreditangebote. Einfach und schnell geht das mit dem CHECK24-Kreditvergleich: Dort können Hauseigentümer auf einen Blick die Zinssätze und Konditionen verschiedener Renovierungskredite vergleichen. Eine wichtige Vergleichsgröße ist dabei der effektive Jahreszins, der die tatsächlichen Kosten eines Darlehens anzeigt. Mit dem kostenlosen Kreditvergleich sichern sich Hauseigentümer die besten Kreditkonditionen und können damit viel Geld sparen.