Neue Leicht-Krafträder mit 125 ccm zum Beispiel von Yamaha sind ab ca. 5.800 Euro zu haben, von Honda für etwa 2.750 Euro. Für das beliebteste Motorrad, das R 1300 GS von BMW, müssen Sie mindestens 19.990 Euro rechnen, das am zweitmeisten verkaufte, die Kawasaki Z900, fängt bei einem Preis von 9.695 Euro an*. Nach oben gibt es kaum Grenzen. Gebrauchte Zweiräder sind günstiger. Hier kommt es jedoch stark auf den Zustand des Fahrzeugs an. Um ein Motorrad zu finanzieren, bieten sich Ihnen verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die gängigsten Finanzierungs-Varianten für Motorräder vor:
Die Auszahlung einer Motorrad-Finanzierung unterscheidet sich nicht von der Auszahlung eines Ratenkredits. Nach Freigabe des Kredits durch die Bank kann der Kreditvertrag bereits abgeschlossen werden. Der Kunde kann sich bei CHECK24 digital legitimieren und den Vertrag unterschreiben. Ist alles erfolgt, weißt die Bank den Motorradkredit zur Auszahlung auf das Girokonto des Kunden an - so kann die Auszahlung bereits nach wenigen Tagen erfolgt sein. Ist das Motorrad schließlich gekauft, kann die Bank direkt auf den Kunden zugehen, um die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie anzufordern, um den Motorradkauf zu belegen. Alternativ kann die Bank eine Kopie des Kaufvertrags einfordern.
Wie viel ein Motorrad kostet, variiert stark nach Motorradmarke und dem jeweiligen Modell. Um einen Überblick zu bekommen, wie viel ein Motorrad-Kredit kostet, können Sie den CHECK24 Kreditvergleich nutzen. Geben Sie dafür Summe, Laufzeit und den Verwendungszweck „Motorrad“ an. CHECK24 vergleicht für Sie Kredite von Banken und Kreditvermittlern in ganz Deutschland. Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto, damit Banken Ihr Einkommen und weitere für den Kredit wichtigen Abbuchungen digital prüfen können. Das geht schneller, als wenn Sie Kontoauszüge hochladen und wird von vielen Banken mit günstigeren Zinsangeboten belohnt.
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen kostenpflichtig
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
|Effektiver Jahreszins
|2,99% bis 11,98% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|17.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|2,95% bis 11,37% p.a.
|Monatliche Rate
|257,91 € bis 326,80 €
|Gesamtkreditbetrag
|18.569,58 € bis 23.529,40 €
|Laufzeit
|72 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|3.000,00 - 75.000,00
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
|2,99%
bis 11,98%
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 19.861,11 €, mtl. Rate 275,85 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 14,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|17.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 14,05% p.a.
|Monatliche Rate
|259,84 € bis 350,74 €
|Gesamtkreditbetrag
|18.708,19 € bis 25.253,62 €
|Laufzeit
|72 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
|3,25%
bis 14,99%
Sehr unkompliziert und schnell!
Unkomplizierte Abwicklung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 21.516,29 €, mtl. Rate 298,84 €, Postbank
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit für Selbstständige nicht möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,25% bis 12,51% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|17.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,20% bis 11,85% p.a.
|Monatliche Rate
|259,84 € bis 330,99 €
|Gesamtkreditbetrag
|18.708,19 € bis 23.831,06 €
|Laufzeit
|72 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|18
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|3.000,00 - 80.000,00
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
|3,25%
bis 12,51%
Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.
Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 21.967,80 €, mtl. Rate 305,11 €, Deutsche Bank AG
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich.
|An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
|Gesamttilgung kostenpflichtig
|Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Eine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit auch für Selbstständige möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,49% bis 10,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|17.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,43% bis 10,47% p.a.
|Monatliche Rate
|261,62 € bis 319,00 €
|Gesamtkreditbetrag
|18.836,43 € bis 22.968,31 €
|Laufzeit
|72 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|12
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|1.500,00 - 80.000,00
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
|3,49%
bis 10,99%
alles ging schnell und problemlos
Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 20.714,32 €, mtl. Rate 287,70 €, TARGOBANK
Tarifdetails
|Sicherheit
|Kreditabsicherung möglich
|Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich.
|Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
|Flexibilität
|Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich
|Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
|Gesamttilgung kostenlos möglich
|Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenfrei.
|Ratenpausen kostenpflichtig
|Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
|Kredit auch für Selbstständige möglich
|Kundenfreundlichkeit
|Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
|Effektiver Jahreszins
|3,99% bis 10,99% p.a.
|Nettodarlehensbetrag
|17.000,00 €
|Gebundener Sollzinssatz
|3,92% bis 10,47% p.a.
|Monatliche Rate
|265,34 € bis 319,00 €
|Gesamtkreditbetrag
|19.104,47 € bis 22.968,31 €
|Laufzeit
|72 Monate
|Laufzeit (Monate)
|Kreditbetrag
(€, netto)
|24
|36
|48
|60
|72
|84
|96
|108
|120
|5.000,00 - 100.000,00
|3,99%
bis 10,99%
|3,99%
bis 10,99%
|3,99%
bis 10,99%
|3,99%
bis 10,99%
|3,99%
bis 10,99%
|3,99%
bis 10,99%
|3,99%
bis 10,99%
|3,99%
bis 10,99%
|3,99%
bis 10,99%
Das es ohne Probleme Online ging.
Erstaunlich kompliziert obwohl das meine Hausbank ist und alle notwendigen Unterlagen bei der sind.
2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,05% eff. Jahreszins, 5,89% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 20.220,83 €, mtl. Rate 280,84 €, ING
Je mehr Kredite Sie vergleichen, desto eher erhalten Sie ein günstiges Angebot. Mit dem CHECK24-Kreditvergleich kommen Sie ganz einfach an Ihre Motorrad-Finanzierung.
Geben Sie für den Motorradkredit-Vergleich die benötigte Summe, die gewünschte Laufzeit und – ganz wichtig – als Verwendungszweck „Motorrad“ in die Vergleichsmaske ein. Nun machen Sie einige persönliche Angaben und erhalten im Anschluss Angebote verschiedener Banken.
Um den günstigsten Motorradkredit zu finden, vergleichen Sie den effektiven Jahreszins. Je niedriger dieser ist, desto günstiger wird das Darlehen. Auch die Laufzeit hat Einfluss auf die Gesamtkosten des Kredits: Eine längere Laufzeit erhöht die Zinskosten. Dafür werden die monatlichen Raten geringer und lassen sich besser stemmen.
Wählen Sie, welche Konditionen Ihnen sonst für Ihren Motorradkredit wichtig sind. Das können zum Beispiel kostenlose Sonder- oder Gesamttilgungen sein, wenn Sie zwischendurch mit zusätzlichem Geld rechnen. Mit Ratenpausen lassen Sie sich die Option offen, die monatliche Zahlung im Notfall auszusetzen.
Wenn Sie den passenden Kredit für Ihre Motorrad-Finanzierung gefunden haben, können Sie die Anfrage einfach online stellen. Für den Kreditabschluss legitimieren Sie sich per VideoIdent- oder anderem Online-Verfahren und leisten eine digitale Unterschrift.
Manchmal kann ein besonders gutes Schnäppchen nicht warten: Benötigen Sie das Geld für Ihr Motorrad besonders schnell, entscheiden Sie sich für einen Kredit mit Sofort-Auszahlung.
Dafür verbinden Sie Ihr Gehaltskonto beim CHECK24-Motorradkreditvergleich. So sieht die Bank Gehaltseingänge und hat direkten Einblick in Ihre Haushaltsrechnung. Entsprechend kann sie Ihnen per Sofort-Entscheid innerhalb weniger Sekunden sagen, ob sie den Kredit bewilligt. Im positiven Fall haben Sie das Geld für Ihr neues Motorrad kurz danach, spätestens aber am nächsten Geschäftstag auf Ihrem Konto.
