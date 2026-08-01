BGFIBank Europe - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|3,19 %
|Zinssatz nominal
|3,15 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A+
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|In Frankreich fallen keine ausländischen Steuern an. Anlagen bei der BGFI Bank Europe werden treuhänderisch von der C24 Bank verwaltet und daher nach deutschem Steuerrecht behandelt. Das bedeutet: Kapitalerträge werden pauschal mit Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert (es sei denn, Sie reichen bei der C24 Bank einen Freistellungsauftrag ein). Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Geldanlagecenter einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Legitimierung mit VideoIdent oder eID
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur BGFIBank Europe
|Land
|Frankreich
|Gründung
|2009
|Die 2009 gegründete BGFIBank Europe mit Sitz in Paris ist die französische Tochtergesellschaft der Bankengruppe BGFIBank. Die Bank konzentriert sich auf die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen aus den Bereichen Handels- und Exportfinanzierung, Unternehmensfinanzierung sowie Finanzmanagement. Hierzu gehören unter anderem Vorfinanzierung, Diskontierung, Factoring und die Kreditvergabe. Die Bilanzsumme der BGFIBank Europe beläuft sich im Jahr 2023 auf 674 Mio. Euro.
|Informationen zu Frankreich
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Frankreich
|Gut/A+
|Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,9 Billionen Euro im Jahr 2024. Frankreich hat eine gut diversifizierte Wirtschaft, mit starken Sektoren in der Luftfahrt, Automobilindustrie, Chemie sowie im Bereich Luxusgüter. Der Dienstleistungssektor, insbesondere Finanz- und Tourismussektor, ist ebenfalls bedeutend. Das Land ist bekannt für seine wirtschaftliche Stabilität, unterstützt durch eine gut regulierte Finanzindustrie und eine robuste Infrastruktur. Trotz einiger wirtschaftlicher Herausforderungen bietet Frankreich ein attraktives und sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Frankreich
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Frankreich ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution - FGDR) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
Bester Zins Deutschland
OLB - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|2,76 %
|Zinssatz nominal
|2,76 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|5.000 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Kundenbereich einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur OLB
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1869
|Die Oldenburgische Landesbank (OLB) mit Hauptsitz in Oldenburg wurde im Jahr 1869 gegründet. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder umfasst die Geldanlage von Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 25,9 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Freiwillige Einlagensicherung
|bis mindestens 437.500 EUR
|Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die OLB Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen über 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.
Bester Zins
Banka Kovanica - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|3,42 %
|Zinssatz nominal
|3 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A-
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|2.500 €
|Maximalanlage
|250.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der kroatischen Quellensteuer in Höhe von 12 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 0 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Keine digitale Kontoeröffnung über CHECK24
|Eine rein digitale Kontoeröffnung über CHECK24 ist leider nicht möglich. Für die Beantragung der kroatischen Steuernummer muss der Antrag ausgedruckt, unterschrieben und per Post an CHECK24 verschickt werden.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur Banka Kovanica
|Land
|Kroatien
|Gründung
|1997
|Die Banka Kovanica mit Hauptsitz in Varaždin (Kroatien) wurde im Jahr 1997 gegründet und befindet sich im Besitz der Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, der ältesten Bankengruppe der Republik San Marino. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder liegt in der Vergabe von Verbraucherkrediten und Betriebsmittelfinanzierung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 233,0 Mio. Euro.
|Informationen zu Kroatien
|EU-Mitglied
|seit 2013
|Währung
|EUR
|Bonität Kroatien
|Gut/A-
|Kroatien hat sich als eine zunehmend stabile Wirtschaft im südosteuropäischen Raum etabliert, mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 86 Milliarden Euro im Jahr 2024. Der Tourismussektor spielt eine Schlüsselrolle in der kroatischen Wirtschaft, begleitet von einem starken Industriesektor in Bereichen wie Schiffbau, Maschinenbau und Lebensmittelproduktion. Die Wirtschaft profitiert von einer soliden makroökonomischen Stabilität, moderaten Inflationsraten und einem robusten Bankensektor. Kroatien ist seit 2023 Mitglied der Eurozone, was die wirtschaftliche Integration weiter stärkt. Für Tages- und Festgeldanlagen bietet Kroatien ein wachsendes und stabilisiertes wirtschaftliches Umfeld.
