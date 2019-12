Bei einem Motorrad Kredit handelt es sich um einen Ratenkredit, den Banken mit einer Zweckbindung vergeben. Das heißt, Kreditnehmer müssen in der Regel nachweisen, dass sie das Geld zum Kauf eines entsprechenden Fahrzeugs – in dem Fall ein Fahrzeug wie Auto oder Motorrad – verwenden. Denn diese Darlehen vergeben Banken in der Regel zu günstigeren Konditionen, weil ihnen das finanzierte Fahrzeug während der Laufzeit als Sicherheit dient. Wie beim Pkw-Kauf müssen Verbraucher auch bei der Anschaffung eines Motorrads meist den Fahrzeugbrief zusammen mit einer Sicherungsübereignung beim Geldgeber hinterlegen. Wenn die Bank diese Dokumente nicht fordert, muss der Kreditnehmer in der Regel nachträglich eine Kopie des Kaufvertrags einreichen.

Wer einen Motorrad Kredit nutzen will, muss sich wie bei jedem anderen Kredit zunächst einer Bonitätsprüfung unterziehen. Ob die Kreditwürdigkeit ausreicht, entscheiden Banken nach internen Richtlinien. Zur Überprüfung nehmen sie einerseits Einblick in die Schufa-Akte und betrachten zum anderen das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben. Die Bonität entscheidet nicht nur darüber, ob die Bank eine Motorradfinanzierung gewährt, sondern in vielen Fällen auch, zu welchem Zinssatz sie den Kredit vergibt. In diesem Fall spricht man von einem Kredit mit bonitätsabhängigem Zinssatz.