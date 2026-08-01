Wie finde ich die passende Laufzeit mit dem Festgeldrechner?

Für unterschiedliche Laufzeiten bieten die Banken verschiedene Zinssätze an. Je nachdem, wie lange und wie viel Sie anlegen möchten, sollten Sie verschiedene Laufzeiten in Betracht ziehen und Ihr Geld aufteilen. Auf diese Weise wird in regelmäßigen Abständen ein Teil Ihres Geldes wieder frei. Sie können dann immer neu entscheiden, ob Sie den jeweiligen Betrag wieder anlegen oder anderweitig verwenden möchten. Dabei profitieren Sie von den höchstmöglichen Zinsen und bleiben trotzdem finanziell flexibel.

Über den CHECK24 Festgeldrechner finden Sie für jede Laufzeit das beste Angebot. Wählen Sie dazu einfach den gewünschten Anlagezeitraum für einen bestimmten Geldbetrag aus und vergleichen Sie die Angebote. Da Sie im Festgeldrechner immer nur die längste infrage kommende Laufzeit angeben, entgehen Ihnen keine Angebote, die bei kürzerer Laufzeit ebenfalls gute oder sogar noch höhere Erträge bieten als Festgelder mit der gewählten Laufzeit.