Weiterbildung finanzieren: Mit diesen Kosten müssen Sie rechnen

Dem Wunsch nach Veränderung oder dem beruflichen Aufstieg stehen oftmals die Kosten für eine Fortbildung im Weg. Wenn der Arbeitgeber sich nicht an der Finanzierung beteiligt, müssen Berufstätige die Gebühren für Kurse und Prüfungen selbst aufbringen. Unter Umständen besteht die Möglichkeit, Zuschüsse für eine Fortbildungsmaßnahme zu erhalten und so die Kosten zumindest teilweise zu decken. Diese günstigen Finanzierungspritzen reichen nicht immer aus, um die gesamte Weiterbildung zu finanzieren. Trotzdem sollte man seine Fortbildungspläne nicht aufgeben. Zusätzliche Qualifikationen sind Investitionen in die eigene Zukunft und werden durch bessere Gehaltsmöglichkeiten und bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt belohnt.

Weiterbildungen sind je nach Branche und Unternehmen unerlässlich. Angebote dafür, ob online oder in Präsenz, wachsen stetig an. Neben Zeit und Energie sind Weiterbildungen aber auch mit hohen Kosten verbunden.