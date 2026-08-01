Seit März 2026: Der neue Schufa-Score ist live

Sämtliche Kredit-, Leasing und Hypotheken-Anfragen spielen im neuen Schufa-Score keine Rolle mehr. Fragt eine Bank eine Bonitätsauskunft über einen Kreditinteressenten bei der Schufa an, sind diese Anfragen komplett scoreneutral. Es ist also künftig egal, ob es sich um eine Konditionsanfrage oder eine Kreditanfrage handelt. Wird eine Kreditanfrage abgelehnt, spielt auch das für die Schufa keine Rolle mehr. Bislang konnten viele abgelehnte Kreditanfragen den Schufa-Score verschlechtern, "dieser Kunde sucht aktiv nach einem Kredit und braucht Geld".



Kreditanfragen (nicht Konditionsanfragen) meldet die Bank der Schufa erst dann, sofern der Kunde den Kreditvertrag verbindlich abschließt. Auch andere Banken sehen das Merkmal „Anfrage Kredit“ für zehn Tage, falls mehrere Kredite angefragt (und abgelehnt) werden als eine Art Risikohinweis – nach 12 Monaten wird der Vermerk gelöscht. Zahlt die Bank den Kredit aus, findet sich in der Schufa-Akte der Vermerk „Kredit“ für die gesamte Kreditlaufzeit und noch drei Jahre nach vollständiger Rückzahlung. Zahlen Verbraucher den Kredit wie vereinbart zurück, ist das für den neuen Schufa-Score sogar besser, als wenn Sie noch nie einen Kredit hatten.