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Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

Die beliebtesten Festgeldkonten

BGFIBank Europe - Festgeld 1 Jahr

8,8
Großartig
Angebotsbewertung
3,19 %
Zins effektiv
958 €
Zinsertrag

Frankreich

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,19 %
Zinssatz nominal3,15 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Frankreich fallen keine ausländischen Steuern an. Anlagen bei der BGFI Bank Europe werden treuhänderisch von der C24 Bank verwaltet und daher nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der C24 Bank einen Freistellungsauftrag ein). Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur BGFIBank Europe
LandFrankreich
Gründung2009
Die 2009 gegründete BGFIBank Europe mit Sitz in Paris ist die französische Tochtergesellschaft der Bankengruppe BGFIBank. Die Bank konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Handels- und Exportfinanzierung, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzmanagement. Hierzu gehören unter anderem Vorfinanzierung, Diskontierung, Factoring und die Kreditvergabe. Die Bilanzsumme der BGFIBank Europe beläuft sich im Jahr 2023 auf 674 Mio. Euro.
Informationen zu Frankreich
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität FrankreichGut/A+
Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,9 Billionen Euro im Jahr 2024. Frankreich hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, mit starken Sektoren in der Luftfahrt, Automobilindustrie, Chemie sowie im Bereich Luxusgüter. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanz- und Tourismussektor, ist ebenfalls bedeutend. Das Land ist bekannt für seine wirtschaftliche Stabilität, unterstützt durch eine gut regulierte Finanzindustrie und eine robuste Infrastruktur. Trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen bietet Frankreich ein attraktives und sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandFrankreich
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Frankreich ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - FGDR) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Bester Zins Deutschland

OLB - Festgeld 1 Jahr

9,9
Exzellent
Angebotsbewertung
2,76 %
Zins effektiv
828 €
Zinsertrag

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,76 %
Zinssatz nominal2,76 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Kundenbereich einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur OLB
LandDeutschland
Gründung1869
Die Oldenburgische Landesbank (OLB) mit Hauptsitz in Oldenburg wurde im Jahr 1869 gegründet. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder umfasst die Geldanlage von Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 25,9 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die OLB Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen über 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.

Bester Zins

Banka Kovanica - Festgeld 1 Jahr

6,3
Befriedigend
Angebotsbewertung
3,42 %
Zins effektiv
1.025 €
Zinsertrag

Kroatien

(A-)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,42 %
Zinssatz nominal3 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A-
Kosten
keine
Mindestanlage2.500 €
Maximalanlage250.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der kroatischen Quellensteuer in Höhe von 12 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Keine digitale Kontoeröffnung über CHECK24Eine rein digitale Kontoeröffnung über CHECK24 ist leider nicht möglich. Für die Beantragung der kroatischen Steuernummer muss der Antrag ausgedruckt, unterschrieben und per Post an CHECK24 verschickt werden.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Banka Kovanica
LandKroatien
Gründung1997
Die Banka Kovanica mit Hauptsitz in Varaždin (Kroatien) wurde im Jahr 1997 gegründet und befindet sich im Besitz der Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, der ältesten Bankengruppe der Republik San Marino. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder liegt in der Vergabe von Verbraucherkrediten und Betriebsmittelfinanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 233,0 Mio. Euro.
Informationen zu Kroatien
EU-Mitgliedseit 2013
WährungEUR
Bonität KroatienGut/A-
Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
LandKroatien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Kroatien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Croatian Deposit Insurance Agency) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

Coop Pank - Festgeld 1 Jahr

9,3
Ausgezeichnet
Angebotsbewertung
3,02 %
Zins effektiv
906 €
Zinsertrag

Estland

(A+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,02 %
Zinssatz nominal3,02 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A+
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungIn Estland fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Coop Pank
LandEstland
Gründung1992
Die Coop Pank mit Hauptsitz in Tallinn (Estland) wurde im Jahr 1992 gegründet. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst das Privatkundengeschäft sowie die Kreditvergabe für Privat- und Geschäftskunden. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Estland
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität EstlandGut/A+
Estland ist eine Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 43 Milliarden Euro (2024). Das Land gilt als wirtschaftlich stabil mit niedriger Staatsverschuldung und Euro-Währungsraum-Mitgliedschaft. Estlands Stärken liegen außerdem in der Digitalisierung und dem E-Government, was für eine effiziente Verwaltung und günstige Rahmenbedingungen für Finanzinstitute sorgt. Für Sparer bietet Estland ein transparentes Umfeld mit EU-Einlagensicherung und attraktiven steuerlichen Bedingungen.
LandEstland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Estland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Estonian Guarantee Fund) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

TF Bank - Festgeld 1 Jahr

9,8
Exzellent
Angebotsbewertung
2,82 %
Zins effektiv
845 €
Zinsertrag

Schweden

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,82 %
Zinssatz nominal2,65 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftjährlich
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage1 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Digitale Identifikation bei CHECK24Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur TF Bank
LandSchweden
Gründung1987
Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
Informationen zu Schweden
EU-Mitgliedseit 1995
WährungSEK
Bonität SchwedenBeste/AAA
Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandSchweden
Gesetzliche Einlagensicherung1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.

Lidion Bank - Festgeld 1 Jahr

9,0
Ausgezeichnet
Angebotsbewertung
3,1 %
Zins effektiv
930 €
Zinsertrag

Malta

(A-)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,1 %
Zinssatz nominal2,9 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A-
Kosten
keine
Mindestanlage10.000 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungIn Malta fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eID Jede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Lidion Bank
LandMalta
Gründung2012
Die Lidion Bank (ehemals AgriBank) mit Hauptsitz in Luqa (Malta) wurde im Jahr 2012 gegründet und ist Teil der türkischen Süzer Group. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder ist die Vergabe von Krediten an Privatpersonen sowie Finanzdienstleistungen in den Bereichen Technologie und digitaler Werbung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 155,0 Mio. Euro.
Informationen zu Malta
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität MaltaGut/A-
Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandMalta
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Malta ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Depositor Compensation Scheme Malta) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

