Wollen Selbstständige und Freiberufler einen Kredit für Investitionen in ihr Unternehmen aufnehmen, bieten zahlreiche Banken dafür sogenannte Betriebsmittelkredite an. Sobald jedoch ein Verbraucher dieser Berufsgruppe einen Ratenkredit für private Zwecke aufnehmen möchte, stößt er schnell an seine Grenzen. Denn viele Banken vergeben keinen Kredit für Selbstständige.

Darlehen für Selbstständige und Freiberufler werden oft nur unter verschärften Bedingungen gewährt, da diese anders als Angestellte oder Beamte über kein gesichertes Einkommen verfügen – die monatlichen Einnahmen sind abhängig von der Auftragslage und dem Zahlverhalten der Kunden. Gerät ein Auftraggeber beispielsweise in Zahlungsrückstand, kommt der Selbstständige möglicherweise selbst in finanzielle Schwierigkeiten. Selbstständige, die einen Ratenkredit abbezahlen, könnten dadurch möglicherweise nicht mehr in der Lage sein, das Darlehen zu tilgen. Aus diesem Grund reicht vielen Kreditinstituten das Einkommen von Selbstständigen und Freiberuflern nicht als Kreditsicherheit aus. Banken sichern sich daher vor Zahlungsschwierigkeiten ab, indem sie bei der Vergabe von Krediten an Selbstständige strenge Richtlinien anlegen.