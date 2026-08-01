Sichern Sie sich Top-Zinsen aus Deutschland und Europa – 100 % digital und in nur wenigen Minuten.
Mit dem CHECK24 Geldanlagecenter und der App behalten Sie Ihre Anlage jederzeit im Blick.
Unsere deutschsprachigen Experten helfen Ihnen bei allen Fragen rund um Ihre Geldanlage.
Stand: 31.07.2026
Geben Sie Anlagebetrag und Laufzeit ein, um passende Festgeldangebote inklusive erwartetem Zinsertrag zu sehen. Der Zinsertrag wird automatisch für die gewählte Laufzeit berechnet. Viele Banken bieten Neukunden zusätzlich einen Bonus. Sofern verfügbar wird dieser direkt in der Berechnung des angezeigten Zinsertrags berücksichtigt. Die Bonus-Höhe hängt meist vom Anlagebetrag ab.
Die Ergebnisse des Rechners lassen sich sortieren nach:
Über den CHECK24 Festgeldrechner finden Sie die beste Geldanlage für Ihren persönlichen Anlagehorizont – egal ob Sie Ihr Geld für höchstens einen Monat oder für Zeiträume von bis zu 10 Jahren fest anlegen möchten.
Innerhalb Europas unterscheiden sich die landesüblichen Zinssätze oft erheblich. Mit dem Festgeldrechner behalten Sie stets den Überblick – egal ob Sie nur in ausgewählten Ländern anlegen oder europaweit auf die Suche nach den besten Festgeldzinsen gehen möchten.
Über den Festgeldrechner eröffnen Sie Ihre Geldanlage bequem online – vom Antrag bis zur digitalen Unterschrift. Besonders einfach geht das über das CHECK24 Anlagekonto: Damit verwalten Sie Ihre Festgelder zentral und sparen sich bei künftigen Anlagen meist eine erneute Dateneingabe oder Identifikation.
In Europa sind Guthaben bis 100.000 Euro pro Kunde und Bank durch die gesetzliche Einlagensicherung abgesichert. Einige Banken schützen darüber hinaus freiwillig höhere Beträge. Bei CHECK24 werden nur Festgeldkonten aus Ländern mit ausreichender Bonität angezeigt.
Haben Sie Ihren verfügbaren Betrag und die gewünschte Anlagedauer angegeben, werden die besten Festgeld-Angebote für Ihre Daten berechnet. Auf einen Blick sehen Sie
Im CHECK24 Geldanlagevergleich finden Sie nicht nur attraktive Festgeldangebote, sondern können diese auch gezielt nach den Kriterien von Stiftung Warentest filtern. So orientieren Sie sich an unabhängigen, bewährten Bewertungsmaßstäben und erhalten eine zusätzliche Sicherheit bei der Auswahl.
Nähere Infos dazu erfahren Sie im nebenstehenden Video.
Die folgenden Tabellen zeigen, wie sich Anlagebetrag und Laufzeit auf den Zinsertrag auswirken können – selbst bei kurzen Laufzeiten oder kleineren Beträgen.
Bei einer zweijährigen Festgeldanlage kann der Zinsertrag je nach Anlagehöhe und aktuellem Zinssatz beispielsweise so aussehen:
|Anlagebetrag
|Zinssatz
|Zinsertrag
|5.000 €
|3,23 %
|328€
|20.000 €
|3,23 %
|1.312 €
|50.000 €
|3,23 %
|3.280 €
Sie möchten 30.000 Euro als Festgeld anlegen, sind sich bei der Laufzeit aber noch unsicher? Die folgende Übersicht zeigt, wie sich der Zinsertrag je nach Anlagedauer verändern kann. Entscheidend sollte dabei nicht nur der Ertrag sein, sondern vor allem, wie lange Sie auf Ihr Geld verzichten können.
|Anlagedauer
|Zinssatz
|Zinsertrag
| 6 Monate
|2,73 %
|407 €
| 1 Jahr
|3,19 %
|958 €
| 5 Jahre
|3,05 %
|4.863 €
Neben Anlagebetrag und Laufzeit beeinflusst auch das aktuelle Zinsniveau die Rendite Ihrer Festgeldanlage. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Zinsentwicklung: Bei fallenden Zinsen kann es sinnvoll sein, sich einen höheren Zinssatz langfristig zu sichern. Steigende Zinsen sprechen eher für kürzere Laufzeiten.
