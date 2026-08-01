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Kreditanfrage online stellen

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Freie Verwendung
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
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Reise
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Unsere Vorteile
5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Was ist eine Kreditanfrage?

  • Eine Kreditanfrage stellen Sie, wenn Sie sich verbindlich für ein Kreditangebot entscheiden möchten. Nachdem Sie verschiedene Angebote verglichen haben, können Sie den passenden Kredit direkt online bei der Bank beantragen.
  • Im Rahmen der Kreditanfrage prüft die Bank Ihre persönlichen und finanziellen Angaben. Dazu fordert sie in der Regel zusätzliche Unterlagen und Nachweise an, um Ihre Kreditwürdigkeit zu bewerten. Erst danach entscheidet die Bank, ob sie das Darlehen bewilligt oder ablehnt.
  • Die Kreditanfrage wird in der Schufa vermerkt und kann Ihre Bonität beeinflussen. Daher sollten Sie den Unterschied zur Konditionsanfrage kennen, bevor Sie online einen Kredit beantragen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Wie kann ich einen Kredit online anfragen?

  • Starten Sie den CHECK24 Kreditvergleich mit Ihrer Wunschsumme, Laufzeit und eventuell Verwendungszweck.

  • Vergleichen Sie unverbindlich und Schufa-neutral Kreditangebote zahlreicher Banken und deren Konditionen.

  • Stellen Sie für das beste Angebot eine Kreditanfrage. Nach Bewilligung durch die Bank erhalten Sie Ihren Kredit.

Welche Voraussetzungen muss ich für eine Kreditanfrage bei der Bank erfüllen? 

Je nach Bank können die Anforderungen unterschiedlich sein. In der Regel müssen Kreditnehmer folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Sie sind volljährig.
  • Sie haben einen festen Wohnsitz in Deutschland.
  • Sie verfügen über ein geregeltes Einkommen aus einer festen Anstellung.
  • Sie benötigen eine ausreichende Bonität.

Welche Unterlagen muss ich der Bank nachweisen, wenn ich einen Kredit anfrage?

Damit die Bank eine Kreditentscheidung treffen kann, prüft sie Ihre finanzielle Situation anhand verschiedener Unterlagen. Zu den erforderlichen Unterlagen gehören in der Regel:

  • Einkommensnachweise (z. B. Gehaltsabrechnungen)
  • Kontoauszüge der letzten drei Monate
  • Gültiges Ausweisdokument zur Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung erfolgt meist bequem online oder alternativ über das PostIdent-Verfahren. Für die Umschuldung eines bestehenden Kredits verlangen Banken zusätzlich eine Ablösevollmacht

Kann ich meine Konditionen vor einer Online Kreditanfrage berechnen? 

Vor einer verbindlichen Kreditanfrage können Sie Ihre möglichen Kreditkonditionen ganz einfach vorab berechnen. Mit dem Kreditrechner haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Szenarien durchzuspielen – und das ohne Eingabe persönlicher Daten. So erhalten Sie schnell ein Gefühl dafür, welches Darlehen zu Ihrer finanziellen Situation passt.

Passen Sie dafür einfach Kreditsumme, Laufzeit und den effektiven Jahreszins für Ihren Online-Kredit an. Sie sehen direkt, wie sich Änderungen auf Ihre Monatsrate und die Gesamtkosten auswirken.

Konditionsanfrage Kreditanfrage
unverbindliche Anfrage verbindliche Anfrage, um ein Angebot anzunehmen
dient dem Vergleich von Kreditangeboten und kann beliebig oft durchgeführt werden kann von der Bank abgelehnt oder bewilligt werden
wird ein Jahr bei der Schufa gespeichert, kann aber nicht von Dritten eingesehen werden wird für ein Jahr bei der Schufa gespeichert und ist zehn Tage lang für Banken einsehbar
keine Auswirkungen auf den Schufa-Score Auswirkung auf den Schufa-Score

Rolle der Schufa bei Kreditanfrage

Hat eine Kreditanfrage Auswirkungen auf die Schufa? 

Eine einzelne Anfrage führt in der Regel nicht automatisch zu einer Verschlechterung Ihres Scores. Entscheidend ist vielmehr das Gesamtbild Ihrer Kreditaktivität. Die Auskunftei berücksichtigt, wie viele Ratenkredite in den letzten 12 Monaten aufgenommen wurden. Nehmen Sie in kurzen Abständen mehrere Kredite hintereinander auf oder stellen mehrere Kreditanfragen in kurzer Zeit, kann sich das negativ auswirken. Hier empfiehlt es sich, einen Ratenkredit über eine größere Gesamtsumme aufzunehmen anstatt mehrerer Kleinkredite.

