CHECK24 vergleicht für Sie Kreditangebote aus ganz Deutschland. Verbinden Sie dafür Ihr Gehaltskonto, damit Banken Ihre Angaben digital prüfen können.
Wählen Sie den Kredit aus, der zu Ihren Wünschen passt. Vergleichen Sie zum Beispiel die Kreditraten, den Sollzinssatz und weitere Kreditoptionen.
Den Kreditantrag können Sie elektronisch abschließen und unterschreiben. Sie müssen dafür nicht in eine Filiale. Bei Fragen, stehen Ihnen die CHECK24 Kreditexperten zur Seite.
Für Kreditgeber sind aktuelle Einkommensnachweise über die Kontoauszüge ausreichend. Welche weiteren Nachweise abhängig von der beruflichen Situation erforderlich sein können, erfahren Sie in unserem Überblick zu den Unterlagen für den Kreditantrag. Private Kreditgeber, die den Kreditnehmer persönlich kennen, entscheiden nach eigenem Ermessen über die Kreditkonditionen.
Kreditnehmer müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Diese sollen sicherstellen, dass der beantragte Kredit zurückgezahlt werden kann. Die genauen Voraussetzungen können je nach Kreditgeber variieren, die Grundvoraussetzungen bei allen Banken sind:
Wann der Kreditbetrag (Nettodarlehensbetrag) auf das Girokonto ausgezahlt wird, hängt stark vom gewählten Produkt und der digitalen Abwicklung ab:
Verzögerungen entstehen häufig durch falsche Angaben zu Einkommen, Adresse oder bestehenden Krediten. Auch eine negativer Schufa-Score kann dazu führen, dass die Bank oder Sparkasse auch nach der Sofortzusage, Legitimierung und Unterschrift den Kredit ablehnt. Können die Angaben korrigiert werden, macht die Bank ein neues Kreditangebot mit neuen Konditionen / Effiktivzins p.a.
Sie erhalten die Kreditsumme von einer Bank, Sparkasse oder Kreditvermittler. Es gelten klare gesetzliche Vorgaben, alle Konditionen wie Angaben zu Zinssätzen, Jahreszins, Laufzeit und Kreditrate werden verbindlich im Vertrag festgehalten. „Privatkredit“ ist die gängige Bezeichnung für einen Ratenkredit.
Hier stammt das Geld von privaten Investoren, die auch das Ausfallrisiko haben. P2P-Kredite werden über Online-Plattformen vermittelt, welche die Bonitätsprüfung und Abwicklung übernehmen. Das Modell ist weniger reguliert und häufig kostenintensiver als klassische Bankkredite.
Der Kredit kommt von Freunden oder Familie, oft für kleinere Beträge und teilweise ein zinsloses Darlehen. Ein schriftlicher Vertrag ist rechtlich nicht zwingend, aber empfehlenswert. Wichtig: Ein Kredit von Privat kann meldepflichtig sein. Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen prüfen.
Kredite direkt von Privatpersonen sind häufig auch bei mäßiger Bonität oder negativem Schufa-Eintrag erhältlich. Hintergrund: Oft handelt es sich um Personen aus dem eigenen Umfeld, die keine formale Bonitätsprüfung (Schufa-Score) durchführen oder um private Investoren über Vermittlungsplattformen. Dort sind die Vergabekriterien meist weniger streng als bei Banken.
Demgegenüber stehen Risiken: Die Zinsen sind häufig höher, zusätzlich können Plattformen Vermittlungsgebühren verlangen. Selbst wenn ein Darlehen aus dem privaten Umfeld zinsfrei gewährt wird, besteht Konfliktpotenzial, da diese Form der Kreditvergabe nicht klar gesetzlich standardisiert ist.
Positiv ist: Der Verwendungszweck ist frei wählbar.
|Kreditart
|Vorteile
|Nachteile
|Privatkredit von der Bank
|
|
|P2P-Kredit (Peer-to-Peer)
|
|
|Kredit von Privatperson
|
|
Der Dispokredit auf dem Girokonto ist bequem für den Kunden und eine lukrative Einnahme für die Bank. Einmal eingerichtet erfordert er keinen Gang in die Bankfiliale, sondern lässt sich jederzeit spontan nutzen. Diese Flexibilität ist allerdings teurer als ein Privatkredit. Dispositionskreditzinsen bis zu 17 Prozent werden dafür aufgerufen. Im Schnitt wurden 2024 in Deutschland durchaus 12 Prozent berechnet. Hier bietet der Privatkredit enormes Sparpotential, vor allem wenn der Dispokredit in Dauernutzung ist. Kredite lassen sich digital abschließen und sind damit fast genauso schnell verfügbar wie der Dispokredit. Sollten Sie bereits Ihren Dispo für einen Kauf genutzt haben, lässt sich dieser jederzeit ablösen, um Geld zu sparen.
