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„Shr gut‟ 08/2026

Ist ein Kredit für Rentner möglich?

  • Rentner können Kredite für alle Verwendungszwecke beantragen.
  • Die Zinssätze für Rentnerkredite können sogar günstiger sein als für jüngere Kreditnehmer. Die Rente gilt als sicheres Einkommen für die Kreditvergabe.
  • Gute Chancen: CHECK24 vergleicht mehrere Banken und Kreditvermittler aus ganz Deutschland.

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Kreditvergabe an Rentner:
Rente als Einkommen, Altersgrenzen und Zinskonditionen

Rente ist sicheres Einkommen für Kreditvergabe 

Da die Rente monatlich sicher gutgeschrieben wird, hat sie einen Vorteil gegenüber dem Lohn. Sie ist unkündbar. Häufig sind Antragsteller im Ruhestand zudem Eigentümer von bereits abbezahlten Immobilien und zahlen keine Miete oder agieren als Vermieter.

Diese Haushaltsrechnung verbessert das Kreditangebot und der Rentner-Kredit kann sogar einen günstigeren Zinssatz mit sich bringen. Ist der Schufa-Score zudem positiv, steht der Kreditanfrage – trotz gewisser Altersgrenzen – nichts mehr im Wege. 

Altersgrenzen der Banken

Viele Banken legen ein Alter fest, zu dem das Verbraucherdarlehen vollständig abbezahlt sein muss. Dieses maximale Alter kann je nach Bank zwischen 75 und 80 Jahren liegen. Es gibt aber auch Kreditgeber, die bei guter Kreditwürdigkeit flexibel finanzieren und bei denen Rentner einen Kredit wie jeder andere Verbraucher mühelos beantragen können.

Gute Zinssätze für Senioren

Rentner erhalten im Schnitt bessere Zinskonditionen als jüngere Kreditnehmer. Das zeigt eine CHECK24-Auswertung des ersten Halbjahrs 2026: Senioren im Alter von 70 Jahren erhielten bei einer durchschnittlichen Kreditsumme von rund 15.328 Euro einen Effektivzins von 6,27 Prozent bei einer Laufzeit von im Schnitt 63 Monaten. Damit zahlten sie 8,60 Prozent weniger Zinsen als Kreditnehmer im Alter von 33 Jahren. Diese erhielten im selben Zeitraum durchschnittlich 6,86 Prozent Zinsen auf eine ähnliche Summe (15.483 €) bei gleicher Laufzeit.

Noch deutlicher wird der Zinsvorteil bei über CHECK24 im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossenen Ratenkredite im bundesweiten Vergleich. Rentner und Pensionäre erhielten über CHECK24 durchschnittlich einen Zinssatz von 6,53 Prozent, laut Deutscher Bundesbank lag der bundesweite Schnitt aller Zinssätze im selben Zeitraum bei 8,76 Prozent – und damit um 34,15 Prozent höher.

Quelle: alle von Januar bis Juli 2026 über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite mit Alter des Kreditnehmers von 70; alle von Rentnern und Pensionären über CHECK24 abgeschlossene Ratenkredite im 1. Halbjahr 2026; Deutsche Bundesbank, durchschnittlicher Effektivzinssatz aller im 1. Halbjahr 2026 abgeschlossenen Konsumentenkredite an private Haushalte mit Zinsbindung über 5 Jahre, abgerufen am 03. August 2026

Infografik: Ratenkredite Rentner (67): Ø Kreditsumme 15.925 €, Ø Effektivzins 6,25 %, Ø Laufzeit 67 Monate - Vergleich zu Bundesbank-Konsumentenkrediten 2025 (Zinsbindung >5 Jahre), Datenbasis CHECK24
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„Für die Bank ist eine solide Haushaltsrechnung wichtiger als das Alter der Kreditnehmer.
Senioren verfügen in der Regel über ein geregeltes und sicheres Einkommen durch die Renten- oder Pensionskasse. Deshalb sind sie gern gesehene Kreditkunden.“

Dr. Andreas Schiffelholz
Geschäftsführer Kredite bei CHECK24

Vorteile für einen Kredit über CHECK24

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Über 300 Banken

CHECK24 vergleicht Kredite für Rentner, Pensionisten und Senioren bei Banken und Kreditvermittlern aus ganz Deutschland.

