Da die Rente monatlich sicher gutgeschrieben wird, hat sie einen Vorteil gegenüber dem Lohn. Sie ist unkündbar. Häufig sind Antragsteller im Ruhestand zudem Eigentümer von bereits abbezahlten Immobilien und zahlen keine Miete oder agieren als Vermieter.
Diese Haushaltsrechnung verbessert das Kreditangebot und der Rentner-Kredit kann sogar einen günstigeren Zinssatz mit sich bringen. Ist der Schufa-Score zudem positiv, steht der Kreditanfrage – trotz gewisser Altersgrenzen – nichts mehr im Wege.
Viele Banken legen ein Alter fest, zu dem das Verbraucherdarlehen vollständig abbezahlt sein muss. Dieses maximale Alter kann je nach Bank zwischen 75 und 80 Jahren liegen. Es gibt aber auch Kreditgeber, die bei guter Kreditwürdigkeit flexibel finanzieren und bei denen Rentner einen Kredit wie jeder andere Verbraucher mühelos beantragen können.
Rentner erhalten im Schnitt bessere Zinskonditionen als jüngere Kreditnehmer. Das zeigt eine CHECK24-Auswertung des ersten Halbjahrs 2026: Senioren im Alter von 70 Jahren erhielten bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von rund 15.328 Euro einen Effektivzins von 6,27 Prozent bei einer Laufzeit von im Schnitt 63 Monaten. Damit zahlten sie 8,60 Prozent weniger Zinsen als Kreditnehmer im Alter von 33 Jahren. Diese erhielten im selben Zeitraum durchschnittlich 6,86 Prozent Zinsen auf eine ähnliche Summe (15.483 €) bei gleicher Laufzeit.
Noch deutlicher wird der Zinsvorteil bei über CHECK24 im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossenen Ratenkredite im bundesweiten Vergleich. Rentner und Pensionäre erhielten über CHECK24 durchschnittlich einen Zinssatz von 6,53 Prozent, laut Deutscher Bundesbank lag der bundesweite Schnitt aller Zinssätze im selben Zeitraum bei 8,76 Prozent – und damit um 34,15 Prozent höher.
Quelle: alle von Januar bis Juli 2026 über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite mit Alter des Kreditnehmers von 70; alle von Rentnern und Pensionären über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite im 1. Halbjahr 2026; Deutsche Bundesbank, durchschnittlicher Effektivzinssatz aller im 1. Halbjahr 2026 abgeschlossenen Konsumentenkredite an private Haushalte mit Zinsbindung über 5 Jahre, abgerufen am 03. August 2026
Der CHECK24-Vergleich von Krediten für Rentner ist immer unverbindlich und kostenlos. Beim Einholen verschiedener Angebote wird der Schufa lediglich eine Konditionsanfrage gemeldet. Ein negativer Eintrag entsteht nicht.
Geben Sie den gewünschten Betrag für Ihren Kredit, die Laufzeit und immer den Verwendungszweck an, um einen günstigen Kredit zu berechnen. Die Angabe kann zusätzliche Zins-Ersparnis bringen. Zusätzlich sind zum Beispiel Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum notwendig.
Kontoauszüge sind eine wichtige Voraussetzung für Ratenkredite. Am einfachsten übermitteln Sie diese transparent per Onlinebanking. So kann die Bank Ihre Angaben digital prüfen. Anschließend erhalten Sie verschiedene Zinssätze und wählen das beste Angebot.
Wenn Sie Ihr Onlinebanking nicht verbinden, können Sie Ihre Ein- und Ausgaben manuell angeben und Rentenbescheide hochladen. Achten Sie auf gute Bildqualität. Danach folgen Legitimation und Unterschrift – online am schnellsten. Anschließend überweist die Bank das Geld.
