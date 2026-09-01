Gebrauchtwagen-Finanzierung

Bei der Ballonfinanzierung sind die Kreditraten – im Vergleich zur klassischen Fahrzeugfinanzierung – zunächst etwas niedriger, dafür fällt die letzte Rate, der sogenannte Ballon, sehr hoch aus. Bei gleicher Laufzeit und gleichem Zinssatz ist eine Ballonfinanzierung etwas teurer als ein klassischer Autokredit. Zusätzliche Kosten können entstehen, wenn Sie die Schlussrate nicht wie geplant aus eigenen Mitteln tilgen können und eine Anschlussfinanzierung aufnehmen müssen.
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