URBO - Festgeld 1 Jahr

8,0
Sehr gut
Angebotsbewertung
3,21 %
Zins effektiv
963 €
Zinsertrag

Litauen

(A)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
3,21 %
Zinssatz nominal3,21 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandGut/A
Kosten
keine
Mindestanlage10.000 €
Maximalanlage1.000.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der litauischen Quellensteuer in Höhe von 15 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eID Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur URBO
LandLitauen
Gründung1992
Die URBO mit Hauptsitz in Vilnius (Litauen) wurde im Jahr 1992 gegründet. Zu den Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören das Geschäft mit Privatkunden sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 548,1 Mio. Euro.
Informationen zu Litauen
EU-Mitgliedseit 2004
WährungEUR
Bonität LitauenGut/A
Litauen ist eine der dynamischeren Volkswirtschaften im Baltikum mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 78 Milliarden Euro im Jahr 2024. Litauen hat eine diversifizierte Wirtschaft mit starken Sektoren in der Fertigung, insbesondere Maschinenbau und Elektronik, sowie einem wachsenden Dienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Digitalisierung und die hohe Innovationskraft des Landes. Litauen profitiert von einer stabilen makroökonomischen Lage, einer soliden Bankenstruktur und einer guten Erreichbarkeit europäischer Märkte. Für Anleger bietet Litauen aufgrund seiner wirtschaftlichen Stabilität und der attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen ein interessantes Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
LandLitauen
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Litauen ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: (Deposit and Investment Insurance) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.

PEAC Bank - Festgeld 1 Jahr

9,8
Exzellent
Angebotsbewertung
2,75 %
Zins effektiv
825 €
Zinsertrag

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,75 %
Zinssatz nominal2,75 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Kundenbereich einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eID Legitimierung mit VideoIdent oder eID Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur PEAC Bank
LandDeutschland
Gründung2020
Die PEAC Bank mit Hauptsitz in Hamburg wurde im Jahr 2020 gegründet und ist Teil von PEAC Solutions (seit rund 50 Jahren als Spezialist für Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene Assetklassen und Industrien tätig). Die PEAC Bank bietet als Direktbank Angebote für Privatkunden.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Einlagen bei der PEAC Bank sind im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) geschützt. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.

Creditplus Bank - Festgeld 1 Jahr

9,8
Exzellent
Angebotsbewertung
2,65 %
Zins effektiv
795 €
Zinsertrag

Deutschland

(AAA)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,65 %
Zinssatz nominal2,65 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Kosten
keine
Mindestanlage1.000 €
Maximalanlage437.500 €
BesteuerungZinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Kundenbereich einreichen.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Creditplus Bank
LandDeutschland
Gründung1960
Die Creditplus Bank mit Hauptsitz in Stuttgart wurde im Jahr 1960 gegründet und ist als Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Consumer Finance Teil der Bankengruppe Crédit Agricole. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem die Vergabe von Konsumentenkrediten an Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme belief sich im Jahr 2023 auf 8,8 Mrd. Euro.
Informationen zu Deutschland
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität DeutschlandBeste/AAA
Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
LandDeutschland
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Freiwillige Einlagensicherungbis mindestens 437.500 EUR
Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die Creditplus Bank Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.

Banca Sistema - Festgeld 1 Jahr

8,8
Großartig
Angebotsbewertung
2,95 %
Zins effektiv
885 €
Zinsertrag

Italien

(BBB+)

Zum Vergleich
Zinssatz effektiv
2,95 %
Zinssatz nominal2,95 %
Währung der AnlageEuro
Laufzeit1 Jahr
Zinsgutschriftzum Laufzeitende
Verlängerungmöglich
Einlagensicherung100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
Bonität DeutschlandMittel/BBB+
Kosten
keine
Mindestanlage5.000 €
Maximalanlage100.000 €
BesteuerungIn Italien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
Produktinformationen als PDF Produktinformationsblatt
Informationsbogen für den Einleger Informationsbogen für den Einleger
Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
Legitimierung mit VideoIdent oder eIDJede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
CHECK24 AnlagekontoIhre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
Informationen zur Banca Sistema
LandItalien
Gründung2011
Die Banca Sistema mit Hauptsitz in Mailand (Italien) wurde im Jahr 2011 gegründet. Eines der Hauptgeschäftsfelder ist der Ankauf von Handelsforderungen der italienischen öffentlichen Verwaltungen und Steuerforderungen. Ihre jährliche Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 4,6 Mrd. Euro.
Informationen zu Italien
EU-Mitgliedseit 1958
WährungEUR
Bonität ItalienMittel/BBB+
Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,2 Billionen Euro im Jahr 2024. Die italienische Wirtschaft ist gut diversifiziert, mit starken Sektoren in der Automobilindustrie, Maschinenbau, Mode, Lebensmittelproduktion und Tourismus. Die Wirtschaft ist im Allgemeinen stabil, jedoch gibt es regionale Unterschiede, insbesondere zwischen dem wohlhabenderen Norden und dem Süden. Insgesamt bietet Italien für Anleger ein solides, reguliertes wirtschaftliches Umfeld mit einer starken Finanzindustrie und attraktiven Anlagemöglichkeiten für Tages- und Festgeld.
LandItalien
Gesetzliche Einlagensicherung100.000 EUR
Italien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
Weitere Angebote

Aktuelle Zinsentwicklungen Festgeld

Unser Zinsticker zeigt Ihnen auf einen Blick aktuelle Zinserhöhungen und Zinssenkungen der Banken aus dem CHECK24 Festgeldvergleich. So können Sie schnell reagieren und sich attraktive Angebote für Ihre Festgeldanlage sichern.

07.08.2026: Zinserhöhung
EMBank 

Festgeld 1 Jahr: jetzt 3,19 % (vorher: 2,80 %)

Zum Angebot

30.07.2026: Zinserhöhung
Coop Pank 

Festgeld 9 Monate: jetzt 2,71 % (vorher: 2,52 %)

Zum Angebot

30.07.2026: Zinserhöhung
TF Nordic 

Festgeld 1 Jahr: jetzt 2,60 % (vorher: 2,40 %)

Zum Angebot

30.07.2026: Zinserhöhung
Kreissparkasse Kusel 

Festgeld 1 Jahr: jetzt 2,25 % (vorher: 1,80 %)

Zum Angebot

Was ist Festgeld?

Festgeld ist eine beliebte Geldanlage, die für Sicherheit, feste Zinsen und klare Laufzeiten steht. Beim Festgeldkonto legen Sie einmalig einen bestimmten Betrag für eine festgelegte Zeitspanne an und erhalten dafür garantierte Festgeldzinsen, die sich während der gesamten Laufzeit nicht ändern. Daher ist Festgeld auch als eine Form des Termingeldes bekannt.

