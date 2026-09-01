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Das Wichtigste zu den Kreditarten

  • Es gibt zahlreiche Kreditarten, die sich überschneiden oder synonym verwendet werden. Die bekanntesten Arten von Krediten werden unter dem Oberbegriff Ratenkredit zusammengefasst.
  • Die Kreditarten unterscheiden sich dabei hauptsächlich im Verwendungszweck. Für zweckgebundene Kredite wie den Immobilienkredit oder den Autokredit bieten Banken häufig niedrigere Zinsen an.
  • Auch eine Differenzierung nach der Art der Rückzahlung oder nach Antragsteller wie zum Beispiel für Selbstständige, Beamte oder Studierende ist möglich.

Zuletzt überarbeitet von:
Lisa Wolf, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Was ist ein Kredit?

Ein Kredit ist ein für eine bestimmte Zeit geliehener Geldbetrag oder Sachwert, der zu fest definierten Konditionen zurückgezahlt wird. Wird der Kredit von einem Kreditinstitut an einen Kreditnehmer vergeben, werden die Konditionen vertraglich festgehalten. Auf das geliehene Geld zahlt der Kreditnehmer Zinsen entsprechend der Vereinbarung. Der Gesetzgeber verwendet im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) das Wort Darlehen, unterscheidet aber rechtlich nicht zum Begriff Kredit.

Welche Arten von Kredit gibt es?

Je nach Verwendungszweck, Auszahlungs- beziehungsweise Rückzahlungsart oder Kreditgeber wird in unterschiedliche Kreditarten unterschieden.

Kreditarten nach Verwendungszweck:

  • Kredit zur freien Verwendung: erfordert keine Angabe, wozu das Geld verwendet wird
  • Auto- bzw. Fahrzeugkredit: wird nachweislich zur Finanzierung eines Fahrzeugs genutzt
  • Dispo ablösen: dient dem Ausgleich eines genutzten Dispositionskredits
  • Umschuldung/Kredit ablösen: dient der Ablöse eines oder mehrerer Kredite
  • Energetischer Modernisierungskredit: dient nachweislich Maßnahmen, die den energetischen Standard der eigenen Immobilie verbessern
  • Baufinanzierung/Immobilienkredit: dient nachweislich zum Kauf oder Bau einer Immobilie oder zu deren Instandhaltung beziehungsweise Wertsteigerung

Kreditarten nach Auszahlungs- beziehungsweise Rückzahlungsart:

  • Annuitätendarlehen: Rückzahlung in gleichbleibenden Raten
  • Tilgungsdarlehen: Rückzahlung mit immer gleicher Tilgung
  • Ballonfinanzierung: Rückzahlung in niedrigen Monatsraten mit hoher Schlussrate
  • Endfälliges Darlehen: während der Laufzeit werden nur Zinsen zurückgezahlt, die Tilgung des Kredits erfolgt am Ende der Laufzeit in einer Rate
  • Variables Darlehen: Rückzahlung ohne fixierten Zinssatz, dieser kann von der Bank an aktuelle Marktschwankungen angepasst werden
  • Volltilgerdarlehen: der geliehene Betrag wird innerhalb einer Zinsbindungsperiode zurückgezahlt
  • Dispositionskredit: wird zu einem Girokonto von der Bank in individueller Höhe eingeräumt, kann nach Bedarf genutzt werden, keine festen Rückzahlungsraten
  • Rahmenkredit: ähnelt dem Dispo, kann aber unabhängig vom Girokonto beantragt werden
  • Sofortkredit: vollständig digitaler Kredit mit besonders schneller Auszahlung

Kreditarten nach Kreditgeber:

  • Privatkredit: bezeichnet einen Kredit von einer Bank an eine Privatperson
  • Kredit von Privat: Kreditgeber ist keine Bank, sondern eine Privatperson

Dispokredit, Ratenkredit und Immobilienkredit im Vergleich

Dispo-
kredit

Dispo-
kredit

Raten-
kredit

Immobilien-
kredit

Kredithöhe

flexibel, bis zum
eingeräumten Dispolimit

bis zu mehreren
zehntausend Euro

sehr hohe
Beträge

Laufzeit

keine feste Laufzeit,
variabel und kurzfristig

fest, meist zwischen
12 und 84 Monaten

lang, zwischen 120 Monate und 360 Monate

Sicherheiten

keine

i.d.R. keine

Grundbuch-
eintragung

Zinsen

hoher variabler Zinssatz

fester Zinssatz

fester Zinssatz

Kreditarten nach Verwendungszweck

Ratenkredite können nicht nur nach Laufzeit und Kreditsumme unterschieden werden, sondern auch nach dem Verwendungszweck. Die meisten Kredite werden zur freien Verwendung aufgenommen, das bedeutet, dass der Kreditbetrag beliebig verwendet werden kann. Die Angabe eines Verwendungszwecks kann sich jedoch auf die Kreditkonditionen auswirken, da Banken bei zweckgebundenen Krediten Sicherheiten verlangen. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Kreditarten nach Verwendungszweck dargestellt:

Häufige Verwendungszwecke

Häufige Verwendungszwecke
*Nettosumme | Mehrfachnennungen möglich
Quelle: Studie Konsum- und KfZ-Finanzierung 2023 | IPSOS für Bankenfachverband

Autokredit

Ein Autokredit ist ein zweckgebundener Ratenkredit, der speziell für die Finanzierung eines Fahrzeugs gedacht ist. Neben dem Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens können Sie damit zum Beispiel auch die Reparatur eines Autos, den Kauf eines Wohnmobils oder eines Motorrads finanzieren. Bei dieser Kreditart dient das Fahrzeug der Bank als Sicherheit, wodurch Sie oft günstigere Zinsen erhalten.

Modernisierungskredit

Einen Modernisierungskredit können Sie als Eigentümer aufnehmen, wenn Sie Umbau-, Renovierungs- oder Modernisierungsarbeiten an Ihrer Immobilie durchführen möchten. Ihre Immobilie dient der Bank bei dieser Kreditart als Sicherheit, was sich in der Regel in günstigeren Zinsen niederschlägt.

Umschuldungskredit

Ein Umschuldungskredit bietet Ihnen die Möglichkeit, bestehende Verbindlichkeiten mit einem einzigen Darlehen abzulösen. So können Sie laufende Ratenkredite und Händlerfinanzierungen ablösen oder Ihren Dispokredit ausgleichen. Durch diese Art von Kredit verbessern Sie den Überblick über Ihre finanziellen Verpflichtungen und sparen durch günstigere Konditionen bares Geld.

Verbraucherkredit

Ein Verbraucherkredit, auch Konsumentenkredit genannt, kann für den Kauf von Konsumgütern wie Unterhaltungselektronik, Möbeln, Küchen oder Haushaltsgroßgeräten in Anspruch genommen werden. Bei dieser Kreditart handelt es sich um einen Ratenkredit, der von Banken ohne Zweckbindung vergeben wird.

Kreditarten Vergleich:
Schnelligkeit und Antragstellung

Ratenkredite lassen sich auch nach der Art der Beantragung und der Geschwindigkeit der Auszahlung unterscheiden. Die beiden häufigsten Kreditarten sind dabei der Onlinekredit und der Sofortkredit.

Onlinekredit

Alle Kredite im CHECK24 Kreditvergleich können Sie vollständig digital abschließen. Denn bei Krediten mit Online-Abschluss ist der gesamte Weg vom Antrag bis zur Unterzeichnung des Kreditvertrags digitalisiert. Sie laden die erforderlichen Unterlagen per Dokumenten-Upload hoch, bestätigen Ihre Identität digital und unterzeichnen den Vertrag per digitaler Signatur.

Sofortkredit

Ein Sofortkredit eignet sich besonders für Situationen, in denen Sie das Geld schnell benötigen, da die Auszahlung oft innerhalb kürzester Zeit erfolgen kann. Auch bei dieser Kreditart ist der gesamte Weg bis zum Abschluss vollständig digital. Dank des digitalen Kontoblicks kann das Kreditinstitut sofort Ihren Kredit zusagen und den Kreditbetrag auszahlen – wie genau das funktioniert, erfahren Sie im Video.
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Kreditarten nach Art der Rückzahlung

Annuitätendarlehen

Diese Kreditart wird sowohl für einen Immobilienkredit als auch für einen gewöhnlichen Ratenkredit, zum Beispiel zur Autofinanzierung, verwendet. Das Verhältnis zwischen Tilgungs- und Zinsanteil verändert sich im Laufe der Zeit: Zu Beginn der Laufzeit ist der Zinsanteil aufgrund der höheren Restschuld am höchsten und sinkt mit jeder gezahlten Rate, während der Tilgungsanteil entsprechend steigt. Die Rate – sprich die Annuität – bleibt die gesamte Kreditlaufzeit gleich. Alles zum Annuitätendarlehen erfahren.

Tilgungsdarlehen

Bei einem Tilgungsdarlehen ändern sich die Raten im Laufe der Zeit. Wie beim Annuitätendarlehen setzen sich die Raten aus einem Tilgungs- und einem Zinsanteil zusammen. Der entscheidende Unterschied besteht jedoch darin, dass die Höhe der Tilgung konstant bleibt. Da sich die Restschuld im Laufe der Zeit verringert, sinken auch die Zinsen kontinuierlich, was sich wiederum in einer sinkenden monatlichen Rate niederschlägt. Banken vergeben diese Art von Krediten in der Regel nur an Gewerbetreibende.

