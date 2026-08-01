Voraussetzungen für einen 10.000 € Kredit



Sie müssen volljährig sein



Ihr Hauptwohnsitz muss in Deutschland liegen

muss liegen Sie haben eine gute Bonität und



und ein regelmäßiges Einkommen

Um einen Kredit über 10.000 Euro zu erhalten, gibt es einige Grundvoraussetzungen. Dazu gehört wie bei jedem Kredit:

Auch sollten keine negativen Schufa-Einträge vorliegen.

Haben Sie bereits laufende Kredite, kann das die Aufnahme eines erneuten Darlehens erschweren. Hier kann es hilfreich sein, einen zweiten Kreditnehmer als zusätzliche Sicherheit für die Bank im CHECK24-Vergleich anzugeben.