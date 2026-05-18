Eine Ehre für uns: Eine Liste unserer Auszeichnungen und Preise

Der CHECK24 Kreditvergleich ist ein etabliertes und vertrauenswürdiges Tool, das Verbrauchern hilft, den besten Kredit für ihre Bedürfnisse zu finden. Ein wichtiger Faktor, der zur Glaubwürdigkeit unseres Vergleichs beiträgt, ist die Tatsache, dass wir regelmäßig von renommierten Unternehmen auf den Prüfstand gestellt werden.

Unsere Arbeit wird regelmäßig von unabhängigen Institutionen wie TÜV Süd und Focus Money überprüft. Diese Organisationen testen unsere Dienstleistungen in verschiedenen Kategorien. Die Ergebnisse dieser Tests sprechen für sich: Wir haben in vielen Bereichen Auszeichnungen für hervorragende Leistungen erhalten.