Um einen ersten Überblick über die Kosten Ihres Motorradkredits zu erhalten, können Sie über den Motorrad-Kreditrechner verschiedene Laufzeiten, Zinshöhen und Beträge eingeben. In der folgenden Übersicht sehen Sie, wie sich zum Beispiel bei einer Kredithöhe von 18.300 Euro und einem effektiven Jahreszins von 6,9 Prozent der Zinsaufwand und die monatliche Ratenhöhe mit der Laufzeit verändern. Auch, wenn die Gesamtkosten mit längerer Laufzeit höher werden, sollten Sie die Raten immer so wählen, dass Sie den Motorradkredit monatlich zahlen können – im Zweifel also niedriger.
|Laufzeit
|36 Monate
|48 Monate
|84 Monate
|Monatliche Rate
|562,47 €
|435,60 €
|273,44 €
|Zinsaufwand
|1.948,87 €
|2.608,66 €
|4.668,92 €
|Kreditkosten Gesamt
|20.248,87 €
|20.908,66 €
|22.968,92 €
Eine wichtige Frage ist zum Beispiel, wofür Sie das Fahrzeug brauchen. Sind Sie damit lange und regelmäßig unterwegs, um zum Beispiel in den Urlaub zu fahren oder täglich zur Arbeit zu pendeln, ist ein bequemer Sitz und Stauraum wichtiger als der sportliche Aspekt der Maschine. Auch Ihre Körpergröße spielt bei der Entscheidung eine Rolle. Überlegen Sie, wo Sie das Motorrad unterstellen, wenn Sie nicht fahren, und wie viel Platz Sie für Ausrüstung und Zubehör haben.
Gebrauchte Motorräder sind oft günstiger als neue Modelle. Wenn Sie nicht selbst die entsprechende Kenntnis besitzen, nehmen Sie eine Person mit zur Testfahrt, die den Zustand beurteilen kann. Sie kann Ihnen im besten Fall auch sagen, ob für das Modell Ersatzteile verfügbar sind und welche Reparaturen in den Folgejahren auf Sie zukommen könnten. Eventuell ist ein neues Modell zwar im ersten Moment teurer, aber mit weniger Folgekosten verbunden.
Vor allem zum Saisonende hin oder im Winter können die Preise von Motorrädern sinken. Oft bieten Händler auch auf bestimmte Modelle Rabatte an oder haben zeitlich begrenzte Aktionen, die den Kauf günstiger machen. Auch die direkte Frage nach einer Reduzierung des Kaufpreises hat manchmal Erfolg. Wenn Sie genug Zeit für eine Entscheidung mitbringen und die Preise beobachten, haben Sie in jedem Fall bessere Chancen, ein Schnäppchen zu machen.
Bei der Motorrad-Finanzierung ist es wichtig, dass Sie die passende Variante für sich finden. Steht Ihnen monatlich ein kleineres Budget zur Verfügung, Sie wissen aber, dass Sie künftig mit einem größeren Geldbetrag rechnen können, kann ein Ballonkredit die richtige Finanzierung für Sie sein. Sind Sie Unternehmer, lohnt sich statt des Motorradkaufs eher ein Leasingvertrag, da Sie die Zahlungen von der Steuer absetzen können. Mit einem Ratenkredit treffen Sie in der Regel die beste Wahl, da Sie viele Angebote miteinander vergleichen und das günstigste auswählen können.
Vergibt eine Bank in Deutschland einen Kredit, fragt sie immer die Schufa ab. Die Auskunftei bietet dem Kreditgeber Informationen zur Bonität des Antragsstellers. Bevor Sie einen Motorradkredit aufnehmen, sollten Sie zum Beispiel bestehende Darlehen abbezahlen, um Ihre Bonität zu verbessern.
*eigene Recherche Stand 04/26: UVP ab Yamaha WR125R 4.999 €, Honda CB125F 2.750 €, BMW R 1300 GS 19.990 €, Kawasaki Z900 9.695 €, meistverkaufte Modelle: https://www.ivm-ev.de/news-presse/
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Alles super und schnell abgewickelt