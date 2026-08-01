Bei einem Renovierungskredit handelt es sich um einen klassischen Ratenkredit. Sie zahlen den Kredit in monatlich gleichbleibenden Raten zurück.

Die Höhe der benötigten Summe kann sehr unterschiedlich sein – je nachdem, was Sie renovieren möchten.

Sie können den Renovierungskredit zur freien Verwendung oder mit dem Verwendungszweck „(energetische) Modernisierung“ aufnehmen. Ab Kreditbeträgen von 50.000 Euro kommt auch ein zinsgünstiges Baudarlehen zur Modernisierung infrage.