Im Unterschied zum Tagesgeld ist das Guthaben beim Festgeld nicht spontan verfügbar. Während der vereinbarten Laufzeit bleibt Ihr Kapital gebunden. Dafür profitieren Sie häufig von attraktiven Zinssätzen und immer von planbaren Erträgen. Bei mehrjährigen Festgeldanlagen profitieren Sie zudem häufig vom Zinseszinseffekt.

CHECK24 Hinweis

Wann eignet sich Festgeld für Sie?

Wenn Sie Ersparnisse haben, auf die Sie für längere Zeit verzichten können, kann Festgeld eine rentable Anlageform für Sie sein. Sollten Sie mit dem Geld erst in einigen Monaten oder Jahren eine größere Anschaffung planen, lassen sich bis dahin attraktive Zinserträge erzielen.

In 3 Schritten: Festgeld anlegen mit CHECK24

  • Beste Festgeldzinsen finden

    Geben Sie Ihren verfügbaren Anlagebetrag sowie die gewünschte Laufzeit an. Wenn Sie die Laufzeiten anpassen, kann sich auch der Zins verändern.

  • Auf Landesbonität und Ertrag achten

    Vergleichen Sie die Zinserträge miteinander. Hier sind eventuelle Bonuszahlungen schon eingerechnet. Je besser die Landesbonität des Anbieters, umso sicherer ist Ihr Geld angelegt.

  • Festgeldkonto eröffnen und Geld einzahlen

    Haben Sie sich für ein Festgeldkonto entschieden, können Sie es einfach und schnell über CHECK24 eröffnen. Danach müssen Sie nur noch die festgelegte Summe auf das Konto einzahlen.

Mit Festgeld Sicherheit und Rendite vereinen

Viele Sparerinnen und Sparer fragen sich, ob eine Festgeldanlage eine lohnende Option für ihre Geldanlage ist. Die knackige Antwort lautet: Ja. Ausführliche Details und einen Überblick zum Thema Festgeld wird im nachfolgenden Video erläutert:

Thumbnail
CHECK24 Tipp

Ihre Festgeldanlage, die Sie über CHECK24 abgeschlossen haben, verwalten Sie bequem über Ihr kostenloses Anlagekonto. Dabei profitieren Sie von vielen exklusiven Vorteilen. Unter anderem können Sie hierüber weitere Tages- und Festgeldanlagen unkompliziert eröffnen. Das gilt auch für Partnerbanken aus dem europäischen Ausland. Der zuverlässige deutsche Kundenservice von CHECK24 steht Ihnen bei Fragen stets zur Seite.

So funktioniert das CHECK24 Anlagekonto:

Mit dem CHECK24 Anlagekonto ganz einfach Geld anlegen

Festgeld 6 Monate oder Tagesgeld?

Ob Sie sich für Festgeld oder Tagesgeld entscheiden, hängt auch bei einer kurzen Anlagedauer von sechs Monaten davon ab, ob Sie das angelegte Geld in der Zeit benötigen. Während Sie mit einem Tagesgeldkonto flexibel darauf zugreifen können, verzichten Sie beim Festgeld in diesem Zeitraum auf den Anlagebetrag. Dafür bietet ein Festgeldkonto einen Zinssatz, der Ihnen für die komplette Anlagedauer garantiert wird. Bei einem Tagesgeldkonto ist der Zinssatz variabel und kann innerhalb der sechs Monate steigen aber auch sinken. Besonders sinnvoll ist eine kurzfristige Festgeldanlage von sechs Monaten, wenn Sie in absehbarer Zeit eine Investition tätigen möchten. So können Sie Ihr Geld bis dahin mit höchstmöglichem Zinssatz arbeiten lassen und sicher angelegt wissen.

Vorteile Festgeld 6 Monate

  • meist besserer Zinssatz als Tagesgeld
  • fester Zinssatz für die gesamte Anlagedauer, garantierte Rendite
  • für Investitionen in absehbarer Zeit geeignet

Nachteil Festgeld 6 Monate

  • Geld in der Zeit nicht verfügbar

Festgeld 12 Monate – lohnt sich das?

Sie planen in einem Jahr eine besondere Reise? Sie wissen, dass eine größere Investition im Raum steht – ob ein neues Motorrad oder die Modernisierung der Küche? Geld, das Sie bereits dafür gespart haben, sollten Sie bis dahin anlegen, anstatt es unverzinst auf dem Girokonto zu lassen. Mit einer Festgeldanlage vermehren Sie es lohnend bis zum benötigten Zeitpunkt.

Mit Festgeld über ein Jahr können Sie die Rendite zudem sicher für Ihre Ausgaben mit einrechnen, denn Sie kennen bereits zum Zeitpunkt der Anlage den Zinsertrag, den Sie nach einem Jahr erhalten: Das Festgeldkonto bietet garantierte Zinsen, auch wenn in der Zwischenzeit das Zinsniveau insgesamt fällt. Zudem fallen für die Eröffnung eines Festgeldkontos keine Kosten für Sie an.


Beispielrechnung: Festgeld 1 Jahr

Anlagebetrag 5.000 Euro 15.000 Euro
Zinssatz p. a. 2,90 %* 2,90 %*
Zinsertrag 145 Euro 435 Euro
*Mögliche Zinssätze: CHECK24, Stand: 29.12.2025, Zinsertrag vor Abzug von Steuern

Festgeld für 2 Jahre und mehr – eine gute Geldanlage?

Je länger Sie sich gute Zinsen mit einer Festgeldanlage sichern, desto höher ist am Ende des Anlagezeitraums Ihr garantierter Zinsertrag. Hier kann es zum Beispiel lohnender sein, Geld anzulegen, anstatt damit einen Kredit sonderzutilgen. Planen Sie zum Beispiel eine Baufinanzierung in zwei Jahren, können Sie so das eingebrachte Eigenkapital erhöhen: Sie müssen eine niedrigere Darlehenssumme aufnehmen und gleichzeitig belohnen Banken mehr Eigenkapital mit besseren Zinskonditionen.

