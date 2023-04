Zinsausschüttung & Zinseszins

Achten Sie bei der Wahl Ihres Festgeldes darauf, wie die Bank die Zinsen auszahlt. Langfristig ist es für Sie besser, wenn dies thesaurierend geschieht, also wenn die Zinserträge Ihrem Festgeldkonto zugeschrieben werden und so Ihren Anlagebetrag erhöhen. Dadurch profitieren Sie vom Zinseszinseffekt: Sie bekommen also nicht nur Zinsen auf Ihren Anlagebetrag, sondern auch Zinsen auf Ihre Zinsen. Schüttet die Bank Ihre Zinsen jährlich an Sie aus und überweist Sie auf Ihr Referenzkonto, so können Sie sich zwar über ein paar Euro freuen. Ihre Anlage selber verliert aber, weil Sie ohne Zinsgutschriften nicht anwächst, wegen der Inflation an Kaufkraft, also an Wert.