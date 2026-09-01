Ja, Kreditinstitute vergeben einen Privatkredit für Selbstständige – wegen der unvorhersehbaren Einkommenssituation allerdings unter strengeren Voraussetzungen als an Angestellte.
Mit den richtigen und gut vorbereiteten Unterlagen, korrekten Angaben und einem guten Schufa-Score gibt es einige Banken, die die Auszahlung bewilligen. Zudem kooperiert CHECK24 mit vielen Banken, die weniger Dokumente fordern und Freiberuflichkeit von unter zwei Jahren akzeptieren. Das macht den Prozess deutlich einfacher als bei vielen anderen Kreditinstituten.
Im Video haben wir die wichtigsten Punkte dazu zusammengefasst.
Für jedes Vorhaben findet sich das passende Kreditangebot. Entsprechend Ihrer Bedürfnisse gibt es Geldgeber, die Ihnen den Betrag zu privaten aber auch zu betrieblichen Zwecken leihen.
Wenn Sie ihn digital beantragen und abschließen, ist die Abwicklung schnell erledigt. Voraussetzung ist, dass Sie die benötigten Dokumente vollständig und aktuell bereit halten.
Wenn Ihre Umsätze oder die Dauer der bestehenden Selbstständigkeit nicht ausreichen, kann Ihnen zum Beispiel ein zweiter Kreditnehmer oder die Überprüfung Ihres Kreditbedarfs weiterhelfen.
Je nach Vorhaben unterscheiden sich die Kreditmöglichkeiten. Dabei wird nicht nur unterschieden, ob das geliehene Geld privat oder betrieblich eingesetzt werden soll, sondern auch, was genau damit angeschafft wird.
Auch Selbstständige und Freiberufler haben persönliche Wünsche, für die sie eventuell einen finanziellen Zuschuss benötigen. In diesem Fall dient das aufgenommene Geld privaten Vorhaben, wie zum Beispiel
Selbstständige haben häufig hohe Anschaffungskosten für Betriebsmittel oder benötigte Maschinen. Hierzu bieten Banken spezielle Unternehmenskredite beziehungsweise Geschäftskredite an:
Auch innerhalb der Selbstständig- beziehungsweise Freiberuflichkeit gibt es Unterschiede: Kreditgeber stufen Architekten, Ärzte oder Anwälte als weniger von Arbeitslosigkeit oder Einkommensausfall bedrohte Berufsgruppen ein als zum Beispiel Handwerker oder Personen im Baugewerbe. Entsprechend einfacher erhalten diese Gruppen bei einigen Banken eine Kreditbewilligung.
CHECK24 arbeitet mit Partnern zusammen, die regelmäßig auch Handwerker und Personen aus dem Baugewerbe finanzieren. Im Jahr 2025 machte das Baugewerbe bei der Iwoca sogar die zweitmeiste finanzierte Branche aus.
Viele Banken haben spezifische Angebote im Portfolio, die sich an den Voraussetzungen und Bedürfnissen Selbstständiger orientieren. CHECK24 kooperiert mit zahlreichen Kreditinstituten, um die Chancen auf einen Kredit auch für diese Kundengruppe zu erhöhen. Da die Konditionen für einen Kredit von Bank zu Bank sehr unterschiedlich ausfallen können, ist es sinnvoll, verschiedene Kreditangebote für Selbstständige zu vergleichen. Um einen Eindruck zu erhalten, sehen Sie in der Tabelle mögliche Anbieter.
|Anbieter
|Kredithöhe in €
|Laufzeit in Monaten
|Voraussetzung
|Postbank Business
|10.000 – 100.000
|36 – 120
|mind. 3 Jahre Selbstständigkeit
|Iwoca
|1.000 – 500.000
|6 – 60
|mind. 2 Monate Selbstständigkeit
|Targobank
|1.500 – 50.000
|24 – 84
|mind. 3 Jahre Selbstständigkeit
|Auxmoney
|1.000 – 50.000
|12 – 96
| keine
Mindestanforderungen
|ING
|10.000 – 90.000
|24 – 120
| keine
Mindestanforderungen
|Fynbiz
|10.000 – 250.000
|12 – 120
| keine
Mindestanforderungen
|Instabank
|max. 9.000
| keine Laufzeit,
stattdessen Rahmenkredit
mit Kreditkarte
| keine
Mindestanforderungen
Aus Sicht der Bank bieten Personen, die nicht fest angestellt sind, ein höheres Risiko, die Kreditraten nicht bezahlen zu können. Deshalb sind die Vergabekriterien strenger als bei Angestellten. Zu den Grundvorraussetzungen sowohl für einen Kredit für private Zwecke als auch zur gewerblichen Nutzung gehört deshalb:
Für einen Gewerbekredit müssen Unternehmer zudem bei der Creditreform registriert sein, die – ähnlich wie die Schufa für Privatpersonen – die Kreditwürdigkeit von Unternehmen beurteilt.