Zinsen auf Festgelder werden in der Regel jährlich oder am Ende der Laufzeit ausgeschüttet. Bei einem Anlagezeitraum von mehr als 12 Monaten ist der Zinsertrag bei einer jährlichen Ausschüttung höher, wenn der ausgeschüttete Ertrag automatisch wiederangelegt wird. So profitieren Sie vom Zinseszinseffekt: Der Zinsertrag erhöht die ursprünglich angelegte Summe und wird mitverzinst. Dieser Effekt macht sich bei höheren Beträgen und längeren Laufzeiten besonders stark bemerkbar.

Anlagesumme 30.000 Euro 30.000 Euro
Zinssatz p. a. 2,90 %* 2,90 %*
Ausschüttung Laufzeitende jährlich
Zinsertrag Anlagedauer 2 Jahre 1.740 Euro 1.765 Euro
Zinsertrag Anlagedauer 3 Jahre 2.610 Euro 2.686 Euro
*Mögliche Zinssätze: CHECK24, Stand: 29.12.2025, Zinsertrag vor Abzug von Steuern

Vor allem in Zeiten hoher Zinsen oder bei einer sich anbahnenden Zinssenkung ist eine längere Festgeldanlage sinnvoll, um sich die planbare Rendite zu sichern. Sollten die Zinsen in der Zwischenzeit fallen, ist Ihre Anlage davon nicht betroffen. Steigen sie in der Zeit, können Sie das Festgeldkonto jedoch nicht auflösen, sondern müssen warten, bis die Laufzeit beendet ist, um vom aktuellen Zinsniveau zu profitieren. Deshalb hat es sich bewährt, das Ersparte mittels der sogenannten Treppenstrategie zu unterschiedlichen Laufzeiten anzulegen. Dadurch profitieren Sie von höchstmöglicher Flexibilität im Festgeldbereich.

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„Festgeld bietet Sicherheit und planbare Zinsen – und mit der passenden Anlagestrategie auch die nötige Flexibilität. Verteilen Sie Festgelder auf verschiedene Laufzeiten, dann werden regelmäßig Beträge frei und Sie entscheiden neu: wieder anlegen oder auszahlen lassen? So bleibt Festgeld verlässlich und passt sich Ihrem Leben an.“
Florian Reichert
Geschäftsführer Geldanlage bei CHECK24

Treppenstrategie: Der Tipp für Ihre Festgeld-Anlagestrategie

Festgeld auf mehrere Konten aufteilen

Verteilen Sie Ihre Anlagesumme auf mehrere Festgeldkonten mit unterschiedlichen Laufzeiten – etwa ein-, zwei- und dreijährige Laufzeit. Wollen Sie für Ihr Festgeld Zinsen in maximaler Höhe erhalten und können Sie gleichzeitig längerfristig auf das Geld verzichten, kann sich für eine maximale Zinsgutschrift – also die bestmögliche Rendite – eine Kombination mehrerer Festgelder mit längeren Laufzeiten anbieten. Mit der Zinstreppen-Strategie können Sie so den Ertrag Ihrer Festgeld-Anlage optimieren.

Attraktive Zinsen für Festgeld sichern

Läuft eines Ihrer Festgelder aus, haben Sie immer wieder die Möglichkeit, diesen Teil Ihres Ersparten bei der Bank mit den aktuell besten Festgeldzinsen neu anzulegen. So können Sie von zwischenzeitlich gestiegenen Zinsen für Festgeld profitieren. Wählen Sie bei jährlicher Staffelung der Festgeldtreppe für jede Neuanlage eines auslaufenden Festgeldes jeweils die längste ursprünglich gewählte Laufzeit. So haben Sie zukünftig jedes Jahr wieder die Chance auf gute Festgeldzinsen.

Mit Zinstreppe flexibel bleiben

Benötigen Sie doch einmal eine größere Summe für unvorhergesehene Ausgaben, steht Ihnen mit der Treppenstrategie in regelmäßigen Abständen zumindest ein Teil Ihrer Spareinlagen zur Verfügung. Deponieren Sie hingegen das gesamte Geld auf einem einzigen Festgeldkonto, entfällt diese Möglichkeit.

Treppenstrategie mit drei Festgeldanlagen

Das Bild zeigt eine Grafik, auf der die Treppenstrategie visuell dargestellt wird. Hier wird immer nach dem Ende der Laufzeit (1Jahr) das angelegte Geld entweder ausgezahlt oder neu angelegt

Mit der Treppenstrategie haben Sie jährlich die Möglichkeit, eines Ihrer Festgelder zu den besten Zinsen neu anzulegen oder auszahlen zu lassen.

CHECK24 Tipp

Erst Kredit zurück zahlen, dann Festgeld anlegen?

Sie haben in der Vergangenheit einen Kredit aufgenommen, für den Sie noch immer monatliche Ratenzahlungen an das Kreditinstitut tätigen? Zugleich steht Ihnen kurzfristig ein größerer Geldbetrag zur Verfügung – etwa aus einer Steuerrückzahlung oder in Form von Weihnachtsgeld?

Je nach Höhe der aktuellen Zinsen kann es eine Überlegung wert sein, das Geld zunächst für die Tilgung des Restkreditbetrags zu verwenden, bevor Sie ein Festgeldkonto eröffnen. Ob sich das lohnt, ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung: Haben Sie zum Beispiel einen Kredit mit niedrigerem Zinssatz als Sie aktuell für eine Festgeldanlage erhalten, können Sie mehr aus Ihrem Geld herausholen, wenn Sie es anlegen, anstatt eine Sondertilgung zu leisten

4 Tipps für den Festgeld-Vergleich

Passende Laufzeit

Bei Festgeld-Anlagen sind Laufzeiten von einem Monat bis hin zu zehn Jahren möglich. Doch Sie sollten Ihr Erspartes nur so lange in Festgeld anlegen, wie Sie es garantiert nicht brauchen. Festgeld vorzeitig zu kündigen ist nicht vorgesehen und nur in wenigen Sonderfällen möglich. Dann verlangen Banken hohe Gebühren für entgangene Einnahmen und die entstandenen Kosten. Es kann sich lohnen, gerade bei einem vergleichsweise niedrigen Zinsniveau auf steigende Zinsen in der Zukunft zu hoffen und die Anlagestrategie der sogenannten “Zinstreppe“ zu wählen – so bleiben Sie flexibel.

