Sicherheiten

Die Bank verlangt für Ihren Immobilienkredit eine Sicherheit, was in der Regel die zu finanzierende Immobilie darstellt. Die Absicherung eines Kredits für Immobilien erfolgt über die Eintragung einer Grundschuld oder Hypothek. Die Bank hat dadurch die Möglichkeit, die Immobile zu verkaufen, sollten Sie die Finanzierung nicht zurückzahlen können. Haben Sie bereits eine Immobilie, können Sie diese über einen Immobilienkredit beleihen, indem Sie eine neue Grundschuld eintragen lassen.

Ratenkredite sind dagegen meist nur über das Einkommen des Kreditnehmers abgesichert. Bei Spezialkrediten, die Sie zum Beispiel für eine Renovierung, Modernisierung oder auch den Kauf eines Autos häufig besonders günstig bekommen, müssen Sie zum Teil nachweisen, dass Sie das Geld auch für den entsprechenden Zweck ausgegeben haben. Eine Absicherung über die Grundschuld gibt es hier aber nicht.