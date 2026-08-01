Wie schnell wird ein Privatkredit ausgezahlt?

Wann der Kreditbetrag (Nettodarlehensbetrag) auf das Girokonto ausgezahlt wird, hängt stark vom gewählten Produkt und der digitalen Abwicklung ab:

Standard-Ratenkredite werden nach positiver Entscheidung in der Regeln innerhalb 3–5 Werktagen aufs Konto überwiesen.

aufs Konto überwiesen. Bei einem Sofortkredit bzw. Blitzkredit – mit Online-Legitimation und Online-Bonitätsprüfung kann die Auszahlung oft noch am selben Tag, spätestens am nächsten Bankarbeitstag erfolgen, sobald die Bank den Antrag bewilligt hat. Echtzeit-Überweisungen verkürzen diesen Zeitraum zusätzlich. Auszahlungen innerhalb von 24 Stunden sind möglich.

Verzögerungen entstehen häufig durch falsche Angaben zu Einkommen, Adresse oder bestehenden Krediten. Auch eine negativer Schufa-Score kann dazu führen, dass die Bank oder Sparkasse auch nach der Sofortzusage, Legitimierung und Unterschrift den Kredit ablehnt. Können die Angaben korrigiert werden, macht die Bank ein neues Kreditangebot mit neuen Konditionen / Effiktivzins p.a.