Anlegen in Deutschland & im Ausland

Festgeld können Sie nicht nur bei Banken in Deutschland, sondern auch bei Banken im Ausland anlegen. Banken im europäischen Ausland bieten dabei oft bessere Zinsen. Innerhalb der Europäischen Union wird die Sicherheit des ersparten Geldes auf vergleichbarem Niveau garantiert.

Achten Sie dabei auf die Landesbonität und die EU-weit harmonisierte Einlagensicherung. Diese schützt Spareinlagen von bis zu 100.000 Euro pro Kunde und Bank.

Zinsausschüttung & Zinseszins

Achten Sie bei der Wahl Ihres Festgeldes darauf, wie die Bank die Zinsen auszahlt. Langfristig ist es für Sie besser, wenn dies thesaurierend geschieht, also wenn die Zinserträge Ihrem Festgeldkonto zugeschrieben werden und so Ihren Anlagebetrag erhöhen. Dadurch profitieren Sie vom Zinseszinseffekt: Sie bekommen also nicht nur Zinsen auf Ihren Anlagebetrag, sondern auch Zinsen auf Ihre Zinsen.

Wird der Ertrag jährlich ausgeschüttet, können Sie darüber verfügen und ihn gegebenenfalls erneut anlegen.

Blick in die Angebot-Details

Die Produktinformationen des Angebots zeigen Ihnen wichtige Informationen zu

  • Laufzeit & Zinsertrag,
  • Turnus & Erhalt der Zinsgutschrift,
  • Mindestanlage & Maximalanlage,
  • Besteuerung & sonstige Besonderheiten sowie,
ob sich das Festgeldkonto automatisch verlängert.

Warum sollte ich mit CHECK24 Festgeld vergleichen?

Bester Festgeldzins: Deutsches und europäisches Festgeld im Überblick

Von Bank zu Bank kann sich das Zinsniveau bei gleicher Anlagedauer stark unterscheiden. Damit Sie die maximale Rendite erzielen, finden Sie im Festgeld-Vergleich von CHECK24 die besten Zinsen vieler deutscher und europäischer Banken. Oftmals bieten Geldinstitute im europäischen Ausland höhere Festgeldzinssätze an als deutsche Banken. Bei den meisten dieser Angebote können Sie zudem Ihr Festgeld direkt über das CHECK24 Anlagekonto anlegen – inklusive deutschsprachigem Ansprechpartner auch bei Auslands-Festgeldern.

sparen mit dem check24 festgeldvergleich

Geprüfte Sicherheit: Keine Festgeldangebote aus Ländern mit schwacher Bonität

Festgeld zählt zu den sichersten Anlageformen. Sollte eine Bank dennoch in Zahlungsschwierigkeiten gelangen, sind Ihre Einlagen innerhalb der Europäischen Union bis zu einem Anlagebetrag von 100.000 Euro pro Bank über den Einlagensicherungsfonds des jeweiligen Staates geschützt. Alle Banken die CHECK24 im Festgeldangebot aufführt, sitzen daher in Ländern mit einer soliden Bonität, die von einer international bekannten Ratingagentur mit BB- oder besser eingestuft wird.

Kostenlose und persönliche Betreuung zu Ihren Festgeld-Fragen

Wenn Sie über CHECK24 Festgeldangebote vergleichen, betreut Sie ein Expertenteam aus Bankkaufleuten und diplomierten Bankbetriebswirten, die auf eine jahrelange Erfahrung zurückgreifen können. Egal, ob es sich um die Eröffnung, Verlängerung oder Kündigung Ihres Festgelds, die Einrichtung eines Freistellungsauftrages oder Fragen zur Einlagensicherung handelt. Tipp: Nutzen Sie den CHECK24-Chat, um schnell Antworten auf viele Ihrer Fragen kostenlos und unverbindlich zu erhalten. 

Schnellste Kontoeröffnung: Online mit Videoident zu Ihrem Festgeldkonto

Mit CHECK24 können Sie bei vielen Banken besonders schnell und bequem Festgeld anlegen. Oft reicht es für die Kontoeröffnung, wenn Sie den Antrag online ausfüllen und Ihre Identität per Videoident-Verfahren nachweisen. Dazu benötigen Sie einen PC, Laptop oder ein Smartphone mit Kamera und stabiler Internetverbindung. Haben Sie schon ein CHECK24 Anlagekonto, entfällt die erneute Identitätsbestätigung.

Vielfach ausgezeichneter Festgeld-Vergleich

CHECK24 hat zahlreiche Auszeichnungen für seine Beratung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Datensicherheit erhalten. Viele Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen bestätigen den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich - auch für die Bereiche Geldanlage und Festgeld. Beispielsweise erhielt der CHECK24 Geldanlagevergleich mit seinem Anlagekonto den BankingCheck-Award 2025 in der Kategorie bester Zinsbroker.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

Top-Bewertungen: Das sagen unsere Kunden

Die Bewertungen unserer Kunden auf der unabhängigen Bewertungsplattform eKomi sprechen für sich: durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen gibt es für den Geldanlage-Vergleich. Unsere Ziele: uns ständig weiterentwickeln und Ihnen den bestmöglichen Vergleich und die kompetenteste Beratung bieten. Jede Bewertung hilft uns dabei.

4,9/5 aus 29.071 Bewertungen
„Alles prima.‟ 08/2026

Festgeldkonto vorzeitig kündigen

Ein Festgeldkonto ist auf feste Laufzeiten und garantierte Zinsen ausgelegt. Eine vorzeitige Kündigung ist grundsätzlich bei dieser Form des Termingeldes nicht vorgesehen, da Sie der Bank Ihr Geld für den gesamten Zeitraum überlassen. Im Gegenzug profitieren Sie von planbaren Erträgen und einem fixen Zinssatz. Es gibt jedoch Ausnahmen: Laut § 314 BGB können Sie ein Festgeldkonto aus wichtigem Grund vorzeitig kündigen. Was genau ein wichtiger Grund ist, ist gesetzlich jedoch nicht festgelegt. Hier sind Sie als Anleger auf die Kulanz und das Ermessen Ihrer Bank angewiesen. Zudem müssen Sie glaubhaft nachweisen, dass der weitere Verzicht auf den Anlagebetrag unzumutbar ist. Beispiele für „wichtige Gründe“ können sein:

  • schwere Krankheit des Anlegers
  • finanzielle Notsituation wie Privatinsolvenz
  • Tod des Anlegers

Wenn die Bank der vorzeitigen Auflösung zustimmt, müssen Sie meist mit Gebühren und Zinsverlusten rechnen, um den finanziellen Verlust auszugleichen, der für die Bank entsteht.

