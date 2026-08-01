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Privatkredit 08/2026: Privatdarlehen vergleichen

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Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
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„Shr gut‟ 08/2026

Privatkredit Vergleich:
Günstige Zinsen erhalten

  • Ein Privatkredit ist ein Ratenkredit. Günstige Kredite für jedes Budget finden Sie innerhalb weniger Minuten über den CHECK24 Kreditvergleich. 
  • Selten wird mit Privatkrediten ein Kredit von einer Privatperson beschrieben. 
  • Privatkredite von Banken können nicht nur innerhalb von 24 Stunden ausgezahlt werden, sondern sind planbar, seriös und für alle Verwendungszwecke erhältlich. Ein Privatkredit kann also auch eine Umschuldung oder ein Autokredit sein.

Zuletzt überarbeitet von:
Birgit Zettl, Teamlead Online Redaktion Finanzen

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Worauf sollte ich achten, bevor ich einen Privatkredit aufnehme?
"Bevor Sie einen Privatkredit für Ihre Anschaffung aufnehmen, prüfen Sie nicht nur Zins und Laufzeit, sondern auch die Flexibilität der Vertragsgestaltung: Achten Sie darauf, ob Sondertilgungen möglich sind, damit Sie bei zusätzlichen Einnahmen schneller schuldenfrei werden, und ob Ratenpausen oder Tilgungsaussetzungen vertraglich vorgesehen sind, um in finanziellen Engpässen reagieren zu können. Diese Flexibilitäts-Optionen können Ihre Rückzahlungsstrategie deutlich robuster machen und sind ein entscheidender Faktor bei der Auswahl des passenden Kredits.“
Dr. Andreas Schiffelholz
Geschäftsführer Kredite bei CHECK24

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CHECK24 vergleicht für Sie Kreditangebote aus ganz Deutschland. Verbinden Sie dafür Ihr Gehaltskonto, damit Banken Ihre Angaben digital prüfen können. 

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Wählen Sie den Kredit aus, der zu Ihren Wünschen passt. Vergleichen Sie zum Beispiel die Kreditraten, den Sollzinssatz und weitere Kreditoptionen.

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Den Kreditantrag können Sie elektronisch abschließen und unterschreiben. Sie müssen dafür nicht in eine Filiale. Bei Fragen, stehen Ihnen die CHECK24 Kreditexperten zur Seite. 

Welche Unterlagen benötige ich für einen Privatkredit?

Für Kreditgeber sind aktuelle Einkommensnachweise über die Kontoauszüge ausreichend. Welche weiteren Nachweise abhängig von der beruflichen Situation erforderlich sein können, erfahren Sie in unserem Überblick zu den Unterlagen für den Kreditantrag. Private Kreditgeber, die den Kreditnehmer persönlich kennen, entscheiden nach eigenem Ermessen über die Kreditkonditionen. 

Voraussetzungen: Wer bekommt einen Privatkredit bei der Bank?

Kreditnehmer müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Diese sollen sicherstellen, dass der beantragte Kredit zurückgezahlt werden kann. Die genauen Voraussetzungen können je nach Kreditgeber variieren, die Grundvoraussetzungen bei allen Banken sind:

  • Volljährigkeit
  • Wohnsitz in Deutschland
  • regelmäßiges Einkommen und unbefristetes Arbeitsverhältnis
  • gute Bonität

Wie schnell wird ein Privatkredit ausgezahlt?

Wann der Kreditbetrag (Nettodarlehensbetrag) auf das Girokonto ausgezahlt wird, hängt stark vom gewählten Produkt und der digitalen Abwicklung ab:

  • Standard-Ratenkredite werden nach positiver Entscheidung in der Regeln innerhalb 3–5 Werktagen aufs Konto überwiesen.
  • Bei einem Sofortkredit bzw. Blitzkredit – mit Online-Legitimation und Online-Bonitätsprüfung kann die Auszahlung oft noch am selben Tag, spätestens am nächsten Bankarbeitstag erfolgen, sobald die Bank den Antrag bewilligt hat. Echtzeit-Überweisungen verkürzen diesen Zeitraum zusätzlich. Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden sind möglich.

Verzögerungen entstehen häufig durch falsche Angaben zu Einkommen, Adresse oder bestehenden Krediten. Auch eine negativer Schufa-Score kann dazu führen, dass die Bank oder Sparkasse auch nach der Sofortzusage, Legitimierung und Unterschrift den Kredit ablehnt. Können die Angaben korrigiert werden, macht die Bank ein neues Kreditangebot mit neuen Konditionen / Effiktivzins p.a. 

