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Günstige Motorrad-Finanzierung

Kostenloses und unverbindliches Angebot in wenigen Minuten

egal
egal
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
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9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Motorrad
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Tilgung Ratenkauf (z.B. Klarna, PayPal)
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Baufinanzierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
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teilnehmende Kreditbanken/Vermittler
Unsere Vorteile
5,0/5 aus 103.104 Bewertungen
„Shr gut‟ 08/2026

Motorrad finanzieren
Finden Sie den passenden Motorradkredit

  • Möchten Sie ein Motorrad finanzieren, bieten sich Ihnen verschiedene Möglichkeiten an, die je nach persönlicher Situation passend sein können.
  • Mit dem zweckgebundenen Ratenkredit finanzieren Sie Ihr Motorrad zu günstigen Konditionen und vergleichen viele Angebote miteinander.
  • Auch die Wahl des Fahrzeugs selbst hat Einfluss auf die Kosten und kann die Finanzierung entsprechend günstiger machen.

Zuletzt überarbeitet von:
Anna N. Baumgart, Online Redakteurin Finanzen bei CHECK24

Diese Finanzierungsmöglichkeiten für ein Motorrad gibt es

Neue Leicht-Krafträder mit 125 ccm zum Beispiel von Yamaha sind ab ca. 5.800 Euro zu haben, von Honda für etwa 2.750 Euro. Für das beliebteste Motorrad, das R 1300 GS von BMW, müssen Sie mindestens 19.990 Euro rechnen, das am zweitmeisten verkaufte, die Kawasaki Z900, fängt bei einem Preis von 9.695 Euro an*. Nach oben gibt es kaum Grenzen. Gebrauchte Zweiräder sind günstiger. Hier kommt es jedoch stark auf den Zustand des Fahrzeugs an. Um ein Motorrad zu finanzieren, bieten sich Ihnen verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Im Folgenden stellen wir Ihnen die gängigsten Finanzierungs-Varianten für Motorräder vor:

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Händler-Finanzierung

Kaufen Sie ein Motorrad bei einem Händler, bietet dieser die Finanzierung gleich mit an. Der Anbieter arbeitet mit einem Kreditinstitut zusammen und erhält für die Vermittlung des Kredits eine Provision. Der Vorteil ist, dass Ihnen der Händler die Korrespondenz mit der Bank abnimmt, in der Regel ist diese Finanzierung aber teurer als ein Ratenkredit und Sie haben keine Möglichkeit, verschiedene Angebote zu vergleichen.

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Ballonkredit

Bei der Ballonfinanzierung handelt es sich um eine Motorrad-Finanzierung mit Schlussrate. Die monatlichen Zahlungen für Ihr Darlehen fallen geringer aus als bei einem normalen Ratenkredit. Die Belastung, die auf Sie zukommt, ist also zunächst niedriger. Am Ende der Finanzierung wird allerdings eine hohe Schlussrate fällig. Wenn Sie diese zu dem Zeitpunkt nicht zahlen können, müssen Sie eventuell einen neuen Kredit aufnehmen oder das Fahrzeug im schlimmsten Fall verkaufen, um damit die finale Tilgung zu leisten.

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Zweckgebundener Ratenkredit

Mit einem zweckgebundenen Ratenkredit weiß die Bank, wofür Sie das Geld einsetzen möchten: Als Sicherheit dient der Bank die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief). Können Sie Ihre Raten nicht zahlen, kann sie das Zweirad verkaufen und somit Ihre Schulden begleichen. Mit dieser Sicherheit im Hintergrund kann Ihnen der Kreditgeber bessere Zinskonditionen anbieten. Bei einem Motorradkredit bleibt die monatliche Ratenhöhe zudem gleich. So ist die Finanzierung gut planbar.

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Motorrad-Leasing

Das Motorrad-Leasing ist eine Möglichkeit, das Fahrzeug über einen begrenzten Zeitraum zu finanzieren, ohne es kaufen zu müssen. Die monatliche Leasing-Rate gleicht eher einer Leih-Gebühr. Sie erwerben damit das Nutzungsrecht aber nicht das Eigentum am Motorrad. Diese Variante lohnt sich für Geschäftskunden, die die Raten von der Steuer absetzen können. In einigen Fällen ist es am Ende der Leasing-Laufzeit möglich, das Motorrad zu kaufen.

CHECK24 Tipp

Wann wird die Motorrad-Finanzierung ausgezahlt? 

Die Auszahlung einer Motorrad-Finanzierung unterscheidet sich nicht von der Auszahlung eines Ratenkredits. Nach Freigabe des Kredits durch die Bank kann der Kreditvertrag bereits abgeschlossen werden. Der Kunde kann sich bei CHECK24 digital legitimieren und den Vertrag unterschreiben. Ist alles erfolgt, weißt die Bank den Motorradkredit zur Auszahlung auf das Girokonto des Kunden an - so kann die Auszahlung bereits nach wenigen Tagen erfolgt sein. Ist das Motorrad schließlich gekauft, kann die Bank direkt auf den Kunden zugehen, um die Zulassungsbescheinigung Teil II in Kopie anzufordern, um den Motorradkauf zu belegen. Alternativ kann die Bank eine Kopie des Kaufvertrags einfordern. 

Motorrad-Finanzierungen im Vergleich

Wie viel ein Motorrad kostet, variiert stark nach Motorradmarke und dem jeweiligen Modell. Um einen Überblick zu bekommen, wie viel ein Motorrad-Kredit kostet, können Sie den CHECK24 Kreditvergleich nutzen. Geben Sie dafür Summe, Laufzeit und den Verwendungszweck „Motorrad“ an. CHECK24 vergleicht für Sie Kredite von Banken und Kreditvermittlern in ganz Deutschland. Verbinden Sie Ihr Gehaltskonto, damit Banken Ihr Einkommen und weitere für den Kredit wichtigen Abbuchungen digital prüfen können. Das geht schneller, als wenn Sie Kontoauszüge hochladen und wird von vielen Banken mit günstigeren Zinsangeboten belohnt.

6 Jahre (72 Monate)
1 Jahr (12 Monate)
1 Jahr 6 Monate (18 Monate)
2 Jahre (24 Monate)
3 Jahre (36 Monate)
4 Jahre (48 Monate)
5 Jahre (60 Monate)
6 Jahre (72 Monate)
7 Jahre (84 Monate)
8 Jahre (96 Monate)
9 Jahre (108 Monate)
10 Jahre (120 Monate)
11 Jahre (132 Monate)
12 Jahre (144 Monate)
13 Jahre (156 Monate)
14 Jahre (168 Monate)
15 Jahre (180 Monate)
16 Jahre (192 Monate)
17 Jahre (204 Monate)
18 Jahre (216 Monate)
19 Jahre (228 Monate)
20 Jahre (240 Monate)
Motorrad
Freie Verwendung
Umschuldung/Kredit ablösen
Ausgleich Dispo
(Energetische) Modernisierung
Gebrauchtfahrzeug
Neufahrzeug
Motorrad
Einrichtung/Möbel
PC/Audio/Video
Reise
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster effektiver Jahreszins zuerst
Niedrigste monatliche Rate zuerst
Niedrigster 2/3 Zins zuerst
Höchste Auszahlungsgeschwindigkeit zuerst
Beste Bewertungen zuerst
Meiste Bewertungen zuerst
Rückzahlungsoptionen
  • keine kostenlose Sondertilgung
  • keine kostenlose Gesamttilgung
  • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
6 Jahre (72 Monate) Laufzeit
ab 2,99% eff. Jahreszins
ab 257,91 €
monatlich
4,6/5

Tarifdetails

Produktinformationen
Konditionsübersicht
Annahmerichtlinien
Sicherheit
Kreditabsicherung möglich
Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
Flexibilität
Sondertilgungen kostenpflichtig Sondertilgungen sind jederzeit möglich.
Gesamttilgung kostenpflichtig Eine Gesamttilgung ist jederzeit möglich. Die Santander Bank darf dafür eine Vorfälligkeitsentschädigung verlangen, max. 1 % der Restschuld bzw. 0,5 % bei Laufzeiten unter einem Jahr.
Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich und im Vertrag erwähnt. Die Bank entscheidet im Einzelfall, zusätzliche Gebühren oder Zinsaufschläge werden nicht explizit genannt. Voraussetzung ist eine intakte Bonität und ordnungsgemäße Zahlungshistorie.
Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
Kredit für Selbstständige nicht möglich
Kundenfreundlichkeit
Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden Bei einem erfolgreichen Kreditabschluss überweisen wir Ihnen das Geld innerhalb von wenigen Sekunden auf Ihr angegebenes Girokonto (Instant Payment). Voraussetzung ist, dass das Konto in Deutschland und Instant Payment fähig ist.
Effektiver Jahreszins2,99% bis 11,98% p.a.Nettodarlehensbetrag17.000,00 €
Gebundener Sollzinssatz2,95% bis 11,37% p.a.Monatliche Rate257,91 € bis 326,80 €
Gesamtkreditbetrag18.569,58 € bis 23.529,40 €Laufzeit72 Monate
Laufzeit (Monate)
Kreditbetrag
(€, netto)		121824364860728496
3.000,00 - 75.000,002,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%		2,99%
bis 11,98%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehaltseingang in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,7
    42 Kunden haben die Openbank Deutschland AG (BestCredit) in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    32
    4
    9
    3
    1
    2
    0
    1
    0
    Fabakary J.
    8.8.2026

    Unkompliziert und schnelle Auszahlung.

    Angelika T.
    11.7.2026

    Alles super und schnell abgewickelt

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 5,39% eff. Jahreszins, 5,26% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 19.861,11 €, mtl. Rate 275,85 €, Openbank Deutschland AG (BestCredit)

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 2 bis 3 Tagen
    6 Jahre (72 Monate) Laufzeit
    ab 3,25% eff. Jahreszins
    ab 259,84 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind bei der Postbank jederzeit möglich und komplett kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenlos.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist grundsätzlich möglich (“Payment Holiday”), muss jedoch individuell vereinbart werden. Auch im Pausenmonat fallen Sollzinsen an. Bedingungen wie regelmäßige Zahlung und ausreichende Bonität sind Voraussetzung.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 14,99% p.a.Nettodarlehensbetrag17.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 14,05% p.a.Monatliche Rate259,84 € bis 350,74 €
    Gesamtkreditbetrag18.708,19 € bis 25.253,62 €Laufzeit72 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%    		3,25%
    bis 14,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszüge des Lohn-/Gehaltskontos in lückenloser Reihenfolge für den gesamten letzten Kalendermonat (inkl. Namens- und Kontonummernandruck, ohne Schwärzung und Streichungen) in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,4
    165 Kunden haben die Postbank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    109
    4
    38
    3
    4
    2
    2
    1
    12
    Udo F.
    9.8.2026

    Sehr unkompliziert und schnell!

    Andy P.
    26.7.2026

    Unkomplizierte Abwicklung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 8,40% eff. Jahreszins, 8,09% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 21.516,29 €, mtl. Rate 298,84 €, Postbank

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    6 Jahre (72 Monate) Laufzeit
    ab 3,25% eff. Jahreszins
    ab 259,84 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 30 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 30 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit kostenfrei möglich.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich.
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause (Payment Holiday) ist möglich, jedoch nur einmalig und muss vorab vereinbart werden. In der Pause fällt keine Rate an, die Zinsen laufen jedoch weiter. Zusätzliche Kosten entstehen nicht.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit für Selbstständige nicht möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,25% bis 12,51% p.a.Nettodarlehensbetrag17.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,20% bis 11,85% p.a.Monatliche Rate259,84 € bis 330,99 €
    Gesamtkreditbetrag18.708,19 € bis 23.831,06 €Laufzeit72 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		121824364860728496108120
    3.000,00 - 80.000,003,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%    		3,25%
    bis 12,51%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 2 Monate und Kontoauszug mit letztem Gehalts-/Renteneingang in Kopie. Lückenlose Kontoauszüge über mindestens 4 Wochen (akt. Auszug nicht älter als 14 Tage vor Anfragedatum des Vertrages) aller Kreditnehmer, aus denen das monatliche Gesamteinkommen ersichtlich ist.
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,2
    34 Kunden haben die Deutsche Bank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    19
    4
    10
    3
    0
    2
    2
    1
    3
    Ruzu H.
    11.6.2026

    Ich habe alle Formulare ausgefüllt, aber sie konnten mir nicht helfen.

