Festgeldrechner

Sie möchten den Zinsertrag einer bestimmten Festgeldanlage berechnen? Dann geben Sie den gewünschten Anlagebetrag und die geplante Anlagedauer an. Für jedes Festgeld, das zu Ihren Angaben passt, wird automatisch der Zinsertrag pro Jahr sowie der Gesamtertrag berechnet. Neben Anlagebetrag und Laufzeit geben Sie an, ob Bonus-Zahlungen in den Ertrag eingerechnet werden sollen oder nicht. Die Bonus-Zahlungen erhalten Sie bei vielen Banken als Neukunde und sie hängen meist vom Anlagebetrag ab.

Zusätzlich können Sie die angezeigten Angebote unter anderem nach einzelnen Ländern oder Banken sowie der Bonitätsnote des Landes filtern. Sortieren können Sie die Angebote nach Zinssatz, Ertrag und Laufzeit.