Kreditarten für Selbstständige, Beamte oder Studierende

Kredit für Selbstständige und Freiberufler
Kredit für Selbstständige und Freiberufler

Da Selbstständige und Freiberufler häufig ein unregelmäßiges Einkommen haben und nicht über den klassischen Gehaltsnachweis verfügen, gestaltet sich die Kreditvergabe für sie oft schwieriger als für Angestellte. Einige Banken bieten jedoch spezielle Kreditarten an, die auf die besonderen Bedürfnisse von Selbstständigen und Freiberuflern zugeschnitten sind. Als Kreditnehmer müssen sie jedoch zusätzliche Sicherheiten – wie zum Beispiel eine Lebensversicherung – vorweisen und die Einkommensverhältnisse der letzten Jahre offenlegen.

Studierende in der Bibliothek
Studienkredit

Studienkredite sind spezielle Darlehen, die es Studierenden ermöglichen, ihre Ausbildungskosten zu finanzieren. Diese Art von Krediten wird oft von staatlichen oder privaten Banken angeboten und sind darauf ausgelegt, Studenten während ihres Studiums finanziell zu unterstützen. Studienkredite bieten in der Regel flexible Rückzahlungsmöglichkeiten, die es den Studierenden ermöglichen, das Darlehen nach Abschluss ihres Studiums zurückzuzahlen, wenn sie über ein regelmäßiges Einkommen verfügen.

Stapel an Unterlagen
Beamtenkredit

Beamte werden durch ihre Unkündbarkeit und ihr gesichertes Einkommen als Kreditnehmende mit sehr geringem Ausfallrisiko angesehen. Entsprechend bieten einige Banken einen Beamtenkredit mit besonders günstigen Konditionen an.

CHECK24 Hinweis

Kredit ohne Schufa: Vorsicht ist geboten

Ein Kredit ohne Schufa ist ein Sonderfall unter den Kreditarten. Deutsche Banken sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Kreditwürdigkeit eines Antragstellers zu prüfen. Verbrauchern, die aufgrund eines negativen Schufa-Eintrags eine schlechte Kreditwürdigkeit haben, fällt es deshalb schwer, bei einer deutschen Bank einen Kredit aufzunehmen und sie hoffen auf einen Kredit aus dem Ausland.

Diese Not machen sich nicht selten unseriöse Anbieter zunutze, indem sie einen Kredit ohne Schufa bewerben. Bei Angeboten ohne Schufa ist Vorsicht geboten. Verlangt ein Anbieter vorab Gebühren oder versendet die Vertragsunterlagen nur per Nachnahme, sollten Verbraucher besser die Finger von diesem Angebot lassen.

Weitere Hinweise auf ein unseriöses Angebot können sein, dass die Beratungshotline sehr teuer ist oder zusätzlich zum Kredit unnötige Versicherungen und Beteiligungen angeboten werden. Ein Kredit ohne Schufa ist in Deutschland nur möglich, wenn Sie ihn Geld von einer Privatperson erhalten und diese auf eine Prüfung verzichtet.

Häufige Fragen

Welche Kredite gibt es?

Bei der Suche nach dem besten Angebot begegnen Ihnen verschiedene Kreditarten. Wenn Sie das Geld möglichst schnell benötigen, ist ein Sofortkredit sinnvoll, wollen Sie ein Auto oder eine Immobilie finanzieren, ist ein entsprechender zweckgebundener Kredit das Richtige für Sie. Die wichtigsten Kredite in der Übersicht:

  • Ratenkredit
  • Autokredit
  • Immobilienkredit
  • Ausbildungs- bzw. Studienkredit
  • Beamtenkredit
  • Onlinekredit
  • Sofortkredit
  • Umschuldungskredit
  • Kredit für Selbstständige und Freiberufler

Welche Kreditarten kann ich in Anspruch nehmen?

Einige Kreditarten, wie der Studienkredit oder der Beamtenkredit, können nur von entsprechenden Personengruppen genutzt werden. Ansonsten richtet sich Ihre Kreditwahl nach Ihren Bedürfnissen. Hier lohnt sich der Kreditarten-Vergleich. Voraussetzung für einen Kredit ist immer, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind, einen Hauptwohnsitz in Deutschland sowie eine deutsche Kontoverbindung haben und kreditwürdig sind.

Was ist die häufigste Kreditart?

Zu den häufigsten Kreditarten gehört der Ratenkredit: Der geliehene Betrag wird in festen Raten über einen bestimmten Zeitraum hinweg zurückgezahlt. Diese Art von Kredit ist für Sie gut planbar und gegenüber flexibleren Krediten meist mit günstigeren Zinsen verbunden.

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