|Land
|Kroatien
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Kroatien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Croatian Deposit Insurance Agency) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
Coop Pank - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|3,02 %
|Zinssatz nominal
|3,02 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A+
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|5.000 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|In Estland fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur Coop Pank
|Land
|Estland
|Gründung
|1992
|Die Coop Pank mit Hauptsitz in Tallinn (Estland) wurde im Jahr 1992 gegründet. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst das Privatkundengeschäft sowie die Kreditvergabe für Privat- und Geschäftskunden. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2024 auf 2,1 Mrd. Euro.
|Informationen zu Estland
|EU-Mitglied
|seit 2004
|Währung
|EUR
|Bonität Estland
|Gut/A+
|Estland ist eine Volkswirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 43 Milliarden Euro (2024). Das Land gilt als wirtschaftlich stabil mit niedriger Staatsverschuldung und Euro-Währungsraum-Mitgliedschaft. Estlands Stärken liegen außerdem in der Digitalisierung und dem E-Government, was für eine effiziente Verwaltung und günstige Rahmenbedingungen für Finanzinstitute sorgt. Für Sparer bietet Estland ein transparentes Umfeld mit EU-Einlagensicherung und attraktiven steuerlichen Bedingungen.
|Land
|Estland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Estland ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Estonian Guarantee Fund) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
TF Bank - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|2,82 %
|Zinssatz nominal
|2,65 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|jährlich
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|1.150.000 SEK gesetzliche Einlagensicherung(= 105.066 €, Stand 07.08.)
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|In Schweden fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Digitale Identifikation bei CHECK24
|Um Ihr CHECK24 Anlagekonto zu eröffnen, ist eine Identifikation notwendig. Mit BankIdent oder VideoIdent erledigen Sie diesen Schritt sicher und unkompliziert – ganz einfach online, egal ob zu Hause oder unterwegs.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur TF Bank
|Land
|Schweden
|Gründung
|1987
|Die TF Bank mit Hauptsitz in Borås (Schweden) wurde im Jahr 1987 gegründet. Zu den drei Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören Tagesgeldkonten, Privatkredit- und Kreditkartengeschäfte sowie Finanzierungen im Bereich E-Commerce. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 2,1 Mrd. Euro.
|Informationen zu Schweden
|EU-Mitglied
|seit 1995
|Währung
|SEK
|Bonität Schweden
|Beste/AAA
|Schweden gehört zu den stabilsten Volkswirtschaften der Welt mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 564 Milliarden Euro im Jahr 2024. Schweden zeichnet sich durch eine hochentwickelte Industrie, insbesondere in den Bereichen Maschinenbau, Automobilindustrie und Technologie, sowie einen robusten Dienstleistungssektor aus. Die Wirtschaft ist von hoher Stabilität geprägt, unterstützt durch ein starkes Sozialsystem sowie hohe Innovationskraft. Schweden profitiert zudem von einer transparenten und stabilen Finanzmarktregulierung. Für Anleger bietet das Land ein sicheres und attraktives Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Schweden
|Gesetzliche Einlagensicherung
|1.150.000 SEK (= 105.066 €, Stand 07.08.)
|Schweden ist EU-Mitglied und befolgt entsprechend auch die Richtlinien der EU-weit vereinheitlichten Einlagensicherung. Einlagen privater Sparer sind bis zu einem Betrag von 1.150.000 SEK (Schwedische Kronen) inklusive Zinserträge zu 100 % je Kunde und je Bank gesetzlich durch den schwedischen Einlagensicherungsfonds abgesichert. Auch wenn dies mehr als 100.000 € entspricht, ist der maximale Anlagebetrag zu Ihrer Sicherheit auf 100.000 € begrenzt. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsblatt für Einleger.
