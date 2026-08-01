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Kreditzinsen aktuell: Günstigen Kredit finden

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Freie Verwendung
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„Shr gut‟ 08/2026

08/2026
Wie hoch sind die Zinsen in Deutschland?

CHECK24 vergleicht für Sie Kredite mehrerer Banken und Kreditvermittler in ganz Deutschland. Über den CHECK24 Kreditvergleich können Sie so günstige Zinssätze für Ihren Kredit erzielen. Die folgende Grafik zeigt den Unterschied zwischen den durchschnittlichen Zinssätzen für neu vergebene Kredite im Bundesdurchschnitt im Vergleich zu den Kredit-Zinsen, die CHECK24 Kunden dank dem Vergleich mehrerer Angebote erzielen konnten. 

%

Zinsen vergleichen lohnt sich!

Zinssätze für neu vergebene Kredite im Vergleich

Quelle: Median-Zinssatz aller über CHECK24 abgeschlossenen Kredite über 10.000 Euro bis einschließlich 30.000 Euro und Laufzeiten ab 36 Monate bis einschließlich 84 Monate vs. bundesweite Zinssätze für Konsumentenkredite an private Haushalte ab fünf Jahre Laufzeit (Quelle: Bundesbank)

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Leitzins im Juli unverändert: Was bedeutet das für die Kreditzinsen?

Zuletzt aktualisiert: 30.07.2026

Die Inflation hat im Juli 2026 wieder angezogen. In Deutschland lag die Teuerungsrate nach Daten des Statistischen Bundesamts bei 2,8 Prozent, nach 2,3 Prozent im Juni. Im Euroraum ging die Inflation laut Eurostat-Schnellschätzung von 3,2 auf 2,8 Prozent zurück. Damit bleibt der Preisauftrieb zwar über dem Zielwert der EZB von 2,0 Prozent, der Inflationsdruck hat zuletzt aber nachgelassen.

EZB-Leitzinssitzung im Juli: Weitere Entwicklung abwarten

In der Sitzung vom 11. Juni 2026 hatte die Europäische Zentralbank trotz des abnehmenden Drucks die Leitzinsen erstmals seit fast drei Jahren angehoben – um 0,25 Prozentpunkte. Der Einlagensatz lag somit bei 2,25 Prozent, der Hauptrefinanzierungssatz bei 2,40 Prozent.

Am 23. Juli verkündete die EZB nun eine Leitzinspause. Der Einlagensatz bleibt zunächst bei 2,25 Prozent. Man wolle die weitere Entwicklung in den kommenden Wochen aufmerksam verfolgen. Vor allem der anhaltende Krieg zwischen den USA und dem Iran stelle eine Herausforderung dar.

Die nächste Sitzung findet nach der Sommerpause im September statt. Experten halten eine Erhöhung für wahrscheinlich.

Für Kreditnehmer bedeutet das: Ratenkredite dürften kurzfristig nicht deutlich günstiger werden. Wer aktuell einen Kredit aufnehmen oder bestehende Verbindlichkeiten umschulden möchte, sollte Angebote vergleichen und sich gute Konditionen sichern.

Aktuelle Bauzinsen für Baufinanzierungen

Aktuelle Bauzinsen für Baufinanzierungen

Die Entwicklung der Zinsen für Immobilienkredite sind angesichts der höheren Kreditsummen und längeren Laufzeiten für Baufinanzierungskunden im Vergleich zu Konsumentenkrediten von besonderer Bedeutung. Wie hoch die Bauzinsen aktuell für unterschiedliche Sollzinsbindungen ausfallen, eine Einschätzung, wie sich die Bauzinsen in den kommenden Monaten entwickeln werden und wie Sie bei Ihrer Baufinanzierung sparen können, lesen Sie auf dieser Seite zum Thema: Baufinanzierung Zinsen

