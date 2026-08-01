Leitzins im Juli unverändert: Was bedeutet das für die Kreditzinsen?

Zuletzt aktualisiert: 30.07.2026



Die Inflation hat im Juli 2026 wieder angezogen. In Deutschland lag die Teuerungsrate nach Daten des Statistischen Bundesamts bei 2,8 Prozent, nach 2,3 Prozent im Juni. Im Euroraum ging die Inflation laut Eurostat-Schnellschätzung von 3,2 auf 2,8 Prozent zurück. Damit bleibt der Preisauftrieb zwar über dem Zielwert der EZB von 2,0 Prozent, der Inflationsdruck hat zuletzt aber nachgelassen.

EZB-Leitzinssitzung im Juli: Weitere Entwicklung abwarten

In der Sitzung vom 11. Juni 2026 hatte die Europäische Zentralbank trotz des abnehmenden Drucks die Leitzinsen erstmals seit fast drei Jahren angehoben – um 0,25 Prozentpunkte. Der Einlagensatz lag somit bei 2,25 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent.



Am 23. Juli verkündete die EZB nun eine Leitzinspause. Der Einlagensatz bleibt zunächst bei 2,25 Prozent. Man wolle die weitere Entwicklung in den kommenden Wochen aufmerksam verfolgen. Vor allem der anhaltende Krieg zwischen den USA und dem Iran stelle eine Herausforderung dar.

Die nächste Sitzung findet nach der Sommerpause im September statt. Experten halten eine Erhöhung für wahrscheinlich.

Für Kreditnehmer bedeutet das: Ratenkredite dürften kurzfristig nicht deutlich günstiger werden. Wer aktuell einen Kredit aufnehmen oder bestehende Verbindlichkeiten umschulden möchte, sollte Angebote vergleichen und sich gute Konditionen sichern.