Lidion Bank - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|3,1 %
|Zinssatz nominal
|2,9 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A-
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|10.000 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|In Malta fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Legitimierung mit VideoIdent oder eID
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur Lidion Bank
|Land
|Malta
|Gründung
|2012
|Die Lidion Bank (ehemals AgriBank) mit Hauptsitz in Luqa (Malta) wurde im Jahr 2012 gegründet und ist Teil der türkischen Süzer Group. Eines ihrer Hauptgeschäftsfelder ist die Vergabe von Krediten an Privatpersonen sowie Finanzdienstleistungen in den Bereichen Technologie und digitaler Werbung. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 155,0 Mio. Euro.
|Informationen zu Malta
|EU-Mitglied
|seit 2004
|Währung
|EUR
|Bonität Malta
|Gut/A-
|Malta hat eine offene und stabile Wirtschaft mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 22 Milliarden Euro im Jahr 2024. Die maltesische Wirtschaft profitiert von einem starken Dienstleistungssektor, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Tourismus und IT. Malta ist ein internationaler Finanzplatz und ein wichtiger Knotenpunkt für Unternehmen, die im Mittelmeerraum tätig sind. Das Land zeichnet sich durch eine robuste wirtschaftliche Infrastruktur sowie niedrige Unternehmenssteuern aus. Mit seiner stabilen Wirtschaft und den attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen bietet Malta ein sicheres Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Malta
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Malta ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: Depositor Compensation Scheme Malta) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
URBO - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|3,21 %
|Zinssatz nominal
|3,21 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Gut/A
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|10.000 €
|Maximalanlage
|1.000.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der litauischen Quellensteuer in Höhe von 15 %. Diese kann durch rechtzeitige Vorlage einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung auf 10 % reduziert bzw. auf Antrag auch rückwirkend erstattet werden. Um die Quellensteuer zu reduzieren, muss eine Ansässigkeitsbescheinigung bis spätestens 28 Tage vor der ersten Zinszahlung sowie für jedes weitere Kalenderjahr eingereicht werden. CHECK24 unterstützt Sie hierbei. Eine Anrechnung der verbleibenden 10 % im Rahmen der deutschen Steuererklärung ist möglich.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Legitimierung mit VideoIdent oder eID Legitimierung mit VideoIdent oder eID
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur URBO
|Land
|Litauen
|Gründung
|1992
|Die URBO mit Hauptsitz in Vilnius (Litauen) wurde im Jahr 1992 gegründet. Zu den Hauptgeschäftsfeldern der Bank gehören das Geschäft mit Privatkunden sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ihre Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf 548,1 Mio. Euro.
|Informationen zu Litauen
|EU-Mitglied
|seit 2004
|Währung
|EUR
|Bonität Litauen
|Gut/A
|Litauen ist eine der dynamischeren Volkswirtschaften im Baltikum mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 78 Milliarden Euro im Jahr 2024. Litauen hat eine diversifizierte Wirtschaft mit starken Sektoren in der Fertigung, insbesondere Maschinenbau und Elektronik, sowie einem wachsenden Dienstleistungssektor. Besonders hervorzuheben sind die schnelle Digitalisierung und die hohe Innovationskraft des Landes. Litauen profitiert von einer stabilen makroökonomischen Lage, einer soliden Bankenstruktur und einer guten Erreichbarkeit europäischer Märkte. Für Anleger bietet Litauen aufgrund seiner wirtschaftlichen Stabilität und der attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen ein interessantes Umfeld für Tages- und Festgeldanlagen.
|Land
|Litauen
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Litauen ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: (Deposit and Investment Insurance) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.
