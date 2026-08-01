Abgeltungssteuer auf Festgeld Zinsen

Für die an Sie ausgezahlten Festgeldzinsen müssen Sie in Deutschland eine Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent entrichten – hinzu kommen im Einzelfall noch der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Im Normalfall führt die Bank, bei der Sie das Festgeld angelegt haben, die Steuer direkt an das Finanzamt ab – da es sich bei der Abgeltungssteuer um eine sogenannte Quellensteuer handelt. Sie können dem jedoch vorbeugen, indem Sie dem Institut einen Freistellungsauftrag erteilen. Sofern Sie alleinstehend sind, können Sie die Summe all Ihrer Kapitalerträge bis zu einem Freibetrag von 1.000 Euro auf diese Weise freistellen lassen – Verheiratete können den doppelten Wert, also 2.000 Euro, von der Steuer befreien. Übrigens: Auch Zinserträge aus dem Ausland müssen in Deutschland versteuert werden. Dies geschieht je nach Bank entweder direkt bei Erhalt der Festgeldzinsen oder nachträglich über Ihre Steuererklärung.

Festgeldzinsen im Ausland versteuern

Fällt im Anlageland eine Steuer auf Kapitalerträge an, kann diese in den meisten Fällen mit einer sogenannten „Ansässigkeitsbescheinigung“ vermieden oder rückerstattet werden. Ihr CHECK24 Berater unterstützt Sie bei Bedarf umfassend und kostenlos, damit Sie voll von Ihren Festgeld-Zinserträgen profitieren.