Kredit übertragen – Alles zum Schuldnerwechsel

Ist es immer möglich, einen Kredit auf eine andere Person zu übertragen?

Auch wenn es theoretisch möglich ist, einen Kredit zu übertragen, ist es in der Praxis nur mit Einwilligung des Kreditgebers machbar. Dieser muss nicht nur der Übertragung an sich zustimmen, sondern prüft auch die Person, die den Kredit übernehmen möchte. Die Bank kann die Übertragung generell als auch an eine bestimmte Person ablehnen.