Kreditzinsen aktuell berechnen
so funktioniert's

Welche Bank Ihnen ein Kreditangebot unterbreitet, hängt von vielen Faktoren ab: Kreditsumme, Laufzeit sowie der Verwendungszweck gehören zu den wichtigsten Punkten. In Deutschland nutzen Banken zudem Ihre Schufa-Auskunft, um eine Entscheidung für oder gegen eine Kreditzusage zu treffen. Der Zinssatz wird neben der Zinsentwicklung am Markt maßgeblich durch Ihre finanzielle Grundsituation beeinflusst. Wie hoch ist zum Beispiel Ihr gesamtes monatliches Einkommen? Wie gut ist Ihre Bonität und wie hoch ist Ihr Punkte-Score bei der Schufa? Ist Ihr Arbeitsvertrag noch in der Phase Probezeit, befristet oder unbefristet?

Angaben zu Ihrer Person

Neben der Kredithöhe, der Laufzeit und dem Verwendungszweck sind Ihr Vor- und Nachname und Ihr Geburtsdatum notwendig. Ihre Telefonnummer wird benötigt, um eventuelle Rückfragen mit den CHECK24 Kreditberatern zu klären.

Tipp: Legen Sie ein CHECK24 Kundenkonto an, damit Ihre Daten für künftige Anfragen bereits vorausgefüllt sind. 

Bankkonto verbinden

Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto im CHECK24 Kreditcenter. Dadurch erhalten Sie konkrete auf Sie passende Angebote und können die Zinsen direkt realistisch für Ihren neuen Kredit berechnen. Die Verbindung erfolgt verschlüsselt (Datenschutzgarantie) und ist TÜV-geprüft. Ihre Login-Daten werden nicht gespeichert. Alternativ zum verbundenen Girokonto können Sie selbst Ihre Angaben eintippen, wie den Informationen zu Ihrem Beruf und Haushalt sowie Ihren Einnahmen und Ausgaben. 

Kreditangebote erhalten und abschließen

Jetzt können Sie Zinssätze, Kreditdetails und monatliche Kreditraten vergleichen. Wählen Sie das Angebot aus, das zu Ihren Wünschen am besten passt. Sie können Ihre Kreditanfrage auch erneut anpassen und zum Beispiel die Kredithöhe verändern oder einen Kreditschutz hinzufügen. Fragen Sie dann Ihren Kredit final an. Nach Zusage der Bank müssen Sie sich nur noch legitimieren und den Vertrag digital unterschreiben, damit die Bank den Kredit zur Auszahlung anweisen kann.

Gut zu wissen

Der CHECK24 Kreditvergleich funktioniert Schufa-neutral. Erst bei Kreditabschluss wird eine Schufa-Abfrage von der Bank Pflicht. Ausnahmen davon machen lediglich Kreditvermittler wie Maxda, Duratio oder Creditolo.

Wo erhalte ich einen zinsgünstigen Kredit? 

Wie hoch Ihr Zinssatz für ein Darlehen ist, hängt von vielen Faktoren ab. Ob eine Bank Ihnen ein Kreditangebot macht, entscheidet sie vor allem anhand Ihres Gehalts. Dabei spielen auch alle Nebeneinkünfte oder das Kindergeld eine Rolle. Am besten Sie geben alle Einnahmen an, die Sie bekommen. Ob der Kreditvertrag und zu welchem Zinssatz dieser letztendlich zustande kommt, entscheidet sich dann noch zum Beispiel nach Prüfung Ihrer Schufa-Akte. Wie hoch Ihr persönlicher Kreditzins ausfallen kann, erfahren Sie am schnellsten über den CHECK24 Kreditvergleich. Dafür vergleicht CHECK24 für Sie Kredite – auch Angebote mit exklusiven Top-Konditionen sind erhältlich.