Häufig ist ein Privatdarlehen die günstigere Lösung als eine 0-Prozent-Finanzierung. Händler, die eine Null-Prozent-Finanzierung anbieten, preisen die Kosten meist anders ein. Entweder in den Kaufpreis des Produkts oder in eine Serviceleistung. Viele Händler bieten zudem teure Restschuldversicherungen an, die Sie und Ihre Familie vor Zahlungsausfällen bei Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit oder Tod schützen sollen. Diese sind häufig nicht nötig. In jedem Fall lohnt sich der Vergleich verschiedener Angebote für Privatkredite, bevor Sie beim Händler draufzahlen oder sich an den Händler unnötig lange binden. Privatdarlehen können zudem in einem Zuge auch andere, teure Finanzierungen ablösen.
Beim Privatkredit sind die Zinsen und Konditionen der zentrale Kostenfaktor und bestimmen maßgeblich die monatliche Rate für den passenden Kredit. Entscheidend ist daher, die Einflussfaktoren auf den Zinssatz zu prüfen und Angebote systematisch zu vergleichen. Neben dem Zinssatz sollten auch Laufzeit, Gesamtkosten und mögliche Zweckbindungen berücksichtigt werden, um optimale Konditionen zu sichern.
Quelle: Median-Zinssatz aller über CHECK24 abgeschlossenen Kredite über 10.000 Euro bis einschließlich 30.000 Euro und Laufzeiten ab 36 Monate bis einschließlich 84 Monate vs. bundesweite Zinssätze für Konsumentenkredite an private Haushalte ab fünf Jahre Laufzeit (Quelle: Bundesbank)
Anhand des Kreditrechners können Sie den Privatkredit einfach berechnen. Den Privatkredit vereinbaren können Sie vollständig online. Zinsen fallen für die gesamte Laufzeit an. Innerhalb weniger Tage ist das Geld bereits auf Ihrem Konto. Häufige Fragen zum Thema Privatkredit beantworten Ihnen die CHECK24 Kreditexperten.
Ergebnis:
Hinweis: Die tatsächliche Rate hängt von Zinssatz, Laufzeit und individueller Bonität des Kreditnehmers ab. Eine längere Laufzeit senkt die Monatsrate, erhöht jedoch die Gesamtkosten.
Neben persönlichen Kriterien, wie der Kreditsumme (Kreditbetrag), der Rate (monatlich) und der Laufzeit (Rückzahlungsdauer) sind weitere Kriterien für einen Privatkredit enscheidend:
Der CHECK24 Kreditvergleich hat bereits zahlreiche Auszeichnungen für seine Kreditberatung sowie für seine Benutzerfreundlichkeit (Ergonomie) und Softwarequalität erhalten. Etliche Awards von unabhängigen Institutionen, Fachmagazinen und Prüfstellen haben den Vergleich und die hohe Kundenzufriedenheit zusätzlich bestätigt.
Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns an erster Stelle. Dies wird durch die Bewertungen auf unabhängigen Plattformen wie Trustpilot oder eKomi bestätigt: Durchschnittlich 5,0 von 5 Sternen für unseren Kreditvergleich zeigen, dass unsere Kunden mit unserem Service sehr zufrieden sind. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln, um Ihnen die bestmöglichen Vergleiche und Beratungen zu bieten.
In der Regel können die Darlehenszinsen für einen Privatkredit nicht abgesetzt werden, vor allem dann nicht, wenn es sich um eine Privatperson handelt. Dennoch gibt es ein paar wenige Ausnahmen. Steuerlich geltend gemacht werden können die Kreditzinsen zum Beispiel, wenn es sich um einen Kredit für eine vermietete Immobilie handelt. Auch ein Bildungskredit oder Studienkredit ist steuerwirksam. Selbstständige können die Zinsen für die Finanzierung eines Firmenwagens absetzen. Hierzu mehr im Ratgeber lesen: Kredite von der Steuer absetzen.
Sie können Ihren Privatkredit auf eine andere Person übertragen, sofern die Bank dem zustimmt. Häufig wird dafür innerhalb weniger Tage (1 bis 2) eine Umschuldung vereinbart.
Bei Verbraucherkrediten können Teil- oder Gesamttilgungen grundsätzlich gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung geleistet werden, wenn dies im Kreditvertrag nicht ausgeschlossen oder nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums möglich ist.
Ein Privatkredit kann die Bonität stärken oder belasten, abhängig von korrekter, pünktlicher Rückzahlung.
Telefonische Beratung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine Beratung? Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne!
089 - 24 24 11 24 Mo. bis So. von 08 - 20 Uhr
Bewertungen auf eKomi stammen von echten Kunden. Weitere Hinweise, u.a. zu den ergriffenen Maßnahmen, finden Sie hier.