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Alle Verwendungszwecke

Sie können Kredite zur freien Verwendung, Autokredite, Modernisierungskredite und viele weitere Verwendungszwecke aufnehmen. Wir empfehlen die Angabe des Verwendungszwecks, da manche Banken für spezielle Vorhaben auch spezielle Kredite anbieten.

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Kundenservice

Erhalten Sie Kreditangebote für fast alle Altersklassen – falls kein Angebot dabei ist, unterstützen Sie die CHECK24 Kreditexperten bei der Suche nach dem passenden Finanzprodukt.

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Kredit-Sofortentscheid

CHECK24 ist Wegbereiter des digitalen Sofortkredits: Verbinden Sie Ihr Bankkonto, damit die Bank die für sie wichtigen Angaben digital prüfen kann. Häufig belohnen Banken ihre Kunden dafür mit günstigeren Angeboten.

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Online-Sicherheit

Alle Banken im CHECK24 Kreditvergleich bieten einen Sofortentscheid - Sie wissen also in wenigen Minuten, ob und welche Bank Ihnen ein Angebot unterbreitet.

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Flexibilität

Viele Kredite bieten kostenlose Sondertilgungsmöglichkeiten oder sogar eine kostenlose Gesamttilgungsoption – falls noch eine Versicherung ausgezahlt wird, die Sie zur Rückzahlung einsetzen möchten.

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Vergleich, Antrag und Unterstützung aus einer Hand

CHECK24 vergleicht bei über 300 Banken und Kreditvermittlern schnell und einfach wie ein Kreditrechner die Kreditangebote. Sollten doch einmal Fragen zur Seriosität eines Anbieters oder zum nächsten Klick auftauchen, sind sie beim CHECK24-Kreditvergleich gut aufgehoben: Der Kundenservice unterstützt dabei auch telefonisch oder per E-Mail, vom Kreditgeber geforderte Unterlagen wie Kontoauszüge zum Kreditantrag hinzuzufügen, sodass auch Rentner und Senioren einen für sie passenden Kredit beantragen können.

📞  089 - 24 24 11 24 
Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr

✉️  kredit@check24.de

Kredit für Rentner und Pensionäre Schufa-neutral vergleichen:
So funktioniert's

Der CHECK24-Vergleich von Krediten für Rentner ist immer unverbindlich und kostenlos. Beim Einholen verschiedener Angebote wird der Schufa lediglich eine Konditionsanfrage gemeldet. Ein negativer Eintrag entsteht nicht.

Schnell und einfach Kredite vergleichen
Kredit unverbindlich und schufaneutral anfragen
Unterlagen übermitteln, legitimieren und Kredit erhalten

Einkünfte und weitere Angaben

Geben Sie den gewünschten Betrag für Ihren Kredit, die Laufzeit und immer den Verwendungszweck an, um einen günstigen Kredit zu berechnen. Die Angabe kann zusätzliche Zins-Ersparnis bringen. Zusätzlich sind zum Beispiel Ihre Anschrift und Ihr Geburtsdatum notwendig. 

Kontoauszüge nachweisen

Kontoauszüge sind eine wichtige Voraussetzung für Ratenkredite. Am einfachsten übermitteln Sie diese transparent per Onlinebanking. So kann die Bank Ihre Angaben digital prüfen. Anschließend erhalten Sie verschiedene Zinssätze und wählen das beste Angebot.

Kredit abschließen

Wenn Sie Ihr Onlinebanking nicht verbinden, können Sie Ihre Ein- und Ausgaben manuell angeben und Rentenbescheide hochladen. Achten Sie auf gute Bildqualität. Danach folgen Legitimation und Unterschrift – online am schnellsten. Anschließend überweist die Bank das Geld. 

