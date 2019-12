Kredite für Rentner kostenlos und unverbindlich online vergleichen

Da sich Rentner nicht mehr in einer unbefristeten Festanstellung befinden, kann es unter Umständen schwer sein, einen Kredit bei einer Bank gewährt zu bekommen – doch die meisten Institute haben erkannt, dass Senioren aufgrund ihrer hohen Kaufkraft gute Kreditnehmer sind. Aus diesem Grund spricht bei den meisten Banken inzwischen nichts dagegen, auch Kreditnehmern mit 70 Jahren noch ein Darlehen zu gewähren – in der Regel auch zu den gleichen Konditionen wie einem jüngeren Verbraucher, der sich noch in einer Festanstellung befindet. Oftmals legen die Kreditbanken jedoch ein Alter fest, zu dem das Darlehen spätestens vollständig getilgt sein muss. Dieses maximale Alter, zu dem der Darlehensnehmer den gesamten Kreditbetrag wieder getilgt haben muss, liegt je nach Bank in der Regel zwischen 75 und 80 Jahren.

Auch, wenn die Aufnahme eines Kredites für Rentner und Senioren inzwischen unproblematisch ist, bieten die verschiedenen Institute ihre Darlehen zu sehr unterschiedlichen Konditionen an. Da Direktbanken Kredite für Rentner hauptsächlich über das Internet anbieten und meist deutlich günstigere Konditionen bieten als Filialbanken, sollten sich Verbraucher im Ruhestand bei der Suche nach dem passenden und günstigen Darlehen auf das Internet konzentrieren. Über einen kostenlosen Vergleich können sich potentielle Darlehensnehmer einen schnellen Überblick über die aktuellen Zinsen verschiedener Darlehensangebote verschaffen, unter denen sich auch Kredite für Rentner finden.