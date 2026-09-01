Kredithai: Vermeiden Sie unseriöse Kreditanbieter

Wenn Sie einen Kredit brauchen, aber einen negativen Eintrag bei der Schufa haben, wird die Bewilligung durch die Banken schwierig.Trotzdem sollten Sie sich jetzt nicht auf Kredit-Abzocker einlassen.

Kredithaie nehmen gezielt Verbraucher mit negativen Schufa-Einträgen ins Visier, die aufgrund ihrer schlechten Bonität bei ihrer Bank keinen Kredit erhalten. Sie nutzen die Notsituation und Verzweiflung von Kreditsuchenden aus, die dringend Geld benötigen.

Mit Werbebotschaften wie „Kredit ohne Schufa“ versprechen Kreditbetrüger schnelle Kredite ohne Bonitätsprüfung. Doch dahinter verstecken sich überteuerte Darlehen mit extrem hohen Zinsen oder zusätzlichen Gebühren. Das gilt sowohl für konkrete Kreditanbieter als auch für unseriöse Kreditvermittler.