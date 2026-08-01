Manchmal kann ein besonders gutes Schnäppchen nicht warten: Benötigen Sie das Geld für Ihr Motorrad besonders schnell, entscheiden Sie sich für einen Kredit mit Sofort-Auszahlung.

Dafür verbinden Sie Ihr Gehaltskonto beim CHECK24-Motorradkreditvergleich. So sieht die Bank Gehaltseingänge und hat direkten Einblick in Ihre Haushaltsrechnung. Entsprechend kann sie Ihnen per Sofort-Entscheid innerhalb weniger Sekunden sagen, ob sie den Kredit bewilligt. Im positiven Fall haben Sie das Geld für Ihr neues Motorrad kurz danach, spätestens aber am nächsten Geschäftstag auf Ihrem Konto.