7 Jahre (84 Monate)
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
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18 Jahre (216 Monate)
19 Jahre (228 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
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Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
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Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
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Rückzahlungsoptionen
  • kostenlose Sondertilgung
  • kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
ab 243,86 € monatliche Rate
ab 0,68%
eff. Jahreszins
4,5/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vorzeitige vollständige Rückzahlung ist jederzeit möglich und kostenfrei,
Ratenpausen kostenpflichtig
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
Effektiver Jahreszins0,68% bis 16,19% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz0,68% bis 15,10% p.a.Monatliche Rate243,86 € bis 387,06 €
Gesamtkreditbetrag20.483,92 € bis 32.512,76 €Laufzeit84 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		4860728496108120
5.000,00 - 80.000,000,68%
bis 16,19%		0,68%
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bis 16,19%		0,68%
bis 16,19%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Ein evtl. befristetes Anstellungsverhältnis darf nicht innerhalb der Kreditlaufzeit enden
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnung des letzten Monats und vollständige Kontoauszüge der letzten 5 Wochen mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    14 Kunden haben die Kredite24 in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Ivan F.
    31.7.2026

    „Ich habe den Vertrag unterschrieben, aber bisher keine Bestätigung oder Zusage erhalten.”

    Lydia C.
    11.7.2026

    Gutes Angebot

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,93% eff. Jahreszins, 8,58% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.676,39 €, mtl. Rate 317,58 €, Postbank

    • keine kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 263,81 € monatliche Rate
    ab 2,99%
    eff. Jahreszins
    4,6/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
    Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate263,81 € bis 346,34 €
    Gesamtkreditbetrag22.160,35 € bis 29.092,25 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496
    3.000,00 - 75.000,002,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%    		2,99%
    bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,7
    42 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Fabakary J.
    8.8.2026

    Unkompliziert und schnelle Auszahlung.

    Angelika T.
    11.7.2026

    Alles super und schnell abgewickelt

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 23.951,75 €, mtl. Rate 285,14 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 2 bis 3 Tagen
    7 Jahre (84 Monate) Laufzeit
    ab 266,10 € monatliche Rate
    ab 3,25%
    eff. Jahreszins
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 14,99% p.a.Nettodarlehensbetrag20.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 14,05% p.a.Monatliche Rate266,10 € bis 375,34 €
    Gesamtkreditbetrag22.352,06 € bis 31.528,81 €Laufzeit84 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszüge des Lohn-/Gehaltskontos in lückenloser Reihenfolge für den gesamten letzten Kalendermonat (inkl. Namens- und Kontonummernandruck, ohne Schwärzung und Streichungen) in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,4
    165 Kunden haben die Postbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    2
    1
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    Udo F.
    9.8.2026

    Sehr unkompliziert und schnell!

    Andy P.
    26.7.2026

    Unkomplizierte Abwicklung

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 26.262,71 €, mtl. Rate 312,65 €, Postbank

    Kreditangebote personalisieren
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    Kostenlose Kreditberatung

    Die CHECK24 Kreditberater unterstützen Sie persönlich bei allen Fragen rund um Ihren Kredit. Die Kundenberatung ist für Sie immer kostenfrei und unverbindlich.

    Sie erreichen die CHECK24 Kreditberatung von Montag bis Sonntag von 08:00 bis 20:00 Uhr

    Beliebte Kreditvergleiche:
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    Ein Privatkredit ist ein Konsumenten- oder Ratenkredit, den Sie für alle Verwendungszwecke nutzen können. Durch einen Privatkredit-Vergleich der Zinsen über CHECK24 erhalten Sie schnell und einfach Angebote mehrerer Banken und Kreditvermittler. Dafür sind lediglich die Angaben zu Ihrem Kreditwunsch sowie ein paar Angaben zu Ihnen und Ihren finanziellen Verhältnissen notwendig.

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    Kleinkredite sind Finanzierungen von besonders niedrigen Summen, die häufig für spontane Urlaubsreisen, einen neuen Smart-TV oder Möbelstücke aufgenommen werden. Ab 500 Euro Kreditsumme können Sie über den CHECK24 Kreditvergleich bereits Zinsen für Kleinkredite vergleichen.

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    Wie teuer ist ein Ratenkredit? Mit dem Ratenkredit-Vergleich von CHECK24 erhalten Sie schon nach wenigen Angaben auf Sie zugeschnittene Kreditangebote. CHECK24 vergleicht für Sie Zinsen und Angebote von Banken aus ganz Deutschland. Somit erhalten Sie mehrere Kredite zur Auswahl und können das für Sie beste und günstigste Angebot auswählen und digital abschließen.

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    Ein Autokredit bietet Ihnen die Möglichkeit, ein neues Auto, Motorrad oder Wohnmobil zu erwerben oder Ihr aktuelles Fahrzeug zu reparieren. Diese Kreditform ist zweckgebunden. Mit Hilfe des CHECK24 Autokredit-Vergleichs können Sie einfach und schnell verschiedene Angebote von Banken vergleichen und so die Kondition finden, die am besten zu Ihren Bedürfnissen passt. Bereits nach wenigen Angaben zu Ihrer Person und Ihrem Fahrzeug können Sie den für Sie idealen Autokredit auswählen.

    Immobilienkredit-Zinsen ermitteln

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    Ein Immobilienkredit können Sie für den Kauf, den Bau oder Umbau einer Immobilie aufnehmen. Spezielle Immobilienkredite werden meist für höhere Kreditsummen vergeben. Daher ist der CHECK24 Immobilienkredit-Vergleich besonders wichtig, um auch günstige Zinsen für Ihren Kreditwunsch zu finden. Zudem sollten Sie die Zinsentwicklung im Blick behalten.

    Vielfach ausgezeichneter Kreditvergleich

    Der CHECK24 Kreditvergleich hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Kreditberatung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.

    Hier finden Sie alle Auszeichnungen

    Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

    Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

    4,9/5 aus 12.167 Bewertungen
    „War alles top‟ 08/2026
    5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
    „Shr gut‟ 08/2026

    Übersicht:
    Diese Begriffe sollten Sie kennen

    Beim Vergleich von Darlehen werden Sie auf verschiedene Zinsangaben stoßen. Wird für ein Kreditangebot geworben, muss Ihnen zum Beispiel der Zwei-Drittel-Zins angezeigt werden. Dieser geht von einer beispielhaften Bonität des Kunden aus und besagt, zu welchem Zinssatz zwei Drittel aller Kunden dieser Bank bei ihnen einen Kredit abschließen können. Eine interessante Angabe, um vorab Kreditangebote gegenüberzustellen.

    Genauer auf Ihre individuelle Bonität angepasst sind die Zinssätze im CHECK24 Kreditvergleich. Wer persönliche Angaben zu seiner Person gemacht und im besten Fall sein Bankkonto für einen digitalen Abgleich angebunden hat, erhält bereits auf ihn oder sie zugeschnittene Kreditangebote und kann diese mit dem effektiven Jahreszinssatzes vergleichen.

    Effektiver Jahreszins

    Wenn Sie Angebote vergleichen, sollten Sie dafür den effektiven Jahreszinssatz heranziehen. Er umfasst neben dem nominalen Zinssatz auch zusätzlich mögliche Gebühren wie Provisionen und Vermittlungskosten, die bei Kreditvermittlern anfallen können. Banken hingegen dürfen keine Bearbeitungsgebühren berechnen. Der effektive Jahreszins ermöglicht einen objektiven Vergleich verschiedener Kreditangebote – unabhängig der aktuellen Zinsentwicklung. Durch die Berücksichtigung aller Kosten bietet er eine transparente Darstellung der Gesamtkosten über den Zeitraum von einem Jahr. Letztendlich dient der effektive Jahreszinssatz auch zum Schutz des Verbrauchers, um mögliche Kosten einfach zu erkennen.

    Ratgeber: Das Wichtigste zum effektiven Jahreszins

    Ratgeber: Das Wichtigste zum effektiven Jahreszins

    Sie wollen mehr zum Thema effektiver Jahreszinssatz erfahren? In diesem Ratgeber lesen Sie mehr über die Vorteile und Nachteile dieses Zinssatzes, wie und nach welcher Formel er berechnet wird und wann eine Kreditabsicherung im effektiven Jahreszinssatz enthalten sein muss.