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Unterlagen verfügbar halten: Das brauchen Sie

Pensionisten / Beamte:

  • Aktuelle Bezügemitteilung der Pension oder Beamtenbesoldung
  • letzter Änderungsbescheid

Rentner:

  • Aktueller Rentenbescheid oder Rentenänderungsbescheid beziehungsweise Rentenanpassungsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung
  • Bei mehrere Renten: alle aktuellen Nachweise

➤ Hier erhalten Sie wichtige Tipps, welche Unterlagen die Bank von Ihnen erwartet, wie Sie diese so fotografieren, dass die Bank die Dokumente auch akzeptiert und an was es liegen kann, wenn die Bank ablehnt oder erneut Nachfragen hat.

Drei Tipps für Rentnerkredite:
So verbessern Senioren ihre Chancen

Um Ihre Chancen auf einen Kredit und bessere Konditionen für den Kredit zu steigern, helfen folgende Tipps:

Tipp: Kreditvergleich mit zwei Personen

Das Einkommen eines zweiten Antragstellers, wie zum Beispiel des Ehepartners oder eines Familienmitglieds, bewertet die Bank als positiv und erhöht die Chancen auf einen Kredit. Der zweite Kreditnehmer sollte eine gute Bonität aufweisen. Die Person hat die gleichen Rechte und Pflichten für das Darlehen und muss die Raten bezahlen, wenn der Haupt-Kreditnehmer nicht mehr zahlen kann. 

Tipp: Vermögen und Zusatzeinkünfte angeben

Mieteinnahmen, Witwen-Renten oder Betriebsrenten - alle Angaben sind für den Kredit hilfreich. Jedes Plus auf dem Konto wirkt sich positiv auf die Haushaltsrechnung aus und verbessert die Chancen auf einen Kredit. Die Chancen auf einen günstigen Rentnerkredit sind bei einem Online-Vergleich mehrerer Angebote über CHECK24 höher als in nur einer Filiale.

Tipp: Kreditlaufzeit anpassen

Für die Bank ist es relevant, dass Sie als Kreditnehmer die Summe komplett zurückzahlen können. Wählen Sie daher eine kürzere Kreditlaufzeit, die trotzdem noch zu Ihrem Budget passt. Das bedeutet: Kürzere Laufzeiten bedeuten auch höhere monatliche Raten.

Wenn Sie verschiedene Laufzeiten durchspielen möchten: Nutzen Sie den Kreditvergleich ohne persönliche Daten und Anmeldung, um passende Konditionen unverbindlich zu prüfen.

CHECK24 Hinweis

Kredit für Rentner: Achtung vor unseriösen Angeboten

Im Internet finden sich auch unseriöse Anbieter, die Kredite vergeben. Vor allem bei "ohne Schufa"-Angeboten ist Vorsicht geboten. Bei CHECK24 erhalten Kunden ausschließlich seriöse Angebote.

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„Onlinekredite können schnell, unkompliziert und fair abgeschlossen werden. Das gilt für alle Altersgruppen. Sollten Fragen zur Seriosität eines Anbieters oder einfach nur zum nächsten Klick aufkommen, stehen die Experten beratend und unverbindlich zur Seite – selbstverständlich kostenlos. Wir freuen uns, wenn wir unseren Kunden bei ihren Anliegen weiterhelfen können, damit sie den perfekten Kredit finden.“

Shirin Fuchs
Expertin für Spezialkredite bei CHECK24

Fragen zum Kredit für Senioren

Gibt es einen Kredit für Rentner ohne Schufa?

Ohne Schufaabfrage vergibt keine Bank in Deutschland Kredite, egal welches Alter der Kreditnehmer hat. CHECK24 hat jedoch auch Kreditvermittler im Vergleich, welche vorwiegend das Einkommen heranziehen. CHECK24 vergleicht für Sie Kredite trotz Schufa – am einfachsten probieren Sie es einfach aus, egal welche Kreditsumme, ob 5.000 Euro Kredit oder eine Laufzeit von 84 Monaten. Finden Sie Kredite, die auf Sie zugeschnitten sind nach nur wenigen Angaben zu Ihnen und Ihrer finanziellen Situation. 