Selbstständige müssen mehr Dokumente vorweisen können als Angestellte, damit sich Banken einen ausführlichen Eindruck ihrer Kreditwürdigkeit machen können. Grundsätzlich benötigt der Kreditgeber von Einzelunternehmern oder Freiberuflern:
Je nach Rechtsform der Selbstständigkeit können weitere Unterlagen hinzukommen. Dazu gehören:
Achten Sie darauf, dass Ihre Unterlagen aktuell und vollständig sind.
Geben Sie benötigte Angaben, unter anderem zu Ihrem Kreditwunsch und Ihrer Selbstständigkeit, direkt online ein und verbinden Sie per Online-Banking das Konto, auf das Ihre Einnahmen gehen.
Sie erhalten Kreditangebote, die sich speziell an Selbstständige oder Freiberufler richten oder ebenfalls geeignet sind. Stellen Sie mit einem Klick auf Ihren Wunschkredit den Kreditantrag bei der Bank.
Besonders einfach und schnell bekommen Sie Ihr Darlehen, wenn Sie gut lesbare und vollständige Unterlagen direkt hochladen. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Sie nach Bewilligung Ihr Geld.
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
Sie möchten wissen, was Sie ein Ratenkredit kosten würde und wie die Laufzeit, die Höhe der Zinsen und die der Monatsrate zusammenhängen? Im Kreditrechner können Sie verschiedene Szenarien durchspielen – kostenlos, anonym und ohne Anmeldung.
Überlegen Sie sich im Vorfeld, wie viel Geld Sie für welches Vorhaben benötigen und wie viel Sie im Monat für die Rate ausgeben können. So wird die Berechnung realistischer.
Die fehlende Sicherheit durch ein geregeltes Einkommen lassen sich Banken meist durch einen höheren effektiven Jahreszins bezahlen.
Im Jahr 2025 erhielten Selbstständige, die über CHECK24 einen Ratenkredit abgeschlossen haben, einen durchschnittlichen Zinssatz von 7,0 Prozent, Angestellte dagegen 6,75 Prozent. Eine kürzere Laufzeit kann trotz höherer Zinsen die Gesamtkosten reduzieren, wie das Beispiel zeigt.
|Kreditsumme
|20.000 €
|20.000 €
|20.000 €
|Zinssatz
|6,75 %
|7,0 %
|7,0 %
|Laufzeit
|60 Monate
|48 Monate
|36 Monate
|Monatsrate
|391,79 €
|476,93 €
|615,58 €
|Zinskosten
|3.507,36 €
|2.892,75 €
|2.160,79 €
Haben Sie Fragen zu den Angeboten? Einer von 300 CHECK24 Kreditexperten berät Sie gerne und gibt Ihnen wertvolle Tipps, wie Sie als Selbstständiger günstige Konditionen erhalten.
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Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr
Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich.
Einige Banken sind zögerlich, wenn es um die Kreditvergabe an Selbstständige geht. Unregelmäßige Einkünfte und eine erst seit kurzer Zeit bestehende Selbstständigkeit erschweren den Prozess.
Mit diesen Tipps können Sie Ihre Wahrscheinlichkeiten auf ein Darlehen für Selbstständige erhöhen.
Mit einem zweiten Kreditnehmer bieten Sie der Bank mehr Sicherheit. Voraussetzung dafür ist, dass die zweite Person über ein regelmäßiges Einkommen und eine hohe Kreditwürdigkeit verfügt. Meist erhalten Sie so auch bessere Konditionen. Beide Kreditnehmer haben allerdings dieselben Rechte und Pflichten.
Können zum Beispiel Wertpapiere verkauft werden, fällt der benötigte Kreditbetrag niedriger aus. Das kann die Kreditchancen erhöhen. Trotzdem lohnt es sich, die Kreditkonditionen für unterschiedliche Beträge zu vergleichen, da in einigen Fällen ab einer bestimmten Höhe die Kreditzinsen niedriger ausfallen.
Soll mit dem geliehenem Geld ein Fahrzeug gekauft werden, geben Sie diesen Verwendungszweck an, da es bis zur vollständigen Rückzahlung per Sicherheitsübereignung übergeben werden kann und so als Kreditabsicherung dient. Ob eine Maschine als Sicherheit akzeptiert wird, ist abhängig von der jeweiligen Bank.
