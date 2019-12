Darlehen vergleichen und niedrige Zinsen sichern

Die Zinssätze der unterschiedlichen Darlehen können Verbraucher über den CHECK24 Online-Kreditvergleich prüfen. Um eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Konditionen zu ermöglichen, geben Verbraucher die benötigte Kreditsumme und die Laufzeit in den Vergleich ein. Anhand dieser Eckdaten ermittelt der Vergleich die Konditionen für den Kreditwunsch. Von den angezeigten Darlehen kann der Darlehensnehmer ein Angebot auswählen. Danach füllt er den Antrag aus, der an mehrere Banken weitergeleitet wird. Anschließend bekommt er unverbindlich von seiner präferierten Bank eine Antwort, zu welchem Zinssatz er die Finanzierung erhalten würde. Die Darlehensanfrage ist schufaneutral. Doch es gibt einiges, was Darlehensnehmer beachten sollten. Wir klären folgende Fragen: Wie finde ich ein günstiges Darlehen? Worauf muss ich bei den Zinsen achten? Was bedeutet eine schufaneutrale Anfrage? Welche Besonderheit hat ein Immobiliendarlehen? Und wie beantragen Verbraucher einen Online-Kredit?