    Waltraud F.
    2.6.2026

    Tolles Angebot, schnelle Bearbeitung und Auszahlung

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 9,21% eff. Jahreszins, 8,84% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 21.967,80 €, mtl. Rate 305,11 €, Deutsche Bank AG

    • kostenlose Sondertilgung
    • keine kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 1 bis 2 Tagen
    6 Jahre (72 Monate) Laufzeit
    ab 3,49% eff. Jahreszins
    ab 261,62 €
    monatlich
    4,5/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags 28 Tage nach Abschluss möglich. An Stelle der gesetzlich vorgeschriebenen 14 Tage beträgt Ihr verlängertes Widerrufsrecht 28 Tage.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind einmal jährlich bis zu 50 % der Restschuld kostenfrei möglich – vorausgesetzt, seit der letzten kostenfreien Sonderzahlung oder Kreditauszahlung sind mindestens 12 Monate vergangen. Für darüber hinausgehende Beträge kann eine gesetzlich begrenzte Vorfälligkeitsentschädigung anfallen.
    Gesamttilgung kostenpflichtig Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung ist jederzeit möglich. Dabei kann eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen, die maximal 1 % der Restschuld beträgt (0,5 % bei weniger als einem Jahr Restlaufzeit).
    Ratenpausen kostenpflichtigEine Ratenpause ist einmal jährlich kostenpflichtig möglich (20 € Gebühr), sofern keine Zahlungsrückstände bestehen und die letzten 11 Raten pünktlich bezahlt wurden. Voraussetzung ist eine unveränderte Bonität gegenüber dem Kreditabschluss.
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit auch für Selbstständige möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Konditionen für Bestandskunden der Bank schlechter als für Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,49% bis 10,99% p.a.Nettodarlehensbetrag17.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,43% bis 10,47% p.a.Monatliche Rate261,62 € bis 319,00 €
    Gesamtkreditbetrag18.836,43 € bis 22.968,31 €Laufzeit72 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		1224364860728496
    1.500,00 - 80.000,003,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%    		3,49%
    bis 10,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind seit mindestens 6 Monaten beim derzeitigen Arbeitgeber beschäftigt und außerhalb der Probezeit
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
    Gesamter Zeitraum
    4,6
    1.081 Kunden haben die Targobank in den letzten 12 Monaten bewertet.
    5
    746
    4
    291
    3
    29
    2
    4
    1
    11
    Maria S.
    9.8.2026

    alles ging schnell und problemlos

    Birgit R.
    9.8.2026

    Der Kreditvertrag wurde abgelehnt!

    nächste »

    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,95% eff. Jahreszins, 6,74% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 20.714,32 €, mtl. Rate 287,70 €, TARGOBANK

    • kostenlose Sondertilgung
    • kostenlose Gesamttilgung
    • Auszahlung in 5 bis 6 Tagen
    6 Jahre (72 Monate) Laufzeit
    ab 3,99% eff. Jahreszins
    ab 265,34 €
    monatlich
    4,7/5

    Tarifdetails

    Produktinformationen
    Konditionsübersicht
    Annahmerichtlinien
    Sicherheit
    Kreditabsicherung möglich
    Widerruf des Kreditvertrags bis 14 Tage nach Abschluss möglich. Aufgrund des gesetzlich vorgeschriebenen Widerrufsrechts können Sie Ihren Kredit bis 14 Tage nach Abschluss widerrufen.
    Flexibilität
    Sondertilgungen jederzeit kostenlos möglich Sondertilgungen sind jederzeit möglich und kostenfrei.
    Gesamttilgung kostenlos möglich Eine vollständige vorzeitige Rückzahlung des Kredits ist jederzeit möglich und kostenfrei.
    Ratenpausen kostenpflichtig
    Umschuldung/Ablösung von bestehenden Krediten möglich
    Kredit auch für Selbstständige möglich
    Kundenfreundlichkeit
    Gleiche Konditionen für Bestands- und Neukunden
    Effektiver Jahreszins3,99% bis 10,99% p.a.Nettodarlehensbetrag17.000,00 €
    Gebundener Sollzinssatz3,92% bis 10,47% p.a.Monatliche Rate265,34 € bis 319,00 €
    Gesamtkreditbetrag19.104,47 € bis 22.968,31 €Laufzeit72 Monate
    Laufzeit (Monate)
    Kreditbetrag
    (€, netto)    		24364860728496108120
    5.000,00 - 100.000,003,99%
    bis 10,99%    		3,99%
    bis 10,99%    		3,99%
    bis 10,99%    		3,99%
    bis 10,99%    		3,99%
    bis 10,99%    		3,99%
    bis 10,99%    		3,99%
    bis 10,99%    		3,99%
    bis 10,99%    		3,99%
    bis 10,99%
  • Der/die Kreditnehmer ist/sind volljährig
  • Der/die Kreditnehmer handelt/n auf eigene Rechnung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben seinen/ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine deutsche Bankverbindung
  • Der/die Kreditnehmer hat/haben eine gute Bonität und keine negativen SCHUFA-Einträge
  • Bei Beantragung mit einem zweiten Kreditnehmer müssen beide Antragssteller unter der gleichen Adresse wohnen
  • Einzureichende Unterlagen: Lohn-/Gehaltsabrechnungen der letzten 3 Monate in Kopie
  • Der/die Kreditnehmer treten den jeweils pfändbaren Teil der gegenwärtigen und künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen ab
    • Kundenbewertungen
    Kommentare der letzten 12 Monate
    Letzte 12 Monate
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    748 Kunden haben die ING in den letzten 12 Monaten bewertet.
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    Jean T.
    9.8.2026

