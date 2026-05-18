Der CHECK24 Kreditvergleich ist ein etabliertes und vertrauenswürdiges Tool, das Verbrauchern hilft, den besten Kredit für ihre Bedürfnisse zu finden. Ein wichtiger Faktor, der zur Glaubwürdigkeit unseres Vergleichs beiträgt, ist die Tatsache, dass wir regelmäßig von renommierten Unternehmen auf den Prüfstand gestellt werden.
Unsere Arbeit wird regelmäßig von unabhängigen Institutionen wie TÜV Süd und Focus Money überprüft. Diese Organisationen testen unsere Dienstleistungen in verschiedenen Kategorien. Die Ergebnisse dieser Tests sprechen für sich: Wir haben in vielen Bereichen Auszeichnungen für hervorragende Leistungen erhalten.
eKomi
Kunden bewerten CHECK24 über das unabhängige Bewertungsportal eKomi. CHECK24 setzt auf die Meinung seiner Kunden. Die Kunden haben die Möglichkeit, Ihre Meinung zum Service von CHECK24 über das unabhängige Bewertungsportal eKomi abzugeben. Die Kundenmeinungen sind bei eKomi einzusehen.
Dank der hohen Durchschnittsbewertungen unserer Kunden hat CHECK24 von eKomi das Siegel in Gold erhalten. Dieses gibt es erst ab einem Durchschnitt von 4.8 von 5 Punkten.
Alle Bewertungen finden Sie hier.
Trustpilot
Der CHECK24 Kreditvergleich wird von unseren Kunden hoch geschätzt, wie die hervorragenden Bewertungen auf Trustpilot zeigen. Bei Trustpilot haben unsere Kunden die Möglichkeit, ihre ehrlichen Meinungen und Erfahrungen mit CHECK24 zu teilen, und diese Bewertungen sind öffentlich einsehbar.
Dieses positive Feedback spiegelt unsere kontinuierliche Bemühung wider, unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen und Informationen im Bereich Kreditvergleich anzubieten.
Alle Bewertungen finden Sie hier.
FOCUS MONEY
Welche Unternehmen sorgen für die höchste Zufriedenheit am Markt? Dieser Frage ist FOCUS MONEY in Kooperation mit dem Analyseportal ServiceValue nachgegangen.
Bei der groß angelegten Online-Umfrage gaben Verbraucher insgesamt rund 265.000 Verbraucherstimmen zu 1.527 Unternehmen und Marken aus 72 Branchen ab.
Das Ergebnis: Im Bereich „Digitale Finanzexperten (FinTechs)“ überzeugt CHECK24 die Kunden auf ganzer Linie. Hier konnte Deutschlands größtes Vergleichsportal im Test Platz 1 belegen und sich die Bestnote in der Kategorie „Höchste Kundenzufriedenheit“ sichern.
Das Ergebnis der Umfrage sehen Sie hier.
€uro am Sonntag
In einer Studie des Deutschen Kundeninstituts (DKI) im Auftrag der €uro am Sonntag hat CHECK24 die Auszeichnung "Bester Online-Autokredit" in der Gesamtwertung errungen. In der Studie zwischen Dezember 2023 und Januar 2024 konnten 93,4 Punkte erreicht werden.
In die Wertung flossen zu 50 Prozent die Kosten der Kredite ein, zu 30 Prozent der Leistungsumfang und zu weiteren 20 Prozent der Kundenservice.
Neben der Auszeichnung in der Gesamtwertung wurde CHECK24 auch mit dem fairsten Preis-Leistungsverhältnis und dem besten Kundenservice ausgezeichnet. Die Auszeichnungen unterstreichen das große Engagement für die Kunden von CHECK24 das beste Angebot zu finden.
Deutsches Institut für Service Qualität (DISQ)
In einer Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) im Zeitraum von 2022 bis Juni 2023 hat CHECK24 in der Kategorie Finanzen herausragende Leistungen unter Beweis gestellt. Mit einer beeindruckenden Punktzahl von 88,6 hat das Unternehmen den dritten Platz im Bereich "Bester Service per E-Mail" erreicht.
Dies unterstreicht die anhaltende Hingabe von CHECK24, erstklassigen Kundenservice anzubieten und sich kontinuierlich zu verbessern.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Deutsches Institut für Service-Qualität (DISQ)
In einer Metaanalyse des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) wurde CHECK24 für seine Leistung im Bereich Finanzen ausgezeichnet. Die Studie, die auf 22 DISQ-Studien aus dem Zeitraum von Januar 2022 bis Juni 2023 basiert, hat die Servicequalität von insgesamt 241 Unternehmen in verschiedenen Branchen und Kategorien untersucht.
CHECK24 hat sich dabei durch einen guten Service am Telefon hervorgetan und sich eine beeindruckende Punktzahl von 76,2 gesichert. Dies führte dazu, dass CHECK24 den hervorragenden 3. Platz in der Kategorie "Bester Service per Telefon" belegte.
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DtGV Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH
CHECK24 belegt in der aktuellen Studie der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH (DtGV) im Jahr 2023 den ersten Platz in der Kategorie Transparenz unter den analysierten Kreditvergleichsportalen. Mit der herausragenden Note 1,4 („sehr gut“) hat CHECK24 in diesem Testbereich überzeugt. Die Studie umfasste verschiedene Kategorien, darunter Konditionen, Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Kundendienst, in denen CHECK24 eine Spitzenposition einnimmt.
Diese Auszeichnung unterstreicht die hervorragende Leistung und das Engagement von CHECK24 für Transparenz und Qualität bei der Bereitstellung von Kreditvergleichen.