    Sollzins

    Der Sollzins beim Ratenkredit ist der nominale Zinssatz, zu dem die Bank das geliehene Geld berechnet. Er stellt den reinen Zinsbetrag dar, den der Kreditnehmer auf den ausstehenden Kreditbetrag zahlen muss. Der Sollzins bleibt während der Laufzeit des Konsumentenkredits konstant. Seine Höhe hängt zum Beispiel von Ihrer Bonität und der Laufzeit Ihres Kredits ab. Es ist wichtig, den Sollzins zu prüfen, da er die Grundlage für die Berechnung der Gesamtkosten des Kredits bildet und somit einen wesentlichen Einfluss auf die Monatsrate hat. Zusammenfassend repräsentiert der Sollzins den reinen Zinsanteil des Kredits.

    Zwei-Drittel-Zins

    Der Begriff Zweidrittelzins, 2/3-Zins oder Zwei-Drittel-Zins sagt aus, zu welchem Zinssatz zwei Drittel der Kunden einer Bank Kredite erhalten. Von 100 Kunden würden somit 66 Kunden diesen Zinssatz oder einen günstigeren bekommen. Die Regelungen dazu finden Sie in der Preisangabenverordnung, kurz PAngV. Darin steht, dass sofern es sich in der Werbung um einen bonitätsabhängigen Kredit handelt, der Zweidrittelzinssatz angegeben werden muss. Dabei kann der effektive Jahreszins auch günstiger sein. Das Entscheidende für Ihren Kreditzins ist immer Ihre individuelle Bonität. Daher muss die Bank eine durchschnittliche Bonität ihrer voraussichtlichen Kreditantragssteller schätzen, um den Zweidrittelzins überhaupt definieren zu können. Wenn der Antragsteller diese von der Bank als durchschnittlich definierte Bonität hat, erhält er auch den Kredit mit hoher Wahrscheinlichkeit zu diesem Zins.

    Author image
    „Die Entscheidung für einen Kredit sollten Verbraucher nicht allein vom Zins abhängig machen. Warten lohnt sich in den meisten Fällen nicht. Viele Vorhaben können in einigen Monaten teurer sein als jetzt. Ein Ratenkredit lässt sich jederzeit umschulden. Entsprechend kann auf eventuell sinkende Zinsen während der Laufzeit reagiert werden.“
    Dr. Andreas Schiffelholz
    Geschäftsführer Kredite bei CHECK24

    Neben Zinsniveau:
    Diese Faktoren beeinflussen Ihre Kreditkonditionen

    Zwar gibt das Zinsniveau am Markt eine gewisse Höhe für Kreditzinsen vor, der jeweilige Zinssatz für ein bestimmtes Angebot wird aber von deutlich mehr Faktoren beeinflusst, darunter anbieterseitige und persönliche.

    Arbeitsverhältnis

    Ein sicheres Arbeitsverhältnis wirkt sich positiv auf Ihre Kreditwürdigkeit aus. Befinden Sie sich zum Beispiel in der Probezeit, machen Ihnen weniger Banken Kreditangebote. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen setzen Banken meist voraus, dass der Kredit nicht länger als die Befristung läuft. Besonders günstige Zinssätze hingegen gibt es aus diesem Grund oft für Beamte. Für Selbstständige gibt es eigene Kreditangebote, die der besonderen finanziellen Situation gerecht werden.

    Frei verfügbares Einkommen

    Um einen günstigen Kreditzins zu erhalten, ist die Höhe Ihres Einkommens wichtig, aber nicht allein ausschlaggebend. Banken berücksichtigen bei der Kreditvergabe vielmehr Ihre regelmäßigen Ausgaben. Miete, Versicherungen und bestehende Kredite reduzieren Ihr frei verfügbares Einkommen. Am einfachsten können Banken die Haushaltsrechnung digital prüfen, wenn Sie Ihr Gehaltskonto im CHECK24 Kreditcenter verbinden. Ansonsten müssen Sie die Daten selbst eingeben, was häufig zu Rückfragen von Banken führt oder der Nachweis in Form von Kontoauszügen verlangt wird.