    Das es ohne Probleme Online ging.

    Wolfgang S.
    7.8.2026

    Erstaunlich kompliziert obwohl das meine Hausbank ist und alle notwendigen Unterlagen bei der sind.

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    2/3 aller angenommenen Kunden erhalten: 6,05% eff. Jahreszins, 5,89% fester Sollzins p.a., Gesamtbetrag 20.220,83 €, mtl. Rate 280,84 €, ING

    Kreditangebote personalisieren

    So kommen Sie zum Motorradkredit

    Je mehr Kredite Sie vergleichen, desto eher erhalten Sie ein günstiges Angebot. Mit dem CHECK24-Kreditvergleich kommen Sie ganz einfach an Ihre Motorrad-Finanzierung.

    Kreditvergleich starten

    Geben Sie für den Motorradkredit-Vergleich die benötigte Summe, die gewünschte Laufzeit und – ganz wichtig – als Verwendungszweck „Motorrad“ in die Vergleichsmaske ein. Nun machen Sie einige persönliche Angaben und erhalten im Anschluss Angebote verschiedener Banken.

    Zinsen und Laufzeit vergleichen

    Um den günstigsten Motorradkredit zu finden, vergleichen Sie den effektiven Jahreszins. Je niedriger dieser ist, desto günstiger wird das Darlehen. Auch die Laufzeit hat Einfluss auf die Gesamtkosten des Kredits: Eine längere Laufzeit erhöht die Zinskosten. Dafür werden die monatlichen Raten geringer und lassen sich besser stemmen.

    Konditionen auswählen

    Wählen Sie, welche Konditionen Ihnen sonst für Ihren Motorradkredit wichtig sind. Das können zum Beispiel kostenlose Sonder- oder Gesamttilgungen sein, wenn Sie zwischendurch mit zusätzlichem Geld rechnen. Mit Ratenpausen lassen Sie sich die Option offen, die monatliche Zahlung im Notfall auszusetzen.

    Wenn Sie den passenden Kredit für Ihre Motorrad-Finanzierung gefunden haben, können Sie die Anfrage einfach online stellen. Für den Kreditabschluss legitimieren Sie sich per VideoIdent- oder anderem Online-Verfahren und leisten eine digitale Unterschrift.

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    Motorrad-Finanzierung: Angebot mit Sofort-Auszahlung

    Manchmal kann ein besonders gutes Schnäppchen nicht warten: Benötigen Sie das Geld für Ihr Motorrad besonders schnell, entscheiden Sie sich für einen Kredit mit Sofort-Auszahlung

    Dafür verbinden Sie Ihr Gehaltskonto beim CHECK24-Motorradkreditvergleich. So sieht die Bank Gehaltseingänge und hat direkten Einblick in Ihre Haushaltsrechnung. Entsprechend kann sie Ihnen per Sofort-Entscheid innerhalb weniger Sekunden sagen, ob sie den Kredit bewilligt. Im positiven Fall haben Sie das Geld für Ihr neues Motorrad kurz danach, spätestens aber am nächsten Geschäftstag auf Ihrem Konto.

