07/2020 | Handelsblatt



CHECK24 auf Platz 1 unter Deutschlands besten Finanzdienstleistern

Unter Deutschlands besten Finanzdienstleistern 2020 belegt CHECK24 den ersten Platz. Das bestätigt die Tageszeitung Handelsblatt. In einer Untersuchung in Zusammenarbeit mit dem Analyseinstitut ServiceValue prüften die Tester insgesamt 336 Dienstleister aus 18 Kategorien. CHECK24 konnte die Konkurrenz dabei in der Kategorie „Fin-Techs“ auf die Plätze verweisen. Dem Handelsblatt-Testergebnis liegen 49.000 Kundenurteile zugrunde, die in einer repräsentativen Online-Umfrage eingeholt wurden. Dafür nutzen die Experten von ServiceValue eine sechsstufige Skala anhand derer Dienstleister im Vergleich zu anderen innerhalb der gleichen Kategorie bewertet wurden. Dabei flossen nur Bewertungen von Kunden in das Endergebnis ein, die in den vergangenen 24 Monaten Leistungen des Dienstleisters wahrgenommen haben.