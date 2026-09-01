Bekommen Selbständige einen Kredit?

Ja, Kreditinstitute vergeben einen Privatkredit für Selbstständige – wegen der unvorhersehbaren Einkommenssituation allerdings unter strengeren Voraussetzungen als an Angestellte.

Mit den richtigen und gut vorbereiteten Unterlagen, korrekten Angaben und einem guten Schufa-Score gibt es einige Banken, die die Auszahlung bewilligen. Zudem kooperiert CHECK24 mit vielen Banken, die weniger Dokumente fordern und Freiberuflichkeit von unter zwei Jahren akzeptieren. Das macht den Prozess deutlich einfacher als bei vielen anderen Kreditinstituten.

Im Video haben wir die wichtigsten Punkte dazu zusammengefasst.