CHECK24 Wissen

Für was häufig ein Privatkredit aufgenommen wird

  • Umschuldung bestehender Kredite
  • Finanzierung von Auto, Renovierung, Möbeln
  • Liquiditätsengpass unerwartet
  • Größere Einmal-Ausgaben 
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Kostenlose Expertenberatung

Bei Fragen rund um das Thema Kredit beraten Sie unsere Experten gerne unverbindlich und kostenlos per Telefon oder E-Mail.

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Montag – Sonntag von 8 – 20 Uhr

✉️  kredit@check24.de

Privatkredit vs. Kredit von privat:
Was sind die Unterschiede?

Privatkredit von einer Bank

Sie erhalten die Kreditsumme von einer Bank, Sparkasse oder Kreditvermittler. Es gelten klare gesetzliche Vorgaben, alle Konditionen wie Angaben zu Zinssätzen, Jahreszins, Laufzeit und Kreditrate werden verbindlich im Vertrag festgehalten. „Privatkredit“ ist die gängige Bezeichnung für einen Ratenkredit.

P2P-Kredit (Peer-to-Peer)

Hier stammt das Geld von privaten Investoren, die auch das Ausfallrisiko haben. P2P-Kredite werden über Online-Plattformen vermittelt, welche die Bonitätsprüfung und Abwicklung übernehmen. Das Modell ist weniger reguliert und häufig kostenintensiver als klassische Bankkredite. 

Kredit von einer Privatperson

Der Kredit kommt von Freunden oder Familie, oft für kleinere Beträge und teilweise ein zinsloses Darlehen. Ein schriftlicher Vertrag ist rechtlich nicht zwingend, aber empfehlenswert. Wichtig: Ein Kredit von Privat kann meldepflichtig sein. Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen prüfen.

Welche Vor- und Nachteile hat ein Privatdarlehen?

Kredite direkt von Privatpersonen sind häufig auch bei mäßiger Bonität oder negativem Schufa-Eintrag erhältlich. Hintergrund: Oft handelt es sich um Personen aus dem eigenen Umfeld, die keine formale Bonitätsprüfung (Schufa-Score) durchführen oder um private Investoren über Vermittlungsplattformen. Dort sind die Vergabekriterien meist weniger streng als bei Banken.

Demgegenüber stehen Risiken: Die Zinsen sind häufig höher, zusätzlich können Plattformen Vermittlungsgebühren verlangen. Selbst wenn ein Darlehen aus dem privaten Umfeld zinsfrei gewährt wird, besteht Konfliktpotenzial, da diese Form der Kreditvergabe nicht klar gesetzlich standardisiert ist.
Positiv ist: Der Verwendungszweck ist frei wählbar.

Kreditart Vorteile Nachteile
Privatkredit von der Bank
  • Hohe Zuverlässigkeit & gesetzlicher Schutz
  • Feste Zinssätze & klare Rückzahlungspläne
  • Hilfe durch CHECK24 Kreditexperten
  • Schufa-Abfrage sorgt für standardisierte Konditionen
  • Nachweise & Formalitäten nötig
  • Strenge Prüfung der Bonität
  • Zinssätze abhängig von Bonität & Bank
P2P-Kredit (Peer-to-Peer)
  • Flexiblere Konditionen
  • Schnelle Antragsbearbeitung
  • Zugang bei schwächerer Bonität möglich (Schufa-Einschränkungen weniger relevant)
  • Höhere Zinsen oder Zusatzgebühren möglich
  • Insgesamt größeres Risiko
  • Gesetzlicher Schutz geringer als bei Banken
Kredit von Privatperson
  • Sehr flexible Konditionen
  • Persönliches Vertrauensverhältnis
  • Keine strikte Bonitätsprüfung nötig
  • Oft nur geringe Kreditbeträge möglich
  • Meist keine rechtliche Absicherung
  • Unklare oder unsichere Rückzahlungsvereinbarungen

Wann sich ein Privatkredit besonders lohnt

Privatkredit als günstige Alternative zum Dispo

Der Dispokredit auf dem Girokonto ist bequem für den Kunden und eine lukrative Einnahme für die Bank. Einmal eingerichtet erfordert er keinen Gang in die Bankfiliale, sondern lässt sich jederzeit spontan nutzen. Diese Flexibilität ist allerdings teurer als ein Privatkredit. Dispositionskreditzinsen bis zu 17 Prozent werden dafür aufgerufen. Im Schnitt wurden 2024 in Deutschland durchaus 12 Prozent berechnet. Hier bietet der Privatkredit enormes Sparpotential, vor allem wenn der Dispokredit in Dauernutzung ist. Kredite lassen sich digital abschließen und sind damit fast genauso schnell verfügbar wie der Dispokredit. Sollten Sie bereits Ihren Dispo für einen Kauf genutzt haben, lässt sich dieser jederzeit ablösen, um Geld zu sparen.

