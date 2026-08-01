Rente ist sicheres Einkommen für Kreditvergabe

Da die Rente monatlich sicher gutgeschrieben wird, hat sie einen Vorteil gegenüber dem Lohn. Sie ist unkündbar. Häufig sind Antragsteller im Ruhestand zudem Eigentümer von bereits abbezahlten Immobilien und zahlen keine Miete oder agieren als Vermieter.

Diese Haushaltsrechnung verbessert das Kreditangebot und der Rentner-Kredit kann sogar einen günstigeren Zinssatz mit sich bringen. Ist der Schufa-Score zudem positiv, steht der Kreditanfrage – trotz gewisser Altersgrenzen – nichts mehr im Wege.

Altersgrenzen der Banken

Viele Banken legen ein Alter fest, zu dem das Verbraucherdarlehen vollständig abbezahlt sein muss. Dieses maximale Alter kann je nach Bank zwischen 75 und 80 Jahren liegen. Es gibt aber auch Kreditgeber, die bei guter Kreditwürdigkeit flexibel finanzieren und bei denen Rentner einen Kredit wie jeder andere Verbraucher mühelos beantragen können.