    Motorrad auf einer Pass-Straße

    Motorrad-Finanzierungsrechner: So kann der Kredit aussehen

    Um einen ersten Überblick über die Kosten Ihres Motorradkredits zu erhalten, können Sie über den Motorrad-Kreditrechner verschiedene Laufzeiten, Zinshöhen und Beträge eingeben. In der folgenden Übersicht sehen Sie, wie sich zum Beispiel bei einer Kredithöhe von 18.300 Euro und einem effektiven Jahreszins von 6,9 Prozent der Zinsaufwand und die monatliche Ratenhöhe mit der Laufzeit verändern. Auch, wenn die Gesamtkosten mit längerer Laufzeit höher werden, sollten Sie die Raten immer so wählen, dass Sie den Motorradkredit monatlich zahlen können – im Zweifel also niedriger. 

    Laufzeit 36 Monate 48 Monate 84 Monate
    Monatliche Rate 562,47 € 435,60 € 273,44 €
    Zinsaufwand 1.948,87 € 2.608,66 € 4.668,92 €
    Kreditkosten Gesamt 20.248,87 € 20.908,66 € 22.968,92 €
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    Drei Tipps zum Motorrad-Kauf: Worauf Sie achten sollten

    • Nutzen bedenken, Fehlkauf vermeiden

      Eine wichtige Frage ist zum Beispiel, wofür Sie das Fahrzeug brauchen. Sind Sie damit lange und regelmäßig unterwegs, um zum Beispiel in den Urlaub zu fahren oder täglich zur Arbeit zu pendeln, ist ein bequemer Sitz und Stauraum wichtiger als der sportliche Aspekt der Maschine. Auch Ihre Körpergröße spielt bei der Entscheidung eine Rolle. Überlegen Sie, wo Sie das Motorrad unterstellen, wenn Sie nicht fahren, und wie viel Platz Sie für Ausrüstung und Zubehör haben.

    • Gebraucht oder neu

      Gebrauchte Motorräder sind oft günstiger als neue Modelle. Wenn Sie nicht selbst die entsprechende Kenntnis besitzen, nehmen Sie eine Person mit zur Testfahrt, die den Zustand beurteilen kann. Sie kann Ihnen im besten Fall auch sagen, ob für das Modell Ersatzteile verfügbar sind und welche Reparaturen in den Folgejahren auf Sie zukommen könnten. Eventuell ist ein neues Modell zwar im ersten Moment teurer, aber mit weniger Folgekosten verbunden.

    • Kosten vergleichen

      Vor allem zum Saisonende hin oder im Winter können die Preise von Motorrädern sinken. Oft bieten Händler auch auf bestimmte Modelle Rabatte an oder haben zeitlich begrenzte Aktionen, die den Kauf günstiger machen. Auch die direkte Frage nach einer Reduzierung des Kaufpreises hat manchmal Erfolg. Wenn Sie genug Zeit für eine Entscheidung mitbringen und die Preise beobachten, haben Sie in jedem Fall bessere Chancen, ein Schnäppchen zu machen.

    Häufige Fragen
    zur Motorrad-Finanzierung

    Welche Motorrad-Finanzierung ist die richtige?

    Bei der Motorrad-Finanzierung ist es wichtig, dass Sie die passende Variante für sich finden. Steht Ihnen monatlich ein kleineres Budget zur Verfügung, Sie wissen aber, dass Sie künftig mit einem größeren Geldbetrag rechnen können, kann ein Ballonkredit die richtige Finanzierung für Sie sein. Sind Sie Unternehmer, lohnt sich statt des Motorradkaufs eher ein Leasingvertrag, da Sie die Zahlungen von der Steuer absetzen können. Mit einem Ratenkredit treffen Sie in der Regel die beste Wahl, da Sie viele Angebote miteinander vergleichen und das günstigste auswählen können.

    Gibt es einen Motorradkredit ohne Schufa?

    Vergibt eine Bank in Deutschland einen Kredit, fragt sie immer die Schufa ab. Die Auskunftei bietet dem Kreditgeber Informationen zur Bonität des Antragsstellers. Bevor Sie einen Motorradkredit aufnehmen, sollten Sie zum Beispiel bestehende Darlehen abbezahlen, um Ihre Bonität zu verbessern.

    *eigene Recherche Stand 04/26: UVP ab Yamaha WR125R 4.999 €, Honda CB125F 2.750 €, BMW R 1300 GS 19.990 €, Kawasaki Z900 9.695 €, meistverkaufte Modelle: https://www.ivm-ev.de/news-presse/ 

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