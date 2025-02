Wie verbessere ich meinen Schufa-Score?

Kreditlinien nicht überziehen

Räumt Ihnen Ihre Bank zum Girokonto eine Dispokredit ein, so beachten Sie, dass Sie dieses Limit nicht überschreiten. Sorgen Sie darüber hinaus dafür, den Dispokredit so schnell wie möglich wieder auszugleichen. Nehmen Sie Ihren Dispo zudem nicht regelmäßig in Anspruch. In vielen Fällen ist es günstiger und schonender für den Schufa-Score, einen Kredit mit regelmäßiger Rückzahlung abzuschließen.