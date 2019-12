Unterlagen einreichen, legitimieren lassen, abschließen

Nachdem Sie sich für ein Kreditangebot entschieden haben und die Bank Ihnen nach der Bonitätsprüfung einschließlich Abfrage bei der Schufa ein verbindliches Angebot vorgelegt hat, reichen Sie digital oder per Post die geforderten Nachweise ein, legitimieren sich per Videoident oder Postident und schließen den Vertrag für Ihr Privatdarlehen per Unterschrift ab – auch die Unterschrift können Sie in vielen Fällen mittlerweile digital leisten.