Steuern beim Festgeld: Wie versteuere ich Festgeldzinsen?

Abgeltungssteuer auf Festgeld Zinsen

Für die an Sie ausgezahlten Festgeldzinsen müssen Sie in Deutschland eine Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent entrichten – hinzu kommen im Einzelfall noch der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer. Im Normalfall führt die Bank, bei der Sie das Festgeld angelegt haben, die Steuer direkt an das Finanzamt ab – da es sich bei der Abgeltungssteuer um eine sogenannte Quellensteuer handelt. Sie können dem jedoch vorbeugen, indem Sie dem Institut einen Freistellungsauftrag erteilen. Sofern Sie alleinstehend sind, können Sie die Summe all Ihrer Kapitalerträge bis zu einem Freibetrag von 1.000 Euro auf diese Weise freistellen lassen – Verheiratete können den doppelten Wert, also 2.000 Euro, von der Steuer befreien. Übrigens: Auch Zinserträge aus dem Ausland müssen in Deutschland versteuert werden. Dies geschieht je nach Bank entweder direkt bei Erhalt der Festgeldzinsen oder nachträglich über Ihre Steuererklärung.

Festgeldzinsen im Ausland versteuern

Fällt im Anlageland eine Steuer auf Kapitalerträge an, kann diese in den meisten Fällen mit einer sogenannten „Ansässigkeitsbescheinigung“ vermieden oder rückerstattet werden. Ihr CHECK24 Berater unterstützt Sie bei Bedarf umfassend und kostenlos, damit Sie voll von Ihren Festgeld-Zinserträgen profitieren.

Frau berechnet Abgeltungssteuer mit Taschenrechner

Freistellungsauftrag

Grundsätzlich können Sie bei den meisten Geldinstituten einen Freistellungsauftrag einreichen, um Ihre Steuerlast in Deutschland zu reduzieren.

Besonders einfach funktioniert das bei den meisten Anlagen über das CHECK24 Anlagekonto: Hier können Sie Ihre Freistellungsaufträge zu 100 % digital einreichen. So können Sie gut im Blick behalten, dass Sie insgesamt nicht mehr als den gesetzlichen Freibetrag von der Abgeltungssteuer befreien.

Nichtveranlagungsbescheinigung

Personen mit geringem Einkommen können sich anhand einer sogenannten Nichtveranlagungsbescheinigung von der Versteuerung Ihrer Kapitalerträge freistellen lassen. Das kommt für Sie jedoch nur in Frage, sollte Ihr Gesamteinkommen, zu dem auch die Erträge aus Geldanlagen zählen, nicht über einen Betrag von 12.348 Euro hinausgehen – bei Verheirateten liegt die Grenze bei 24.696 Euro (im Jahr 2026). Fällt der Antrag beim Finanzamt positiv aus, müssen Sie auch Ihre Kapitalerträge aus Festgeldzinsen, die den Freibetrag überschreiten, nicht versteuern.

Was sind die Vorteile von Festgeld?

Deponieren Sie Ihr Kapital auf einem Festgeldkonto, haben Sie für die gesamte Laufzeit der Anlage absolute Planungssicherheit. Anders als beispielsweise bei Aktien ist Ihre Rendite bei Festgeld keinen unvorhersehbaren Schwankungen ausgesetzt‚ da Sie auf Ihr Festgeld Zinsen in genau der Höhe erhalten, die Sie zuvor abgeschlossen haben.

Die größten Vorteile von Festgeld sind:

  • garantierter Festgeldzins
  • feste Laufzeit des Festgeldkontos
  • gesetzliche Einlagensicherung
  • gebührenfreies Festgeldkonto

Wenn Sie das Geld also für einen längeren Zeitraum nicht benötigen, ist Festgeld für Sie eine sichere Anlagemöglichkeit mit einer beim Abschluss vorbestimmten, sicheren Rendite, wie auch die Antworten auf die folgenden Fragen zeigen:

Wie hoch sind die Zinsen beim Festgeld aktuell?

Die Höhe Ihrer Festgeldzinsen ist abhängig von der Bank, bei der Sie Ihr Festgeld anlegen. Die besten aktuellen Festgeldzinsen finden Sie im CHECK24 Festgeldvergleich mit Angeboten unterschiedlicher Banken. Die Zinsen für Festgeld ändern sich während der gesamten Anlagedauer nicht.

Ein Blick auf die aktuelle Zinsentwicklung kann Ihnen helfen, die Marktlage besser einzuschätzen. Die Zinsen für einjährige Festgelder sind seit Ende 2024 gefallen. In den letzten Monaten ist das Zinsniveau jedoch stabil. Darauf basierend können Sie die Anlagestrategie mit Festgeld wählen, die für Sie am besten geeignet ist und sich stabile Zinsen für einen Zeitraum sichern. Sind die Zinsen stabil und vergleichsweise hoch, lohnt es sich, diese für einen bestimmten Zeitraum zu sichern. 

Quelle: CHECK24 Festgeldvergleich; Bestzins für Festgeld 1 Jahr

Kurvendiagramm Zinsentwicklung Festgeld des letzten Jahres

Wie hoch sind die Zinsen beim Festgeld aktuell?

Die Höhe Ihrer Festgeldzinsen ist abhängig von der Bank, bei der Sie Ihr Festgeld anlegen. Die besten aktuellen Festgeldzinsen finden sie im CHECK24 Festgeldvergleich mit Angeboten unterschiedlicher Banken. Die Zinsen für Festgeld ändern sich während der gesamten Anlagedauer nicht.

Wie sicher ist Festgeld?

Festgeld gilt als eine der besten Möglichkeiten, Ersparnisse ohne Risiko anzulegen. Zum einen sind Festgeldkonten vor unbefugtem Zugriff geschützt, da eine Auszahlung nur auf das angebundene Referenzkonto erfolgt. Zum anderen sind Sparer in der EU-weit harmonisierten Einlagensicherung gesetzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde und Bank gegen den Verlust ihrer Einlagen abgesichert. 

Ist ein Festgeldkonto kostenlos?

