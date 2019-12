CHECK24 erklärt

Nullzins für den Kunden ist nicht gleich Nullzins für den Händler

Hinter vielen Null-Prozent-Finanzierungen stehen verzinste Ratenkredite – was der Kunde nicht zahlen muss, übernimmt in solchen Fällen der Händler. Kosten also, die er an anderer Stelle wieder einspielen muss.