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DtGV Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH
In einer Studie der DtGV Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH erzielte CHECK24 im Jahr 2023 im Gesamtergebnis die herausragende Note 1,5 („sehr gut“). Das Ergebnis basiert auf umfangreichen Analysen verschiedener Kreditvergleichsportale.
CHECK24 konnte in den Testbereichen Konditionen, Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Kundendienst überzeugen und erzielte dabei durchweg positive Bewertungen. Die Note 1,5 spiegelt das hohe Qualitätsniveau von CHECK24 wider und unterstreicht die führende Position des Unternehmens im Bereich der Kreditvergleichsportale.
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DtGV Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH
In einer aktuellen Studie der DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien GmbH) im Jahr 2023, die verschiedene Kreditvergleichsportale analysierte, konnte CHECK24 den ersten Platz in der Kategorie Benutzerfreundlichkeit erreichen. CHECK24 erzielte dabei die herausragende Note 1,0 („sehr gut“). Die Studie bewertete die Portale in verschiedenen Testbereichen, darunter Konditionen, Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Kundendienst.
Mit diesem Ergebnis bestätigt CHECK24 seine führende Position in der Branche und unterstreicht sein Engagement für eine herausragende Nutzererfahrung.
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ServiceRating
Auch dieses Jahr konnte CHECK24 bei der unabhängigen Prüfung der Agentur ServiceRating mit Spitzenbewertungen überzeugen. CHECK24 erhält in der Gesamtbewertung die Note "exzellent" und hat damit zum zehnten Mal in Folge die Bestnote erreicht.
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TÜV SÜD
Der CHECK24 Vergleich für Kredite wurde auch 2026 wieder vom TÜV SÜD für Softwarequalität und Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) zertifiziert. CHECK24 bietet damit eine zuverlässige Orientierung für Verbraucher im Bereich Kredit. Der Vergleichsrechner muss jedes Jahr wiederholt geprüft werden, damit die ursprünglich zertifizierte Qualität dauerhaft gewährleistet bleibt.
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Handelsblatt
Unter Deutschlands besten Finanzdienstleistern 2020 belegt CHECK24 den ersten Platz. Das bestätigt die Tageszeitung Handelsblatt. In einer Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Analyseinstitut ServiceValue prüften die Tester insgesamt 336 Dienstleister aus 18 Kategorien. CHECK24 konnte die Konkurrenz dabei in der Kategorie „Fin-Techs“ auf die Plätze verweisen.
Dem Handelsblatt-Testergebnis liegen 49.000 Kundenurteile zugrunde, die in einer repräsentativen Online-Umfrage eingeholt wurden. Dafür nutzen die Experten von ServiceValue eine sechsstufige Skala anhand derer Dienstleister im Vergleich zu anderen innerhalb der gleichen Kategorie bewertet wurden. Dabei flossen nur Bewertungen von Kunden in das Endergebnis ein, die in den vergangenen 24 Monaten Leistungen des Dienstleisters wahrgenommen haben.
BankingCheck und eKomi
CHECK24 ist Langzeitsieger: CHECK24 hatte von Oktober 2017 bis September 2020 die zufriedensten Kunden unter den deutschen Kreditvermittlern. Das zeigt der Spitzenplatz im LangZeitTest beim BankingCheck & eKomi-Award in der Kategorie „Die besten Vermittler | Kredit - Consumer“, den das Vergleichsportal im Oktober 2020 erhielt.
22.449 Kreditnehmer haben CHECK24 im Auswertungszeitraum bewertet und sich mit durchschnittlich 4,9 von 5,0 Punkten äußerst zufrieden gezeigt. Mit diesem Bestwert und zusätzlich den meisten positiven Kundenstimmen hat sich CHECK24 an die Spitze gesetzt.
Zusätzlich entschied CHECK24 mit den Auszeichnungen als „Bestes Vergleichsportal 2017 – 2020 und als „Bester Geldanlagemarktplatz 2017 – 2020“ zwei weitere Kategorien des LangZeitTests für sich.
Infos zum BankingCheck & eKomi Award 2020 finden Sie hier.
Sollten Sie bei einer Bank oder einem Kreditvermittler (einschließlich anderer Vergleichsportale) ein Kreditangebot erhalten, das günstiger ist als das günstigste, vergleichbare Kreditangebot bei CHECK24, dann erstatten wir Ihnen die Differenz, falls Sie den Kredit bei CHECK24 abschließen.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Wenn Sie über den CHECK24 Kreditvergleich eines oder mehrere persönliche Kreditangebote einholen, nehmen die jeweiligen Banken eine Schufa-Abfrage vor. Ihr Schufa-Score verändert sich dadurch aber nicht.
Alle Anfragen, die Sie für einen Vergleich stellen, werden als „Anfrage Kreditkonditionen“ bei der Schufa vermerkt. Diese Information ist nur für Sie selbst für 12 Monate einsehbar und wird bei der Berechnung Ihres Schufa-Scores nicht berücksichtigt. Sie können also unverbindlich mehrere Kreditangebote einholen und vergleichen.
Bei uns finden Sie zahlreiche Kreditangebote zu Exklusivkonditionen, die wir mit unseren Partnerbanken ausgehandelt haben und die Sie so weder bei anderen Vergleichsportalen noch bei den Banken selbst erhalten.
Mehr als 300 Kreditberater stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite – vom Vergleich über den Kreditantrag bis zur Auszahlung. Dieser Service ist für Sie vollkommen kostenlos und unverbindlich.
Der Kreditvergleich von CHECK24 ist nicht nur mehrfacher Testsieger – er ist auch vom TÜV geprüft und zertifiziert in den Bereichen Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr