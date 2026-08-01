Umzugskredit: Zinsgünstiges Umzugsdarlehen

Kautionsbürgschaft

Stellt lediglich die Kaution eine finanzielle Hürde dar, kann Ihnen eine Kautionsbürgschaft beziehungsweise Mietaval helfen. Dabei bürgt eine Bank oder Versicherung in Höhe der fälligen Kaution. Sollten bei Auszug beispielsweise Schäden an der Wohnung auffallen, sind Sie abgesichert. Dieser Service bei der Bank oder Versicherung kostet eine, in der Regel jährliche, Gebühr, die sich meist mit drei bis fünf Prozent an der Höhe der Kaution ausrichtet. Sie zahlen die Gebühr bis zum Ende des Mietverhältnisses oder bis Sie die Bürgschaft kündigen. Fordert der Vermieter Geld vom Konto ein, müssen Sie der bürgenden Bank oder Versicherung die entstandenen Kosten in voller Höhe zurückzahlen.

Obwohl eine Mietbürgschaft zunächst interessant klingt, weil Sie die Kautionssumme nicht auf einmal aufbringen müssen, sollten Sie die Kosten gut durchrechnen. Oft ist ein Ratenkredit günstiger, weil Sie ihn in absehbarer Zeit zurückzahlen. Nehmen Sie zum Beispiel einen Ratenkredit über 4.800 Euro mit drei Prozent effektivem Jahreszins auf und zahlen ihn innerhalb von 48 Monaten zurück, haben Sie insgesamt nur 295,63 Euro Zinsen gezahlt. Richten Sie bei einer Bank einen Mietaval mit drei Prozent Zinsen auf den Gesamtbetrag ein, zahlen Sie jährlich 144 Euro. Sie überschreiten die Kosten des Kredits also schon nach 24 Monaten.