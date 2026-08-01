Ob Sie Ihre Traumhochzeit feiern möchten, der Kauf eines Gebrauchtwagens ansteht, eine Reise mit der ganzen Familie geplant ist oder Sie sich endlich eine neue Küche gönnen wollen – für viele Vorhaben ist eine Finanzspritze nötig. Solche Kosten können Sie oft schon mit einem 10.000 Euro Kredit locker stemmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie schnell und einfach zur Erfüllung Ihrer persönlichen Wünsche kommen.
Wenn Sie der Bank mitteilen, wofür Sie den Kredit über 10.000 Euro benötigen, können Sie oft Zinsen sparen. Denn bezahlen Sie damit zum Beispiel einen Gebrauchtwagen – nehmen also einen Autokredit auf – oder modernisieren Ihr Haus, kann das Kreditinstitut das Auto oder die Immobilie als Sicherheit anerkennen. Auch eine Umschuldung von beispielsweise mehreren bestehenden Krediten auf nur einen zeigt der Bank, dass Sie keinen ganz neuen Kredit aufnehmen möchten, sondern lediglich bestehende Schulden bezahlen wollen. Das kann Ihnen bessere Konditionen verschaffen. Grundsätzlich lohnt es sich deshalb immer im CHECK24 Vergleich unter Verwendungszweck anzugeben, wofür Sie den 10.000 Euro Kredit brauchen.
Auch sollten keine negativen Schufa-Einträge vorliegen.
Haben Sie bereits laufende Kredite, kann das die Aufnahme eines erneuten Darlehens erschweren. Hier kann es hilfreich sein, einen zweiten Kreditnehmer als zusätzliche Sicherheit für die Bank im CHECK24-Vergleich anzugeben.
Finden Sie den Kredit, der am besten zu Ihnen und Ihren Vorstellungen passt. Machen Sie dazu im kostenlosen CHECK24 Kredit-Vergleich die nötigen Angaben zu Ihrer Person. Geben Sie, wenn möglich, einen Verwendungszweck an und eventuell einen zweiten Kreditnehmer an.
Für die günstigsten Kredite über 10.000 Euro verbinden Sie Ihr Gehaltskonto, damit die Bank die notwendigen Unterlagen prüfen kann, oder Sie geben die nötigen Informationen zu Ihrer finanziellen Situation ein. Im Anschluss können Sie die Kreditangebote vergleichen und sich für eines der Angebote entscheiden. Um Ihren Schufa-Score müssen Sie sich dabei keine Sorgen machen: Das Einholen und Vergleichen von Kreditangeboten über CHECK24 ist zu 100 Prozent Schufa-neutral.
Haben Sie sich für ein Angebot entschieden, folgen Sie einfach den nächsten Schritten. Benötigt die Bank weitere Unterlagen von Ihnen, finden Sie diese Informationen im CHECK24 Kreditcenter. Um sich auszuweisen, legitimieren Sie sich per VideoIdent, eID oder BankIdent oder PostIdent. Den Vertrag unterschreiben Sie digital oder reichen ihn per Post ein.
Ein 10.000-Euro-Kredit sollte zu Ihren persönlichen Bedürfnissen passen. Um das für Sie günstigste Angebot herauszuholen, lohnt es sich, bereits beim Vergleich auf ein paar entscheidende Rahmenbedingungen zu achten. Mit den folgenden Tipps kommen Sie zum perfekten Kredit:
Die richtige Rate – und damit auch die passende Laufzeit – hängt davon ab, wie viel Geld Sie monatlich für die Ratenzahlung ausgeben können und wollen. Das ermitteln Sie am einfachsten mit einer sogenannten Haushaltsrechnung. Darin stellen Sie Ihre monatlichen Einnahmen den Ausgaben gegenüber. Denken Sie auch an unerwartete Ausgaben. Ihre gewünschte Kreditsumme können Sie beliebig anpassen, zum Beispiel können Sie auch einen Kleinkredit für 1.000 Euro oder 5.000 Euro anfragen.
Danach können Sie mit dem CHECK24 Kreditrechner schnell und einfach die ideale Ratenhöhe berechnen. Die Rate sollten Sie problemlos stemmen können. Bedenken Sie auch: Der Kredit wird günstiger, umso schneller Sie ihn zurückzahlen, denn der Zinsaufwand ist entsprechend geringer. Die folgende Grafik zeigt, wie die Laufzeit bei einem Kredit über 10.000 Euro die Kosten und die Höhe der Rate beeinflusst.
|60 Monate Laufzeit
|84 Monate Laufzeit
|108 Monate Laufzeit
|Kreditbetrag
|10.000 Euro
|10.000 Euro
|10.000 Euro
|Zins eff. p.a.