Legen Sie Ihr Kapital in Festgeld an, zahlen Sie im Normalfall keine Kontoführungsgebühren. Der angestrebte Zinsertrag durch die Festgeldzinsen wird Ihnen zum angegebenen Auszahlungszeitpunkt auf Ihr Anlagekonto oder Ihr angegebenes Referenzkonto gutgeschrieben. Beachten Sie, dass die bei Festgeld zu zahlenden Steuern nicht in allen Fällen direkt von der Bank abgeführt werden. In jedem Fall müssen Sie Ihre Kapitalerträge in Ihrer Einkommenssteuererklärung angeben.

Wie flexibel kann ich Festgeld anlegen?

Sie können Festgeld sowohl für eine kurze Laufzeit von einem Monat als auch für mehrere Monate oder Jahre frei nach Ihren Wünschen anlegen. Besonders flexibel bleiben Sie mit einer gestaffelten Anlagestrategie wie der Treppenstrategie. Berechnen Sie noch heute die beste Laufzeit für Ihr Festgeld mit unserem Festgeldrechner.

Einlagensicherung & Sicherheit von Festgeld:
Wie erkenne ich ein sicheres Festgeldkonto?

Als Anleger müssen Sie sich um Ihr Festgeld während des Anlagezeitraums grundsätzlich keine Sorgen machen. Unberechtigte Abbuchungen durch Betrüger, wie Sie etwa bei Girokonten vorkommen können, sind bei Festgeldkonten ausgeschlossen. Sollte die Bank mit Ihrem Festgeld in Zahlungsschwierigkeiten geraten, spielt zudem die Länderzugehörigkeit des Geldinstitutes eine entscheidende Rolle. Zwei Sicherungsmechanismen sind für Sparer besonders interessant.

Die europäische Einlagensicherung

In allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union gilt eine gesetzliche Einlagensicherung. Bis zu einer Obergrenze von 100.000 Euro je Bank sind damit auch Ihre Festgeldkonten im Falle einer Bankeninsolvenz vor Verlust geschützt. In einigen Ländern außerhalb der Eurozone liegt die Obergrenze bei einem vergleichbaren Wert in der jeweiligen Landeswährung.

Da in letzter Instanz der jeweilige Nationalstaat für die Sicherheit der Einlagen garantiert, sollten Sie bei Festgeld im Ausland auf die Bonität des jeweiligen Landes achten, in dem Sie Ihr Geld anlegen möchten. Eine gute Orientierung bieten Ihnen dabei die Ratings namhafter Agenturen. Bei CHECK24 finden Sie das Länderrating in den Detailangaben jedes Angebots. Die Skala reicht von der höchstmöglichen Bonität AAA bis zur niedrigsten Bonität D.

Um eine möglichst hohe Sicherheit für Ihre Einlagen zu gewährleisten, führt CHECK24 beim Festgeld-Vergleich ausschließlich Angebote mit Einlagensicherung aus Ländern, die mindestens mit der Rating-Note BB- bewertet werden.

Die deutsche Einlagensicherung

Auch in Deutschland sind Ihre Einlagen bei jeder Bank bis zu einem Betrag von 100.000 Euro gesetzlich geschützt. Aufgrund der guten Bonität wird Deutschland mit der Ratingnote AAA bewertet, was Ihnen als Anleger ein besonders hohes Maß an Sicherheit garantiert.

In vielen Fällen bieten deutsche Banken eine Einlagensicherung, die deutlich über dem gesetzlichen Mindestbetrag von 100.000 Euro liegt. Je nach Bank und Sicherungssystem sind so gesicherte Beträge von mehreren Millionen Euro pro Kunde möglich. Die genauen Sicherungsbeträge entnehmen Sie immer den Produktdetails der Vergleichsergebnisse.

Auch ausländische Geldhäuser mit Filialen in Deutschland haben sich dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken angeschlossen. Guthaben bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind anderweitig geschützt – bei der sogenannten Institutssicherung sind die Ersparnisse im Insolvenzfall theoretisch in unbegrenzter Höhe abgesichert. Einen Überblick und eine Bewertung über die jeweilige Einlagensicherung finden Sie in den Vergleichsdetails.

Freiwillige Einlagensicherung 

Bei der freiwilligen Einlagensicherung handelt es sich um einen zusätzlichen Sicherheitsfond, der über den gesetzlichen EU-weiten Schutz von 100.000 Euro hinausgeht. Beteiligen sich Geldinstitute am freiwilligen Sicherungssystem wie dem Einlagensicherungsfond deutscher Banken bieten sie weitergehenden Schutz für Anlagebeträgen bis zu einer Million Euro. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inklusive erworbener Zinsansprüche.

CHECK24 Wissen

Geldwäschegesetz - das steckt hinter den steuerrelevanten Angaben

Sobald Sie ein Konto eröffnen wollen, stellen Ihnen manche Banken Fragen, die auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen. So möchten manche Geldhäuser wissen, ob Sie im Ausland oder explizit in den USA steuerpflichtig oder eine politisch exponierte Person sind. Der Hintergrund ist ein US-Steuergesetz (Fatca), mit dem die USA Steuerflucht verhindern wollen, und das Geldwäschegesetz (GwG) in Deutschland. Demnach müssen auch deutsche Banken den US-Steuerbehörden Auskunft über betroffene Kunden geben. Wer sich zudem als politisch exponierte Person zu erkennen gibt, bekommt oft kein Konto: Das liegt an stärkeren Sorgfaltspflichten der Vertragspartner, die im Geldwäschegesetz begründet sind. Als politisch exponiert gilt zum Beispiel, wer ein wichtiges öffentliches Amt inne hat.

Häufige Fragen zu Festgeld

Was muss ich für die Eröffnung eines Festgeldkontos wissen?

Banken sind verpflichtet, vor der Kontoeröffnung die Identität des Anlegers zu prüfen. Dafür genügt in der Regel der Personalausweis oder der Reisepass. Um sich zu legitimieren, bieten Banken unterschiedliche Verfahren an. Über CHECK24 bestätigen Sie Ihre Identität unkompliziert via VideoIdent. Alternativ steht Ihnen auch das PostIdent-Verfahren zur Verfügung. Darüber hinaus haben Banken unterschiedliche Anforderungen für eine Eröffnung. Welche Dokumente nötig sind, entnehmen Sie dem jeweiligen Informationsblatt des Instituts. Um ein Festgeldkonto zu eröffnen, werden Ihnen darüber hinaus einige Fragen gestellt, die auf den ersten Blick irritierend wirken können. Wegen des Geldwäschegesetzes und um Steuerflucht zu verhindern, müssen Sie beispielsweise bestätigen, dass Sie in den USA nicht steuerpflichtig sind und keine politisch exponierte Person sind.