Privatdarlehen vs. 0-Prozent-Finanzierung

Häufig ist ein Privatdarlehen die günstigere Lösung als eine 0-Prozent-Finanzierung. Händler, die eine Null-Prozent-Finanzierung anbieten, preisen die Kosten meist anders ein. Entweder in den Kaufpreis des Produkts oder in eine Serviceleistung. Viele Händler bieten zudem teure Restschuldversicherungen an, die Sie und Ihre Familie vor Zahlungsausfällen bei Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder Tod schützen sollen. Diese sind häufig nicht nötig. In jedem Fall lohnt sich der Vergleich verschiedener Angebote für Privatkredite, bevor Sie beim Händler draufzahlen oder sich an den Händler unnötig lange binden. Privatdarlehen können zudem in einem Zuge auch andere, teure Finanzierungen ablösen. 

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Aktuelle Statistik zu Ratenkrediten (Deutschland)

Laut aktueller Analyse der SCHUFA-Daten wurden 2024 erstmals über 10 Millionen neue Ratenkredite unterschrieben. Etwa die Hälfte dieser neuen Verträge entfiel auf Kleinkredite unter 1.000 €, deren Anteil in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist. Insgesamt waren rund 19,6 Millionen Ratenkreditverträge aktiv, etwa 574.000 mehr als im Vorjahr.

Privatkredit beantragen und online abschließen: Diese Statistik zeigt die hohe Nachfrage nach standardisierten Ratenkrediten in Deutschland und insbesondere den Trend zu kleineren Kreditbeträgen, die häufig auch über digitale Kanäle vereinbart werden.

Wie hoch sind die Zinsen für einen Privatkredit?
CHECK24: Kreditzinsen vergleichen lohnt sich!

Beim Privatkredit sind die Zinsen und Konditionen der zentrale Kostenfaktor und bestimmen maßgeblich die monatliche Rate für den passenden Kredit. Entscheidend ist daher, die Einflussfaktoren auf den Zinssatz zu prüfen und Angebote systematisch zu vergleichen. Neben dem Zinssatz sollten auch Laufzeit, Gesamtkosten und mögliche Zweckbindungen berücksichtigt werden, um optimale Konditionen zu sichern.

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CHECK24: Kreditzinsen vergleichen lohnt sich!

Zinssätze für neu vergebene Kredite im Vergleich

Quelle: Median-Zinssatz aller über CHECK24 abgeschlossenen Kredite über 10.000 Euro bis einschließlich 30.000 Euro und Laufzeiten ab 36 Monate bis einschließlich 84 Monate vs. bundesweite Zinssätze für Konsumentenkredite an private Haushalte ab fünf Jahre Laufzeit (Quelle: Bundesbank)

Wer kriegt einen Privatkredit?
Diese Faktoren bestimmen die Zinsen Ihres Privatkredits

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Bonität

Je besser die Kreditwürdigkeit, desto niedriger der Zinssatz. Die besten Konditionen finden Kundinnen und Kunden schnell und einfach, wenn Sie den Kredit online beantragen.

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Kreditnehmer

Besonders günstige Konditionen und bessere Zinsen: Gemeinsam beantragte Kredite mit zwei Kreditnehmern senken das Risiko für die Bank und damit den Zinssatz.

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Kreditlaufzeit

Banken bieten für kürzere Laufzeiten häufig niedrigere Zinsen, da ihr Ausfallrisiko geringer ist. Die Kosten eines Privatkredits hängen auch von der Kreditlaufzeit ab. 

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Verwendungszweck

Kredite mit Zweckbindung (z. B. Auto) sind je nach Bank oft günstiger als freie Kredite. Um den passenden Verwendungszweck bei Kredite zu finden, können Sie auch die CHECK24 Expertenberatung beanspruchen.

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Bank vs. Online-Kredit

Digitale Prozesse und geringere Filialkosten führen häufig bei Digitalbanken zu attraktiveren Zinsen für Online-Kredite. Viele Banken bieten kostenlose Einmalzahlungen an für alle Arten von Privatkrediten.

Privatkredit-Rechner:
Wie kann ich ein Privatdarlehen berechnen?

