Tipp 1: Achten Sie auf die richtige Rate und Laufzeit

Die richtige Rate – und damit auch die passende Laufzeit – hängt davon ab, wie viel Geld Sie monatlich für die Ratenzahlung ausgeben können und wollen. Wie viel Sie für die Ratenzahlung höchstens aufbringen können, ermitteln Sie am einfachsten mit einer sogenannten Haushaltsrechnung. Darin stellen Sie Ihre monatlichen Einnahmen den Ausgaben gegenüber. Den Betrag, der Ihnen nach Abzug der Kosten am Monatsende übrig bleibt, können Sie für die Rate Ihres Kredits nutzen. Denken Sie aber auch an unerwartete Ausgaben und legen sich dafür ein finanzielles Polster an.

Haben Sie Ihren finanziellen Spielraum abgesteckt, können Sie mit dem CHECK24 Kreditrechner schnell und einfach die ideale Ratenhöhe berechnen. Die Rate ist dann perfekt, wenn Sie diese problemlos stemmen können, Sie aber für die Rückzahlung einen so kurzen Zeitraum wie möglich wählen. Denn so können Sie den Zinsaufwand für Ihren Kredit so gering wie möglich halten und leicht mehrere Hundert Euro sparen. In der folgenden Grafik können Sie erkennen, wie die Laufzeit bei einem Kredit über 10.000 Euro die Kosten für den Kredit und die Höhe der Rate beeinflusst.