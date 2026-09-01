CHECK24 Hinweis

Kredit ohne Schufa: Vorsicht ist geboten

Ein Kredit ohne Schufa ist ein Sonderfall unter den Kreditarten. Deutsche Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Kreditwürdigkeit eines Antragstellers zu prüfen. Verbrauchern, die aufgrund eines negativen Schufa-Eintrags eine schlechte Kreditwürdigkeit haben, fällt es deshalb schwer, bei einer deutschen Bank einen Kredit aufzunehmen und sie hoffen auf einen Kredit aus dem Ausland.

Diese Not machen sich nicht selten unseriöse Anbieter zunutze, indem sie einen Kredit ohne Schufa bewerben. Bei Angeboten ohne Schufa ist Vorsicht geboten. Verlangt ein Anbieter vorab Gebühren oder versendet die Vertragsunterlagen nur per Nachnahme, sollten Verbraucher besser die Finger von diesem Angebot lassen.

Weitere Hinweise auf ein unseriöses Angebot können sein, dass die Beratungshotline sehr teuer ist oder zusätzlich zum Kredit unnötige Versicherungen und Beteiligungen angeboten werden. Ein Kredit ohne Schufa ist in Deutschland nur möglich, wenn Sie ihn Geld von einer Privatperson erhalten und diese auf eine Prüfung verzichtet.