    Verwendungszweck und Sicherheiten

    Für Kredite zur freien Verwendung zahlen Sie in der Regel höhere Kreditzinsen als für Kredite mit Verwendungszweck. So wirken sich die Sicherheiten zweckgebundener Kredite positiv auf den Zinssatz aus. Bei einem Autokredit kann zum Beispiel die Zulassungsbescheinigung II (ehemals Fahrzeugschein) zur Absicherung als zusätzliche Sicherheit neben dem Einkommen dienen.

    Schufa-Score

    Ihr Schufa-Score ist einer der Faktoren für Ihr spezielles Zinsangebot. Banken holen sich zur Beurteilung Ihrer Kreditwürdigkeit bei der Schufa und anderen Auskunfteien für sie kreditrelevante Informationen ein. Bereits bestehende Kredite und Verbindlichkeiten oder Zahlungsrückstände nehmen Einfluss auf Ihre Bonität. Bei bonitätsabhängigen Zinsen bekommen Sie den besten Kreditzins unter Umständen nur dann, wenn Ihr Schufa-Score oberhalb eines bestimmten Werts liegt, welchen Banken individuell für sich festlegen.

    Wir garantieren: Schufa-neutral Kredite vergleichen

    Wir garantieren: Schufa-neutral Kredite vergleichen

    Wenn Sie ein oder mehrere Angebote für Kredite einholen, machen die Banken im CHECK24 Kreditvergleich eine Konditionsanfrage bei der Schufa. Diese nimmt keinen Einfluss auf Ihren Schufa-Score.

    Alle Anfragen, die Sie für einen Vergleich stellen, werden als „Anfrage Kreditkonditionen“ bei der Schufa vermerkt. Diese Information ist nur für Sie selbst für zwölf Monate einsehbar und wird bei der Berechnung Ihres Schufa-Scores nicht berücksichtigt. Sie können also unverbindlich mehrere Kreditangebote einholen und vergleichen.

    Tipps: So können Sie beim Kredit Zinsen sparen

    Die Höhe des Kreditzinses ist entscheidend dafür, wie viel Geld Sie für Ihren Kredit bezahlen. Dabei ist diese nicht nur von der Zinsentwicklung am Markt abhängig, sondern auch von persönlichen Umständen. Mit diesen Tipps können Sie versuchen, Ihren Zinssatz positiv zu beeinflussen. Ein solventer zweiter Kreditnehmer unterstützt Sie nicht nur dabei, überhaupt einen Kredit zu bekommen, sondern kann auch den Zinssatz senken und die eigene Bonität im Blick zu behalten, ist nicht nur für Kreditanfragen sinnvoll:

    Zweiten Kreditnehmer hinzufügen

    Es ist möglich, einen Kredit zu zweit aufzunehmen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit für die Bank, dass der Kredit auch wieder zurückgezahlt wird. Das zusätzliche Einkommen des zweiten Kreditnehmers kann auch dazu führen, dass der Kredit überhaupt erst genehmigt wird.

    Als zweiter Kreditnehmer eignet sich zum Beispiel der oder die Ehepartnerin oder der oder die Lebensgefährtin. Es ist auch möglich, Verwandte oder Freunde als Mitantragsteller hinzuzuziehen. Grundsätzlich kann jeder, der die Kriterien der Bank erfüllt und den Verpflichtungen des Kreditantrags im Zweifelsfall Folge leisten möchte und kann, als zweiter Kreditnehmer in Frage kommen.

    Bonität verbessern

    Mit CHECK24 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bonität anhand der Daten aus Ihrem Gehaltskonto schnell und tagesaktuell einschätzen zu lassen. Sie können Ihr individuelles Ergebnis jederzeit kostenlos abrufen. Diese Funktion bietet für Sie mehrere Vorteile: Nach jeder Bonitätsprüfung erhalten Sie hilfreiche Tipps, wie Sie Ihre Bonität sogar verbessern können. Wer seine finanzielle Lage mit dem CHECK24 BonitätsCheck im Blick behält, weiß, wie potenzielle Banken und Kreditvermittler seine Bonität einschätzen.

