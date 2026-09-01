Händler: Küchen finanzieren im Küchenstudio, Möbelhaus oder Baumarkt



Erst Küche planen, dann gleich vor Ort die Küche finanzieren. Das ist praktisch, kann aber auch teuer werden. Und da eine Küche eh schon kostspielig genug sein kann, lohnt es sich zumindest bei der Küchenfinanzierung Geld zu sparen.

Wie kann ein Küchenstudio, Möbelhaus oder Baumarkt überhaupt einen Kredit anbieten?

Um eine Küche zu finanzieren sind die Händler Kooperationen mit Banken oder Zahlungsdienstleistern eingegangen, die gleichzeitig auch Inkassoforderungen übernehmen. Das macht die Sache nicht ganz billig, denn hier wollen mehrere Parteien mitverdienen. Null-Prozent-Finanzierungen dienen in erster Linie der Umsatzsteigerung. Wer zudem annimmt, dass diese Zahlungsvereinbarungen ohne Schufa-Abfrage auskommen, liegt falsch. Die Bonitätsprüfung ist in Deutschland Pflicht. Erst wenn diese positiv bestätigt wird, erhält der Kunde auch ein tatsächliches Angebot. Meist sind diese Kredite nicht besonders günstig, ein Blick ins Kleingedruckte und in das Kreditangebot ist in jedem Fall ratsam! Zudem können die Kreditbeträge nach oben hin gedeckelt sein. Können maximal 2.500 Euro Darlehen aufgenommen werden, ist dafür nur wenig Küche zu haben.