PEAC Bank - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|2,75 %
|Zinssatz nominal
|2,75 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|5.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Kundenbereich einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Legitimierung mit VideoIdent oder eID Legitimierung mit VideoIdent oder eID Legitimierung mit VideoIdent oder eID
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur PEAC Bank
|Land
|Deutschland
|Gründung
|2020
|Die PEAC Bank mit Hauptsitz in Hamburg wurde im Jahr 2020 gegründet und ist Teil von PEAC Solutions (seit rund 50 Jahren als Spezialist für Investitions- und Absatzfinanzierungen für verschiedene Assetklassen und Industrien tätig). Die PEAC Bank bietet als Direktbank Angebote für Privatkunden.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Einlagen bei der PEAC Bank sind im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung bis zu einer Sicherungsgrenze von 100.000 Euro je Kunde und Bank durch die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB) geschützt. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für den Einleger.
Creditplus Bank - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|2,65 %
|Zinssatz nominal
|2,65 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung; bis 437.500 EUR freiwillige Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|1.000 €
|Maximalanlage
|437.500 €
|Besteuerung
|Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht. Sofern kein Freistellungsauftrag vorliegt, werden Zinserträge mit Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer besteuert. Ihren Freistellungsauftrag können Sie bequem im CHECK24 Kundenbereich einreichen.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Legitimierung mit VideoIdent oder eID
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur Creditplus Bank
|Land
|Deutschland
|Gründung
|1960
|Die Creditplus Bank mit Hauptsitz in Stuttgart wurde im Jahr 1960 gegründet und ist als Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Consumer Finance Teil der Bankengruppe Crédit Agricole. Ihr Hauptgeschäftsfeld umfasst vor allem die Vergabe von Konsumentenkrediten an Privatpersonen. Ihre Bilanzsumme belief sich im Jahr 2023 auf 8,8 Mrd. Euro.
|Informationen zu Deutschland
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Deutschland
|Beste/AAA
|Deutschland ist die größte Volkswirtschaft Europas mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 4,3 Billionen Euro im Jahr 2024. Deutschland zeichnet sich durch eine hohe wirtschaftliche Stabilität aus, unterstützt von einer starken Industrie, insbesondere im Maschinenbau, Automobilsektor und in der Chemieindustrie. Auch der Dienstleistungssektor trägt wesentlich zur Wirtschaft bei. Die deutsche Wirtschaft profitiert von einer soliden Infrastruktur sowie einer starken Exportwirtschaft. Für Anleger bietet Deutschland ein sicheres und gut reguliertes Umfeld, was es zu einem attraktiven Standort für Tages- und Festgeldanlagen macht.
|Land
|Deutschland
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Freiwillige Einlagensicherung
|bis mindestens 437.500 EUR
|Zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung für die Einlagenkreditinstitute in privatrechtlicher Rechtsform, der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EdB), ist die Creditplus Bank Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. (BdB) und wirkt am Einlagensicherungsfonds mit. Somit sind ergänzend zur gesetzlichen Einlagensicherung des EdB in Höhe von 100.000 € auch Einlagen von mehr als 100.000 € je Kunde über den BdB gesichert. Die Absicherung gilt dabei für Anlagebeträge inkl. erworbener Zinsansprüche. Details zur Einlagensicherung entnehmen Sie bitte dem Informationsbogen für Einleger sowie dem Produktinformationsblatt.
