Die Begriffe klingen ähnlich, haben aber unterschiedliche Bedeutungen und vor allem einen Einfluss auf Ihren Schufa-Score. Die Konditionsanfrage dient dazu, Kreditangebote von verschiedenen Banken miteinander zu vergleichen. Dies ist unverbindlich und Schufa-neutral. Eine Kreditanfrage stellen Sie erst dann, wenn Sie sich für ein konkretes Angebot entschieden haben und den Kredit tatsächlich beantragen möchten.
Der Kreditvergleich bei CHECK24 basiert auf Konditionsanfragen. Sie können also beliebig viele Angebote vergleichen, ohne dass sich dies negativ auf Ihren Score auswirkt. Nutzen Sie diese Möglichkeit, bevor Sie eine verbindliche Kreditanfrage stellen.
Bewertungen auf eKomi stammen von echten Kunden. Weitere Hinweise, u.a. zu den ergriffenen Maßnahmen, finden Sie hier.