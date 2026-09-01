Da Selbstständige und Freiberufler häufig ein unregelmäßiges Einkommen haben und nicht über den klassischen Gehaltsnachweis verfügen, gestaltet sich die Kreditvergabe für sie oft schwieriger als für Angestellte. Einige Banken bieten jedoch spezielle Kreditarten an, die auf die besonderen Bedürfnisse von Selbstständigen und Freiberuflern zugeschnitten sind. Als Kreditnehmer müssen sie jedoch zusätzliche Sicherheiten – wie zum Beispiel eine Lebensversicherung – vorweisen und die Einkommensverhältnisse der letzten Jahre offenlegen.
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