Kann ich einen Kredit für Rentner mit Sofortzusage beantragen?

Rentner können einen Kredit mit Sofortzusage beantragen. Bei diesen Darlehen erhalten Antragsteller eine mögliche Kreditzusage von der Bank in wenigen Sekunden. Dafür ist zwingend das Verbinden Ihres Bankkontos über das Onlinebanking im CHECK24 Kreditvergleich notwendig. Klicken Sie auf "Bankkonto verbinden" im Kreditvergleich.

Wann ist man als Rentner zu alt für einen Kredit? 

Je nach Bank kann diese festlegen, bis zu welchem Alter des Kreditnehmers sie einen Kredit vergeben möchte. Kein Alter sollte jedoch vor einer Kreditanfrage über den CHECK24 Kreditvergleich zurückschrecken - die CHECK24 Kreditexperten unterstützten Sie zusätzlich gerne beim Ausfüllen Ihrer korrekten Angaben und kennen die Banken und ihre Besonderheiten.

Welcher Kredit ist der beste für Rentner? 

Der beste Kredit für Rentner passt zu seinem Budget, was die Kredithöhe und die Kreditrate angeht. Die Kreditlaufzeit und damit die Rückzahlung sollte so kurz wie möglich gewählt werden, damit Zinskosten gespart werden können. Schnellere Rückzahlung bedeutet aber auch höhere Raten. Diese sollte optimal zur Haushaltsrechnung passen. Zudem sollten Optionen bereits beim Kreditvergleich geprüft werden, wie kostenlose Sondertilgungsoptionen, kostenlose Gesamttilgung oder kostenlose Ratenanpassungen. 

Mit dem Kreditrechner ermitteln Sie vorab die passenden Kreditkonditionen.

Laufender Kredit: Wer zahlt die Schulden im Todesfall?

Im Todesfall eines Kreditnehmers hängt die Haftung für offene Schulden vom Kreditvertrag, der Erbfolge und eventuellen Absicherungen ab. In Deutschland regelt das Erbrecht (§§ 1942 ff. BGB), dass Schulden in den Nachlass fallen, Erben aber Optionen haben.

  • Fall 1: Einzelner Kreditnehmer

    Bei einem Kreditvertrag mit nur einer Person geht die Restschuld im Todesfall in den Nachlass über. Nehmen die Erben das Erbe an, treten sie in den Kredit ein und haften grundsätzlich auch mit ihrem eigenen Vermögen, können das Erbe aber innerhalb von sechs Wochen ab Kenntnis ausschlagen und so jede Haftung vermeiden.

  • Fall 2: Zwei Personen im Vertrag

    Bei einem Gemeinschaftskredit (z. B. Ehepartner) haftet der überlebende Mitkreditnehmer nach dem Tod des anderen Kreditnehmers weiter und muss die Raten grundsätzlich allein zahlen. Die Erben des Verstorbenen werden in der Regel nicht für diesen Kredit herangezogen, es sei denn, sie haben selbst mit unterschrieben, eine Bürgschaft übernommen oder zusätzliche Sicherheiten gestellt.

  • Fall 3: Restschuldversicherung oder Einkommensschutz24

    Hat der Kreditnehmer eine Restschuldversicherung abgeschlossen, übernimmt die Versicherung im Todesfall je nach Vertragsgestaltung die noch offene Kreditsumme ganz oder teilweise und entlastet so die Hinterbliebenen. Besteht ein Einkommensschutz24 mit Todesfall‑Absicherung, wird eine frei verfügbare Versicherungssumme an die Hinterbliebenen ausgezahlt, die diese unter anderem zur Tilgung des laufenden Kredits nutzen können, sodass Erben oder Mitkreditnehmer die Raten nicht allein tragen müssen. 

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