Die Grafik rechts zeigt die Entwicklung der Bestzinsen für einjährige Festgelder in den letzten 12 Monaten. Nach einem Rückgang haben sich die Zinsen zuletzt stabilisiert. Berücksichtigen Sie daher bei Ihrer Anlagestrategie sowohl das aktuelle als auch das prognostizierte Zinsniveau.
Quelle: CHECK24 Festgeldvergleich; Bestzins für Festgeld 1 Jahr
Der effektive Jahreszins Ihrer Geldanlage wird unter anderem durch die Zinsgutschrift, mögliche Bonuszahlungen und die Zinsberechnung der Bank beeinflusst. Ein Bonus kann den Effektivzins erhöhen, sodass dieser über dem Nominalzins liegt.Erfolgt die Zinsauszahlung erst am Laufzeitende, fällt der Effektivzins meist niedriger aus, da keine Zinseszinsen entstehen. Auch die Berechnungsmethode der Bank, etwa 360 Tage oder taggenau, wirkt sich darauf aus.In unserem Rechner können Sie Angebote nach dem höchsten Effektivzins p. a. sortieren und den erwarteten Zinsertrag direkt vergleichen.
Der Ertrag einer Festgeldanlage hängt neben dem Zinssatz vor allem von der geplanten Anlagedauer ab. Entscheidend ist außerdem, ob die Zinsen auf das Festgeldkonto ausgeschüttet – und damit selbst wieder verzinst – oder auf das Referenzkonto ausgeschüttet werden. Bietet das Festgeldkonto einen Zinseszins, liegt der Ertrag gerade bei sehr langen Laufzeiten deutlich höher als ohne Zinseszinseffekt.
Mit dem CHECK24 Festgeldrechner finden Sie nach Angabe des anzulegenden Betrags und Wahl der Laufzeit den zu erwartenden Zinsertrag jedes Angebots in der Übersicht.
Für unterschiedliche Laufzeiten bieten die Banken verschiedene Zinssätze an. Je nachdem, wie lange und wie viel Sie anlegen möchten, sollten Sie verschiedene Laufzeiten in Betracht ziehen und Ihr Geld aufteilen. Auf diese Weise wird in regelmäßigen Abständen ein Teil Ihres Geldes wieder frei. Sie können dann immer neu entscheiden, ob Sie den jeweiligen Betrag wieder anlegen oder anderweitig verwenden möchten. Dabei profitieren Sie von den höchstmöglichen Zinsen und bleiben trotzdem finanziell flexibel.
Über den CHECK24 Festgeldrechner finden Sie für jede Laufzeit das beste Angebot. Wählen Sie dazu einfach den gewünschten Anlagezeitraum für einen bestimmten Geldbetrag aus und vergleichen Sie die Angebote. Da Sie im Festgeldrechner immer nur die längste infrage kommende Laufzeit angeben, entgehen Ihnen keine Angebote, die bei kürzerer Laufzeit ebenfalls gute oder sogar noch höhere Erträge bieten als Festgelder mit der gewählten Laufzeit.
Bei allen Festgeldangeboten über CHECK24 profitieren Sie von einer besonders einfachen Kontoeröffnung. Denn mit Ihrer ersten Anlage eröffnen Sie Ihr persönliches CHECK24 Anlagekonto. Mit diesem schließen Sie weitere Anlagen bequem ohne erneute Datenangabe und Kontoeröffnung ab. Sie legen Ihr Geld über das CHECK24 Anlagekonto bei der jeweiligen Bank an. Dieses führen Sie über CHECK24 bei einer deutschen Partnerbank. Über das Anlagekonto wird das Geld ein- und ausgezahlt. Bei allen übrigen Geldanlagen eröffnen Sie das jeweilige Konto direkt über den Festgeldrechner und Ihr Anlagekonto.
