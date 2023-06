Motorradfinanzierung vs. Leasing

Der Unterschied einer Motorradfinanzierung zum Leasing liegt darin, dass es bei der Finanzierung in erster Linie um den Eigentumserwerb an dem Motorrad geht. Beim Leasing steht der Eigentumserwerb hingegen nicht im Vordergrund. Während das Eigentum an dem Fahrzeug bei einer Motorradfinanzierung sofort oder am Ende der Kreditlaufzeit auf Sie übergeht, muss die Möglichkeit zum Eigentumserwerb am Laufzeitende beim Leasing vertraglich vereinbart worden sein. In der Regel wird das Leasinggut – in diesem Falle das Motorrad – am Ende der Leasinglaufzeit an den Leasinggeber zurückgegeben.



Bei einer Motorradfinanzierung ist dies nicht der Fall - das Fahrzeug ist über die gesamte Laufzeit in Ihrem Besitz. Lediglich das Eigentum an Ihrem Fahrzeug kann während der Kreditlaufzeit auf den Kreditgeber übergehen. Eine solche Vereinbarung aus Sicherheitsgründen für die Bank ist beim Motorradkredit nicht selten, da das Kraftfahrzeug selbst den Kredit besichert. Jedoch geht das Eigentum am Ende der Kreditlaufzeit nach vollständiger Tilgung automatisch wieder auf Sie über.