Anhand des Kreditrechners können Sie den Privatkredit einfach berechnen. Den Privatkredit vereinbaren können Sie vollständig online. Zinsen fallen für die gesamte Laufzeit an. Innerhalb weniger Tage ist das Geld bereits auf Ihrem Konto. Häufige Fragen zum Thema Privatkredit beantworten Ihnen die CHECK24 Kreditexperten. 

Rechenbeispiel: Wie hoch ist die monatliche Rate für einen Kredit von 25.000 Euro?

  • Effektiver Jahreszins: 6,0 %
  • Laufzeit: 120 Monate

Ergebnis:

  • Die monatliche Rate liegt bei rund 278 €.
  • Die Gesamtrückzahlung beträgt in 120 Monaten bei ca. 33.360 €.
  • Die Zinskosten summieren sich auf rund 8.360 €.

Hinweis: Die tatsächliche Rate hängt von Zinssatz, Laufzeit und individueller Bonität des Kreditnehmers ab. Eine längere Laufzeit senkt die Monatsrate, erhöht jedoch die Gesamtkosten.

Wichtige Kriterien für einen Privatkredit

Neben persönlichen Kriterien, wie der Kreditsumme (Kreditbetrag), der Rate (monatlich) und der Laufzeit (Rückzahlungsdauer) sind weitere Kriterien für einen Privatkredit enscheidend:

  • Effektiver Jahreszins (Vergleich über den CHECK24 Kreditvergleich)
  • Flexibilität (Individuelle Vereinbarung: Sondertilgung, Ratenpause)
  • Schnelle Auszahlung (innerhalb weniger Werktage)
  • Digitale Antragstrecke (Tipp: Bankkonto verbinden)
  • Bonitätsanforderungen (Individuell nach Bank)

Vielfach ausgezeichneter Kreditvergleich

Der CHECK24 Kreditvergleich hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Kreditberatung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.

Hier finden Sie alle Auszeichnungen

Zufriedenheitsgarantie: Das sagen CHECK24-Kunden

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.

4,9/5 aus 12.167 Bewertungen
„War alles top‟ 08/2026
5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Häufige gestellte Fragen

Kann ich Zinsen für Privatdarlehen von der Steuer absetzen?

In der Regel können die Darlehenszinsen für einen Privatkredit nicht abgesetzt werden, vor allem dann nicht, wenn es sich um eine Privatperson handelt. Dennoch gibt es ein paar wenige Ausnahmen. Steuerlich geltend gemacht werden können die Kreditzinsen zum Beispiel, wenn es sich um einen Kredit für eine vermietete Immobilie handelt. Auch ein Bildungskredit oder Studienkredit ist steuerwirksam. Selbstständige können die Zinsen für die Finanzierung eines Firmenwagens absetzen. Hierzu mehr im Ratgeber lesen: Kredite von der Steuer absetzen.

Kann ich einen Privatkredit auf eine andere Person übertragen?

Sie können Ihren Privatkredit auf eine andere Person übertragen, sofern die Bank dem zustimmt. Häufig wird dafür innerhalb weniger Tage (1 bis 2) eine Umschuldung vereinbart.

Habe ich das Recht auf Sondertilgungen?

Bei Verbraucherkrediten können Teil- oder Gesamttilgungen grundsätzlich gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung geleistet werden, wenn dies im Kreditvertrag nicht ausgeschlossen oder nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums möglich ist.

  • Ohne vertragliche Sondertilgung: Bank kann Vorfälligkeitsgebühr verlangen.
  • Mit Sondertilgungsoption: Teil- oder Volltilgung meist gebührenfrei, bis zur vereinbarten Grenze.
  • Viele Banken bieten kostenlose Sondertilgungen im CHECK24 Kreditvergleich an.

Wie wirkt sich ein Privatkredit auf die Schufa aus?

Ein Privatkredit kann die Bonität stärken oder belasten, abhängig von korrekter, pünktlicher Rückzahlung. 

  • Anfrage & Bonitätsprüfung – Jede Kreditanfrage wird als „Anfrage bei Kreditinstituten“ gespeichert. Bei mehreren Anfragen in kurzer Zeit kann dies die Bewertung leicht belasten.
  • Laufender Kredit – Die Bank meldet die Kreditaufnahme, Höhe und Rückzahlungen regelmäßig an die Schufa, was die Bonität beeinflusst.
  • Pünktliche Rückzahlung – Positive Zahlungshistorie verbessert Ihre Bewertung.
  • Verzug oder Ausfälle – Zahlungsverzug wird negativ eingetragen und verschlechtert den Schufa-Score deutlich.

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