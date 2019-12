Persönliche Kreditzinsen vergleichen und letzte Fragen klären

Ob Sie die Annahmerichtlinien der jeweiligen Bank erfüllen und wie hoch Ihr persönlicher Zinssatz liegt, erfahren Sie, indem Sie Ihre persönlichen Daten in der Antragsstrecke eingeben. Über die automatische Angebotsoptimierung sehen Sie jetzt außerdem, welche Konditionen Sie persönlich bei den anderen Anbietern erhalten würden, die für Sie infrage kommen. So können Sie noch einmal überprüfen, ob Sie wirklich die günstigsten Kreditzinsen bekommen. Die Angebotsoptimierung ist natürlich komplett kostenlos und unverbindlich. Die Konditionsanfrage ist außerdem stets schufaneutral, wirkt sich also nicht auf Ihren Schufa-Score aus. Zusätzlich wird sich Ihr persönlicher Kreditexperte telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen, um noch offene Fragen zu beantworten und Ihre Anfrage zu optimieren.