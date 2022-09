Weiterbildungskredit

In einem solchen Fall, können Berufstätige einen zinsgünstigen Weiterbildungskredit bei einer Bank aufnehmen. Bei einem solchen Darlehen handelt es sich um einen klassischen Ratenkredit, der bei den meisten Banken ab Beträgen von 500 Euro vergeben wird. Kreditnehmer zahlen das Darlehen anschließend in gleichbleibenden monatlichen Raten zuzüglich der fälligen Zinsen an die kreditgebende Bank zurück. Fällt die Wahl auf die Finanzierung über einen Weiterbildungskredit, entscheidet sich der Verbraucher für eine Investition: Schließlich lockt neben mehr Zufriedenheit im Job nach einer abgeschlossenen Weiterqualifizierung oftmals auch ein ordentliches Plus auf dem Gehaltszettel. Dennoch sollte ein solches Darlehen nie unüberlegt aufgenommen werden, denn Kreditnehmer gehen mit einem Weiterbildungskredit meist eine Verpflichtung für mehrere Jahre ein.

Der Aufnahme eines solchen Darlehens sollte deshalb eine gründliche Planung vorausgehen. Zunächst ist es ratsam, auszurechnen, wie viel Geld tatsächlich für die geplante Weiter- oder Ausbildung benötigt wird. Bei den Kosten für die Weiterbildung sollten Berufstätige dabei neben Teilnahmegebühren für Kurse und Lehrgänge auch mögliche Fahrt- und Unterbringungskosten sowie Geld für Lernmaterial und Bücher in ihre Kalkulation einbeziehen. Zudem ist es vor der Aufnahme des Weiterbildungskredites wichtig herauszufinden, wie viel Geld monatlich bequem für die Rückzahlung des Fortbildungsdarlehens aufgebracht werden kann. Dabei hilft eine Haushaltsrechnung, in der alle regelmäßigen Einnahmen den monatlichen Ausgaben gegenüber gestellt werden. So können künftige Kreditnehmer schnell und bequem ermitteln, wie viel Geld Sie nach allen regelmäßigen Ausgaben monatlich für die Tilgung des Kredites zur Verfügung haben.