Deutsche Anleger zahlen auf Zinseinnahmen die Abgeltungssteuer in Höhe von 25 Prozent. Mit Solidaritätszuschlag ergibt sich ein Steuersatz von 26,375 Prozent. Für Kirchenmitglieder erhöht sich die Abgabe zusätzlich um den Satz der Kirchensteuer des jeweiligen Bundeslandes. Dieser wird ebenfalls auf die Abgeltungssteuer erhoben. Die Abgeltungssteuer ist eine Quellensteuer und wird von deutschen Banken automatisch an das Finanzamt abgeführt. Richten Sie deshalb einen Freistellungsauftrag bei der Bank ein: 1.000 Euro für Alleinstehende und 2.000 Euro für Ehepaare bleiben damit steuerfrei.
Werden die Zinsen bei einer ausländischen Bank erzielt, dann erhebt der ausländische Staat häufig noch eigene Steuern auf die Zinsen. Anleger können diese Steuern aber durch Einreichen der entsprechenden Formulare vermeiden oder zumindest auf einen ermäßigten Satz reduzieren. Der ermäßigte Steuersatz wird über die Steuererklärung zurückerstattet.
Festgeld können Sie nach Ablauf der Laufzeit automatisch wiederanlegen lassen. Unter Umständen gelten dann aber neue Konditionen. Es empfiehlt sich immer, die aktuellen Konditionen der verschiedenen Banken über den Festgeldrechner zu vergleichen, bevor sie sich für eine Wiederanlage bei derselben Bank entscheiden. Ob und wie Sie die Wiederanlage selbst in Auftrag geben müssen, hängt von der jeweiligen Bank ab und ist in den Angeboten, die Sie über den Festgeldrechner erhalten, in den Details ersichtlich. Verwalten Sie Ihr Festgeld über das CHECK24 Anlagekonto, können Sie es mit wenigen Klicks im Geldanlagecenter verlängern.
Ihr CHECK24 Anlagekonto eröffnen Sie direkt über den Festgeldrechner, indem Sie bei einem Festgeldangebot auf „weiter“ klicken und den folgenden Online-Antrag ausfüllen. Anschließend steht Ihnen Ihr CHECK24 Anlagekonto mit all seinen Vorteilen zur Verfügung.
Geben Sie den geplanten Anlagebetrag und die gewünschte Laufzeit ein.
Geben Sie an, was Ihnen wichtig ist, und vergleichen Sie verschiedene Festgeldangebote.
Haben Sie sich für eine Festgeldanlage entschieden, eröffnen Sie sie digital über CHECK24.
Über das CHECK24 Anlagekonto legen Sie Tages- und Festgeld bei deutschen und europäischen Banken an und sichern sich auf diese Weise immer den besten Zins – ohne erneute Kontoeröffnung und kompakt verwaltet im CHECK24 Geldanlagecenter.
Das Geldanlegen im Ausland ist mit dem CHECK24 Anlagekonto einfacher denn je. Bei allen Fragen rund um die Geldanlage steht Ihnen Ihr persönlicher Berater von CHECK24 zur Seite und versorgt Sie immer verständlich mit allen wichtigen Informationen.
Mit dem CHECK24 Geldanlagecenter haben Sie all Ihre Geldanlagen im Blick, steuern die Ein- und Auszahlungen und überprüfen Ihre Umsätze. Dabei können Sie sich auf die höchsten Sicherheitsstandards für Ihr Geld und Ihre Daten verlassen.
Ob es um wichtige Termine für die Steuer geht, Zinsänderungen, die für Sie von Interesse sind, oder eine Bank noch Unterlagen von Ihnen benötigt: Mit dem CHECK24 Anlagekonto verpassen Sie keine wichtigen Termine oder Fristen.
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