Auch weitere Faktoren spielen eine Rolle, zum Beispiel:

  • die Laufzeit bestehender Kredite
  • Ihr allgemeiner Kreditstatus

Ein Darlehen kann den Score zunächst leicht senken. Wird er jedoch fristgerecht zurückgezahlt, wirkt sich das langfristig sogar positiv aus.

Gibt es eine Schufa-neutrale Kreditanfrage?

Eine Kreditanfrage ist nicht Schufa-neutral. Sie zeigt an, dass ein Kreditabschluss erwünscht ist und grundsätzlich ein finanzieller Bedarf herrscht. Wenn Sie Kreditangebote vergleichen möchten, nutzen Sie stattdessen eine Konditionsanfrage. Diese hat keinen Einfluss auf Ihren Score und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Konditionen unverbindlich anzufragen.

Bei einem Kredit ohne Schufa erfolgt keine Abfrage bei der Schufa und der Kredit wird dort auch nicht eingetragen. Solche Angebote stammen meist von spezialisierten Banken, häufig aus dem Ausland. Sie sind in der Regel mit höheren Zinsen und strengeren Voraussetzungen verbunden. Eine Bonitätsprüfung findet dennoch statt, zum Beispiel anhand von Einkommen und finanzieller Situation.

Seit März 2026: Der neue Schufa-Score ist live

Sämtliche Kredit-, Leasing und Hypotheken-Anfragen spielen im neuen Schufa-Score keine Rolle mehr. Fragt eine Bank eine Bonitätsauskunft über einen Kreditinteressenten bei der Schufa an, sind diese Anfragen komplett scoreneutral. Es ist also künftig egal, ob es sich um eine Konditionsanfrage oder eine Kreditanfrage handelt. Wird eine Kreditanfrage abgelehnt, spielt auch das für die Schufa keine Rolle mehr. Bislang konnten viele abgelehnte Kreditanfragen den Schufa-Score verschlechtern, "dieser Kunde sucht aktiv nach einem Kredit und braucht Geld".

Kreditanfragen (nicht Konditionsanfragen) meldet die Bank der Schufa erst dann, sofern der Kunde den Kreditvertrag verbindlich abschließt. Auch andere Banken sehen das Merkmal „Anfrage Kredit“ für zehn Tage, falls mehrere Kredite angefragt (und abgelehnt) werden als eine Art Risikohinweis – nach 12 Monaten wird der Vermerk gelöscht. Zahlt die Bank den Kredit aus, findet sich in der Schufa-Akte der Vermerk „Kredit“ für die gesamte Kreditlaufzeit und noch drei Jahre nach vollständiger Rückzahlung. Zahlen Verbraucher den Kredit wie vereinbart zurück, ist das für den neuen Schufa-Score sogar besser, als wenn Sie noch nie einen Kredit hatten. 

Nirgendwo einfacher & schneller: Ihre CHECK24 Service-Vorteile

Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026
4,9/5 aus 12.167 Bewertungen
„War alles top‟ 08/2026

Schneller dank digitalem Kontoblick

Die Bank entscheidet besonders schnell über Ihre Kreditanfrage, wenn Sie ihr einen Einblick in die Einnahmen und Ausgaben Ihres Gehaltskontos gewähren. Dazu verbinden Sie Ihr Online-Banking. Der digitale Kontoblick ist ein gesichertes Verfahren, das der Bank ausschließlich der Entscheidung für oder gegen einen Kredit dient. Er ist zudem Voraussetzung für einen Sofortkredit

Unser Kredit-Experte erklärt im Video, wie der digitale Kontoblick funktioniert und warum er für eine schnelle Kreditvergabe so wichtig ist.

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CHECK24 Tipp

Testen Sie Ihre Kreditwürdigkeit

Nutzen Sie den kostenlosen CHECK24 BonitätsCheck, um zu erfahren, wie es um Ihre Bonität bestellt ist. Zusätzlich erhalten Sie wertvolle Tipps, wie Sie diese verbessern können. Der BonitätsCheck ist unabhängig von der Schufa und trifft eine Aussage darüber, wie eine Bank Ihre Kreditwürdigkeit einstufen würde.

Tipps für die Kreditanfrage - so erhöhen Sie Ihre Chancen für eine Zusage

Mit folgenden Tipps erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit auf eine erfolgreiche Kreditanfrage und erhalten oft attraktive Konditionen:

Prüfen Sie Ihre Schufa-Auskunft

Sie können Ihren Schufa-Score jederzeit online einsehen. Prüfen Sie regelmäßig, ob alle gespeicherten Daten korrekt und aktuell sind. Fehlerhafte oder veraltete Einträge sollten Sie korrigieren lassen.