|3,5 %
|3,5 %
|3,5 %
|monatliche Rate
|181,67 Euro
|134,15 Euro
|107,82 Euro
|Zinskosten
|900,30 Euro
|1.268,47 Euro
|1.644,50 Euro
Sonder- und Gesamttilgungen sind weitere Optionen, auf die Sie bei einem 10.000-Euro-Kredit achten sollten. Diese bieten eine gute Möglichkeit, Zinskosten zu sparen. Sie können dann Einmalzahlungen wie Steuerrückzahlungen oder Weihnachtsgeld nutzen, um Ihr Darlehen ganz oder teilweise zurückzuzahlen. Eventuell erhebt die Bank für Sonder- und Gesamttilgungen eine Vorfälligkeitsentschädigung. Diese kann bis zu einem Prozent der Restschuld betragen. Einige Banken bieten kostenlose Sondertilgungen an. Sie können diese Option im CHECK24-Vergleich anhaken.
Ratenpausen ermöglichen Flexibilität bei der Kreditrückzahlung. Sollten Sie eine Rate mal nicht stemmen können, verschafft Ihnen eine Auszeit von der monatlichen Zahlung einen größeren finanziellen Spielraum.
Wenn Sie im Online-Antrag für Ihren Kredit einen zweiten Kreditnehmer mit gutem und sicherem Einkommen angeben, bieten Sie der Bank eine zusätzliche Sicherheit. Damit steigen Ihre Chancen, einen 10.000-Euro-Kredit zu erhalten. Häufig können Sie sogar mit besseren Zinsen rechnen.
Bei vielen Krediten können Sie im Nachgang eine Restschuldversicherung abschließen. Diese sichert Sie – je nach Variante – bei Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit oder im Todesfall ab und übernimmt die Raten für den Kredit. Ob Sie eine solche Restschuldversicherung benötigen, sollten Sie immer von Fall zu Fall prüfen. Haben Sie bereits eine Kapitallebens- oder Rentenversicherung, kann diese ebenfalls den Kredit absichern.
Wie berechnet eine Bank, wie viel Kredit Sie maximal erhalten können? Das, eine Faustformel und vieles mehr, sehen Sie in diesem Video:
CHECK24 vergleicht für Sie Kredite. Denn bei einem 10.000-Euro-Kredit können kleine Zinsunterschiede bereits eine große Wirkung auf die Kreditkosten haben. Die Günstiger geht's nicht Garantie von CHECK24 gewährleistet, dass Sie von den besten Zinsen am Markt profitieren und somit viel Geld sparen können: Finden Sie außerhalb des CHECK24-Kreditvergleichs ein günstigeres Kreditangebot, dann erstatten wir Ihnen die Differenz, falls Sie den Kredit bei CHECK24 abschließen.
Bei CHECK24 können Sie Ihren 10.000-Euro-Kredit bequem von zu Hause aus und komplett digital abschließen: Indem Sie Ihr Gehaltskonto zum CHECK24-Kreditvergleich verbinden, können Banken direkt über die Vergabe eines Sofortkredits entscheiden. Entsprechende Angebote erhalten Sie zu maßgeschneiderten Konditionen. Weisen Sie Ihre Identität per Online-Legitimation nach. Den Kreditvertrag unterschreiben Sie digital. Auf diesem Weg erhalten Sie den Kredit über CHECK24 blitzschnell.
Machen Sie sich keine Gedanken über die Auswirkungen auf Ihren Schufa-Score: Das Einholen von Kreditangeboten über CHECK24 ist für Sie immer Schufa-neutral und unverbindlich.
Ihr Kredit wird in der Regel innerhalb weniger Tage ausgezahlt, nachdem alle erforderlichen Unterlagen bei der Bank eingegangen sind. Bei 10.000 Euro-Krediten mit Sofort-Auszahlung ist häufig eine Auszahlung noch am selben Tag möglich, spätestens aber am nächsten Geschäftstag der Bank. Voraussetzung dafür ist, dass Sie alle angebotenen Online-Services, auch entsprechende Ident-Verfahren, nutzen.
Sie können Ihren 10.000 Euro-Kredit komplett frei verwenden, wenn Sie keinen Verwendungszweck angeben möchten. Allerdings bietet sich die Angabe eines Verwendungszwecks an, denn häufig können Sie so mit günstigeren Konditionen rechnen. Auch ist die Bank dann eher gewillt, Ihnen den Kredit zu genehmigen. Sie sind damit aber an den angegebenen Zweck gebunden.
Um sich einen Überblick über Ihre Bonität zu verschaffen, fragt der Kreditgeber Ihre Schufa-Daten ab. Haben Sie hier Negativ-Einträge, beeinflusst das entsprechend Ihre Bonität. Banken sind verpflichtet für die Kreditvergabe Ihre Bonität zu prüfen. Bei „Krediten ohne Schufa“ sollten Sie ganz genau hinschauen, denn solche Angebote sind oft unseriös.
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