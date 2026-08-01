Bei einem Renovierungskredit handelt es sich um einen klassischen Ratenkredit. Sie zahlen den Kredit in monatlich gleichbleibenden Raten zurück.
Die Höhe der benötigten Summe kann sehr unterschiedlich sein – je nachdem, was Sie renovieren möchten.
Sie können den Renovierungskredit zur freien Verwendung oder mit dem Verwendungszweck „(energetische) Modernisierung“ aufnehmen. Ab Kreditbeträgen von 50.000 Euro kommt auch ein zinsgünstiges Baudarlehen zur Modernisierung infrage.
Bevor Sie sich für einen Renovierungskredit entscheiden, sollten Sie über folgende Punkte nachdenken:
In diesem Video erfahren Sie, warum Sie bei der Angebotsabfrage für Renovierungskredite über den CHECK24 Kreditvergleich den Verwendungszweck angeben sollten und warum Sie dadurch sparen können:
Um das beste Angebot für Ihren Renovierungskredit zu finden, lohnt es sich, möglichst viele Angebote miteinander zu vergleichen. Einfach und schnell geht das mit dem CHECK24-Kreditvergleich. Machen Sie nur wenige Angaben und vergleichen Sie auf einen Blick die Zinssätze und Konditionen verschiedener Anbieter.
Für die erfolgreiche Beantragung eines Renovierungskredits müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:
Vergleichen Sie bei Angeboten für Renovierungskredite die effektiven Jahreszinsen. Diese beinhalten bereits entstehende Kreditkosten, die zum Beispiel durch die Laufzeit entstehen. Je niedriger der Zinssatz für Ihren Kredit ist, umso günstiger können Sie Ihre Immobilie renovieren.
Einen Kredit zur Renovierung können Sie auf unterschiedliche Art beantragen. Je nachdem, für welchen Kredit Sie sich entscheiden, müssen Sie über die grundlegenden Voraussetzungen hinaus weitere Anforderungen erfüllen.
Bei einem Kredit zur freien Verwendung ist das Darlehen nicht zweckgebunden. Sie können die Kreditsumme einsetzen, wofür Sie möchten, ohne einen Nachweis erbringen zu müssen. Da diese Kreditart nicht mit einem Objekt abgesichert ist, erhebt die Bank etwas höhere Zinsen. Dafür bietet Ihnen diese Darlehensart maximale Freiheit.
Sie können einen zweckgebundenen Modernisierungskredit aufnehmen. Für diesen verlangt die Bank für gewöhnlich einen Kostenvoranschlag der anstehenden Renovierung und einen Nachweis über das Wohneigentum. Die Zinsen sind dann meist etwas niedriger als für einen Ratenkredit zur freien Verwendung.
Die Beantragung eines KfW-Kredits ist meist zeitraubend und muss umständlich bewilligt werden. Über den CHECK24-Kreditvergleich haben Sie die Möglichkeit spezielle Ökokredite zur energetischen Sanierung mit besonders günstigen Zinsen zu erhalten. Nutzen Sie den Verwendungszweck „energetische Modernisierung“.
Für Summen ab 50.000 Euro können Sie Ihre Renovierung über einen Hauskredit finanzieren. Dieser Kredit ist zweckgebunden und wird über eine Grundschuld im Grundbuch abgesichert. Dadurch sind die Zinsen besonders günstig. Zusätzlich vereinbaren Sie mit der Bank eine Sollzinsbindung. Für diese Kreditart müssen Sie Notarkosten einberechnen.
Mit einem Renovierungskredit der KfW können Sie auf staatliche Fördermittel zurückgreifen. Hier werden vor allem junge Familien und Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz oder der Barrierefreiheit gefördert. KfW-Vergünstigungen können Sie nicht direkt bei der KfW beantragen, sondern über die Bank, bei der Sie den Renovierungskredit aufnehmen.
Die Kosten einer Renovierung können sehr unterschiedlich ausfallen, dementsprechend auch die Höhe des benötigten Kredits. Folgende Grafik zeigt ein Beispiel für die Renovierung eines Zimmers mit 18 Quadratmeter Boden und 35 Quadratmeter Wänden. Würden Sie demnach in einer Wohnung mit 70 Quadratmetern nur den Boden neu verlegen und die Wände tapezieren und streichen, müssten Sie mit über 12.000 Euro rechnen.
Damit Sie wissen, welche Kosten in etwa durch einen Renovierungskredit auf Sie zukommen, nutzen Sie den kostenlosen Kreditrechner. Geben Sie einfach die benötigte Summe ein, die gewünschte Laufzeit und den voraussichtlichen Effektivzins. Sie sehen die Zinskosten und können mithilfe der Laufzeit die monatliche Ratenhöhe verändern.
Eine Renovierung dient dazu, Maßnahmen zur Verschönerung einer Immobilie umzusetzen. Hierzu gehört zum Beispiel das Streichen der Wände, Lackieren der Türen oder das Verlegen eines neuen Bodenbelags.
Bei einer Sanierung fallen meistens größere Maßnahmen an, die Mängel beseitigen sollen. Der Austausch undichter Fenster, die Erneuerung eines undichten Dachs, Trockenlegung des Kellers oder Entfernung von Schimmel fallen darunter.
Eine weitere Maßnahme ist die Modernisierung, mit der ein Gebäude auf den neusten – vor allem energetischen – Stand gebracht und der Wert der Immobilie erhöht wird. In der Praxis gehen Renovierung, Sanierung und Modernisierung oft Hand in Hand und lassen sich nicht immer klar voneinander abtrennen.
Eigenkapital sorgt immer dafür, dass Sie eine geringere Kreditsumme aufnehmen müssen. Dadurch wird das Darlehen günstiger. Für die Aufnahme eines Renovierungskredits zur freien Verwendung ist grundsätzlich kein Eigenkapital nötig. Sie sollten aber einen finanziellen Puffer ansparen, um auf Notsituationen reagieren zu können.
Für gewöhnlich ist für einen Renovierungskredit oder auch Wohnkredit kein Eintrag einer Grundschuld nötig. Beläuft sich die aufgenommene Summe über 50.000 Euro kann ein Baukredit für deutlich bessere Zinsen sorgen als ein gewöhnlicher Verbraucherkredit. In diesem Falle müssen Sie das Darlehen über einen Grundschuldeintrag absichern.
Je mehr Angebote Sie miteinander vergleichen, umso eher finden Sie einen Renovierungskredit mit besonders günstigen Zinsen. Einige Banken bieten Ihre Kredite nur regional an, wieder andere sind bundesweit verfügbar, aber haben keine Filiale in Ihrer Nähe. Hier profitieren Sie von einem Online-Kreditvergleich.
Für den Renovierungskredit müssen Sie Nachweise über Ihr Einkommen und Ihre Ausgaben erbringen. Meistens möchte die Bank die letzten drei Gehaltsnachweise und Kontoauszüge sehen. Sie können Ihr Gehaltskonto einmalig während des CHECK24-Kreditvergleichs verbinden. So erhält die Bank automatisch entscheidende Nachweise. Darüber hinaus benötigen Sie ein gültiges Ausweisdokument und je nach Verwendungszweck Dokumente zur geplanten Renovierung und zum Besitz der Immobilie.
Einige Banken zahlen den Renovierungskredit besonders schnell aus. Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihr Gehaltskonto für die Angebotssuche über CHECK24 verbinden. Banken können Ihnen dann entsprechende Kredite anbieten. Nach Bewilligung haben Sie die Kreditsumme noch am selben Tag, spätestens am nächsten Bankarbeitstag auf Ihrem Konto.
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