Kredit gemeinsam abschließen

Wenn Sie den Kredit zusammen mit einer zweiten Person aufnehmen, steigen in der Regel die Chancen auf eine Zusage und bessere Konditionen – Bonität vorausgesetzt. Beide Antragsteller verfügen über eine gute Bonität.

Geben Sie den Verwendungszweck an

Geben Sie an, was Sie finanzieren möchten – zum Beispiel ein Auto oder die Modernisierung einer Immobilie. Zweckgebundene Kredite sind oft günstiger, als ein Kredit zur freien Verwendung, da Banken in vielen Fällen Sicherheiten berücksichtigen und dadurch bessere Zinssätze anbieten.

Rate realistisch planen

Erstellen Sie vor der Kreditanfrage eine Haushaltsrechnung und prüfen Sie Ihre monatlichen Einnahmen und Ausgaben. So sehen Sie, welche Rate Sie sich leisten können. Kredite und Finanzierungen werden häufig mit Laufzeiten von 12 bis 96 Monaten angeboten – wählen Sie diese so, dass die monatliche Rate zu Ihrem Budget passt und genügend finanzieller Spielraum bleibt.

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Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kredit beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

📞  089 - 24 24 11 24 
Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr

✉️  kredit@check24.de

Häufige Fragen zur Online Kreditanfrage

Wie kann ich eine Kreditanfrage (bei CHECK24) löschen?

Ihre Kreditvergleiche können Sie jederzeit in Ihrem CHECK24 Kundenkonto unter „Aktivitäten“ ausblenden. Auch Benachrichtigungen lassen sich im Kreditcenter deaktivieren.

Wenn Sie Ihre Daten vollständig löschen möchten, wenden Sie sich bitte an die CHECK24 Kreditberatung. Diese kann die Löschung für Sie vornehmen. Sie erreichen den Service per E-Mail, telefonisch oder über den Chat (inkl. Rückrufoption). Nach erfolgreicher Löschung erhalten Sie eine Bestätigung.

Wie kann ich meinen Kreditvertrag widerrufen?

Einen Kreditvertrag können Sie nur bei der Bank direkt widerrufen. Einige Banken bieten die Möglichkeit, dies online über deren Kundenportal zu erledigen. Alternativ erfragen Sie die geeignete Kontaktmöglichkeit beim Kundenservice Ihres Kreditinstituts. Sie benötigen für einen Widerruf Ihr Geburtsdatum und Ihre Vertragsnummer. Die Vertragsnummer finden Sie in Ihrem Kreditvertrag.

Fristen beachten:

  • Der Widerruf ist innerhalb von 14 Tagen nach Vertragsabschluss möglich.
  • Nach dem Widerruf haben Sie 30 Tage Zeit, den ausgezahlten Kreditbetrag inklusive Zinsen zurückzuzahlen (§ 357b BGB).

Wann bekomme ich Rückmeldung zu meiner online Kreditanfrage?

Oft erhalten Sie bereits innerhalb weniger Minuten eine erste Rückmeldung zu Ihrer Kreditanfrage. Die endgültige Entscheidung trifft die Bank, sobald alle erforderlichen Unterlagen geprüft wurden. Wie lange das dauert, hängt von der Bank und der Vollständigkeit Ihrer Angaben ab – meist zwischen wenigen Stunden und einigen Tagen.

Tipp: Reichen Sie alle Unterlagen vollständig ein und nutzen Sie den digitalen Kontoblick, um die Bearbeitungszeit zu verkürzen. So beschleunigen Sie die Kreditzusage und Ihr Kredit wird schneller ausgezahlt.

Was kann ich tun, wenn meine Kreditanfrage abgelehnt wurde?

Wird Ihre Kreditanfrage abgelehnt, kann das verschiedene Gründe haben – zum Beispiel eine zu geringe Bonität, ein zu niedriges Einkommen oder bestehende finanzielle Verpflichtungen.Das können Sie tun:

  • Angaben und Schufa prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Daten korrekt und vollständig sind. Werfen Sie einen Blick auf Ihren Schufa-Score.
  • Kredit anpassen: Reduzieren Sie den Gesamtbetrag oder verlängern Sie die Laufzeit, um die monatliche Rate bei der Rückzahlung zu senken.
  • Zweiten Antragsteller hinzufügen: Eine weitere Person mit guter Bonität kann Ihre Chancen verbessern.
  • Alternativen vergleichen: Nutzen Sie den Kreditvergleich, um passende Angebote zu finden.
  • Beraten lassen: Lassen Sie sich von einem Kreditexperten unverbindlich und kostenlos beraten.

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Weiterführende Links und Informationen

Welche Rufnummern nutzen die CHECK24 Kreditberater?

Telefonnummern unserer Kreditexperten:

0894444222821, 0894444222822, 08944442228230894444222809, 0894444222810015888321413, 015888321414015888321477 oder 015888623110.

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