Es kann sinnvoll sein, eine Person als Bürgen hinzuzuziehen. Diese Person springt im Falle von Zahlungsunfähigkeit ein und begleicht die Schulden. Weitere Rechte am aufgenommenen Geld hat sie jedoch nicht. Entsprechend sollte das Vertrauensverhältnis zwischen beiden Parteien sehr hoch sein.
Sie können sich Geld im Bekanntenkreis oder von Verwandten leihen und die Kreditkonditionen frei verhandeln. Die Details sollten Sie vertraglich festhalten – nicht nur, um möglichen Streitereien zuvorzukommen, sondern auch um zu vermeiden, dass das Finanzamt das Geld als Schenkung oder Einkommen wertet und darauf Steuern erhebt.
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bietet sowohl für Existenzgründer als auch für kleine und mittlere Unternehmen Förderungen in Form von besonders günstigen Kreditzinsen und tilgungsfreier Zeit an. Damit unterstützt sie den Aufbau von Selbstständigkeiten und die Finanzierung von Betriebsmitteln und Maschinen bei bestehenden Unternehmen.
Über Kreditvermittler war es vor einigen Jahren möglich, Geld von Privatpersonen zu erhalten – mit sogenannten Peer-to-Peer-Krediten (P2P). Diese Art der Kreditvergabe gibt es in Deutschland nicht mehr. Hinter vermeintlichen P2P-Angeboten steht immer eine Bank und es erfolgt ebenso eine Schufa-Abfrage.
Viele Banken setzen mindestens zwei Jahre Selbstständigkeit voraus, um die Einnahmen und das damit verbundene Risiko einschätzen zu können. Einige Kreditgeber vergeben Ratenkredite erst ab einer bestehenden Selbstständigkeit von drei Jahren. Es gibt aber auch Banken, die Jungunternehmer und Existenzgründer unterstützen und nur wenige Monate Selbstständigkeit voraussetzen.
Wer selbständig ist und ein neues Auto anschaffen möchte, hat gute Chancen, einen Autokredit zu erhalten. Das Fahrzeug selbst dient der Bank als Sicherheit, weshalb sie diese Art von Darlehen lieber bewilligt als eines zur freien Verwendung. Dabei spielt es je nach Bank keine Rolle, ob der Wagen für private oder gewerbliche Zwecke genutzt wird. In der Regel muss zur Kreditbeantragung das Fahrzeugangebot vorgelegt werden.
Diese Option gibt es nur bei ausländischen Banken. In diesen Fällen werden meist andere Auskunfteien herangezogen oder Bonitätskriterien wie das Einkommen fallen stärker ins Gewicht. In Deutschland wird vor der Bewilligung immer die Schufa abgefragt.
Auch Selbstständige können einen Sofortkredit erhalten, in der Regel für Summen bis zu 10.000 Euro. Voraussetzung dafür ist, dass sie einmalig ihr Geschäftskonto für den Vergleich von Angeboten verbinden. So haben die Banken Einblick in die relevanten Daten und können sofort über eine Zusage oder Ablehnung entscheiden.
Ja, auch bei Selbstständigkeit lassen sich bestehende Kreditverpflichtungen umschulden. Dies ist vor allem sinnvoll, wenn sich dadurch die Gesamtbelastung in Form geringerer Zinsen reduzieren oder eine geregeltere finanzielle Situation herstellen lässt. Wichtig ist die Wahl des entsprechenden Verwendungszwecks, damit die Bank das Vorhaben korrekt einschätzen kann.
Nein, bei einer selbstständigen Tätigkeit müssen Sie aufgrund Ihrer variablen Einkünfte lediglich andere Einkommensnachweise erbringen als Beamte oder Angestellte. Als Freiberufler müssen Sie meistens die Steuerbescheide der letzten beiden Jahre Ihrer Selbstständigkeit vorlegen.
Nur wenige Banken verzichten auf die betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), da diese – zusammen mit dem Steuerbescheid des vergangenen Jahres – ein genaues Bild der finanziellen Lage des Selbstständigen geben. Dazu sollten Selbstständige und Freiberufler die aktuelle BWA bereithalten.
Ausnahmen können Personen sein, die sich gerade erst selbstständig machen und eine entsprechende Auswertung noch nicht vorweisen können.
Für Gründerinnen und Gründer, die meist Geld für den Aufbau ihrer Selbststöndigkeit benötigen und keine bis eine unzureichende Dokumentation über Einküfte vorweisen können, eignet sich vorrangig das spezielle Kreditangebot Nr. 067 der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Der sogenannte "ERP-Gründerkredit – StartGeld" soll den Start in die Existenzgründung mit einem günstigen effektiven Jahreszins und bis zu zwei tilgungsfreien Jahren erleichtern.
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