Um Ihre Chancen auf einen Kredit und bessere Konditionen für den Kredit zu steigern, helfen folgende Tipps:
Das Einkommen eines zweiten Antragstellers, wie zum Beispiel des Ehepartners oder eines Familienmitglieds, bewertet die Bank als positiv und erhöht die Chancen auf einen Kredit. Der zweite Kreditnehmer sollte eine gute Bonität aufweisen. Die Person hat die gleichen Rechte und Pflichten für das Darlehen und muss die Raten bezahlen, wenn der Haupt-Kreditnehmer nicht mehr zahlen kann.
Mieteinnahmen, Witwen-Renten oder Betriebsrenten - alle Angaben sind für den Kredit hilfreich. Jedes Plus auf dem Konto wirkt sich positiv auf die Haushaltsrechnung aus und verbessert die Chancen auf einen Kredit. Die Chancen auf einen günstigen Rentnerkredit sind bei einem Online-Vergleich mehrerer Angebote über CHECK24 höher als in nur einer Filiale.
Für die Bank ist es relevant, dass Sie als Kreditnehmer die Summe komplett zurückzahlen können. Wählen Sie daher eine kürzere Kreditlaufzeit, die trotzdem noch zu Ihrem Budget passt. Das bedeutet: Kürzere Laufzeiten bedeuten auch höhere monatliche Raten.
Wenn Sie verschiedene Laufzeiten durchspielen möchten: Nutzen Sie den Kreditvergleich ohne persönliche Daten und Anmeldung, um passende Konditionen unverbindlich zu prüfen.
Im Internet finden sich auch unseriöse Anbieter, die Kredite vergeben. Vor allem bei "ohne Schufa"-Angeboten ist Vorsicht geboten. Bei CHECK24 erhalten Kunden ausschließlich seriöse Angebote.
Ohne Schufaabfrage vergibt keine Bank in Deutschland Kredite, egal welches Alter der Kreditnehmer hat. CHECK24 hat jedoch auch Kreditvermittler im Vergleich, welche vorwiegend das Einkommen heranziehen. CHECK24 vergleicht für Sie Kredite trotz Schufa – am einfachsten probieren Sie es einfach aus, egal welche Kreditsumme, ob 5.000 Euro Kredit oder eine Laufzeit von 84 Monaten. Finden Sie Kredite, die auf Sie zugeschnitten sind nach nur wenigen Angaben zu Ihnen und Ihrer finanziellen Situation.
Rentner können einen Kredit mit Sofortzusage beantragen. Bei diesen Darlehen erhalten Antragsteller eine mögliche Kreditzusage von der Bank in wenigen Sekunden. Dafür ist zwingend das Verbinden Ihres Bankkontos über das Onlinebanking im CHECK24 Kreditvergleich notwendig. Klicken Sie auf "Bankkonto verbinden" im Kreditvergleich.
Je nach Bank kann diese festlegen, bis zu welchem Alter des Kreditnehmers sie einen Kredit vergeben möchte. Kein Alter sollte jedoch vor einer Kreditanfrage über den CHECK24 Kreditvergleich zurückschrecken - die CHECK24 Kreditexperten unterstützten Sie zusätzlich gerne beim Ausfüllen Ihrer korrekten Angaben und kennen die Banken und ihre Besonderheiten.
Der beste Kredit für Rentner passt zu seinem Budget, was die Kredithöhe und die Kreditrate angeht. Die Kreditlaufzeit und damit die Rückzahlung sollte so kurz wie möglich gewählt werden, damit Zinskosten gespart werden können. Schnellere Rückzahlung bedeutet aber auch höhere Raten. Diese sollte optimal zur Haushaltsrechnung passen. Zudem sollten Optionen bereits beim Kreditvergleich geprüft werden, wie kostenlose Sondertilgungsoptionen, kostenlose Gesamttilgung oder kostenlose Ratenanpassungen.
Mit dem Kreditrechner ermitteln Sie vorab die passenden Kreditkonditionen.
Im Todesfall eines Kreditnehmers hängt die Haftung für offene Schulden vom Kreditvertrag, der Erbfolge und eventuellen Absicherungen ab. In Deutschland regelt das Erbrecht (§§ 1942 ff. BGB), dass Schulden in den Nachlass fallen, Erben aber Optionen haben.
Telefonische Beratung
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