Banca Sistema - Festgeld 1 Jahr
Zinssatz effektiv
|2,95 %
|Zinssatz nominal
|2,95 %
|Währung der Anlage
|Euro
|Laufzeit
|1 Jahr
|Zinsgutschrift
|zum Laufzeitende
|Verlängerung
|möglich
|Einlagensicherung
|100.000 EUR gesetzliche Einlagensicherung
|Bonität Deutschland
|Mittel/BBB+
Kosten
|keine
|Mindestanlage
|5.000 €
|Maximalanlage
|100.000 €
|Besteuerung
|In Italien fallen keine ausländischen Steuern an. Zinserträge unterliegen der deutschen Steuerpflicht und müssen in Ihrer Steuererklärung angegeben werden.
|Produktinformationen als PDF
|Produktinformationsblatt
|Informationsbogen für den Einleger
|Informationsbogen für den Einleger
|Digitale Kontoeröffnung ohne Unterschrift über CHECK24
|Ist eine digitale Kontoeröffnung möglich, entfällt das mühsame Ausdrucken, Unterschreiben und postalische Versenden Ihres Antrags an die Bank. Stattdessen eröffnen Sie Ihr Konto bequem und einfach via Online-Antrag über CHECK24. Nach Prüfung Ihrer Identität per Bank-, Video- oder PostIdent wird Ihr Konto sofort eröffnet.
|Legitimierung mit VideoIdent oder eID
|Jede Bank benötigt für die Eröffnung eines Kontos eine Legitimationsprüfung. Sie werden zum Legitimierungsverfahren der Bank weitergeleitet. Die Bank bietet eine Legitimierung mit VideoIdent oder über das eID Verfahren an. Sie bietet keinen PostIdent Coupon an. Nach erfolgreicher Legitimation wird das Konto meist sofort eröffnet.
|CHECK24 Anlagekonto
|Ihre Anlagen verwalten Sie bequem und einfach über Ihr kostenloses CHECK24 Anlagekonto, welches unsere deutsche Partnerbank, die C24 Bank in Frankfurt, für Sie führt. Dabei genießen Sie viele exklusive Vorteile: (1) Abschluss weiterer Fest- und Tagesgeldanlagen bei unseren europäischen Partnerbanken ohne erneute Kontoeröffnung, (2) Verwaltung Ihrer Geldanlagen an einem zentralen Ort und (3) zuverlässigen deutschen Kundenservice durch CHECK24.
|Informationen zur Banca Sistema
|Land
|Italien
|Gründung
|2011
|Die Banca Sistema mit Hauptsitz in Mailand (Italien) wurde im Jahr 2011 gegründet. Eines der Hauptgeschäftsfelder ist der Ankauf von Handelsforderungen der italienischen öffentlichen Verwaltungen und Steuerforderungen. Ihre jährliche Bilanzsumme beläuft sich im Jahr 2023 auf rund 4,6 Mrd. Euro.
|Informationen zu Italien
|EU-Mitglied
|seit 1958
|Währung
|EUR
|Bonität Italien
|Mittel/BBB+
|Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 2,2 Billionen Euro im Jahr 2024. Die italienische Wirtschaft ist gut diversifiziert, mit starken Sektoren in der Automobilindustrie, Maschinenbau, Mode, Lebensmittelproduktion und Tourismus. Die Wirtschaft ist im Allgemeinen stabil, jedoch gibt es regionale Unterschiede, insbesondere zwischen dem wohlhabenderen Norden und dem Süden. Insgesamt bietet Italien für Anleger ein solides, reguliertes wirtschaftliches Umfeld mit einer starken Finanzindustrie und attraktiven Anlagemöglichkeiten für Tages- und Festgeld.
|Land
|Italien
|Gesetzliche Einlagensicherung
|100.000 EUR
|Italien ist Mitglied der Europäischen Union (EU) und entsprechend zur Umsetzung der EU-weit geltenden Standards zur Einlagensicherung verpflichtet. Die Geldanlagen privater Sparer sind dabei bis zur Sicherungsgrenze von 100.000 Euro (Anlagebetrag inkl. erworbener Zinsansprüche) je Kunde und Bank durch das zuständige gesetzliche Einlagensicherungssystem des Landes (hier: FITD - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) geschützt. Dies gilt auch für Anleger aus Deutschland. Die genauen und rechtsverbindlichen Details zur Einlagensicherung finden Sie im Informationsbogen für den Einleger.