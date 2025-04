Extra Allgemein:

Physische Karte nicht inklusive: Wenn Sie zur virtuellen Kreditkarte zusätzlich eine physische Karte wünschen, zahlen Sie einmalig 10 €. Sie können in Ihrem Konto bis zu zwei Spaces erstellen. Diese Spaces dienen als Unterkonten, um Geld für verschiedene Zwecke zu sparen oder zu organisieren. Zusätzlich können Sie einen dieser Spaces als Shared Space nutzen, um ihn mit anderen N26-Nutzern zu teilen. Falls Sie eine Zahlung zwischen 20 € und 1.000 € bei einem qualifizierten Händler tätigen, können Sie diesen Betrag in Raten zurückzahlen. Die jährlichen Zinsen liegen zwischen 8,99 % und 19,49 %. Die Rückzahlung kann flexibel über 3 oder 6 Monate erfolgen – ganz nach Ihrer Präferenz. Außerdem können Sie für Ihre Steuererklärung oder Rechnungen Ihre Transaktionslisten in CSV und PDF herunterladen.