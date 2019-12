Der Kredit mit volldigitalem Abschluss

Bei einem Kredit mit volldigitalem Abschluss ist der komplette Weg vom Antrag bis zur Unterzeichnung des Kreditvertrags digitalisiert. Kreditnehmer können die notwendigen Unterlagen per Dokumenten-Upload hochladen, Ihre Identität per Videoident nachweisen und den Vertrag mit einer digitalen Unterschrift unterzeichnen. Der Kredit lässt sich also komplett in wenigen Minuten aus den eigenen vier Wänden heraus beantragen. Kredite mit volldigitalem Abschluss sind auch über den CHECK24 Kreditvergleich verfügbar.

Der Kredit mit Sofortauszahlung

Manchmal kann es vorkommen, dass ein Verbraucher nicht über ausreichend Ersparnisse verfügt und dringend Geld benötigt. In solchen Fällen hilft ein Kredit mit Sofortauszahlung. Auch bei einem Kredit mit Sofortauszahlung ist der gesamte Weg bis zum Abschluss digitalisiert. Da die Kontoauszüge direkt aus dem Onlinebanking der Hausbank eingereicht werden, kann die kreditgebende Bank direkt über die Kreditvergabe entscheiden. Bei Zusage braucht der Kreditnehmer anschließend nur noch seine Identität per Videoident nachzuweisen und den Kreditvertrag mit einer digitalen Unterschrift zu unterzeichnen. Anschließend bekommt der Kreditnehmer in der Regel das Geld noch am selben Tag oder am nächsten Bankarbeitstag überwiesen. Kredite mit Sofortauszahlung finden Verbraucher auch im CHECK24 Kreditvergleich.