Das passiert, wenn Sie Kreditangebote einholen

Jede Kreditanfrage wird von der Schufa registriert. Mehrere Anfragen innerhalb kurzer Zeit können den Score negativ beeinflussen. Es empfiehlt sich, sogenannte "konditionsneutrale Anfragen" stellen zu lassen.

So holen Sie Kreditangebote bei CHECK24 ein:

Zahlreiche Kredite finden Sie exklusiv mit besonders günstigen Zinsen nur bei CHECK24. Die Anfrage der Kreditangebote ist dabei stets unverbindlich und Schufa-neutral.

Um sich über einen möglichen Zinssatz für Ihren Kredit zu erkundigen, fragt CHECK24 über digitale Prozesse Kondition bei Banken in ganz Deutschland an. Für diese Konditionsanfragen prüfen die Banken Ihre Kreditwürdigkeit. Dazu gehört auch die Anfrage bei der Schufa. Die Bank erhält Einblick in den Branchen-Score, den die Schufa speziell für diese Bank berechnet. Die Schufa wiederum vermerkt diese Anfrage als „Anfrage Kreditkondition“. Wichtig: Dieses wirkt sich nicht auf Ihren Score aus und ist auch nur für Sie selbst einsehbar. Gelöscht wird der Eintrag nach zwölf Monaten.

Erst wenn Sie den Kredit final abschließen, wird das Merkmal „Anfrage Kredit“ in Ihrer Schufa-Akte vermerkt. Dieses Merkmal ist zehn Tage lang auch für andere Banken sichtbar und wirkt sich auf Ihren Scorewert aus. Wichtig: Bei CHECK24 fragen Sie Kreditangebote an, ohne eine verbindliche Kreditanfrage zu stellen. CHECK24 garantiert, dass Ihre Konditionsanfragen immer auch als solche an die Auskunftei gemeldet werden. Gehen Sie hingegen in eine Bankfiliale, ist der Bankangestellte dafür verantwortlich, welches Merkmal in Ihrer Schufa-Akte gespeichert wird.

Wichtiger Hinweis: Nach einer aktuellen Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) darf der Schufa-Score bei Kreditentscheidungen nicht mehr alleinige Grundlage sein. Banken müssen weitere Faktoren wie Ihre finanzielle Situation und Haushaltsrechnung einbeziehen.