    Um sich stets die attraktivsten Zinssätze für einen Kredite zu sichern, ist es unerlässlich seine finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Dies gewährleistet einen reibungslosen Abschluss zukünftiger Verträge, sei es im Bereich Mobilfunk, Strom, Miete oder Kredit. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, frühzeitig Maßnahmen zu ergreifen, sollte sich die finanzielle Lage oder persönliche Umstände verschlechtern. Der CHECK24 BonitätsCheck hilft Ihnen dabei.

    Kredit umschulden

    Bei der Umschuldung ist der Verwendungszweck entscheidend. Durch Angabe des Verwendungszwecks „Umschuldung“ erhält die Bank die maßgebende Information, dass keine Neuverschuldung stattfindet. Eine Umschuldung ist immer zweckgebunden. Einen bestehenden Kredit lösen Sie dabei durch einen neuen Kredit ab. Das kann Zinsen sparen, wenn der neue Kredit günstiger ist und bietet gleichzeitig die Möglichkeit, die Kreditrate anzupassen oder mehrere Kredite zu einem Darlehen zusammenzufassen.

    Beispiel: So beeinflussen die Zinsen Ihren Kredit

    So beeinflusst die Höhe der Zinsen die Kreditrate, den Zinsaufwand und die Gesamtkosten eines 10.000 Euro Kredits über eine Laufzeit von 36 Monaten (Quelle: Zinsrechner):

    Effekivzins Kreditrate Gesamtkosten
    4 % 294,92 Euro 10.617,19 Euro
    6 % 303,50 Euro 10.925,99 Euro

    Häufige Fragen zu den Kreditzinsen

    Kann der Bankkredit-Zinssatz während der Laufzeit angepasst werden?

    Im Privatkredit-Bereich nicht. Sie vereinbaren einen festen Zinssatz mit der Bank für Ihren Kredit und dieser ist fest. Es gibt in sehr seltenen Fällen Bankkredite, bei denen Anpassungen möglich sind, wie sehr seltene variable Hypothekenkredite oder bestimmte Arten von Unternehmenskrediten. Bei diesen Krediten können die Zinssätze sich entsprechend den Schwankungen des Referenzzinssatzes oder anderen vereinbarten Bedingungen ändern. Es ist wichtig, die Vertragsbedingungen genau zu prüfen, um zu verstehen, unter welchen Umständen und Bedingungen eine Zinsanpassung stattfinden könnte. 

    Kann ich Kreditzinsen steuerlich absetzen?

    In der Regel nicht. Nur wenige Kredite können von Privatpersonen von der Steuer abgesetzt werden. Studienkredite oder Kredite für Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen für Wohnimmobilien können zum Beispiel dazu gehören. Steuerlich relevant sind nur die gezahlten Kreditzinsen, nicht aber der Tilgungsanteil. Um einen Kredit von der Steuer absetzen zu können, muss ein bestimmter Verwendungszweck erfüllt sein. Es wird empfohlen, einen Steuerberater oder einen Lohnsteuerhilfeverein hinzuzuziehen.

    Was ist ein normaler Zinssatz bei einem Kredit?

    Ein normaler Zinssatz für einen Kredit hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Art des Kredits, der Kreditwürdigkeit des Kreditnehmers, der Laufzeit des Kredits und der Zinsentwicklung am Markt. Allgemein liegen die Zinssätze für persönliche Kredite typischerweise zwischen fünf und acht Prozent. Hypothekenzinsen sind tendenziell niedriger und liegen bei etwa 2,5 bis vier Prozent. Die genauen Zinssätze können jedoch je nach den individuellen Umständen des Kreditnehmers und den Konditionen des Kredits stark variieren. Es ist ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen und die Konditionen sorgfältig zu prüfen, bevor man sich für einen Kredit entscheidet.

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