Wo gibt es die besten Zinsen für Festgeld?

Um sich die besten Festgeld-Konditionen zu sichern, kann ein Festgeldkonto im europäischen Ausland eine gute Option sein. Hierbei sollten Sie jedoch auf eine gute Landesbonität achten, damit im Ernstfall eine wirksame Einlagensicherung greift. Zudem lassen sich bei Direktbanken oftmals höhere Zinsen für Festgeld erzielen als bei Filialbanken. Da erstere keine teuren Filialen unterhalten, können sie oftmals einen höheren Festgeldzins anbieten.

Verlängert sich mein Festgeldkonto automatisch?

Je nach Bank gibt es unterschiedliche Regelungen zur Verlängerung beim Festgeld. Bei den meisten Festgeldern wird Ihnen der Anlagebetrag zusammen mit den erzielten Festgeldzinsen am Ende der Laufzeit auf das von Ihnen angegebene Referenzkonto – etwa Ihr Girokonto – ausgezahlt. Auch eine Auszahlung des Betrags auf Ihr CHECK24 Anlagekonto kann auf diese Weise erfolgen. Es gibt auch Festgeldangebote mit einer automatischen Verlängerung – Finanzexperten sprechen dabei von einer automatischen Prolongation. Sofern Sie bei einem solchen Festgeld Ihren Kündigungswunsch bis kurz vor Laufzeitende nicht geltend machen, legt die Bank das Geld erneut mit derselben Laufzeit sowie dem aktuell angebotenen Festgeldzins an. In den Details jedes Festgeldangebots erfahren Sie unter dem Reiter "Wichtigste Leistungen", ob eine automatische Verlängerung vorgesehen ist. Eine Verlängerung ist bei den meisten Festgeldern grundsätzlich möglich – Sie können diese komfortabel im CHECK24 Geldanlagecenter einstellen.

Welche Alternativen zu Festgeld gibt es?

Wenn Sie selbst für wenige Wochen oder Monate nicht auf Ihre Ersparnisse verzichten wollen, stellt Tagesgeld eine gute Alternative zum Festgeld dar. Je nach Angebot erzielen Sie auch hier attraktive Zinserträge. Zugleich können Sie beim Tagesgeldkonto jederzeit auf Ihre Ersparnisse zugreifen.

Kann ich nachträglich die Festgeld-Konditionen ändern?

Eine nachträgliche Änderung der Konditionen Ihres Festgeldkontos ist nicht möglich. So ist etwa der Zinssatz für die gesamte Laufzeit festgeschrieben. Um trotzdem von steigenden Festgeldzinsen zu profitieren, sollten Sie daher die sogenannte Treppenstrategie verfolgen. Dabei splitten Sie Ihre Anlage in mehrere Festgelder mit unterschiedlich langen Laufzeiten auf.

Wann bekomme ich die Festgeldzinsen ausgezahlt?

Der Ertrag Ihrer Festgeldzinsen wird Ihnen in der Regel entweder jährlich oder zum Ende der Laufzeit gutgeschrieben. Meist erfolgt die Zinsgutschrift auf das angegebene Referenzkonto oder auf Ihr CHECK24 Anlagekonto. Von dort können Sie Festgeld besonders einfach bei einer anderen Bank erneut anlegen.

Wie viel Geld kann ich auf einem Festgeldkonto anlegen?

Um herauszufinden, wie viel Geld Ihnen exakt zur Verfügung steht, sollten Sie zunächst einen Finanzcheck machen. Bei einigen Festgeldkonten können Sie erst ab einer festgelegten Mindestanlagesumme Geld anlegen. Genauso geben zahlreiche Banken einen Höchstbetrag vor, den Ihr Festgeld nicht überschreiten darf. Zu Ihrer Sicherheit ist dies in den meisten Fällen der Betrag, welcher auch über die Einlagensicherung abgedeckt ist.

Wer darf ein Festgeldkonto eröffnen?

Um in Deutschland ein Anlagekonto mit Festgeld eröffnen zu dürfen, muss die Bank folgende Voraussetzungen – Sie betreffend – legitimieren:

  • Volljährigkeit
  • Wohnsitz in Deutschland
  • Deutsches Girokonto als Referenzkonto

Gerade bei Direktbanken sind zudem oft eine gültige E-Mail-Adresse sowie eine deutsche Handynummer für das Eröffnen eines Kontos erforderlich. Auch können Sie ein Festgeldkonto meist nur auf Ihren eigenen Namen und nicht auf den Namen eines Dritten eröffnen. Wollen Sie etwa Festgeld für Ihr Kind anlegen, sollten Sie sich bei der Bank nach dieser Möglichkeit erkundigen. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie Festgeld auf einem Gemeinschaftskonto anlegen wollen, bei dem Ihr Partner als zweiter Kontoinhaber fungiert.

Kann ich mein Geld nachhaltig und renditestark anlegen?

Mit einer nachhaltigen Geldanlage können Sie nicht nur Erträge erzielen, sondern gleichzeitig etwas für Umwelt, Klima und Gesellschaft bewirken. Entscheiden Sie sich für nachhaltige Tages- oder Festgeldangebote, profitieren Sie in der Regel von vergleichbaren Konditionen wie bei klassischen Bankprodukten. Ihre Anlage ist genauso sicher und die Verzinsung vergleichbar. Der Vorteil ist, dass Sie Ihre persönlichen Werte mit Ihren finanziellen Zielen verbinden.

Anlagebeträge

10.000 Euro anlegen

20.000 Euro anlegen

50.000 Euro anlegen

100.000 Euro anlegen

Hilfreiche Ratgeber

Frau schaut auf ein Handy

So kündigen Sie Ihr Festgeldkonto vorzeitig

Eine Frau sitzt an einem Schreibtisch

CHECK24 Geldanlagecenter und Anlagekonto

Eine Frau sitzt an einem Laptop und schaut auf eine Kreditkarte

Was ist das Referenz- und was das Verrechnungskonto?

Ein Sparschwein mit grauem Haar

Geldanlage für Rentner
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