Die Waschmaschine hat den Geist aufgegeben, das Auto muss dringend in die Werkstatt, laut Nebenkostenabrechnung wird eine hohe Nachzahlung fällig: Manchmal stehen Ausgaben an, auf die weder Konto noch Haushaltskasse vorbereitet sind. Wer nun glaubt, der Dispokredit sei die Lösung all seiner finanziellen Probleme, und sich zur Überziehung seines Kontos verleiten lässt, den könnte genau das am Ende teuer zu stehen kommen. Eine wesentlich günstigere Alternative, die dem Überziehungskredit in Sachen Schnelligkeit in nichts nachsteht, ist der Sofortkredit.